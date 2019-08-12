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До 2024. А там либо ишак сдохнет, либо падишах

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.09.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 39300 | Комментарии: 22
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В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 года. Документ будет представлен во время мероприятий по вступлению в должность Главы Башкирии.

До 2024. А там либо ишак сдохнет, либо падишах


9 сентября, на оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров рассказал о работе над программным документом стратегии развития Башкирии до 2024 года.

По словам врио главы республики, это очень серьезный документ, на который исполнительная власть республики будет опираться вплоть до 2024 года. Он будет содержать в себе все необходимые показатели, а также поручение Правительству и главам муниципалитетов.

Документ будет основываться на задачах, поставленных в майском указе Владимира Путина, а также национальных проектах, но при этом носить самостоятельный характер и содержать конкретные программные направления.

Ранее на рабочем совещании, посвященном подготовке программного документа, отмечалось, что в стратегии развития должны быть обозначены не только общие тренды развития республики, но и конкретные показатели по каждому из важнейших направлений.

Как сообщил сегодня Радий Хабиров, программа развития республики будет представлена 19 сентября, во время мероприятий по вступлению в должность Главы Башкирии.

ПроУфу
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  • 1 | 10.09.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
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В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 года
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Радий копирует поведение вована, тот уж столько "напрограмировал", - мама не горюй!
У обих один принцип: Гдавное - прокукарекать, а там хоть нерассветай.



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  • 2 | 10.09.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Деньги в Зауралье? Эшелоны



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  • 3 | 10.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
У Лилии Чанышевой- координатора штаба Навального в Уфе,
обыск дома прямо сейчас.Следственный комитет.

Обыски у координаторов штабов Навального в Уфе, Самаре, Перми.
И у волонтера в Перми. Выборы прошли. Можно кошмарить всех.

Следователи проводят обыски у сторонников Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре

Об этом сообщают сотрудники штаба политика в социальных сетях. По некоторым данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об отмывании. Ранее сообщалось, что расследование ведется в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который основал Навальный.



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  • 4 | 10.09.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1324 | Комментарии: 65476 | Рейтинг: +12234,5
У Лилии Чанышевой- координатора штаба Навального в Уфе,
обыск дома прямо сейчас.Следственный комитет.
=================================
Вся страна превратилась во владимирский централ: шмоны, пресс хаты...

Владимирский централ, ветер северный,
Этапом из Уфы, зла немерено,
Лежит на сердце тяжкий груз.
Владимирский централ, ветер северный,
Когда я банковал, жизнь разменяна,
Но не "очко" обычно губит,
А к одиннадцати туз. …

То бишь к вовану,- гадий



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  • 5 | 10.09.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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радий,- это вован башкирского разлива.



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  • 6 | 10.09.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся страна превратилась во владимирский централ: шмоны, пресс хаты...
-----------------------
Либерасты в какой-то другой стране живут.



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  • 7 | 10.09.2019, 12:04 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1346 | Рейтинг: +346,7
Нормального человека радием не назовут. Хотя бы Радик или Радис. А радий это имя прилагательное, отвечает на вопрос какой. То есть прилагается к пуйлу всея руси.



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  • 8 | 10.09.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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и. "Никому не рекомендую лезть в периметр безопасности Роскосмоса, никого жалеть не будем - блогеры они, танцовщики, террористы, какая разница



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  • # 9 | 10.09.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 10.09.2019, 13:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
В Башкирии создадут новое министерство предпринимательства
10 Сентября 2019 | 1187
Автор: Рамиль РАХМАТОВ
Все материалы автора
Под Римму Бойцову готовят министерское кресло.
В Башкирии создадут новое министерство предпринимательства
В распоряжении ProUfu.ru появились документы, свидетельствующие о том, что после инаугурации Радия Хабирова будет создано новое Министерство инновационной политики и предпринимательства РБ, а нынешний Государственный комитет РБ по туризму и предпринимательству будет расформирован.

Сейчас госкомитет возглавляет Римма Бойцова, и именно она рассчитывает возглавить новое министерство. Туристическое направление в работе госкомитета ее, по словам источников, тяготило, поэтому под него будет создано другое ведомство. Косвенные признаки реорганизации начали проявляться еще несколько месяцев назад. Например, через полгода после создания был ликвидирован Центр развития туризма РБ при госкомитете, который возглавлял Артур Идельбаев. Господин Идельбаев активно вроде бы взялся за организационную работу и пиар, но в августе неожиданно ушел в отставку.

Центр развития туризма Башкирии остался без руководителя
Кроме этого
злые языки поговаривают, что ведомство по направлению туризма не освоило значительные федеральные средства и под угрозой реализация некоторых программ,
в том числе и туристического кластера «Бурзянский».

В пресс-службе Госкомитета РБ по туризму и предпринимательству пообещали в ближайшее время назвать цифры по освоению средств, а вот прокомментировать реорганизацию не смогли. Тем не менее, по нашим данным, в штате нового министерства планируется около 60 человек и уже известны некоторые имена руководителей. Будут и подведомственные организации по трем направлениям работы: Финансовые институты, Мой бизнес, Инфраструктура.

С туризмом и предпринимательством в той или иной степени у нас понятно, что непонятно, но с инновационной политикой не легче. Словосочетание «инновационная политика» кочует от ведомства к ведомству.



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  • 11 | 10.09.2019, 14:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
«Такими льготами пользоваться нет желания»: в уфимской школе пожаловались на питание
10 Сентября 2019 | 225
Автор: Марина КАРИМОВА
Все материалы автора
Школьники, получающие питание по льготе, чувствуют себя ущемленными.
«Такими льготами пользоваться нет желания»: в уфимской школе пожаловались на питание
Мама ребенка-второклассника рассказала о том, почему ее ребенок плакал в школе.

- Мой ребенок пришел домой после школы и сказал: «Мам, нам троим дали макароны с колбасой, а всем детям дали гречку с котлетой и конфету». Подошли мы к учительнице, а она говорит, что сама хотела плакать, когда раздавала эти конфеты. Питание у нас льготное, в этом году отличается от обычного. Чтобы вопросов не было, возможно, будут сажать за отдельный стол, - рассказала женщина.

Как оказалось, в уфимских школах дети получают разное питание. Льготникам положены обеды за 45 рублей, в то время как обычное питание стоит 60 рублей. В результате дети-льготники получают меньше еды. Согласно постановлению правительства цена для льготников заложена в 45 рублей и изменить ее Центр диетического питания не может.



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  • # 12 | 10.09.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 10.09.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В мусульманском регионе глава христианин, а христианском Иерусалиме скоростной трамвай.
Чудеса твои ,Боже, творяться на грешной земле!



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  • 14 | 10.09.2019, 16:00 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1167 | Рейтинг: +540,4
Резус,с каких пор РАДИЙ-имя прилагательное?



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  • 15 | 10.09.2019, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А радий это имя прилагательное, отвечает на вопрос какой
---------------
Макак, ты в школе для дебилов учился что ли.



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6

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  • 16 | 10.09.2019, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Резус прилагается к Кухарке?



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  • 17 | 10.09.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А радий это имя прилагательное, отвечает на вопрос какой
---------------
Макак, ты в школе для дебилов учился что ли.
----------------

Судя по радостным плюсам, Кухарка с Евлампием заканчивали то же учебное заведение.



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  • 18 | 10.09.2019, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 10.09.2019, 16:00 | Автор: черепаха
Публикации: 47 | Комментарии: 1167 | Рейтинг: +540,4
Резус,с каких пор РАДИЙ-имя прилагательное?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ С тех пор, как его, резуса, в детстве уронили головой об пол! Очень Опытный



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  • 19 | 10.09.2019, 22:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 10.09.2019, 16:00 | Автор: черепаха
Публикации: 47 | Комментарии: 1167 | Рейтинг: +540,4
Резус,с каких пор РАДИЙ-имя прилагательное?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ С тех пор, как его, резуса, в детстве уронили головой об пол! Очень Опытный
------------------

О-О ты в курсе что резус псевдоним Кухарки, отдаешь отчет словам?



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  • 20 | 10.09.2019, 23:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Опытный ишак ты разве не понял что тебя тоже жители республики своими голосами за Радии Фартовича послали тебя на Х уй. Шайтан еще раз оскарбишь Радиии Фаритовича у тебя начнутся проблемы. Емей виду.
Б. Алик М.



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