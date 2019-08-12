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Рекордные 80 процентов

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По результатам обработки 10% бюллетеней на выборах главы Башкирии лидирует Радий Хабиров, исполнявший обязанности главы с октября 2018 года и баллотировавшийся от «Единой России». Он набирает около 82% голосов, передает данные Центризбиркома России ТАСС.

Рекордные 80 процентов


Второй результат — у коммуниста, главы рескома КПРФ Юнира Кутлугужина (7,3% голосов), третье — у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.

Остальные кандидаты набирают менее 2% голосов. У юриста Зульфии Гайсиной («Яблоко») — 1,56%, у справоросса, депутата Курултая Юрия Игнатьева — 1,28%. У президента GTL Рафиса Кадырова («Патриоты России») — 1,18%, у предпринимателя, основателя Фонда городских проектов Владимира Барабаша («Гражданская сила») — 0,91%. На последнем месте пока идет предприниматель Владимир Кобзев («Партия пенсионеров») — 0,85%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 09.09.2019, 07:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А все кто вопил против- имитировали ?



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  • 2 | 09.09.2019, 08:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто бы сомневался ! Уррряя , урряяяя господа !!
Наше государство и власть , самые самые " честные "
До СМЕХА и РЖАНИЯ " честные "



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5

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  • 3 | 09.09.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера Н.Михалков в "Бесогоне" показал короткий сюжет: за столом -
Президент, напротив - губернатор Свердловской области Куйвашев. Путин
выговаривает (не дословно): "Вы заявили собравшимся людям, что пока Путин
не скажет - ничего для них делать не будете. Это что за борзота?"


Это уже не борзота, а стиль руководства. Думаю, новый глава РБ такой же.



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  • 4 | 09.09.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, был уверен, что фальсификации на выборах будут, но что до такой степени !!!! Оказываются радия в стране башкир "любят" больше чем вована?!



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  • 5 | 09.09.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Суд не людской так Божий его обязательно покарает, а скорее всего будут оба суда...



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  • 6 | 09.09.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радии Фаритович поздравляю Вас с избранием главой нашей республики, желаю вам здоровья и успехов в работе.
Б.Алик М.



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  • 7 | 09.09.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако в мэрии города эту информацию опровергают, сообщает портал UfaTime. В администрации сказали, что 9 сентября является обычным учебным днем и все уроки должны проходить в соответствии с расписанием.
___________________________
бляяя.. вот какого )(уа у меня дети дома сидят? прогульщики блять, ну щас я им ремня всыплю, дабы отца не найопывали в след раз. а то-папа, мы в кино собрались и макдональдс, дай денежку... )(ер им а не денежка - в школу накуй бегом марш
турк



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  • 8 | 09.09.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.09.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радии Фаритович поздравляю Вас с избранием главой нашей республики, желаю вам здоровья и успехов в работе.
Б.Алик М.
===============================
Ты чЁта запаздал мужик,- поздравлять надо было еще как минимум 10 дней назад!
Он тебе этого непростит....

Жопализы уже тут как тут....



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  • 9 | 09.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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"С выборами губернаторов - проще простого. Во всех 16 субъектах Российской Федерации победу одержали действующие главы или исполняющие обязанности руководителей регионов: Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Текслер (Челябинская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Радий Хабиров (Башкирия) - и т.д.

В Москве - иначе. Неожиданностью для экспертов стал проигрыш ряда ключевых фигур "собянинского списка". Таких, как проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, ректор РГСУ Наталья Починок и предводитель московских единороссов Андрей Метельский.

Празднует успех компартия. Радуются яблочники." (Сайт газеты "ЗАВТРА".)



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  • 10 | 09.09.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь начнется самое интересное, Рахимовцам надо бежать не оглядываясь, месть это то блюдо которая подается холодным, все разыгрывается как фарс, помады никому не будет



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  • 11 | 09.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Москва сказала «нет» спецоперации, проходившей под видом выборов

Кажется, теперь я уже не смогу сглазить. Москва сказала «нет» спецоперации, проходившей под видом выборов. В нелегитимной Мосгордуме все же будут приличные люди.

Да, далеко не все. Да, их там по-прежнему меньшинство. Но в условиях репрессий и полицейского террора москвичи показали, что не намерены с этим мириться. И там, где был хотя бы небольшой шанс, воспользовались им.

Гудков
-------------------------
Просто москвичам не хочется умирать при Путине. Тем, кому в 2000-м было 40, сегодня уже 60, они состарились и ждут смерти. И им очень не хочется умирать при Путине. При Путине умерли все их надежды, умерла их молодость, выросли и начали стареть дети. И единственное, что у них ещё осталось - увидеть смерть того, кто умертвил их самих и продолжает умерщвлять их детей.



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  • 12 | 09.09.2019, 10:33 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 608 | Рейтинг: +193,5
Эта партия повысила срок выхода на пенсию, устроила рост безработицы, повышение цен на все и вся, а богоносно-скрепоносный народ продолжает голосовать за нее. Два века назад Александр Пушкин написал (думаю, с болью), как будто сегодня:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.



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  • 13 | 09.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Снимут скоро, не простят что больше чем у главного. Перестарались. Ржунимагу.



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  • 14 | 09.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...увидеть смерть того, ..."

--------------------------------

Сядь на берегу. Жди, когда мимо тебя проплывёт труп твоего врага.

"И если видел смерть врага ещё при этой жизни — ..."



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  • 15 | 09.09.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65472 | Рейтинг: +12234,5
Совсем берега потеряли - даже Путину столько никогда не приписывали. За такую наглость - можно и партбилет на стол положить.



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9

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  • 16 | 09.09.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все мерзкие людишки - члены тиков , уиков - с гадким чувством выполненного долга сегодня отдыхают после позорной ночи прикрыв свои очи маскируясь под уставших патриотов



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  • 17 | 09.09.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Александр Пушкин
ВОЛЬНОСТЬ
Ода

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.



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  • 18 | 09.09.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65472 | Рейтинг: +12234,5
Вишенка на торт.

Андрей Назаров назначен вице-премьером Башкирии

Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах главы Башкирии, назначил новым вице-премьером бизнесмена, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. О назначении глава объявил сегодня на оперативном совещании в правительстве.

Какие вопросы будет курировать в кабмине господин Назаров, Радий Хабиров не сообщил. Ранее источники "Ъ-Уфа" сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики. Вероятно, об этом его назначении будет известно 19 сентября, когда Радий Хабиров намерен объявить новый состав правительства.

Андрей Назаров родился в апреле 1970 года в Баймаке. Окончил Сибайский горно-обогатительный техникум, Казахскую государственную академию управления, Башкирскую академию госслужбы и управления, Магнитогорский государственный технический университет, Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 1998-2004 годах возглавлял представительство Башкирии в Магнитогорске, в 2001-2006 годах руководил правлением Башкирского торгово-промышленного союза. В 2006 году возглавлял Центр стратегических разработок при президенте Башкирии. В 2007 году избрался в Госдуму. В 2011 году был назначен спецпредставителем президента Башкирии по вопросам инвестиционного сотрудничества. С 2014 года — сопредседатель «Деловой России». Возглавляет совет директоров группы компаний «Гранель» (один из крупных застройщиков Москвы, в Уфе владеет отелем Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel). Недавно «Гранель» завершила переговоры о покупке в Уфе торгового центра «Мир». Структурам господина Назарова в Уфе также принадлежит франшиза «РБК» (телевидение и портал), портал «Независимая Уральская газета».



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  • 19 | 09.09.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ООО....!!!
Австрия будет направлять( срейдерствованные ХРФ деньги из Башкортостана, переправленные в Австрию в банки своему зятю) под видом инвестиций.
Дочь и зять в Австрии срейдерствуют у урала рахимова его имущество путем переоформления за бесценок за прекращение уголовного дела против него.
Коррупция на высшем уровне взметнется, будет выше в разы.....
Здесь армяне развернутся с помощью красавицы каринэ, на которую не могут наглядеться и нахвалиться жены и сестры ирека ялалова, на "
УРА" поздравляющие ХРФ с "победой"



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  • 20 | 09.09.2019, 10:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18432 | Рейтинг: -3194,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Народ РБ поступил очень трезво. Победа Хабирова была обеспечена результатами его же труда. Он за это время, пока был ВРИО, столько хорошего успел сделать, сколько не сделал Хамитов за 8 лет.



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