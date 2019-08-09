Явка любой ценой ...

В Башкортостане перед выборами появились сообщения об административном давлении. На последней неделе перед выборами в республиканских СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что руководители ряда организаций и предприятий Башкортостана издали распоряжения об обязательной явке на выборы своих сотрудников.— К нам поступила информация, что работников уфимского завода "Гидравлика" массово заставляют идти в многофункциональный центр, открепляться от своих избирательных участков и регистрироваться в системе "Мобильный избиратель", — рассказал первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин. — При этом голосовать они будут только на определенных четырех участках. А это уже, я полагаю, подготовка к так называемым "каруселям".Видео:По его словам, в прошлом году за такое платили, в этом — будут давать отгулы.— Мы будем ориентировать наших наблюдателей на то, чтобы они не отходили от членов УИК, которые будут отвечать за "Мобильный избиратель", и проверять, действительно ли избиратель прикрепился на этот участок; по-другому поймать "карусельщиков" будет тяжело.Портал "Про Уфу" в среду сообщил о том, что в соцсетях и чатах студенты Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) жалуются, что их заставляют идти на выборы. По словам студентов, им нужно было подойти к старосте этажа своего общежития и зарегистрироваться. Судя по скрину переписки, приведенной порталом, уклонившихся ждут отработки.В местном штабе Навального “Idel.Реалии” рассказали, что к ним поступила информация о том, что в Уфимском нефтяном техническом университете (УГНТУ) иногородних студентов заставляют взять дома открепительные удостоверения и прикрепиться к участку в общежитии № 8, а отказавшимся "угрожают неприятностями"."Башкирская содовая компания" (БСК) объявила на 8 сентября “большой флеш-моб”, обещая своим работникам за участие в голосовании чак-чак, а также розыгрыш призов, среди которых телевизор, стиральная машина и горный велосипед.В региональном отделении движения в защиту прав избирателей “Голос” выразили обеспокоенность появившимися сигналами административной мобилизации.— Очевидно, что команда врио главы республики Радия Хабирова заинтересована в высокой явке на этих выборах, — отмечает координатор местного отделения Голоса Ренат Факиев. — Когда же фаворитом предвыборной гонки является уже действующий глава региона, у власти очень часто возникает соблазн прибегнуть к административному ресурсу. Иногда ради повышения явки, иногда даже с целью заставить зависимых избирателей — бюджетников и прочих — проголосовать за главного кандидата.По его словам, на недавней встрече с руководством ЦИК Башкортостана "Голос" выразил свое опасение, что такие приемы могут быть применены вновь, поскольку применялись уже не раз, например, на президентских выборах в 2018 году.— Надеемся, что руководство ЦИК нас услышало и будет без промедления реагировать на факты применения административного ресурса, сообщения о которых публикуют СМИ и социальные сети.Представитель "Голоса" также напомнил, что принуждение к участию в голосовании подпадает под действие статья 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав).— У нас давно разработана, в числе других, специальная памятка под названием “Как справиться с административным ресурсом”. Там все объяснено, что администрация предприятий не имеет право принуждать работников к любым действиям, не предусмотренным трудовым договором. Она не вправе принуждать к участию в голосовании, не вправе обещать за это премии, отгулы или другие блага. Все такие действия нарушают и трудовое, и избирательное, а в иных случаях и налоговое законодательство. Мы рекомендуем все такие факты фиксировать посредством ауди- и видеозаписей, фотографировать письменные распоряжения администраций и, разумеется, обжаловать их в соответствующие органы – Рострудинспекцию, Центризбирком, прокуратуру, - подчеркнул общественник.Напомним, в 2018 году председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что "за принуждение к голосованию и использование административного ресурса ЦИК будет по своей линии принимать меры, вплоть до выражения недоверия избиркомам и обращаться к правоохранителям".