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Шуты красно-коричневые, две штуки

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БРО КПРФ не признало итоги выборов главы Башкирии. Такое заявление первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сделал на пресс-конференции, которая прошла 9 сентября.

Шуты красно-коричневые, две штуки


Кутлугужин назвал «фантастическими» цифры явки избирателей, которая официально составила 71,82%. По его словам, «эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий», так как даже в Кировском районе Уфы, где, по его мнению, много критически относящейся к режиму интеллигенции, на участки пришли якобы 65% избирателей.

Согласно данным ЦИК РБ, на выборах главы республики победил Радий Хабиров — кандидат от «Единой России». Он набрал 82,02% голосов. За Кутлугужина проголосовало 6,89% избирателей.

Кроме того, Кутлугужин заявил, что ЦИК Башкортостана проигнорировал требование Конституции РБ к кандидатам на пост главы республики о знании государственных языков, а сам Радий Хабиров «не только не ушел в отпуск на время избирательной кампании, как положено по закону, но нагло использовал должностное положение для самопиара в СМИ».

В заявлении, опубликованном на сайте БРО КПРФ, говорится, что выборы показали, «что «Единая Россия» и ее ставленники не способны к диалогу с народом и готовы защищать интересы правящей олигархической группировки любыми способами, в том числе незаконными и силовыми». КПРФ заявило о желании расширить фронт протестных акций, это будут не только митинги и пикеты, но и стачки, манифестации и марши, забастовки.

Эхо Москвы
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***

Александр Ющенко: «Партия официально не признает результаты выборов в Тыве и очень большие вопросы по Татарстану. По Башкирии вопросов не возникало»

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Александр Ющенко рассказал агентству «Башинформ», что компартия признает итоги выборов в Башкирии, а заявление Юнира Кутлугужина об обратном является его личным мнением.

Мы собираем данные о нарушениях на выборах, анализируем всю информацию, и по конкретным случаям будем подавать жалобы. В целом выборы состоялись. Результаты озвучены. Кутлугужин проводил кампанию. Имеет свою точку зрения. Позиция Кутлугужина его личная. Вчера ЦК подводили итоги. Дали пресс конференцию в ТАСС. Партия официально не признает результаты выборов в Тыве и очень большие вопросы по Республике Татарстан. По Башкирии вопросов не возникало, — рассказал агентству Ющенко.

Напомним, накануне на пресс-конференции первый секретарь рескома регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что партия не признает итоги выборов главы Башкирии. Он назвал «фантастическими» цифры явки избирателей почти в 72%. По его мнению, «эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий».

Также Кутлугужин заявил о желании расширить фронт протестных акций –митингов, пикетов, стачек, манифестаций, маршей и забастовок.

Заявление первого секретаря рескома опубликовано на сайте регионального отделения КПРФ.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 11.09.2019, 09:32 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 609 | Рейтинг: +193,6
«КПРФ заявило о желании расширить фронт протестных акций, это будут не только митинги и пикеты, но и стачки, манифестации и марши, забастовки».
----------------------
Да, если эти политические нули начнут протестные акции, режим Хабирова падет немедленно. Впору бросить клич: «Все на защиту Хабирова от красноватой угрозы!». «Не дадим! Заслоним!»



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  • 2 | 11.09.2019, 09:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3815 | Рейтинг: -308,1
Яушев

сначала квартиру сдай, которую у Бабая выклянчил, потом квакай. Продажная шкура.



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10

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  • 3 | 11.09.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме того, Кутлугужин заявил, что ЦИК Башкортостана проигнорировал требование Конституции РБ к кандидатам на пост главы республики о знании государственных языков
============================
Да сам то он Государственного Русского языка не знает!!!!
Вернее сказать, знать то он знает, но вот говорить не может...



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  • Гость
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  • 4 | 11.09.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сначала квартиру сдай, которую у Бабая выклянчил, потом квакай. Продажная шкура.

Карим бей, не слушай этого шута.
Не вздумай квартиру сдавать. Ты ее честно заслужил.
Карим бей, почаще появляйся здесь.
Ты как луч света в темном башкирском царстве!



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2

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  • Эксперт
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  • 5 | 11.09.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Придётся повторить свой вчерашний коммент:

Нужно сравнивать результаты предыдущих выборов с нынешними. ЕР должна была потерять, а КПРФ приобрести в связи с пенсионной реформой. Слова Ющенко - пустая болтовня!
Напомню, что и Ющенко, и Хабиров, и Назаров, и Баталова - в списке "Миротворца" - то есть подельники... В общем - ворон ворону глаз не выклюет. 11 мая сего года они вместе ездили на Донбасс...

Вот что 6 марта заявлял этот холуй Ющенко:

Депутат Госдумы Александр Ющенко не исключает возможности участия в выборах главы Башкирии от КПРФ

Депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал «Эху», что в качестве кандидата на пост главы Башкирии КПРФ рассматривает его самого, а также еще несколько членов партии.

В разговоре с журналистом «Эха» Ющенко сказал, что в стране усиливается недоверие к партии власти и в ответ на то, что «Единая Россия» выдвигает от себя Радия Хабирова, КПРФ рассматривает в качестве кандидатов самого Ющенко, а также Юнира Кутлугужина, Ильгама Галина и Вадима Старова.

По его словам, решение в конечном итоге будет принимать партия, и скорее всего, принято оно будет до конца марта.

Юнир Кутлугужин сообщил «Эху», что ему сделали такое предложение, но конкретный кандидат на выборы главы Башкирии будет выдвинут после конференции республиканского отделения КПРФ, которая пройдет в начале июня.
___________________________________
Ющенко - бл-ядь из бл-яди и ему нет веры, СРАдиевскому холую.


По всей стране выросла поддержка КПРФ - и это ОЧЕВИДНО, а в Б-стане она упала?! Этого не может быть, потому что этого не может быть - никогда!
При всем моем презрении и к КПРФ, и лично к Кутлугужину.



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  • 6 | 11.09.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хе-хе... Почтеннейшей публике представил научную трактовку терминов
"переворот", "революция", "контрреволюция" - модератор зажал. Не пондравилось, шо в контры записали? Так тут ничего личного, токмо термин.



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  • 7 | 11.09.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впору бросить клич: «Все на защиту Хабирова от красноватой угрозы!». «Не дадим! Заслоним!»
*****
Клич я услышал и начал заслонять. С утра опрокинул в себя стакан КРАСНОГО вина, т.е. уничтожил эту красную заразу твердо глядя на портрет невзрачного Кутлугужина. Однако меня терзает сомнение – красный ли он?



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  • Участник
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  • 8 | 11.09.2019, 11:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,5
По всей стране выросла поддержка КПРФ - и это ОЧЕВИДНО, а в Б-стане она упала?! Этого не может быть, потому что этого не может быть - никогда!
При всем моем презрении и к КПРФ, и лично к Кутлугужину.
___________________________________________________
Это может быть. Запросто.
В любой регион закинь Кутлугужина в качестве главного по тамошней КПРФ и в том регионе доверие к КПРФ упадёт.
Лучше руку сломать, чем за такого подпись поставить.



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  • Участник
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  • 9 | 11.09.2019, 11:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,5
Ну какой-же Кутлугужин красный?
Опять, поди, Наташка заголовок писала.
Во-первых, у неё окончание в слове "коричневые" не правильно написано. Там должно заканчиваться на "ОЕ".
Во-вторых, явная глупость, записать Кутлугужина в красные.
Красные - это ребята мужественные и целеустремлённые.



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  • 10 | 11.09.2019, 12:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18458 | Рейтинг: -3198,8
Кутлугужин сам себя показал точно так же, как и Кабзон. Вот если бы этих антидебатов не было, до сих пор ходили бы эти два недотепы в человеках. А про Кадырова вообще нечего сказать, вообще оказывается дурачок. Все они работали в копилку Хабирова. Даже Барабаш был не более, чем попытка изобразить рака на безрыбье.



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  • 11 | 11.09.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако меня терзает сомнение – красный ли он?
-----------
Какой нах красный? Бесцветный. Хуже – разноцветный. Ноль. Не пригодился Зауралью – Уфе, тем более. Вообще, существо, о котором долго говорить, себя не уважать.



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  • 12 | 11.09.2019, 12:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,5
11 | 11.09.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Какой нах красный? Бесцветный. Хуже – разноцветный.
__________________________________________
Радужные цвета?
"Либералы" принимайте то...эээ..гражданина. Он ваш.



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  • 13 | 11.09.2019, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Искандер Шакиров
Вчера в 11:59 ·
ОСОБОЕ МНЕНИЕ ИЛИ 12 ПРОТИВ ОДНОГО

Что ж, пришло время и мне рассказать свою историю, связанную с Выборами Главы Башкортостана 8 сентября 2019 г.
От одного из зарегистрированных кандидатов на пост Главы РБ я получил статус члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на выбранном мной самим избирательном участке № 155 г. Уфы.
С 6 утра и до поздней ночи я провёл выборное воскресенье именно там, в холодном большом спортзале средней школы № 9.
В течении дня многие приходившие голосовать люди подходили ко мне как к наблюдателю и интересовались, все ли нормально и прослежу ли я до конца за подсчетом голосов. Я заверял их, что, конечно, да и им не за что переживать.
Сразу оговорюсь, что на моем участке, кроме меня и других наблюдателей, работало 12, так сказать, штатных членов избирательной комиссии, которых специальным распоряжением назначили ещё 10 августа 2019 г.
На информационном стенде избирательного участка можно было узнать, что все эти 12 человек являются коллегами по Уфимскому государственному институту искусств им. З. Исмагилова.
Открыв сайт этого образовательного учреждения (https://ufaart.ru/contacts), я легко обнаружил там имена всех этих 12 людей с рабочими телефонами и адресами электронной почты.
Должности у них самые разные: помощник проректора по учебной и воспитательной работе, ответственный секретарь приёмной комиссии, начальник учебного отдела, начальник кадрово-организационной службы, специалист учебно-методического управления, специалист по кадрам, начальник концертного отдела, заведующий музыкальной студией и даже концертмейстер. Председательница этой команды мне сообщила со значением, что они работают на выборах с 2011 года, так что опыт у них большой.
Всё было вполне мило и доброжелательно, но только до полуночи, когда, что называется, "город уснул и проснулась мафия", когда начался сам подсчет голосов.
После рассортировки вываленных из урн бюллетеней по пачкам кандидатов, самая пухлая стопка была за Хабирова. И вот именно с ней и начало происходить что-то очень странное.
Фамилия Хабирова в длинной портянке бюллетеня находится на 8-ом последнем по алфавиту месте, в самом конце списка кандидатов, так сказать по-типографски, в подвале. Бюллетени с галочками напротив фамилии кандидата в квадратике в углу портянки и нужно было подсчитать.
Женщины, члены УИК, как по команде, столпились вокруг стола, прижавшись к считающей бюллетени за Хабирова, которая считала, отгибая лишь уголки бюллетеней в стопке, не перекладывая их. Мне закрылся обзор. Я сделал несколько замечаний председателю комиссии и самим женщинам, что так никуда не годится и что мне нужно видеть, где стоят галочки и как происходит подсчет. На что мне дали понять, что я сбиваю считающих и тем самым мешаю работе комиссии и могу быть за это удалён с участка.

далее



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  • 14 | 11.09.2019, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Я не стал препираться, отошёл в сторонку и приступил к написанию замёрзшими руками ручкой жалобу следующего содержания:
«Я, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса избирательного участка № 155 г. Уфы, считаю, что подсчет голосов был произведен с нарушениями.
При подсчете количества голосов избирателей в рассортированных по пачкам избирательных бюллетенях указанная участковая избирательная комиссия нарушила требования пункта 18 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: бюллетени не подсчитывались «путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом бюллетене». При этом допускался одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек, что недопустимо.
Допущенные нарушения не позволили наблюдателям и мне убедиться в правильности подсчета голосов и не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
В соответствии с п. 1 ст. 77, п. 9 ст. 69 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 года, прошу избирательную комиссию произвести повторный подсчет голосов в полном объеме в моем присутствии». Составив жалобу, я передал ее руководителю УИК.
После чего, члены УИК собрались в кружок и проголосовали за то, чтобы в удовлетворении моей жалобы отказать.
Пачки бюллетеней были упакованы ими в мешки, опечатаны и погружены в автомобиль для доставки в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Кировского района г. Уфы, располагающейся в здании Администрации Кировского района городского округа г. Уфа на ул. Пушкина, 85.
Ближе к 2 часам ночи и я приехал сюда же, чтобы опротестовать произошедшее. Жалобу у меня приняли и сказали подъехать к 8 утра на заседании ТИК, где моя жалоба и будет рассмотрена.
В 8 утра уже 9 сентября мой вопрос был поставлен на повестку и моя жалоба была зачитана. И снова уже члены ТИК проголосовали за отказ в удовлетворении моих требований с мотивировкой о том, что указанные мной нарушения они признают незначительными, а значит не влияющими на результат голосования.
Что ж, мне захотелось пройти путь до конца и я отправился по адресу: ул. З. Валиди, 46, где располагается Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан. Свою написанную в машине от руки жалобу, несогласие с решением ТИК, я опустил в ящик для корреспонденции.
По пути на работу, немного обдумав произошедшее, я решил написать имейл на адрес ЦИК РБ с дополнением своей жалобы и приложением фотографий, своего сотового телефона, адреса проживания, а также требованием предоставить в моё распоряжение записи с двух камер видеонаблюдения, которые были установлены на участке и исправно работали всё это время. В течении дня я частенько заходил на сайт трансляции выборов (nashvybor2019.ru) и смотрел, как на экране происходит с задержкой то, что было перед моими глазами минуту назад. Кстати, мало кто знает, и это не афишировалось, что жалобы, поступившие по электронной почте, в свободной форме и даже анонимные обязательны для рассмотрения всеми вышестоящими избирательными комиссиями.
В понедельник 9 сентября в 17:36 из ЦИК РБ за подписью заместителя председателя пришел ответ, который по сути и не ответ вовсе, а перенаправление моего обращения снова туда и тем, решение которых я оспаривал (См. Приложение). Круг замкнулся.
Никаких своих выводов писать не хочу, скажу только, что мне прискорбно осознавать, что такие уважаемые и творческие люди, как выпускники, сотрудники и преподаватели Уфимского института искусств, которых выдвинуло на эту ответственную и оплачиваемую работу собрание избирателей, могут позволять себе такое поведение.

P.S. Почему-то в моей бессонной и возбужденной от пережитых событий голове всё время играет один и тот же неотвязный мотив:
«Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Звенья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой.
Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей.
Я участвую в каком-то сидячем марафоне, хорошо, что осталось ещё зарядки в моём смартфоне.
Быть другим - это значит быть всегда одному, никогда никому просто так не дается свобода, из неё нет выхода и в неё нет входа.
Я не могу передать, но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью.
То, что не стереть, как сильно ни три, свобода для меня теперь – это только то, что внутри...»



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  • 15 | 11.09.2019, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо признать реальную действительность. Нет причин брызгать слюной. Хабиров - глава Республики. Этим сказано все.

"Пораженцам" надо учиться, учиться и учиться ( как говаривал великий практик) привлекать массы несбыточными идеями. Люди более склонны верить делам, которые никогда не реализуются.

Главу Башкортостана необходимо поздравить и пожелать плодотворной работы на благо Башкортостана и РФ в целом.



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  • 16 | 11.09.2019, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Власти КНР в целях повышения качества жизни запланировали до конца 2020 года в провинции Ханьнянь строительство 126000 общественных туалетов европейского уровня.
И ведь построят. Во время и качественно. Без создания новой бюрократической надстройки в виде министерства туалетов.
А в стране башкир кацы привычно все пять лет будут уговаривать Башнефть в рамках "грандиозного" плана развития туризма реконструировать пару АЗС по дороге в Капову пещеру.
И если Башнефть смилостливится, то о ее помощи аульные чиновники будут говорить до самой "заслуженной" пенсии?
Бл. , асфальт возле филиала 38 поликлиники считай десять лет народные избранники обещают.
Какие в жопу европейские стандарты жизни населения?
На глазах за лето число нищих у Магнита как и количество бездомных кошек и собак увеличилось в 2 раза.
Никому ничего не надо в стране башкир. Власть нужна исключительно для собственного благополучия.
Ради этого идут на все тяжкие



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  • 17 | 11.09.2019, 18:00 | Автор: Кухарка
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Ну что дорогие россияне, Единая Россия и Кремль в Крыму конкретно лажанулись, а вместе с ними и Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов и Спикер Госсовета Крыма товарищ Константинов. Последний в поте лица мотался со своим предвыборным балаганом по Крыму, призывая идти крымчан на выборы и голосовать за партию «слова и дела». Не помогло, крымчане плюнули на эту странную затею и проигнорировали то, что в Крыму выборами зовётся. У многих просто глубокое разочарование от происходящего и понимание, что ничего не изменится.

Итак, по официальным данным, озвученным на данный момент - явка на выборы в Госсовет и местные органы власти составила всего 33,2%!!!И это в Крыму, где все предыдущие годы она ниже 50% не опускалась.
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ВОТ! И в Б-стане - стоко же! Если без приписок.

Ну и - как вам, крысчане, камни с неба?!



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  • 18 | 11.09.2019, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и - как вам, крысчане, камни с неба?!
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Вечер наступил, можно и клончиков вытащить.



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  • 19 | 11.09.2019, 23:33 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8044 | Рейтинг: +2052,9
Картинка в "шапке" статьи зачётная!
Антураж, позы, выражение лиц... Классика жанра.

Подлецы, пустобрёхи, партийные функционеры и карьеристы за работой...
Ничего тяжелее шариковой ручки не поднимали никогда.

Почему наш доверчивый и наивный народ в очередной раз так охотно в полудрёме и гипнозе идёт за их дьявольской дудочкой в очередную пропасть?

Загадка...



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