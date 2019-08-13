Шуты красно-коричневые, две штуки

БРО КПРФ не признало итоги выборов главы Башкирии. Такое заявление первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сделал на пресс-конференции, которая прошла 9 сентября.Кутлугужин назвал «фантастическими» цифры явки избирателей, которая официально составила 71,82%. По его словам, «эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий», так как даже в Кировском районе Уфы, где, по его мнению, много критически относящейся к режиму интеллигенции, на участки пришли якобы 65% избирателей.Согласно данным ЦИК РБ, на выборах главы республики победил Радий Хабиров — кандидат от «Единой России». Он набрал 82,02% голосов. За Кутлугужина проголосовало 6,89% избирателей.Кроме того, Кутлугужин заявил, что ЦИК Башкортостана проигнорировал требование Конституции РБ к кандидатам на пост главы республики о знании государственных языков, а сам Радий Хабиров «не только не ушел в отпуск на время избирательной кампании, как положено по закону, но нагло использовал должностное положение для самопиара в СМИ».В заявлении, опубликованном на сайте БРО КПРФ, говорится, что выборы показали, «что «Единая Россия» и ее ставленники не способны к диалогу с народом и готовы защищать интересы правящей олигархической группировки любыми способами, в том числе незаконными и силовыми». КПРФ заявило о желании расширить фронт протестных акций, это будут не только митинги и пикеты, но и стачки, манифестации и марши, забастовки.***Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Александр Ющенко рассказал агентству «Башинформ», что компартия признает итоги выборов в Башкирии, а заявление Юнира Кутлугужина об обратном является его личным мнением.Мы собираем данные о нарушениях на выборах, анализируем всю информацию, и по конкретным случаям будем подавать жалобы. В целом выборы состоялись. Результаты озвучены. Кутлугужин проводил кампанию. Имеет свою точку зрения. Позиция Кутлугужина его личная. Вчера ЦК подводили итоги. Дали пресс конференцию в ТАСС. Партия официально не признает результаты выборов в Тыве и очень большие вопросы по Республике Татарстан. По Башкирии вопросов не возникало, — рассказал агентству Ющенко.Напомним, накануне на пресс-конференции первый секретарь рескома регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что партия не признает итоги выборов главы Башкирии. Он назвал «фантастическими» цифры явки избирателей почти в 72%. По его мнению, «эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий».Также Кутлугужин заявил о желании расширить фронт протестных акций –митингов, пикетов, стачек, манифестаций, маршей и забастовок.Заявление первого секретаря рескома опубликовано на сайте регионального отделения КПРФ.