С таким народом им бояться нечего

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение неприкосновенности украинских коллег.Ранее Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Вопрос об отмене статуса поддержали 373 депутата из 404 членов Верховной Рады.Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи 20 мая, ссылаясь на то, что «снятия неприкосновенности депутатов хотят 90% украинцев». Рассматривать инициативу начали 29 августа. Два года назад с подобным предложением выступил Петр Порошенко, однако до принятия окончательного решения дело не дошло.В настоящее время из действующей Конституции Украины была исключена норма, по которой «народные депутаты не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом депутаты по-прежнему не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или выступления в парламенте и его органах. Народные избранники продолжат нести ответственность за намеренное оскорбление и клевету.ProUfu связался с бывшими и действующими депутатами Госдумы и местного Курултая, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.Депутат Госдумы от фракции КПРФ Александр Ющенко:«Статус депутата закреплен в законе. Его неприкосновенность обуславливается не тем, что кто-то скрывается от коррупционного преследования или его составляющей. Неприкосновенность заключается в том, что депутат может спокойно действовать независимо от административного воздействия и давления.У нас зачастую в регионах и в целом в стране действует «палочная система». Например, в Карачаево-Черкессии, когда на достаточно законной акции встречи местных депутатов с гражданами просто начали арестовывать людей. Поэтому это не привилегия, а неопределенная необходимость для проведения независимой деятельности. Другое дело, что во многом сегодня депутаты являются представителями партии власти. Но есть оппозиционные депутаты, которые зачастую отстаивают избирателей в жестком противостоянии с властью. Такие воздействия были в 1999, когда рассматривался импичмент президента – жесточайшее воздействие на депутатов, которые либо не доехали, либо проголосовали по-другому.Что касается Украины, то там вообще политическая система достаточно популистская. Какие шаги Владимир Зеленский будет предпринимать дальше, зависит от его взглядов. А мы исходим из практических действий. Что касается коррупционной составляющей, многие депутаты , кстати, от партии власти, во многом были замешаны в каких-то хозяйственных вопросах. В любом случае, если есть предмет разговора на эту тему, то Госдума моментально рассматривает этот вопрос и по необходимости, снимаются депутатские полномочия. В этом отношении закон работает. А в целом сегодня российское общество не готово к тому, чтобы наши депутаты лишились неприкосновенности – тогда нивелируется сама сущность народного избранника. Могу сказать на своем примере, что я ни разу не пользовался статусом депутата в быту, но пользовался им во время незаконных задержаний людей в регионах и добивался законных методов в отношении него».Рустем Ахмадинуров, врио руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-депутат Госсобрания Башкирии в 2013-2018 гг.:«Я пока не депутат, но считаю, что у наших депутатов Госсобрания фактически нет никакой депутатской неприкосновенности.В правовом государстве все должны быть равны, депутаты, избранные от народа, в том числе. Что касается депутатов Госдумы, то для случаев, касающихся расследований в сфере правоохранительной или уголовной системы, нужно предусмотреть. Иначе степень эффективности такого исследования может быть низкой. Или могут возникнуть криминогенные ситуации, например, в сфере лесозаготовок».Депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев: «Мне без разницы, лишат российских депутатов неприкосновенности или нет. Не задумывался как-то над этим вопросом». Депутат Госдумы РФ, сити-менеджер Уфы в 2006-2011 годах Павел Качкаев также пояснил, что возможное лишение неприкосновенности российских депутатов лично на нем никак не отразится.Мнение политологаПолитолог Аббас Галлямов:«Одна из главных проблем России заключается в полном уничтожении института разделения властей. Законодательная власть, которая по замыслу должна ограничивать и контролировать исполнительную, полностью подчинена последней. Лишение депутатов неприкосновенности только ухудшит ситуацию. Сделает депутатов ещё более беззащитными не только перед исполнительной властью в целом, но и перед ее наиболее агрессивным и ретроградным крылом - силовиками - в частности».