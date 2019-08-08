С таким народом им бояться нечего

Ранее Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Вопрос об отмене статуса поддержали 373 депутата из 404 членов Верховной Рады.
Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи 20 мая, ссылаясь на то, что «снятия неприкосновенности депутатов хотят 90% украинцев». Рассматривать инициативу начали 29 августа. Два года назад с подобным предложением выступил Петр Порошенко, однако до принятия окончательного решения дело не дошло.
В настоящее время из действующей Конституции Украины была исключена норма, по которой «народные депутаты не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом депутаты по-прежнему не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или выступления в парламенте и его органах. Народные избранники продолжат нести ответственность за намеренное оскорбление и клевету.
ProUfu связался с бывшими и действующими депутатами Госдумы и местного Курултая, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Александр Ющенко:
«Статус депутата закреплен в законе. Его неприкосновенность обуславливается не тем, что кто-то скрывается от коррупционного преследования или его составляющей. Неприкосновенность заключается в том, что депутат может спокойно действовать независимо от административного воздействия и давления.
У нас зачастую в регионах и в целом в стране действует «палочная система». Например, в Карачаево-Черкессии, когда на достаточно законной акции встречи местных депутатов с гражданами просто начали арестовывать людей. Поэтому это не привилегия, а неопределенная необходимость для проведения независимой деятельности. Другое дело, что во многом сегодня депутаты являются представителями партии власти. Но есть оппозиционные депутаты, которые зачастую отстаивают избирателей в жестком противостоянии с властью. Такие воздействия были в 1999, когда рассматривался импичмент президента – жесточайшее воздействие на депутатов, которые либо не доехали, либо проголосовали по-другому.
Что касается Украины, то там вообще политическая система достаточно популистская. Какие шаги Владимир Зеленский будет предпринимать дальше, зависит от его взглядов. А мы исходим из практических действий. Что касается коррупционной составляющей, многие депутаты , кстати, от партии власти, во многом были замешаны в каких-то хозяйственных вопросах. В любом случае, если есть предмет разговора на эту тему, то Госдума моментально рассматривает этот вопрос и по необходимости, снимаются депутатские полномочия. В этом отношении закон работает. А в целом сегодня российское общество не готово к тому, чтобы наши депутаты лишились неприкосновенности – тогда нивелируется сама сущность народного избранника. Могу сказать на своем примере, что я ни разу не пользовался статусом депутата в быту, но пользовался им во время незаконных задержаний людей в регионах и добивался законных методов в отношении него».
Рустем Ахмадинуров, врио руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-депутат Госсобрания Башкирии в 2013-2018 гг.:
«Я пока не депутат, но считаю, что у наших депутатов Госсобрания фактически нет никакой депутатской неприкосновенности.
В правовом государстве все должны быть равны, депутаты, избранные от народа, в том числе. Что касается депутатов Госдумы, то для случаев, касающихся расследований в сфере правоохранительной или уголовной системы, нужно предусмотреть. Иначе степень эффективности такого исследования может быть низкой. Или могут возникнуть криминогенные ситуации, например, в сфере лесозаготовок».
Депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев: «Мне без разницы, лишат российских депутатов неприкосновенности или нет. Не задумывался как-то над этим вопросом». Депутат Госдумы РФ, сити-менеджер Уфы в 2006-2011 годах Павел Качкаев также пояснил, что возможное лишение неприкосновенности российских депутатов лично на нем никак не отразится.
Мнение политолога
Политолог Аббас Галлямов:
«Одна из главных проблем России заключается в полном уничтожении института разделения властей. Законодательная власть, которая по замыслу должна ограничивать и контролировать исполнительную, полностью подчинена последней. Лишение депутатов неприкосновенности только ухудшит ситуацию. Сделает депутатов ещё более беззащитными не только перед исполнительной властью в целом, но и перед ее наиболее агрессивным и ретроградным крылом - силовиками - в частности».
ПроУфу
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С таким народом им бояться нечего
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