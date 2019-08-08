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С таким народом им бояться нечего

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 37902 | Комментарии: 17
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Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение неприкосновенности украинских коллег.

С таким народом им бояться нечего


Ранее Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Вопрос об отмене статуса поддержали 373 депутата из 404 членов Верховной Рады.

Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи 20 мая, ссылаясь на то, что «снятия неприкосновенности депутатов хотят 90% украинцев». Рассматривать инициативу начали 29 августа. Два года назад с подобным предложением выступил Петр Порошенко, однако до принятия окончательного решения дело не дошло.

В настоящее время из действующей Конституции Украины была исключена норма, по которой «народные депутаты не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом депутаты по-прежнему не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или выступления в парламенте и его органах. Народные избранники продолжат нести ответственность за намеренное оскорбление и клевету.

ProUfu связался с бывшими и действующими депутатами Госдумы и местного Курултая, чтобы узнать их мнение по этому вопросу.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Александр Ющенко:

«Статус депутата закреплен в законе. Его неприкосновенность обуславливается не тем, что кто-то скрывается от коррупционного преследования или его составляющей. Неприкосновенность заключается в том, что депутат может спокойно действовать независимо от административного воздействия и давления.

У нас зачастую в регионах и в целом в стране действует «палочная система». Например, в Карачаево-Черкессии, когда на достаточно законной акции встречи местных депутатов с гражданами просто начали арестовывать людей. Поэтому это не привилегия, а неопределенная необходимость для проведения независимой деятельности. Другое дело, что во многом сегодня депутаты являются представителями партии власти. Но есть оппозиционные депутаты, которые зачастую отстаивают избирателей в жестком противостоянии с властью. Такие воздействия были в 1999, когда рассматривался импичмент президента – жесточайшее воздействие на депутатов, которые либо не доехали, либо проголосовали по-другому.

Что касается Украины, то там вообще политическая система достаточно популистская. Какие шаги Владимир Зеленский будет предпринимать дальше, зависит от его взглядов. А мы исходим из практических действий. Что касается коррупционной составляющей, многие депутаты , кстати, от партии власти, во многом были замешаны в каких-то хозяйственных вопросах. В любом случае, если есть предмет разговора на эту тему, то Госдума моментально рассматривает этот вопрос и по необходимости, снимаются депутатские полномочия. В этом отношении закон работает. А в целом сегодня российское общество не готово к тому, чтобы наши депутаты лишились неприкосновенности – тогда нивелируется сама сущность народного избранника. Могу сказать на своем примере, что я ни разу не пользовался статусом депутата в быту, но пользовался им во время незаконных задержаний людей в регионах и добивался законных методов в отношении него».

Рустем Ахмадинуров, врио руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», экс-депутат Госсобрания Башкирии в 2013-2018 гг.:

«Я пока не депутат, но считаю, что у наших депутатов Госсобрания фактически нет никакой депутатской неприкосновенности.

В правовом государстве все должны быть равны, депутаты, избранные от народа, в том числе. Что касается депутатов Госдумы, то для случаев, касающихся расследований в сфере правоохранительной или уголовной системы, нужно предусмотреть. Иначе степень эффективности такого исследования может быть низкой. Или могут возникнуть криминогенные ситуации, например, в сфере лесозаготовок».

Депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев: «Мне без разницы, лишат российских депутатов неприкосновенности или нет. Не задумывался как-то над этим вопросом». Депутат Госдумы РФ, сити-менеджер Уфы в 2006-2011 годах Павел Качкаев также пояснил, что возможное лишение неприкосновенности российских депутатов лично на нем никак не отразится.

Мнение политолога

Политолог Аббас Галлямов:

«Одна из главных проблем России заключается в полном уничтожении института разделения властей. Законодательная власть, которая по замыслу должна ограничивать и контролировать исполнительную, полностью подчинена последней. Лишение депутатов неприкосновенности только ухудшит ситуацию. Сделает депутатов ещё более беззащитными не только перед исполнительной властью в целом, но и перед ее наиболее агрессивным и ретроградным крылом - силовиками - в частности».

ПроУфу
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можно доплачивать за то что боялись когда работали



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  • 2 | 06.09.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Читать высказывания этих "слуг народа" нет смысла!
У болшие надежды на Владимира Зеленского, если у него все получится, то и наш народ поймет что "Так жить нельзя"!
И тогда неотвратимые изменения будут и в России, и в Белорасии, и в Казахстане...



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  • 3 | 06.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосуй-не голосуй - всё равно получишь... Вот именно, единоросса.



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  • 4 | 06.09.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖ тоже есть индивидуумы типа каца, Харрисона, Корнея, Ирика которые думают, что у них есть такой статус, но они глубоко заблуждаются! Одними дорогами ходим товарищи, одними дорогами ездием, одни кирпичи падают сверху, так что ходите и оглядываейтесь дорогие товарищи, ведь в Российской Федерации живете!



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  • Гость
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  • 5 | 06.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а чё все молчат - депутата должен избирать народ , а не партийный комитет, и тока народ, избравший депутата имеет право отзыва этого депутата. и тока перед избравшим его народом обязан отчитываться депутат. есно за исключением нарушений депутатом УК
тут же всё с ног на голову - долбополитаналитики всё сказали, а вот то, что депутаты не народные избранники - промолчали
турк



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  • Участник
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  • 6 | 06.09.2019, 10:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
Политолог Аббас Галлямов:

«Одна из главных проблем России заключается в полном уничтожении института разделения властей. Законодательная власть, которая по замыслу должна ограничивать и контролировать исполнительную, полностью подчинена последней. Лишение депутатов неприкосновенности только ухудшит ситуацию. Сделает депутатов ещё более беззащитными не только перед исполнительной властью в целом, но и перед ее наиболее агрессивным и ретроградным крылом - силовиками - в частности».
____________________________________________
Какую чушь несёт этот политолог.
Депутаты сами принимают законы. Вот они и защитили себя от ими же принятых законов.
Силовики действуют в рамках тех законов, которые для них написаны, одобрены и приняты этими депутатами.
Если депутаты боятся того, что они наделали, то обычные люди что должны делать?
Кривят душой эти Бикбаевы и Качкаевы, что им всё равно. Им не всё равно, поэтому они такой закон и придумали. Им хочется безнаказанности и защиты от законов, ими же и принятыми.



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  • 7 | 06.09.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кривят душой эти Бикбаевы и Качкаевы, что им всё равно. Им не всё равно, поэтому они такой закон и придумали. Им хочется безнаказанности и защиты от законов, ими же и принятыми.
__________________
вопрос тот же - кто избирал (голосовал) за Бикбаева, качкаева? на каком основании они представляют народ,кто дал им такое право?
турк



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  • Гость
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  • 8 | 06.09.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умер президент Зимбабве Роберт Мугабе..
Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел из жизни в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальное заявление властей
-----------------
Эххх, ходаим..Дожить бы..



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  • Эксперт
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  • 9 | 06.09.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65398 | Рейтинг: +12224
5 | 06.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

а чё все молчат - депутата должен избирать народ , а не партийный комитет, и тока народ, избравший депутата имеет право отзыва этого депутата. и тока перед избравшим его народом обязан отчитываться депутат. есно за исключением нарушений депутатом УК
тут же всё с ног на голову - долбополитаналитики всё сказали, а вот то, что депутаты не народные избранники - промолчали
турк
______________________________________
Согласна и дополню - такие - всенародно выбранные депутаты не в результате фальсификаций - должны иметь неприкосновенность - то есть омон, полиция, фсиновцы, чоповцы, фсошники, гэбёшки - не могли бы препятствовать им при защите интересов избирателей - беспрепятственно допускать в самые закрытые заведения страны, ради избирателей. И даже в самые секретные! Разумеется с подпиской о неразглашении тайн, но с возможностью озвучить - соблюдаются ли при этом права граждан страны или от них опять скрывается очередной чернобыль.

Но в случае убедительных доказательств в виновности по уголовным статьям - безусловно, как в ситуации с Арашуковым - неприкосновенность должна сниматься.



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4

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  • 10 | 06.09.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-му
Еще как кривят.
Однако, они настолько защищены самой властью, что им наплевать на их членство в в думе, совфеде или курултае.
вон бывший экс-мер ирек бросив совфед ринулся в преьеры.
еще бы здесь такой разворот это не городской бюджет, а большой республиканский - есть где развернуться алчной субстанции



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  • 11 | 06.09.2019, 15:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
https://vk.com/video-37492055_456239148

"Дорогой мой человек", 1958 г.

- А чем вам не нравится наше поколение?
В эту фразу можно уложить весь фильм как таковой. Это на самом деле фильм о Поколении. И даже старшие - герои революции и Гражданской - на его фоне бледнеют и тушуются.
Фильм о человеческом долге. Который сильнее даже любви



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  • 12 | 06.09.2019, 15:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
https://vk.com/video-73843893_169546776

"Ни один человек не остров...", 1962 г. (США)

Обычно название переводят, как "Один в поле не воин". Но это неверный перевод. Я бы даже сказал - с обратным смыслом.

Мы сейчас многое знаем о японских солдатах, которые после Второй Мировой годами скрывались в джунглях Тихого Океана, ведя свою войну. Но Рэй Твид, моряк ВМС США, не был японцем. Два с половиной года он...

...впрочем, смотрите фильм. Он основан на реальных событиях и он о реальном человеке. А вообще штатовцев, австралийцев, голландцев, англичан, которые ушли в джунгли и иной раз по три года сражались там с врагом - были десятки.



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  • 13 | 06.09.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядя на бесполезность наших депутатов осознаешь полную бессмысленность голосования в стране башкир.



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  • 14 | 06.09.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 06.09.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1324 | Комментарии: 65397 | Рейтинг: +12224,3
5 | 06.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

а чё все молчат - депутата должен избирать народ , а не партийный комитет, и тока народ, избравший депутата имеет право отзыва этого депутата. и тока перед избравшим его народом обязан отчитываться депутат. есно за исключением нарушений депутатом УК
тут же всё с ног на голову - долбополитаналитики всё сказали, а вот то, что депутаты не народные избранники - промолчали
турк
______________________________________
Согласна и дополню - такие - всенародно выбранные депутаты не в результате фальсификаций - должны иметь неприкосновенность - то есть омон, полиция, фсиновцы, чоповцы, фсошники, гэбёшки - не могли бы препятствовать им при защите интересов избирателей - беспрепятственно допускать в самые закрытые заведения страны, ради избирателей. И даже в самые секретные! Разумеется с подпиской о неразглашении тайн, но с возможностью озвучить - соблюдаются ли при этом права граждан страны или от них опять скрывается очередной чернобыль.

Но в случае убедительных доказательств в виновности по уголовным статьям - безусловно, как в ситуации с Арашуковым - неприкосновенность должна сниматься.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Согласен, что более справедливо избираться не от партий, а лично, ещё бы и выборы честными сделать, но это уже ближе к утопии! Допустят в кандидаты тех, кого надо допустить, а у неугодных подписи кривые! Про неприкосновенность! Нет никакой неприкосновенности, есть особый порядок привлечения к ответственности! Очень Опытный



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  • 15 | 06.09.2019, 16:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
7 | 06.09.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кривят душой эти Бикбаевы и Качкаевы, что им всё равно. Им не всё равно, поэтому они такой закон и придумали. Им хочется безнаказанности и защиты от законов, ими же и принятыми.
__________________
вопрос тот же - кто избирал (голосовал) за Бикбаева, качкаева? на каком основании они представляют народ,кто дал им такое право?
турк
____________________________________________
Турк, ты меня что-ли спрашиваешь?
А зачем?
Я уже подробно своё мнение разжевал на этом сайте в статье: "Конечно же, никуда они не отзовутся" от 19.06.2018.
Ты, вроде, читал.



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  • 16 | 06.09.2019, 16:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
И про партии я давно говорил и не раз.
И что выборы проводят из тех, из кого предназначат нам выбирать какие-то группы людей.
И не только нам, кстати.



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  • 17 | 06.09.2019, 16:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12938 | Рейтинг: -1947,4
Турк, ты меня что-ли спрашиваешь?
А зачем?
Я уже подробно своё мнение разжевал на этом сайте в статье: "Конечно же, никуда они не отзовутся" от 19.06.2018.
Ты, вроде, читал.
__________________________________________
Да, кстати, тогда некоторым пользователям моё мнение показалось смешным.



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