Радий Хабиров подписал указ о создании Совета при Главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества в Башкирии, сообщает пресс-служба Главы Администрации РБ.
Новый консультативный орган образован в целях оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в регионе.
К задачам Совета относятся мониторинг текущей ситуации, проверка фактов нарушения законодательства, ущемления прав граждан, участие в разработке и публикации методических и справочно-аналитических материалов, а также развитие механизмов общественного контроля, содействие правовому просвещению населения, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в области развития институтов гражданского общества.
Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в полугодие.
ПроУфу
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Советов много, а прав человека нет
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