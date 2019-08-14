Будь как Дудь ...

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Фильм Дудя о Беслане:
Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
Рейтинг: +6 Калатунбабай
У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
Рейтинг: +6 ketrin_2
Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы ...
12.09.2019 22233 23
По мнению координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обыски у ...
12.09.2019 27468 5
Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Во ...
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12.09.2019 15612 4
Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы ...
12.09.2019 26165 23
По мнению координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обыски у ...
12.09.2019 22551 5
Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Во ...
12.09.2019 32379 95
В Горсовете Уфы последовали примеру Госсобрания республики и заменили бумажную ...
12.09.2019 29644 4
БРО КПРФ не признало итоги выборов главы Башкирии. Такое заявление первый ...
11.09.2019 11821 22
Центризбирком Башкирии опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Уфе. На ...
11.09.2019 29588 11
«Будет много неудобных для власти людей»: В Башкирии создан Совет по правам ...
11.09.2019 31163 99
После статьи в «Нью-Йорк Таймс» начинается грандиозный скандал. Очередной позор ...
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В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 ...
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20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин привел, по сути, к власти ...
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Ответ Следственного комитета на свое обращение опубликовал сам пострадавший ...
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в ...
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Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил ...
14.08.2019 32733 37
Будь как Дудь
Раздел: Общество | Просмотры: 29189 | Комментарии: 95