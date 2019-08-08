Скандализм и сутяжничество вместо репутации

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о защите деловой репутации, поданной Всемирным Курултаем башкир 3 сентября.Об этом сообщает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram-канале.По его словам, требования ВКБ касаются текста политолога Дмитрия Михайличенко, изначально опубликованного на его странице в Facebook, а затем перепечатанного на сайте "Эха" в разделе "Блоги" с указанием первоисточника.— Текст был размещен 11 июля как анализ эфира с Радием Хабировым на радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе. При этом в нем нет ни одного упоминания самого Всемирного Курултая башкир, — сообщает Венедиктов.Первое судебное заседание по делу назначено на 26 сентября.Напомним, на заседание Пятого Всемирного курултая башкир, которое проходило в Уфе 28 июня, по распоряжению сотрудников администрации главы республики не допустили делегатов, избранных от организации "Башкорт". Прошедшие туда активисты Фаиль Алсынов и Эльмир Мухамедьянов были задержаны охраной и увезены в полицию. На следующий день Мухамельянов был оштрафован, а Алсынов вызван на допрос в ФСБ. Врио главы РБ Радий Хабиров, охарактеризовав после инцидента активистов "Башкорта", как людей, "которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", заявил, что к ним он будет "беспощаден". Обо всем этом подробно писали республиканские СМИ.