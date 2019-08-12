Второй результат — у коммуниста, главы рескома КПРФ Юнира Кутлугужина (7,3% голосов), третье — у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.
Остальные кандидаты набирают менее 2% голосов. У юриста Зульфии Гайсиной («Яблоко») — 1,56%, у справоросса, депутата Курултая Юрия Игнатьева — 1,28%. У президента GTL Рафиса Кадырова («Патриоты России») — 1,18%, у предпринимателя, основателя Фонда городских проектов Владимира Барабаша («Гражданская сила») — 0,91%. На последнем месте пока идет предприниматель Владимир Кобзев («Партия пенсионеров») — 0,85%.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.
Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации
Рекордные 80 процентов
Раздел: Новости | Просмотры: 19222 | Комментарии: 171