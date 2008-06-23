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Советов много, а прав человека нет

  • Опубликовано: ПроУфу | 05.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26366 | Комментарии: 132
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Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. Новый консультативный орган создан для поддержки институтов гражданского общества в республике.

Советов много, а прав человека нет


Радий Хабиров подписал указ о создании Совета при Главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества в Башкирии, сообщает пресс-служба Главы Администрации РБ.

Новый консультативный орган образован в целях оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в регионе.

К задачам Совета относятся мониторинг текущей ситуации, проверка фактов нарушения законодательства, ущемления прав граждан, участие в разработке и публикации методических и справочно-аналитических материалов, а также развитие механизмов общественного контроля, содействие правовому просвещению населения, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в области развития институтов гражданского общества.

Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в полугодие.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 05.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии.
=================================
у нас столько разных организаций занимается правами человека,-то биш путина, что мама не горюй!Ну чЁ ему еще надо?! Не иначе как решил бабло попилить, и опять же можно будет ездить в нахаляву по всяким там заграницам....
Конституция РБ
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Республике
Башкортостан. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность Республики Башкортостан как государства.
Это чтож получается Страна башкир не справляется со своими обязанностями и требуется вводить новую структуру?!



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  • 2 | 05.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советов много, а прав человека нет

------------------

Действительно, дожили... "А трамвай собираются пускать!.."



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  • Гость
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  • 3 | 05.09.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в полугодие.
==============================
Ну нехрина себе! Аж не реже одного раза в полугоди!!!!
Как говорит моя соседка "Ну куда сЭсто то", ведь небось утомятся защищая права человек...Любовниц видимо решил пристроить за
казенный счет,-- хадок это радий, ох хадок! А до денег жадный, вот и решил свои сексуальные утехи оплачивать из какзны. И опять же в загранку можно слетать в нахаляву, поучить там Западные страны как защищать права человека, у него по этому поводу большой опыт,,, Взять хотя бы тот же Сибай, жителей которых лишили права на жизнь.



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  • Гость
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  • 4 | 05.09.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии.
======================
Хотелось бы узнать
- как дела с обманутыми дольщиками
- как с медицинским обеспечением
- как с казнокрадством
- Да много чего хотелось бы узнать.....



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  • 5 | 05.09.2019, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
у нас столько разных организаций занимается правами человека,-то биш путина, что мама не горюй!
____________________________________________
Ну вот, а теперь будет организация, занимающаяся правами СРАдия.

Гу... и его семьи, видимо... Вчера Дмитрий Михайличенко написал в ФБ Савельева(вчерашня тема про модный пригвор):

Дмитрий Михайличенко
Я вот что скажу : телевизионщики в восторгенадменности .
Как то один ей(Каринэ - уточнение моеё.Кух.) сказал «отойдите пжт на полметра, здесь план лучше» .
После съёмок начальнику было предъявлено и он воспитывал оператора за грубое обращение.
Это я к чему ?
Да к тому что все умные и те у кого ещё осталось хоть капля совести в башинформе понимают автора этого поста . Понимают и тихо молчат.
Молчите дальше и не рассчитывайте на мое уважение .



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  • 6 | 05.09.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у нас столько разных организаций занимается правами человека,-то биш путина, что мама не горюй!Ну чЁ ему еще надо?! Не иначе как решил бабло попилить, и опять же можно будет ездить в нахаляву по всяким там

Конечно хочет попилить, сейчас он ездит по заграницам на свою зарплату, а она у него не резиновая. Ездить надо, а зарплаты не хватает, вот и приходится пилить.



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  • 7 | 05.09.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Высоко вероятно, что основная цель Х2 при создании придворного совета заключается в оболванивании башкир , что продажа их природных ресурсов транснациональным компаниям, плохая экология, сбор денег с населения на провальную мусорную реформу, недоступность медицины и пр. недоработки властей не ущемляют их права?



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  • 8 | 05.09.2019, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
Член УИК с правом решающего голоса Денис Королёв сообщил, что сегодня обратился к председателю участковой комиссии №410 Наилю Насибуллину с жалобой на несоответствие помещений для голосования требованиям законодательства. Королёв рассказывает, что Насибуллин должен был поставить на жалобах отметку о принятии, однако он отказывался это делать. Королёв включил видеозапись и на камеру попросил расписаться в жалобах. Председатель УИК несколько раз требовал остановить съемку, однако отметку поставил. После того как камера была выключена, как утверждает Королёв, Наиль Насибуллин вырвал у него из рук жалобы и смял их. Королев вызвал на участок полицию.

УИК №410 находится в здании библиотеки на ул. Акназарова, 24. Ранее Денис Королев сообщал, что на этом участке в день выборов планируют проводить медосмотры. По его мнению, таким образом на участке планируют повышать явку.
_______________________________________________
Суть жалобы в расположении кабин и урн - таким образом, чтобы было удобно и избирателям, и наблюдателям - то есть у наблюдателей находились они(кабины и урны) в одном ракурсе - поле зрения, а не так, чтобы приходилось вертеть головой, наблюдая за одним процессом, и упуская из вида другой.



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  • 9 | 05.09.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий ведет себя так как будто он уже башлыгы.
Все что мы можем, это хоть немного попрртить ему нервы неприя на так называемые выборы....



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  • 10 | 05.09.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А помните анекдот времен "Разветого социализма",Щас напомню:
У мужика какая то проблема, он бегает по друзьям, организациям, что бы те помогли ему её решить, но получает только "советы", он возмущается: "Да что за хрень одни советы и никакой помощи" а ему отвечают "потому что у нас Страна Советов".
Это я к тому что СССР давно нет а количество "Советов" ни то что не убовляется, а только растет.
Гадий займись делом или уходи....
А что косается "Советов" Ты меня на сдельщину посади я тебе столько "Советав" надаю, что через год буду долларовым миллиардером Ну если конечно Ты откаты не потребуешь....



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 05.09.2019, 14:56 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1166 | Рейтинг: +540,3
9-му.По-твоему,он должен прижаться к стенке и ждать итогов выборов? Хабиров действует согласно правам,имеющимся у него на сегодня.
Что касается попортить ему нервы,а вы (ваша команда) что-то другое умеете?



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7

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  • Гость
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  • 12 | 05.09.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.09.2019, 14:56 | Автор: черепаха
Публикации: 47 | Комментарии: 1161 | Рейтинг: +541,6
9-му.По-твоему,он должен прижаться к стенке и ждать итогов выборов? Хабиров действует согласно правам,имеющимся у него на сегодня.
Что касается попортить ему нервы,а вы (ваша команда) что-то другое умеете?
==================================
Это что же такие правила, когда накунуне выборов один из десятка кондидатов пользуется всеми Государственными СМИ, а остальным хрен (Вы понимаенте что я имею в виду) без соли?!
Только за это, в приличной стране его посадили бы пожизненно!
Тебе то самому не стыдно за Родину!!!



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  • 13 | 05.09.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Русси про таких как гадий говорили "не по сеньке шапка". Прошу пардону "башлык"....



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  • 14 | 05.09.2019, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
А вот, кстати, благодаря вчерашнему анониму, я нашла интересную инфу про маму и.о. минздрава Максима Забелина из ко-МАНДЫ врио Срадия из Красногорска - ну прямо оооочень креативного и многообещающего жуллика, которое от яблони, надо полагать, не далеко ябнулся - правда с тех пор уже 2 года, как ничего не смлышно - замяли дело или продвигается, или лежит без движеня:

Экс-судью обвиняют в подделке 16 решений на сумму более 970 млн руб. // ВККС разрешила возбудить уголовное дело

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Юлии Забелиной. Следствие полагает, что во время работы в Красногорском городском суде она превысила полномочия и помогла незаконно получить право собственности на участки общей стоимостью более 970 млн руб. Юлия Забелина выносила решения, хотя никаких исков не поступало, и вносила ложную информацию в «ГАС Правосудие», полагает Следственный комитет (СК). В архиве суда дел нет. Юлия Забелина и ее представительница настаивали, что превышения полномочий не было: обеспечивать судебное производство — работа аппарата суда, а не судьи.

Юлия Забелина с 2006 года работала в Красногорском городском суде, а в 2012 году перешла в Московский областной суд. В июле 2014 года она ушла в отставку по собственному желанию. Проверка в отношении судьи началась после громкого убийства замглавы Красногорска Юрия Караулова осенью 2015 года. По сообщениям СМИ, Юрия Караулова подозревали в махинациях с земельными участками (см. заметку «Газета.ру»). Один из местных адвокатов подтвердил свою связь с убитым чиновником и рассказал, что организовывал подачу заявлений в суд. В результате, по мнению СК, на основании 16 сфальсифицированных решений, вынесенных Юлией Забелиной в 2012 году, ряд лиц незаконно приобрели право собственности на более 100 участков на границе Красногорского муниципального района общей стоимостью более 970 млн руб.

При этом, утверждает СК, иски в суд не поступали, производства не возбуждались, стороны не извещались, а решения выносились без заседания. Например, в одном деле истцом выступил человек, который умер задолго до обращения в суд. Юлия Забелина решения подделывала и организовала внесение ложной информации в систему «ГАС Правосудие», уверены следователи. В архиве ни одного из этих дел нет. Все 16 решений Красногорский городской суд и Мособлсуд признали сфальсифицированными, а сами участки изъяты у лиц, получивших право собственности. СК просил ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела по ст. 286 УК о превышении полномочий.

Представитель Юлии Забелиной Анна Паничева считала, что Юлия Забелина не превышала полномочия. Организация и сопровождение судопроизводства — это работа аппарата суда, которую контролирует председатель. Судья не могла присвоить номера делам и внести их в систему, потому что это не ее полномочия. А судья рассматривает дело по существу. СК даже не проверил, была ли у судьи техническая возможность осуществить все эти действия. «Давайте проверим, был ли порядок в аппарате суда», — предложила Анна Паничева. По ее мнению, доводы СК ничем не обоснованы. Перед уходом в Московский областной суд Юлия Забелина привела в порядок свои дела, получила справку, что все сдано и оформлено правильно. «И почему так долго никому не было известно, что дел не существует?» — удивлялась представительница.

Адвокат, на чьи показания ссылается СК в своем представлении, имя Юлии Забелиной не назвал, обращала внимание Анна Паничева. Также следователи опросили сотрудников аппарата суда, которые либо ничего не знают, либо ничего не помнят. «Показания председателя суда — вот что следовало бы проверить», — считает Анна Паничева.

Юлия Забелина поддержала позицию своей представительницы. Члены ВККС спросили у бывшей судьи, как она сама может объяснить, что решения есть, а дел нет. Юлия Забелина ответила, что при уходе она отдала все дела, а контролем занимается канцелярия суда. Также у нее поинтересовались, почему она ушла в отставку через два года после перехода в Московский областной суд. Юлия Забелина причин не пояснила.

После непродолжительного совещания ВККС удовлетворила ходатайство СК и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Юлии Забелиной. Решение ВККС означает, что коллегия не связывает запрос СК с попыткой оказать давление на судью или местью за ее решения. После разрешения ВККС факты, о которых заявляет СК, должны быть проверены в рамках следственных действий.

Гульнара Исмагилова, Закон.ру



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  • 15 | 05.09.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы помните как зимой писали о том , что население беспокоится что гадий ходит зимой без шапки и боялись что он застудит мозги?! Так вот, один из лечущих врачей сказал что беспокоится ненужно, мозгов там нет....



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  • 16 | 05.09.2019, 16:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
черепахе - хоть кол на башке теши - она, как с Прохоровым, так и с Хабировым - будет упорствовать до гробовой доски - плюя на очевидное!

Хабиров - уголовник, на котором нет места для пробы размером с маковое зёрнышко!

Вот ссылка на

Справка

о результатах проверки, проведенной рабочей группой,

созданной по решению антикоррупционной комиссии

Республики Башкортостан от 23.06.2008 № 1

15 июля 2008 года

Рабочая группа, созданная по решению антикоррупционной комиссии Рес­публики Башкортостан от 23.06.2008 № 1 в составе:<...>, провела проверку на предмет наличия коррупционных проявлений в деятельности Руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф., включая проверку достоверности и полноты сведений о доходах и принад­лежащем ему на праве собственности имуществе.

Проверка проведена по следующим направлениям:
_____________________
Vfnthbfk ,jkmijq - vyjuj byas
http://www.iapm.ru/showpage.php?id=43&h=9&fbclid=IwAR3oV-9CI
fbhgTg6N5MQgX8rIdcVbhXkAgTljtlafqt6rKumRIPeXGunMgk



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2

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  • 17 | 05.09.2019, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парламенту Башкирии Курултаю к октябрю предложат принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие новые штрафы за нарушение правил благоустройства.
Проект опубликован на портале оценки регулирующего воздействия. Его обсуждение продлится до 12 сентября.
Власти намерены установить штрафы за выброс мусора в общественных местах, на придомовых территориях, за отсутствие договоров с регоператором по обращению ТКО, а также за создание во дворах помех для проезда мусоровозов и машин оперативных служб — пожарных, скорой помощи, полиции.
За выброс мусора и других отходов в общественных местах граждан предлагается штрафовать на 500 — 1 тыс. руб., должностных лиц — на 4−7 тыс., юрлиц — на 20−25 тыс. руб. Отсутствие договоров с регоператорами на вывоз мусора должно, по мнению разработчиков, караться штрафом в размере 500 — 1 тыс. руб. для граждан, 3−4 тыс. руб. для должностных лиц, 5−7 тыс. — для юридических.
За создание помех мусоровозам и тракторам во дворах предлагается ввести штраф в размере от 1−2 тыс. руб. для граждан до 10−15 тыс. для юрлиц. Аналогичный штраф грозит гражданам за размещение во дворах автомобиля, который препятствует проезду машинам оперативных служб — пожарных, скорой помощи, полиции. Для должностных лиц в этом случае предусматривается ответственность в размере 5−10 тыс. руб., для юридических — 20−30 тыс. руб. При повторном нарушении сумма штрафов увеличивается в полтора-два раза.
Господин Хабиров в феврале поручил своей администрации увеличить сбор административных штрафов в тысячу раз, чтобы суммы «исчислялись миллиардами». Одной из первых инициатив после этого был утверждение штрафов за парковку на газонах. Позже министерство ЖКХ вынесло на обсуждение проект резонансных поправок в КоАП, которые позволяли штрафовать даже виновных в образовании луж во дворах, но приняты они не были. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот что нас ждёт! И это только цветочки! Так что думайте перед голосованием! Сегодня в 19-30 по ТВ будут дебаты! Я не знаю их формат и правила, но считаю, что посмотреть надо! Очень Опытный



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1

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  • 18 | 05.09.2019, 16:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
cjhhb

Материал большой - много инфы
http://www.iapm.ru/showpage.php?id=43&h=9&fbclid=IwAR3oV-9CI

fbhgTg6N5MQgX8rIdcVbhXkAgTljtlafqt6rKumRIPeXGunMgk



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3

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  • Наблюдатель
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  • 19 | 05.09.2019, 16:11 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1166 | Рейтинг: +540,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
12-му. За что Хабирова сажать,если он действует в рамках закона?
Печально,что на УЖе царит злость и отсутствуют собственные мысли.

13-му.Это в какой такой стране-Русси? И кто тебе дал право называть Радия гадием,даже если он не устраивает тебя?



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6

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  • 20 | 05.09.2019, 16:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
Еще - как бы в изложении по результатом предыдущей справки:

Источники "левых" доходов экс-главы администрации президента Башкирии Радия Хабирова
Хабиров требовал изменить итоги думских выборов потому, что кандидатом от коммунистов шел вице-президент "Гуты". Шел, надо полагать, не бесплатно - при Хабирове в администрации президента РБ существовали четкие расценки "на депутатство"
Оригинал этого материала
© "Московский комсомолец", 15.08.2008, В Башкирии продолжается скандал с высокопоставленным чиновником

Мне сверху можно все
Максим Колесников

Борьба с коррупцией в стране приобретает масштабы нацпроекта. Президент Дмитрий Медведев на днях подписал Национальный план противодействия коррупции, в котором ужесточил контроль над доходами госслужащих. Не менее массированный удар по чиновникам-мздоимцам нанесен и на другом фронте - партийном. Вот уже как полгода активно чистит свои ряды главная партия страны "Единая Россия" - вера, надежда, кадровый резерв, наше светлое политическое будущее. Ее лидер Владимир Путин, еще будучи главой государства, призывал своих однопартийцев избавляться от случайных людей в партии. А на апрельском съезде "Единой России" снова четко проговорил, что партия "должна реформироваться, должна быть разбюрократизирована полностью, очищена от людей, преследующих исключительно личные цели и личные выгоды".

В партии даже появились три клуба, которые выработали предложения по совершенствованию кадровой политики "ЕР", развив в обществе непростую дискуссию. Параллельно в партии шел активный, невидимый массовому зрителю аудит рядов. Итог этой работы за полгода: обнаружены более 80 тыс. человек, которые "утратили связь с партией", к примеру, не платили членские взносы. Такая беспечность стоила им партбилетов. Исключения по теме - за коррупцию - тоже случаются, их, конечно же, гораздо меньше, но вес пойманной рыбы с лихвой компенсирует ее количество. Из-за любви к легким деньгам уже погорели бывший глава администрации президента Башкирии Радий Хабиров, мэр Нижнего Тагила Николай Диденко, пять высокопоставленных приморских чиновников, среди которых экс-мэр Владивостока Владимир Николаев.

Однако в центре "ЕР" не со всеми исключениями согласны. Так, недавно появилась неофициальная информация, что бюро высшего совета партии во внеочередном порядке вернуло членство бывшему руководителю администрации президента РБ Радию Хабирову. Бюро высшего совета посчитало недостаточными аргументы своих башкирских коллег, ранее исключивших Хабирова из партии за действия, наносящие ей ущерб, и неуплату членских взносов. А в Москве даже заговорили в кулуарах, что Хабирова рассматривают как кандидата на некий ответственный пост в Администрацию Президента.

Чем руководствовались в партийной комиссии по восстановлению, неизвестно. Одно точно: "единороссы" на тот момент не были знакомы с результатами проверки рабочей группы, созданной в конце июня при антикоррупционной комиссии РБ. Хотя тот факт, что эта группа, в которую вошли председатель Контрольно-счетной палаты РБ, руководитель УФНС по РБ, министр внутренних дел по РБ, республиканский прокурор, начальник местного ФСБ, проверяла одного высокопоставленного чиновника, уже говорит о многом.

Чужой среди своих
А предшествовал проверке громкий коррупционный скандал, разразившийся в Башкирии больше месяца назад. До главного башкирского бабая Муртазы Рахимова дошли сведения о бесчинствах, которые творит в республике руководитель его администрации, больше того, его давний соратник Радий Хабиров. Рахимов временно отстранил последнего от должности, а в составе антикоррупционной комиссии РБ появилась рабочая группа, которая начала проверять наличие в действиях Хабирова на посту руководителя администрации президента коррупционной составляющей. Таковая обнаружилась сразу, и Рахимов в начале июля уволил своего подчиненного за то, что тот не указал в декларации львиную долю собственного имущества, а также за "незаконное предоставление жилых помещений, незаконную дачу распоряжений по реализации нежилых помещений и предоставлению единовременных субсидий на приобретение жилой площади". Проще говоря, за махинации с недвижимостью.

Такого, конечно же, было грех не исключить из партии власти. С партбилетом Хабиров расстался через четыре дня после увольнения, на заседании политсовета башкирского отделения "Единой России". Во время разбора полетов выяснилось, что Хабиров требовал от бывшего главы республиканского Центризбиркома Барыя Кинзягулова изменить результаты итогов декабрьских выборов в Госдуму и переписать в протоколах голоса, отданные за "Единую Россию", в пользу кандидатов от КПРФ и "Справедливой России". Двусмысленность ситуации заключалась в том, что Хабиров тогда возглавлял в республике предвыборный штаб "ЕР". По словам Кинзягулова, приказ Хабирова "не обсуждался", и в итоге 40 тыс. голосов, отданных за "Единую Россию", были перераспределены между коммунистами и "справороссами" - 35 тыс. и 5 тыс. Подтасовку вовремя заметили в Москве, потому партия власти показала в Башкирии один из самых высоких результатов.

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