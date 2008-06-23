Советов много, а прав человека нет

Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. Новый консультативный орган создан для поддержки институтов гражданского общества в республике.Радий Хабиров подписал указ о создании Совета при Главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества в Башкирии, сообщает пресс-служба Главы Администрации РБ.Новый консультативный орган образован в целях оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в регионе.К задачам Совета относятся мониторинг текущей ситуации, проверка фактов нарушения законодательства, ущемления прав граждан, участие в разработке и публикации методических и справочно-аналитических материалов, а также развитие механизмов общественного контроля, содействие правовому просвещению населения, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в области развития институтов гражданского общества.Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в полугодие.