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Руслан Валиев: «Страх, безысходность и раболепие — все, что характеризует вас и ваши поступки, дорогие наши педагоги»

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Разочарования, которые заставляют задуматься об основах бытия, происходят, не так часто. День выборов Главы Башкирии стал для меня новым откровением.

Руслан Валиев: «Страх, безысходность и раболепие — все, что характеризует вас и ваши поступки, дорогие наши педагоги»


Иллюзий не питал — знаю, как у нас все устроено. Но прошлогодний опыт работы в составе комиссии в УИКе 371, что в уфимском лицее 96, оставлял шанс, что на своём участке я смогу показать «модельный» результат. Годом ранее на выборах в Курултай мы с коллегами показали явку 15,9% и первое место у КПРФ при сравнимом распределении голосов между четырьмя парламентскими партиями. У меня не было сомнений в тех цифрах. И вся комиссия была в приподнятом настроении, давая понять, что им самим нравится работать честно. Ведь среди них был я, присутствием которого они могли легко объяснить отсутствие «нужного результата».

Директор лицея, она же председатель комиссии Татьяна Евстифеева, недвусмысленно намекала, что на них оказывается административное давление, но в нашем случае это не имеет значения, благодаря «иммунитету» в моем лице. Общий язык и намерение работать честно были задекларированы вполне определённо.

День начался буднично и на позитиве. Люди активно пошли на участок сразу после открытия в 7-00. К 10-30 у нас уже было 15% явки, как за весь день годом ранее. К 12-00 было около 30%, и у меня не было никаких сомнений в достоверности. Сам выдал более сотни бюллетеней (мои дома шли активнее других), учителя за соседними столами отставали, но около 650 голосов мы набрали безо всяких сомнений до обеда. Все это время шутили, подменяли друг друга, без опаски доверяя друг другу журналы со списком избирателей, если кому-то нужно было выйти.

На участке не было ни одного наблюдателя от кандидатов, зато был член комиссии с правом совещательного голоса от Зульфии Гайсиной Руслан Яблочкин, с которым мы договорились, что выходить из зала мы будем по очереди. Так было до тех пор, пока после 15-00 его не взяли с собой для обхода нескольких избирателей для голосования на дому.

Пока он отсутствовал, «коллеги» настойчиво предлагали мне пойти в кабинет Технологии подкрепиться пирогами с кофе, «который уже готов и ждёт меня». Я дождался возвращения Руслана, и около 16-00 решил перекусить. В этот момент другим членам комиссии удалось уговорить выйти из зала и его. Спустя 5 минут я вернулся уже в другой зал к другим людям. Я обнаружил, что у двоих членов комиссии явка резко пошла в гору. Они, оказывается, уже заканчивают раздачу вторых пачек из 100 бюллетеней, хотя парой часов ранее их темп отставал от моего.

К тому времени я хорошо представлял, как выглядят 100 избирателей, пришедших голосовать. Это минимум два часа непрерывной работы за столом.

Когда я спросил, а что у нас с явкой к 18-00, мне стало понятно, что произошло необратимое — 1109 человек. Начал задавать вопросы. Настроение части присутствующих изменилось на суетливое и напряженное. Просьба показать мне один из журналов, с которыми ранее не было никаких проблем, не нашла понимания.

Затем произошло то, что случается, когда в ход манипуляций вмешивается неожиданный фактор. «Выяснилось», что последний отчёт по явке был «ошибочно» увеличен ровно на 100 человек). Началась суета по поводу того, что теперь до закрытия участка нужно «кровь из носу» набрать нужные 1109 человек явки.

В моменте мне показалось, что не все потеряно, и я преувеличиваю. Но в моем понимании возникла ясность, когда приступили к подсчету. Я считал голоса за Хабирова и среди 724 бюллетеней за врио обнаружил пару сотен, распределённых группами по 20-30 с одинаковыми внешними признаками.

Сложены ровно так, как их подготовили члены УИКа, отметки в виде галочек проставлены одной рукой на скорую руку. На мой взгляд, не нужно быть графологом или криминалистом, чтобы отличить вброшенные бюллетени от обычных, заполненных разными людьми в разное время и по одному. Отметка в таких бюллетенях в виде креста или галочки выглядит иначе.

В ходе подсчета (что должно быть зафиксировано на записи с камер), я несколько раз обратил внимание комиссии на эти бюллетени. Кроме одной активной барышни, все члены слушали молча и опускали взгляды.

Свои сомнения я описал в «особом мнении», которое приложил к итоговому протоколу (копия на фото). Я понимаю, что единственный способ доказать правоту или ошибочность моих выводов — это изучение записей с камер. Если их не предоставят, то мои выводы останутся просто отдельной точкой зрения.

У меня нет железобетонных доказательств моих предположений, поэтому я ничего не утверждаю. Но есть смысл описать, как это все могло повлиять на итоговый результат.

Победа Радия Хабирова у меня сомнений не вызывает. На мой взгляд, если даже предположить, что вместе с ним баллотировались бы кто-то из теоретически имеющихся сильных конкурентов, его шансы оставались бы предпочтительными, в том числе лично для меня. Но кто-то решил, что победы мало, и нужно преодолеть отметку в 82%).

Из скриншота видно, что на моем участке 371 по итогу получилось 65%. С точки зрения возможного «плана» все равно не выполнили). Зачем только заморачивались, спрашивается — всё равно «прилетит»). Если предположить, что мои умозаключения о вбросе более 200 бюллетеней верны и отнять от общего результата это количество, то итоговый расклад по УИКу выглядел бы иначе. За Хабирова около 47% при явке около 40%. Но в протоколе мы имеем 50% явки и 65% за первое место. Это меньше, чем по РБ, по Уфе и по Советскому району, в частности. Но это больше, чем на участках, где были сильные наблюдатели, которые боролись за чистоту выборов. Выводы делайте сами.

На сайте ЦИКа можно изучить итоговые цифры по ТИКам и отдельным УИКам. Так для сравнения с утра посмотрел, как «проголосовали» у нас в «Соснах» — за Барабаша и Кобзева — ноль. Хотя я знаю людей, кто планировал это сделать, и они скоро обнаружились.

Приличные на вид люди, интеллигенция! Ещё раз, я понимал это все и раньше. А тут окунули по самые уши. Страх, безысходность и раболепие — все, что характеризует вас и ваши поступки, дорогие наши педагоги.

Эхо Москвы
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  • 1 | 10.09.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Страх, безысходность и раболепие — все, что характеризует вас и ваши поступки, дорогие наши педагоги.
==================================
Путин специально чморит преподавателей, платя им мизерные зарплаты, что бы те , во время выюоров, за мзду, делали "нужные" показатели.
А вот с врачами у него неполучается, врачи или бастуют, или пишут массовые заявления на увольнения.
Преподы! Вы же дружны, вы же буквально знаете друг друга в лицо!
Так неужели трудно рганизоваться, и показать что Вы тоже люди!

Задаите кажды себе вопрос "Тварь я дрожащая или права имею"?



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  • 2 | 10.09.2019, 09:40 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +730,7
У Хусаинова. Альберта узнайте как там в Советском районе все ровно и хорошо, а на ваше "особое мнение" , они кладут с улыбкой..... Как всегда желудок победил разум, если знал, что так будет, то какого пошел жрать?



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  • 3 | 10.09.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Ждем танцы на пятачке, с куираями у Салавата точка



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  • 4 | 10.09.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разочарования, которые заставляют задуматься об основах бытия, происходят, не так часто. День выборов Главы Башкирии стал для меня новым откровением. //

Руслаша, сынок, не бзди не по теме. Тебе ли касаться этой темы? Что ты держал в этой жизни тяжелее шариковой ручки ? Откуда ты вообще всплыл, из какой проруби появился?
У тебя в жизни будет еще много разочарований, сынок,так что ныряй в свою прорубь и чтобы я тебя здесь со своими детскими опусами больше не видел.



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  • 5 | 10.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
У Лилии Чанышевой- координатора штаба Навального в Уфе,
обыск дома прямо сейчас.Следственный комитет.

Обыски у координаторов штабов Навального в Уфе, Самаре, Перми.
И у волонтера в Перми. Выборы прошли. Можно кошмарить всех.

Следователи проводят обыски у сторонников Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре

Об этом сообщают сотрудники штаба политика в социальных сетях. По некоторым данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об отмывании. Ранее сообщалось, что расследование ведется в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который основал Навальный.



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6

  • # 6 | 10.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 7 | 10.09.2019, 11:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18448 | Рейтинг: -3196,8

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  • # 8 | 10.09.2019, 11:09 | Автор: кац
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  • # 9 | 10.09.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 10.09.2019, 11:32 | Автор: кац
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  • # 11 | 10.09.2019, 11:45 | Автор: кац
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  • 12 | 10.09.2019, 11:48 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 238 | Рейтинг: +8,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2-му и другим. Да, звоните, узнайте, а не сочиняйте. Жаль, что Руслан не позвонил в ТИК или мне днём, когда заметил подозрительные действия в УИКе.



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2

  • # 13 | 10.09.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 14 | 10.09.2019, 12:00 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1346 | Рейтинг: +346,7
Чему научат такие песдагоги? Сапоги начальству целовать и обманывать. Эх вы, училки мучилки, твари вы дрожащие бесправные.



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1

  • # 15 | 10.09.2019, 12:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18448 | Рейтинг: -3196,8

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  • 16 | 10.09.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацик киргизник жополизник подпердывает и лижет жопы своим кормильцам



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  • 17 | 10.09.2019, 12:58 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +730,7
Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 236 | Рейтинг: +9,1
2-му и другим. Да, звоните, узнайте, а не сочиняйте. Жаль, что Руслан не позвонил в ТИК или мне днём

И что бы было если позвонил? Написал бы еще одну бумажку, хотя сам прекрасно знаешь, что это бесполезно, что закон и это учел на все писульки ( мнение) с улыбкой молча посылать вас на куй, хоть одна жалоба(особое мнение) ваша была рассмотрена и были наказаны какие нибудь люди, вот так то Хусаинов, типа оставил мнение против и я опозиционер яблочный? Ну ну...
А ваше как говорите звоните, мы видели в позапрошлом году, когда к вам в ТИК пришли с жалобами, и как именно ВЫ и ваш ТИК отреагировали на это...Или думаете мы забыли Хусаинов? Или тоже сочиняю?!



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4

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  • Эксперт
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  • 18 | 10.09.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Как всегда желудок победил разум, если знал, что так будет, то какого пошел жрать?
_____________________
Руслана охарактеризовала бы так: родился, удивился - таким и остался.
Он вроде бы все видит правильно, но такой наивный и всем-верящий, что на его наивность порой так и хочется треснуть ему по башке.
Вероятно, что такие как он, не обманывающие никого и никогда - верят в то, что и другие никогда не обманут, если 5 минут с тобой поговорили и по-улыбались тебе.. Большой ребенок... не юн уже, а опыта в жизни так и не набрался, похоже... в общем - бежит по граблям...



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5

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  • 19 | 10.09.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| Автор: Калатунбабай
Публикации: 111 | Комментарии: 1426 | Рейтинг: +730,6
Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 236 | Рейтинг: +9,1
2-му и другим. Да, звоните, узнайте, а не сочиняйте. Жаль, что Руслан не позвонил в ТИК или мне днём

И что бы было если позвонил? Написал бы еще одну бумажку, хотя сам прекрасно знаешь, что это бесполезно, что закон и это учел на все писульки ( мнение) с улыбкой молча посылать вас на куй, хоть одна жалоба(особое мнение) ваша была рассмотрена и были наказаны какие нибудь люди, вот так то Хусаинов, типа оставил мнение против и я опозиционер яблочный? Ну ну...
А ваше как говорите звоните, мы видели в позапрошлом году, когда к вам в ТИК пришли с жалобами, и как именно ВЫ и ваш ТИК отреагировали на это...Или думаете мы забыли Хусаинов? Или тоже сочиняю?!
_____________________________________
______________________________________
______ Альберт Х это лживый лицемер, который подсидел всех в яблоке и слил Едру!!! Очень Опытный



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3

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  • 20 | 10.09.2019, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Или думаете мы забыли Хусаинов? Или тоже сочиняю?!
_______________________________________
Есть видео, как Хусаинов ГАВКАЛ на навальновцев прямо в ТИКе, когда они пришли с жалобой.
А теперь изворачивается, мол я не я, и лошадь не моя



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