Татарский язык, как третий государственный язык Башкортостана

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил обязательно, если бы я пошел кандидатом на выборы Главы Башкортостана. Я сделал бы это как русский. Ради равенства и взаимного уважения.Почему такого предложения нет ни от одного из кандидатов на Главу Башкортостана, мне не понятно.Кандидат с таким предложением соберёт только на этом заявлении почти миллион голосов избирателей. Шучу, но половину миллиона, точно.Я считаю, что выборов вообще нет, ни как института, ни как явления. Есть мягко говоря - "театр одного актера и массовка второго плана".Но важнейший вопрос о признании в Башкортостане третьим и равным государственным языком - татарского языка, стоит поднять и обсудить именно сейчас.Смотрите. Среди 11 кандидатов на Главу Башкортостана шесть человек (!) из башкир, пять русских и ни одного татарина! Плюс Айрат Дильмухаметов и Фаиль Алсынов. Ещё два кандидата незарегистрированных. Итого - восемь человек из башкир, и ни одного из татар.Как такое произошло?Почему именно башкиры проявляют политическую активность?По теории вероятности такого быть не может при равном подходе к кадровым вопросам управления.Ведь татары умелые и активные работники и политики тоже. Почему их нет в кандидатах?Моя позиция - обязательно надо признать татарский язык государственным в Башкортостане.Обосную. У нас четыре миллиона граждан в Башкортостане. Больше миллиона это - татары. И татары жили на этой земле давным давно. Вместе с башкирами. Кто раньше, не стоит спорить. Признаем. Русские пришли много позже. Но последние 100 лет, все нации трудились над созданием экономики Башкортостана вместе и равно.На дворе 21 век. Надо с США брать пример. Цель, равенство прав всех людей независимо от национальности и веры . Это лучшее, что имеет Человечество. Равенство! И взаимное Уважение.Татары хотят сделать татарский язык государственным, и это уравняет татарский, башкирский и русский языки в РАВНЫХ статусах государственного.Это поможет поддерживать равенство прав и обязанностей граждан Башкортостана независимо от их национальности.Это поможет более ровно решать кадровые вопросы. Снимет напряжение. Татары имеют полное право требовать признания татарского языка равным и русскому и башкирскому. В этом проявится взаимное уважение и равенство.Это поможет развивать искусство и культуру всех народов как совместно, так и по отдельности.Это уберет недопустимые заявления башкирских националистов, что для татарского языка есть Татарстан.Мы должны всячески подчёркивать равенство всех национальностей и снимать напряжение от вечного "соревнования" башкир и татар, путем уравнивая всех в правах и обязанностях.В деньгах это стоит много меньше, чем ущерб от неравенства языков и реальных прав граждан.В деньгах это ничего не стоит. И конечно, добровольное обучение. И поощрение за знания. Помощь. Школы.Если вы реально за равные права, то даже вопроса не должно быть, раз хотят татары язык государственный, то обязательно надо это сделать. И немедленно.Жаль, что выборов нет. И что ни один кандидат в президенты Башкортостана, не выдвинул такое предложение.Как демократ и либерал, я за татарский государственный язык в равенстве с башкирским и русским языками.Если ещё кто-то захочет государственный язык, марийцы или мордва, тоже стоит пойти им навстречу. Будет только лучше.Никаких особых прав быть не должно. Равенство, лучшее лекарство и основа дружбы народов.