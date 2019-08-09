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Явка любой ценой

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В Башкортостане перед выборами появились сообщения об административном давлении. На последней неделе перед выборами в республиканских СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что руководители ряда организаций и предприятий Башкортостана издали распоряжения об обязательной явке на выборы своих сотрудников.

Явка любой ценой


— К нам поступила информация, что работников уфимского завода "Гидравлика" массово заставляют идти в многофункциональный центр, открепляться от своих избирательных участков и регистрироваться в системе "Мобильный избиратель", — рассказал первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе Альберт Рахматуллин. — При этом голосовать они будут только на определенных четырех участках. А это уже, я полагаю, подготовка к так называемым "каруселям".

Видео:



По его словам, в прошлом году за такое платили, в этом — будут давать отгулы.

— Мы будем ориентировать наших наблюдателей на то, чтобы они не отходили от членов УИК, которые будут отвечать за "Мобильный избиратель", и проверять, действительно ли избиратель прикрепился на этот участок; по-другому поймать "карусельщиков" будет тяжело.

Портал "Про Уфу" в среду сообщил о том, что в соцсетях и чатах студенты Уфимского авиационного технического университета (УГАТУ) жалуются, что их заставляют идти на выборы. По словам студентов, им нужно было подойти к старосте этажа своего общежития и зарегистрироваться. Судя по скрину переписки, приведенной порталом, уклонившихся ждут отработки.

В местном штабе Навального “Idel.Реалии” рассказали, что к ним поступила информация о том, что в Уфимском нефтяном техническом университете (УГНТУ) иногородних студентов заставляют взять дома открепительные удостоверения и прикрепиться к участку в общежитии № 8, а отказавшимся "угрожают неприятностями".

"Башкирская содовая компания" (БСК) объявила на 8 сентября “большой флеш-моб”, обещая своим работникам за участие в голосовании чак-чак, а также розыгрыш призов, среди которых телевизор, стиральная машина и горный велосипед.

В региональном отделении движения в защиту прав избирателей “Голос” выразили обеспокоенность появившимися сигналами административной мобилизации.

— Очевидно, что команда врио главы республики Радия Хабирова заинтересована в высокой явке на этих выборах, — отмечает координатор местного отделения Голоса Ренат Факиев. — Когда же фаворитом предвыборной гонки является уже действующий глава региона, у власти очень часто возникает соблазн прибегнуть к административному ресурсу. Иногда ради повышения явки, иногда даже с целью заставить зависимых избирателей — бюджетников и прочих — проголосовать за главного кандидата.

По его словам, на недавней встрече с руководством ЦИК Башкортостана "Голос" выразил свое опасение, что такие приемы могут быть применены вновь, поскольку применялись уже не раз, например, на президентских выборах в 2018 году.

— Надеемся, что руководство ЦИК нас услышало и будет без промедления реагировать на факты применения административного ресурса, сообщения о которых публикуют СМИ и социальные сети.

Представитель "Голоса" также напомнил, что принуждение к участию в голосовании подпадает под действие статья 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав).

— У нас давно разработана, в числе других, специальная памятка под названием “Как справиться с административным ресурсом”. Там все объяснено, что администрация предприятий не имеет право принуждать работников к любым действиям, не предусмотренным трудовым договором. Она не вправе принуждать к участию в голосовании, не вправе обещать за это премии, отгулы или другие блага. Все такие действия нарушают и трудовое, и избирательное, а в иных случаях и налоговое законодательство. Мы рекомендуем все такие факты фиксировать посредством ауди- и видеозаписей, фотографировать письменные распоряжения администраций и, разумеется, обжаловать их в соответствующие органы – Рострудинспекцию, Центризбирком, прокуратуру, - подчеркнул общественник.

Напомним, в 2018 году председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что "за принуждение к голосованию и использование административного ресурса ЦИК будет по своей линии принимать меры, вплоть до выражения недоверия избиркомам и обращаться к правоохранителям".

Идель.Реалии
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  • 1 | 07.09.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Надеемся, что руководство ЦИК нас услышало и будет без промедления реагировать на факты применения административного ресурса, сообщения о которых публикуют СМИ и социальные сети.
=========================
Вы что и правда такие наивные?!
Вы что думаете ЦИриК, не знает об этом?!!
Да Этот ЦИриК, по заданию гадия наверняка сам рассылал " Плановые задаия" по обязательной явке на выборы своих сотрудников.



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  • 2 | 07.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Меня очень возмутил такой факт:
Два дня назад решил посмотреть местные пятичасовые новости по 2- каналу Федерального ТВ. И вот, в пять часов начали крутить рекламмные ролики кандидатов, все говорили на Русском Государственном, понятном всем языке, кроме кондидата от КПРФ юнира кутлугужина, я подумал, малоли накладка вышла, может хотели пустить его ролик на башкирском во время новостей на башкирском языке. Вчера опять включаю, и тоже самое,- кутлужин балаболит опять на своем языке, чо он говорил я незнаю, и знать нежелаю. Знаю только одно,он оскорбил ни только меня, он оскорбил всё небашкирское население Региона.
Приходилось работать с людьми разых национальностей, но они никогда не позволяли себе разговаривать в присутствии человека иной национальности на радном языке, БЫЛИ ВОСПИТАННЫМИ ЛЮДЬМИ!!!
Даже во времена байствования клана рахимовых такого небыло, а с приходом гадия, националисты совсем оборзели...



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  • 3 | 07.09.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Вы заметили такую фишку: Нас на выборы зовут не выбирать, а голосовать? А все потому что "выбор" уже сделан, осталось собрать "голоса"...



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  • 4 | 07.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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В биде выборами занимаются господа валеев и ахмедьянов.
Оба проблемные.
У последнего в биографии активность в горбипартии по развалу
советского строя и председательство при рахимовском режиме в ленинской тик уфы, которое было дискредитированно массовыми пренебрежениями российских законов , норм морали и человеческой порядочности.
Про ангажированность первого на посту председателя цик рб не знали только работники башкирской прокуратуры.
Ждать чистоплотности службы народу от этих хабировских кадров не стоит.



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  • 5 | 07.09.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Однозначно за Хабирова! Умен, красив, харизматичен, опытен в политике.
Упрямый и обидчивый.Мстительный и властный. Нормальный живой человек. Наш, местный, башкир.
Только Хабиров Р.Ф. имеет такой колоссальный опыт работы в, постсоветских Госструктурах, причём в самых верхних эшелонах власти. Мой вывод таков: у него большой опыт, огромные связи. Это благо для республики в наши дни.

И что немаловажно - у нас никогда не было такой красивой Первой Леди. А теперь будет!



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  • 6 | 07.09.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Холодное лето 2019 в Башкирии.
Что нас ждет в ближайшие 5 лет, страшно подумать?
Не исчезнет ли моя малая родина в пучине лжи и насилия?



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  • 7 | 07.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован--------какая нежная у вас нервная система вам хватило 5 минут тюркского языка , теперь у вас есть представление какие чувства мы испытываем слушая русскую речь всю свою жизнь .



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  • 8 | 07.09.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5- му.
Сам писал за конфетку или заставил кто ?
И как связать отсутствие положительных подвижек в экономике страны башкир с красотой жены претендента от партии ЕР.
Или с антисанитарной помойкой возле дома в огромной качкаевской зловонной луже после дождя ?



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Напомним, в 2018 году председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что "за принуждение к голосованию и использование административного ресурса ЦИК будет по своей линии принимать меры, вплоть до выражения недоверия избиркомам и обращаться к правоохранителям".
=================
на Панфилову напал загадочный мужик в маске, прямо на её постели,по её словам "15 или 20 тыркнул электрошокером,всё и сияло и искрилось " она схватила стул избила того мужика,он еле живой убежал.

отказалась от предложенной дополнительной охраны что крайне подозрительно,говорит что не боится даже если тот мужик опять поймает её.

и на кого же повесят ночного гостя Панфиловой? не на фантомаса же,а на тех кто не согласен ситуацией с выборами



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3

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  • 10 | 07.09.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неизвестный с электрошокером напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в ночь на пятницу, сообщила пресс-служба МВД России. Позже сама председатель ЦИК рассказала, как с помощью криков и стула обратила нападавшего в бегство.

Около 01:30 ночи в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области, сообщили в ведомстве. Прибывшие на место оперативники установили, что потерпевшей является председатель ЦИК.

Как указывается в сообщении, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что Памфилова ночью вышла открыть дверь кошке, чтобы впустить ее в дом, и увидела неизвестного мужчину в маске. "Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать", - рассказал собеседник Интерфакса.

Что с Памфиловой
В пятницу Памфилова участвовала в международной конференции "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

"В доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия - оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота, уточнили в пресс-службе.

"Потом схватила стул"
Позже журналистам о случившемся рассказала сама глава ЦИК. "Мне больно. У меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное - то есть, физическая боль - есть", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".

"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий", - описала она нападавшего (цитата по РИА Новости).

"Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском", - рассказала Памфилова (цитата по ТАСС).



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  • 11 | 07.09.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
электрошокером ли он её тыркнул 20 раз, не электровибратором ли?



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"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий", - описала она нападавшего (цитата по РИА Новости).
=====================

оп цоп бир бир топ
бабушка здорова
оп цоп бир бир топ
кушает компот
.



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  • 13 | 07.09.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1. признаЮ свою ошибку - наш ИУ не убрали, а тока некоторые адреса переписали на другой ИУ (район оч сильно растет и народу добавилось)
2. расскажите пож - на чём держится "Голос"? Саша Берелехис - классный чувак, даже какую то газетенку издает, но этого мало. ведь каждые выборы ГОЛОС борется за ЧЕСТНЫЕ выборы, за соблюдение законодательства... они проводят обучающие семинары, они принимают жалобы, выступают наблюдателями ...на всё это нужны деньги - кто девушку танцует?
3. еще раз, не слушайте Хруля, проявите гражданское мужество - не участвуйте, не пачкайтесь... что потом будете детям говорить? - я создал ЯВКУ, тем самым помог узурпировать ..
4. никакого протестного голосования не будет ... спойлеры подобраны тщательно , хавно размазано тонким слоем - в кучу не соберешь
5 Хруль ,тебе лично - а как там комуняка Локоть ,мэр Новосиба, прошедший на должность через протестное голосование, оттарабанил первый срок? если не знаешь,то спроси у МарииЛондон ... хруль тупоооой
турк



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2

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  • 14 | 07.09.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий", - описала она нападавшего (цитата по РИА Новости).
_____________________
однозначно Навальный подходит по описанию... какую тока лабуду не выдумают, а )(ули - быдло хавает... тупой хруль верит во все сказки и таких тупых 70-90 %
турк



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  • 15 | 07.09.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Бабка орет : Помогите! Насилуют!
Мет подходит спрашивает : Где тот кто тебя насиловал
Бабка: А ктож его знает, это 45 лет назад было
Мент: А что сейчас арешь?
Бабка: Приятно вспомнить...

Так может с Панфиловой примерно то же случилось,- когдато, гдето, а сейчас вспомнилось...



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  • 16 | 07.09.2019, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65404 | Рейтинг: +12225,1
Да Этот ЦИриК, по заданию гадия наверняка сам рассылал " Плановые задаия" по обязательной явке на выборы своих сотрудников.
_________________________________
Так вот же - неделю назад писали:

ЦИК России не усмотрел нарушений в словах Илоны Макаренко об ответственности муниципальных чиновников за явку на выборы. Об этом говорится в ответе Центризбиркома России на жалобу кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша.

Ворон ворону

Ранее он направил председателю ЦИК России Элле Памфиловой письмо, в котором заявил, что глава регионального Центризбиркома Илона Макаренко нарушила избирательное законодательство, заявив на пресс-конференции, что «административный ресурс должен присутствовать, а муниципалитеты должны делать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».

Из ответа на жалобу, подписанного зампредом ЦИК России Евгением Шевченко, следует, что слова Макаренко были «направлены на реализацию положений норм по информированию избирателей», и оснований для принятия «мер реагирования» в этой фразе нет.

Отметим, что на пресс-конференции 23 июля Илона Макаренко также отметила, что по результатам проведенных выборов будет в том числе оцениваться эффективность работы глав муниципалитетов республики. На вопрос о том, как быть главам, если жители не хотят приходить на выборы, Макаренко заявила, что «надо лучше работать, чтобы тебя уважали и понимали, что это нужно республике».

Ну то есть - никаких "наверняка" - даже не сомневайся.



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  • 17 | 07.09.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, у "голоса" в ФБ есть своя страница,зайди ,посмотри.. там как раз о том что ты просишь - наблюдатель на выборах
турк



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  • 18 | 07.09.2019, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65404 | Рейтинг: +12225,1
Про Памфилову - сейчас почти в любой ьбму-таракани камер понатыкано - мимо урны обертку от конфеты не кинешь - спалят, как миленького!

А тут - элитный поселок, охраняемый лучшим ЧОПом - а нападавший мимо всех камер, включая камеры на доме самой Эллочки(ну убедите меня, что их у нее там нет))))) просвистел, аки святой дух.

Возвращаюся с работы,
Рашпиль ставлю у стены,
Вдруг в окно порхает кто-то
Из постели от жены!

Я, конечно, вопрошаю:
"Кто такой?"
А она мне отвечает:
"Дух Святой!"
<...>
...Вот влетаю с криком, с древом,
Весь в надежде на испуг...
Машка плачет. "Машка, где он?" —
"Улетел, желанный Дух!" —

"Как же это, я не знаю,
как успел?" —
"Да вот так вот, — отвечает, —
улетел!

Он, — говорит, — псалом
мне прочитал
И крылом
пощекотал..." —



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  • 19 | 07.09.2019, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65404 | Рейтинг: +12225,1
в одном своем сообщении Элла Александровна Памфилова сообщает, что «электрошокер искрил и трещал» и у нее на животе остались от этого следы. В другом своем сообщении она сообщает, что преступник был такой дурак, что «забыл его включить».
__________________________________________________
Тыкал раз 10-15 и так и не понял, что шокер не включен и не нашел кнопощщку, чтобы включить... ваще ППЦ!



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  • 20 | 07.09.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, шокер в руках злодея- навальниста был китайский.
Сей девайс, больше похожий на муляж, верояно был закуплен у наших китайских товарищей по бартеру на нашу нефть и газ.



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