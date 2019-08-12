До 2024. А там либо ишак сдохнет, либо падишах

В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 года. Документ будет представлен во время мероприятий по вступлению в должность Главы Башкирии.9 сентября, на оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров рассказал о работе над программным документом стратегии развития Башкирии до 2024 года.По словам врио главы республики, это очень серьезный документ, на который исполнительная власть республики будет опираться вплоть до 2024 года. Он будет содержать в себе все необходимые показатели, а также поручение Правительству и главам муниципалитетов.Документ будет основываться на задачах, поставленных в майском указе Владимира Путина, а также национальных проектах, но при этом носить самостоятельный характер и содержать конкретные программные направления.Ранее на рабочем совещании, посвященном подготовке программного документа, отмечалось, что в стратегии развития должны быть обозначены не только общие тренды развития республики, но и конкретные показатели по каждому из важнейших направлений.Как сообщил сегодня Радий Хабиров, программа развития республики будет представлена 19 сентября, во время мероприятий по вступлению в должность Главы Башкирии.