Татарский язык, как третий государственный язык Башкортостана

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Татарский язык, как ...

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил ...
  6.09.2019   24071    72

С таким народом им ...

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение ...
  6.09.2019   35840    17

Скандализм и ...

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о ...
  6.09.2019   19000    5

Хабиров пригласил ...

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  6.09.2019   42901    9

«Всемирный курултай» с ...

Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) ...
  5.09.2019   35045    35

Последние публикации
Татарский язык, как ...

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил ...
  6.09.2019   31337    72

С таким народом им ...

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение ...
  6.09.2019   27880    17

Скандализм и ...

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о ...
  6.09.2019   41630    5

Хабиров пригласил ...

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  6.09.2019   18671    9

«Всемирный курултай» с ...

Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) ...
  5.09.2019   34832    35

Остерегайтесь трех ...

В Уфе ИП присудили штраф за незаконное использование на визитках логотипа «Три ...
  5.09.2019   24321    45

Советов много, а прав ...

Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  5.09.2019   42664    136

Типичный коммунист: Как ...

"Idel.Реалии" побеседовали с кандидатом на должность главы Башкортостана от ...
  4.09.2019   17083    55

Модный приговор от Лилии ...

Игорь Савельев — писатель: «Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться ...
  4.09.2019   40851    25

Утром деньги — вечером ...

Радий Хабиров намерен объявить имя премьер-министра после выборов. Радий ...
  4.09.2019   18619    32

Читаемое за месяц
Мрут как мухи: В ...

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из ...
  8.08.2019   14303    22

Поднялись к колен: ...

Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не ...
  8.08.2019   41972    41

Три буквы есть, ...

Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде ...
  8.08.2019   18951    16

Как раскрыть потенциал ...

Радий Хабиров заявил о потенциале Башкирии, который «грех не использовать». ...
  8.08.2019   41605    92

Поганое - детям: Умереть ...

В новом учебном пособии детям предложено "взять ружьё" и "пасть за Россию". ...
  9.08.2019   27089    15

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (16)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Татарский язык, как третий государственный язык Башкортостана

  • Опубликовано: Виктор | 06.09.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 22129 | Комментарии: 72
Оценили
3


Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил обязательно, если бы я пошел кандидатом на выборы Главы Башкортостана. Я сделал бы это как русский. Ради равенства и взаимного уважения.

Татарский язык, как третий государственный язык Башкортостана


Почему такого предложения нет ни от одного из кандидатов на Главу Башкортостана, мне не понятно.

Кандидат с таким предложением соберёт только на этом заявлении почти миллион голосов избирателей. Шучу, но половину миллиона, точно.

Я считаю, что выборов вообще нет, ни как института, ни как явления. Есть мягко говоря - "театр одного актера и массовка второго плана".

Но важнейший вопрос о признании в Башкортостане третьим и равным государственным языком - татарского языка, стоит поднять и обсудить именно сейчас.

Смотрите. Среди 11 кандидатов на Главу Башкортостана шесть человек (!) из башкир, пять русских и ни одного татарина! Плюс Айрат Дильмухаметов и Фаиль Алсынов. Ещё два кандидата незарегистрированных. Итого - восемь человек из башкир, и ни одного из татар.

Как такое произошло?

Почему именно башкиры проявляют политическую активность?

По теории вероятности такого быть не может при равном подходе к кадровым вопросам управления.

Ведь татары умелые и активные работники и политики тоже. Почему их нет в кандидатах?

Моя позиция - обязательно надо признать татарский язык государственным в Башкортостане.

Обосную. У нас четыре миллиона граждан в Башкортостане. Больше миллиона это - татары. И татары жили на этой земле давным давно. Вместе с башкирами. Кто раньше, не стоит спорить. Признаем. Русские пришли много позже. Но последние 100 лет, все нации трудились над созданием экономики Башкортостана вместе и равно.

На дворе 21 век. Надо с США брать пример. Цель, равенство прав всех людей независимо от национальности и веры . Это лучшее, что имеет Человечество. Равенство! И взаимное Уважение.

Татары хотят сделать татарский язык государственным, и это уравняет татарский, башкирский и русский языки в РАВНЫХ статусах государственного.

Это поможет поддерживать равенство прав и обязанностей граждан Башкортостана независимо от их национальности.

Это поможет более ровно решать кадровые вопросы. Снимет напряжение. Татары имеют полное право требовать признания татарского языка равным и русскому и башкирскому. В этом проявится взаимное уважение и равенство.

Это поможет развивать искусство и культуру всех народов как совместно, так и по отдельности.

Это уберет недопустимые заявления башкирских националистов, что для татарского языка есть Татарстан.

Мы должны всячески подчёркивать равенство всех национальностей и снимать напряжение от вечного "соревнования" башкир и татар, путем уравнивая всех в правах и обязанностях.

В деньгах это стоит много меньше, чем ущерб от неравенства языков и реальных прав граждан.

В деньгах это ничего не стоит. И конечно, добровольное обучение. И поощрение за знания. Помощь. Школы.

Если вы реально за равные права, то даже вопроса не должно быть, раз хотят татары язык государственный, то обязательно надо это сделать. И немедленно.

Жаль, что выборов нет. И что ни один кандидат в президенты Башкортостана, не выдвинул такое предложение.

Как демократ и либерал, я за татарский государственный язык в равенстве с башкирским и русским языками.

Если ещё кто-то захочет государственный язык, марийцы или мордва, тоже стоит пойти им навстречу. Будет только лучше.

Никаких особых прав быть не должно. Равенство, лучшее лекарство и основа дружбы народов.

Виктор Золотарев, русский и украинец. Уфа, Башкортостан






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 06.09.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Надо с США брать пример. Цель: равенство прав всех людей, независимо..."

--------------------

Хе-хе... Коп стреляет в чернокожего.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.09.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё за хня, это сарказм был или крыша съехала?
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 06.09.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На дворе 21 век. Надо с США брать пример.
=========================
Полностью согласен!!!!!
Только ненадо все переиначивать: где бы сейчас были США, если бы дали такую волю американским индейцам, как в России тем же башкирам ? Это коммунисты заложили мину замедленного действия под Госсударство Российское!
В англии,- Английский!, В Германии- Немецкий! В России- Русский!!!
Мы все Россияне, и Государственный язык Русский.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
.... обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… бюджетное кормление только испортило их…



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
3 | 06.09.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На дворе 21 век. Надо с США брать пример.
=========================
Полностью согласен!!!!!
Мы все Россияне
==================
а вот Захар Прилепин с Мишкой Холмогоровым и некоторые подобные им называться россиянами категорически отказываются

каатего-рически



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 06.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На дворе 21 век. Надо с США брать пример.
----------------------------
Витя ты сам понимаешь что пишешь? В США какой государственный язык? Гугл тебе в помощь.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 06.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.09.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Это коммунисты заложили мину замедленного действия под Госсударство Российское!

-----------------

Усвой: большевики спасли Россию от распада. Помнишь, как бурлили
территории после февраля 1917-го? Больше не повторяй эту ложь.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 06.09.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже это будет тогда, когда в Башкирии будет преобладать татарское население, т.е.лет через 5.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 06.09.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему именно башкиры проявляют политическую активность? //

Вы поппулист, молодой человек.
Во-первых, активна та часть башкир, которая хочет оказаться у кормушки. Те кто присосался к ней, те молчат, посапывают и с опаской поглядывают на "голодных" башкирят и грозятся пресекать любые попытки национализма и расизма. Но это только предлог для борьбы с неправельными башкирами. Среди так называемых "сытых" башкир, больше половины этнических татар. Почему так получилось, вы сами знаете.
А вот почему татары пассивны?
Во-первых: Татарин по своей природе старается избегать прямых конфликтов с кем бы то ни было.
Во-вторых: Те татары, кому есть что терять, будет сидеть тихо и не рыпаться, иначе они все потеряют. Ну а те, кому кроме "цепей" терять нечего, как правило заняты ежедневными заботами о хлебе насущном.
Отдельные голоса в защиту наших прав иногда раздаются, но скорее это "крик души". Мы не организованы, разобщены и самое главное, боимся окрика властей, даже если будем действовать строго в правовом поле, т.к. прекрасно понимаем, в каком обществе мы живем.
Вообщем, продолжаем стоять по стойке смирно и по знаку сверху махать и улыбаться.

Миннебай Улы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 06.09.2019, 11:00 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1814 | Рейтинг: +490,3
Спасибо за Смелость. Уважаемая редакция.


Виктор Золотарев.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 06.09.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мужик на фото - это радий в молодости?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 06.09.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
китайская экономика очень экономная, поэтому темпы роста 10-12%.
1. джинсы до "попы", смотришь на обезображенные задницы как мужчин, так и женщин - поперечный провал бедер по окружности, да еще и нагнуться невозможно - эти джинсы слетают с попы.
2.Теперь штаны до середины икры ног,
3. Да еще и носки теперь до "пят"
Вот и ходят теперь молодежь с голыми щиколотками.
Да еще и уверены, что это "М О Д А"
4. Куртки до пояса
5. Пальто до середины бедер.
А цены как за полноценную одежду!!!!
Вот какая экономия материала.
6.Умные и трудолюбивые китаези.
7. Если российкие граждане, особенно, молодежь принимают эту китчевую одежду за" модную", так что же китайцам их не оболванивать , ведь они "Б Ы Д Л О " , как их красноречиво обозвала власть в 2011году.
Где министрество торговли, легкой промышленносит, здравоохранения и т.д., чтобы на государственном уровне объявить китаю качество и нарушение сан норм при пошиве одежды для россиян.
да они уже обшивают весь мир.
Экономика китая процветает космическими темпами.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 06.09.2019, 11:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18399 | Рейтинг: -3186,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну наконец то раскрылся этот засланец. Я всегда говорил исходя из его поведения, что он укроп. Тут сам признался, что он русский украинец.
Откуда ноги растут у этой статейки? Думаете укроп местный сам придумал такую ахинею. Это послание "свободного идель-урала", окопавшегося на украине.
Их задача развалить Россию. Думаете их волнует судьба татар? Положили они на татар. Они готовы ввести гос языки всем. Это думаете шиза? Нет, это целенаправленная провокация.
Вывод для нас: укропов постепенно придется укорачивать. Прежде всего во властных структурах. Они всё равно будут свое толкать.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 06.09.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65398 | Рейтинг: +12224
Витя - вот даже читать не стану твои аргументы. Вот просто - иди на х-уй!
За-е-бали!

Людям жить не на что, а они дрочат на ху-й-пойми какую квази-государственность!

Армию лучче давай создавай. Паспортизируй, гражданство оформляй, МИД, загранпаспорта, посольства, верховный суд - выше российского, налоговый кодекс - и шоб ни копейки в Москву!!!!

Надоело ваше дрочево на языки!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 06.09.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 06.09.2019, 11:00 | Автор: Виктор
Публикации: 170 | Комментарии: 1813 | Рейтинг: +490,3
Спасибо за Смелость. Уважаемая редакция.


Виктор Золотарев.
_________________________
объясни мне тупому турку - что это было? размышления как набрать голосов? так голосуй не голосуй...
а вот простой вопрос - 3й госязык - в нынешней ситуации это так важно, другие проблемы закончены? накал в обществе и без раздувания языковых проблем очевиден или ты по принципу - лей масла в огонь...
ничё не понимаю
турк

это я тока по отношению к статье, а по отношению к теме - ваще не понимаю... а на )(ера всё это нужно? ну давай 15 госязыков в РБ введем... на одних толмачах в суде разоришься...
не, я в натур шоке



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 06.09.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 06.09.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1324 | Комментарии: 65394 | Рейтинг: +12223,8

Витя - вот даже читать не стану твои аргументы. Вот просто - иди на х-уй!
За-е-бали!

Людям жить не на что, а они дрочат на ху-й-пойми какую квази-государственность!

Армию лучче давай создавай. Паспортизируй, гражданство оформляй, МИД, загранпаспорта, посольства, верховный суд - выше российского, налоговый кодекс - и шоб ни копейки в Москву!!!!

Надоело ваше дрочево на языки!
-----------------------------
А разве это не вы здесь затеяли всю эту возню?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 06.09.2019, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65398 | Рейтинг: +12224
А разве это не вы здесь затеяли всю эту возню?
______________________________
С дуба рухнул?
"Мы" как раз РАЗЗАТЕВАЛИ ваше дрочилово на второй(он же первый по квази-конституции б-стана) "государственный" язык - насилие БЯкой над нашими детьми.
А этот дон-кихот-инорсовский - еще и третий предлагает, и вообще - все 160 языков, при этом на столько экономически безграмотен, что уверяет об отсутствии финансовых затрат на все эти вышивки крестиком...



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 06.09.2019, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65398 | Рейтинг: +12224
Все же решила прочесть... ну про 21-век и США- уже погнали Витю ссаными тряпками в гугель)))

Скажу про кандидатов - а кто запрещал татарам выдвигаться в кандидаты?! НИКТО!
Просто среди татар не нашлось клоунов-спойлеров. Не стали выставлять себя посмешищем. Ну и молодцы.

Досматриваю вчерашние Антидебаты - смотрю беспристранстно, абстрагировавшись и вот такие выводы для начала:

посмотреть будет полезно всем - а вот сделать верные выводы смогут не все)))) Особенно, если иметь уже определенные предпочтения.
На мой взгляд хорошо выглядят Владимир Барабаш, Сухарев и... всё! Но Сухарев точно не нацелен на победу вообще - для него важна не победа, а участие. Это даже не заявка на будущее.
А вот Барабаш - реальная заявка на будущее. Я сомневалась в нем... нет - не так)))
Сначала я им заинтересовалась, потом - засомневалась(имеет связи порочащие его - с кланом Филиппова-Ялалова, работал под руководством Филиппова), но пока что к уже открытым уголовным делам его не привлекают даже в качестве свидетеля. И, если, за ним нет серьезных коррупционных(а совсем без них в России бизнес существовать не может, спасибо пуйлу) преступлений в его же бизнесе, то его участие в нынешних НЕвыборах - это неплохая заявка на будущее. В ПРБ(Прекрасная Россия Будущего)))

Если найду время - пройдусь по всем остальным со своим мнение.

Ссылка на вчерашний эфир вот:
https://www.youtube.com/watch?v=DpcH0jkNgBQ&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR3xRIkW6YIrlVRwwenpxybZo_RzGUm5XTEijD3gFgVHSA_G7h
klkoORBMc

коротко
https://clck.ru/HxJLx



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 06.09.2019, 12:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30653 | Рейтинг: -710,9
Простота... хуже воровства.

(И наоборот, получается, что воровство лучше простоты)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 06.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На мой взгляд хорошо выглядят Владимир Барабаш, Сухарев и... всё! Но Сухарев точно не нацелен на победу вообще - для него важна не победа, а участие. Это даже не заявка на будущее.
А вот Барабаш - реальная заявка на будущее. Я сомневалась в нем... нет - не так)))
_____________________________

вот же тля...щас набегут - турка подъюбочник... ну у меня те же выводы!!! разочаровали все кроме Барабаша . Гайсина ваще тупая, но местечко себе выбила.. "Восток" - в роли Ковтуна... Сухареву, как СРовцу это всё до лампы... кабздох - они есть кабздох... кутлгужин -на)(ер, на)(ер такой ужин!!!
посмотрим , Барабашка еще молодой, если не испачкается за этот срок, то вполне реальная фигура на след выборы. не хватает ему политвеса в Масковских кругах, но это даже можно в+ обратить. не хватает энергичности в предвыборке.. по крайней мере я не заметил у него большого желания- это скорее минус,но... остается надежда ,Барабаш - комерс ,в хорошем понимании ,и возможно прально рассчитал - 1. этап - показаться. пройду не пройду мун.фильтр. в лицо его теперь знают. бороться со ставленником на данном этапе -бессмысленно. 2. этап - подготовка к след выборам. накопление ресурса. 3. этап -заява на выборы как независимый кандидат, либо от созданной новой партии . тока эту партию надо создавать непосредственно перед самими выборами (ну за полгода) иначе масква, почуяв в нём силу, угрозу для своих - закомпроматит, заломает
весь вопрос - готов ли он к такому, есть ли у него желание или это тож был обычный (кабздоховский) ход, ради привлечения внимания к своему бизнесу?
турк



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com