Скандализм и сутяжничество вместо репутации

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Татарский язык, как ...

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил ...
  6.09.2019   24071    72

С таким народом им ...

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение ...
  6.09.2019   35840    17

Скандализм и ...

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о ...
  6.09.2019   19000    5

Хабиров пригласил ...

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  6.09.2019   42901    9

«Всемирный курултай» с ...

Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) ...
  5.09.2019   35045    35

Последние публикации
Татарский язык, как ...

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил ...
  6.09.2019   31337    72

С таким народом им ...

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение ...
  6.09.2019   27880    17

Скандализм и ...

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о ...
  6.09.2019   41630    5

Хабиров пригласил ...

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  6.09.2019   18671    9

«Всемирный курултай» с ...

Крупнейшая национальная организация Башкирии — Всемирный курултай башкир (ВКБ) ...
  5.09.2019   34832    35

Остерегайтесь трех ...

В Уфе ИП присудили штраф за незаконное использование на визитках логотипа «Три ...
  5.09.2019   24321    45

Советов много, а прав ...

Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  5.09.2019   42664    136

Типичный коммунист: Как ...

"Idel.Реалии" побеседовали с кандидатом на должность главы Башкортостана от ...
  4.09.2019   17083    55

Модный приговор от Лилии ...

Игорь Савельев — писатель: «Разговоры о том, что жены и дети должны оставаться ...
  4.09.2019   40851    25

Утром деньги — вечером ...

Радий Хабиров намерен объявить имя премьер-министра после выборов. Радий ...
  4.09.2019   18619    32

Читаемое за месяц
Мрут как мухи: В ...

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из ...
  8.08.2019   14303    22

Поднялись к колен: ...

Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не ...
  8.08.2019   41972    41

Три буквы есть, ...

Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде ...
  8.08.2019   18951    16

Как раскрыть потенциал ...

Радий Хабиров заявил о потенциале Башкирии, который «грех не использовать». ...
  8.08.2019   41605    92

Поганое - детям: Умереть ...

В новом учебном пособии детям предложено "взять ружьё" и "пасть за Россию". ...
  9.08.2019   27089    15

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (16)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Скандализм и сутяжничество вместо репутации

Оценили
0


Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о защите деловой репутации, поданной Всемирным Курултаем башкир 3 сентября.

Скандализм и сутяжничество вместо репутации


Об этом сообщает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram-канале.

По его словам, требования ВКБ касаются текста политолога Дмитрия Михайличенко, изначально опубликованного на его странице в Facebook, а затем перепечатанного на сайте "Эха" в разделе "Блоги" с указанием первоисточника.

— Текст был размещен 11 июля как анализ эфира с Радием Хабировым на радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе. При этом в нем нет ни одного упоминания самого Всемирного Курултая башкир, — сообщает Венедиктов.

Первое судебное заседание по делу назначено на 26 сентября.

Напомним, на заседание Пятого Всемирного курултая башкир, которое проходило в Уфе 28 июня, по распоряжению сотрудников администрации главы республики не допустили делегатов, избранных от организации "Башкорт". Прошедшие туда активисты Фаиль Алсынов и Эльмир Мухамедьянов были задержаны охраной и увезены в полицию. На следующий день Мухамельянов был оштрафован, а Алсынов вызван на допрос в ФСБ. Врио главы РБ Радий Хабиров, охарактеризовав после инцидента активистов "Башкорта", как людей, "которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму", заявил, что к ним он будет "беспощаден". Обо всем этом подробно писали республиканские СМИ.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 06.09.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как же дела в ЕСПЧ Навальный против России? Как это назовете?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 06.09.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скандализм и сутяжничество вместо репутации
=================================
Да все просто, как два пальца об асфальт,- курултай "всемирный", а акромя башкир о нем никто не знает, вот они и решили заявить о себе, выбрали давольно известную радиостанцию, и пытаются раздуть скандал, попиарится.
Только, до них недоходит, что такая "популярность", кроме вреда им ничего не пренесет.
Эх! башкиры, башкиры, вы еще совсем дети в человеческом сообществе....



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 06.09.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 06.09.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
............Эх! башкиры, башкиры, вы еще совсем дети в человеческом сообществе....
Снайпер!!! Круто сказано!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 06.09.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65398 | Рейтинг: +12224
ВКБ славно обосрался - над этим иском уржались все выпускники Института права и теперь этот иск войдет в анналы баш-станских юридических учебников - как не нужно делать)))))

Дам ссылку на Коммерсант, там эксперты оставили свои отзывы:
https://www.kommersant.ru/doc/4082444?fbclid=IwAR1wjrNwovx0Z
es08xcxow1l4OVfB3b8MCsvmxPovBzpGOm8iNgO_uSxF_I

короткая
https://clck.ru/HxBZg



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 06.09.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите, почему мне кажется, что в хабировском совете будут одни эсбеэмовцы и правые, вроде Гарифуллина, Галина, Баимова, Исянгулова, Идельбаева и остальных одобрямсов, кто при Хамитове глотки рвал за продажу Соды.
Но мало вероятно, что будет Жукова, Захарова, Серегина, Давлеткужин, Шебаев, Михайличенко, Шкель и др. с позитивно -конструктивным мышлением?
Однозначно близко к совету не подпустят умницу и красавицу.....
А ведь последняя серьезная личность, равная Мурзагулову или главе биде администрации и была не плохой помощницей Радию Фаритовичу.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com