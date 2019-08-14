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Будь как Дудь

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Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Во время благодарственной речи он призвал внимание аудитории к политическим проблемам России.

Будь как Дудь


Видео:



***

Фильм Дудя о Беслане:







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  • Участник
  •  
  • 1 | 12.09.2019, 09:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3817 | Рейтинг: -308,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это ещё что за гомосек долбаный, возомнил из себя Чегевару ?



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5

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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.09.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...призвал внимание аудитории к политическим проблемам России."

-----------------------------

Проблема одна: либерализм, означающий тотальную безответственность
во всех эшелонах власти.

Тут смотрел пресс-конференцию Медведева. Какой апломб! Какая самоуверенность! "Национальные проекты" - наше всё, дескать.

А что такое т.н. "нацпроекты"? Да обыкновенная "точечная застройка", только в экономике, не имеющая системообразующего характера.

Модер такую крамолу не пропустит. Жаль.



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4

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  • Гость
  •  
  • 3 | 12.09.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во время благодарственной речи он призвал внимание аудитории к политическим проблемам России.
===================================

«Народ устал от тиранических действий Путина»
Американские конгрессмены просят Трампа ввести санкции из-за разгона протестов Представитель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Л. Энгел и республиканец Майкл Маккол предложили ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за разгоны протестов оппозиции в Москве. Об этом говорится на сайте Конгресса.
«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с законом Магнитского и ввести целенаправленные санкции против лиц, ответственных за значительные нарушения прав человека в России», – говорится в заявлении.
Также в США требуют от российского руководства отменить любые уголовные обвинения участникам акций протеста в Москве и Петербурге и расследовать действия силовиков.



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 12.09.2019, 10:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
Фильм Дудя о Беслане:
---------------------------
Дзасохов то - Зязиков сё.

А Путин? Путин не при делах. Поэтому Дудь не упоминает, ни словечка про Путина.



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0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 12.09.2019, 10:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12964 | Рейтинг: -1950,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 12.09.2019, 10:05 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30660 | Рейтинг: -710,9

Фильм Дудя о Беслане:
---------------------------
Дзасохов то - Зязиков сё.

А Путин? Путин не при делах. Поэтому Дудь не упоминает, ни словечка про Путина.
______________________________________________
А боевиков, захвативших школу хотя бы упоминает?
Или это Путин захватил школу?



Оценили
6

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 12.09.2019, 10:31 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11768 | Рейтинг: -1914,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кинокритик Ирина Павлова.

"Молчала, пока могла молчать, пока не прорвало.
Много прочла за эту неделю про Беслан.
И, наконец, посмотрела фильм Дудя.
И вот - прорвало.
У меня было и осталось много тяжёлых вопросов по действиям властей, по тогдашнему освещению событий (не только к государственным, но, в том числе, и к тем журналистам и СМИ, кто, фактически, давал наводки боевикам и держал их в курсе всего, происходящего вокруг, вплоть до местоположения и передвижения спецназа).
Но вот то, что произошло сейчас даже меня шокировало, и кино Дудя лишь стало последней каплей.
Ни одного - вообще ни одного слова осуждения относительно тех, кто захватил, удерживал, расстреливал, унижал, пытал голодом, жаждой и страхом.
Их как будто и не было.
Террористов будто и не было.
Если бы я не была взрослым человеком, трое суток не отходившим от телевизора 15 лет тому назад, то у меня сейчас от просмотренного и прочитанного было бы абсолютное впечатление, что всё это сделали проклятая власть и силовики.
Ощущение, что весь этот кошмар сейчас вспоминали как теракт, осуществленный "кровавым режимом".
Ущипните меня. Это что за страшный сон такой, вообще?
Я совершенно не про то, хороший режим или плохой, а про то, что пользоваться этим вот нескончаемым ужасом в утилитарных предвыборных целях - а я расцениваю это только так и именно так - какая-то запредельная низость.

Вот честно, я, наконец, поняла, почему определенная часть творческой интеллигенции и гражданского общества всё время так высмеивает и так усердно искореняет слово и само понятие "мораль".

Оно и в самом деле им не подходит.

Я так считаю".



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7

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 12.09.2019, 10:32 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11768 | Рейтинг: -1914,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Конец цитаты.
Отлично выступала Маргарита Симоньян у Соловьёва вчера.
Дело не в Дуде - он человек не то, чтоб безнравственный - он просто воюет против того, что дорого мне.
В этих людей - таких как Юра - вкладываются миллионы.
И они атакуют. И у них ощущение, что они выигрывают.
Потому что миллионам, посмотревшим фильм Дудя подросткам, вообще плевать на мнение моё или Павловой, или Симоньян.
И потому что наше столичная интеллигенция - абсолютное её большинство - умеющая, казалось бы, читать тексты, отличать чёрное от белого, а левое от правого - тоже на стороне Дудя.
И на государственных дотациях заодно.
Я с 2014 года знаю, что эти люди для меня - чужие.
Но привыкнуть ко всему этому всё равно не могу.
Свои-то где? Не растерялись ещё совсем?



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7

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  • Гость
  •  
  • 8 | 12.09.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дудь - это собирательный образ поколения 90-х, воспитанных в современной системе образования. С этими людьми надо что-то делать прямо сейчас, иначе они сольют страну в утиль.



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7

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 12.09.2019, 10:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
Дудь:
- Государство допустило захват школы в Беслане.
- взаимодействия государства и людей в такой чудовищной ситуации

"Государство - это я!" Не?



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 12.09.2019, 10:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
3 | 12.09.2019, 10:24 | Автор: Корней

А боевиков, захвативших школу хотя бы упоминает?
Или это Путин захватил школу?
---------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=RSzXWIjzErI
Доренко припечатал Путина за Беслан

Террорист работает террористом.
А правительство моей страны работает правительством моей страны.



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0

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  • 11 | 12.09.2019, 10:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2109&v=vF1UGmi5m
8s
99 907 комментариев

Из комментариев - выделено "Путин"

- Егор Гайдар
Немцов в 2004 критиковал путина за то, что отдал приказ стрелять из бтр по школе, за это его выперли и запретили по 1-му, россии 2! Хотя мог молчать как зюганов и жириновский и осваивать ежегодно бюджетные миллиарды за лояльность к путину!

- Lublu Kota
Отличный фильм, СПАСИБО! в пабликах последние дни идёт война кремлеботов с людьми, где первые убеждают что это были взрывы бомб, а гранатомёта от ФСБ не было, что эти матерей купили, что они там вообще все не разбираются, а Путин как всегда не причём.

- Олег Иванов
Егор Гайдар а в 1999 году Борис Немцов назвал Владимира Путина надеждой России



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0

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  • 12 | 12.09.2019, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
А Путин? Путин не при делах. Поэтому Дудь не упоминает, ни словечка про Путина.
___________________________________
Это значит, что ты не смотрела этот трехчасовой фильм.

Дудь-то как раз в лоб спрашивает о вине пуйла у своих собеседников - и у Аушева, и у Бывшего мэра Баслана, ныне сенатора, забыла его фамилию.
И этот мэр, у которого ТАМ были свои дети - выкручивается, отказываясь признать вину пуйла в ШТУРМЕ(для хернеев и прочей пи-здобратии подчеркну - не в захвате,а в ШТУРМЕ с 334-мя жертвами)!

Нынче выпущено 3 фильма к 15-летию.
1. Новой Газетой
2. Дудём
3. Ксюшей Собчак.

Первые два я посмотрела. У Новой - он идет 70 минут и правктически все то же самое, что у Дудя, но фильм посвящен только событиям. А у Дудя(тоже посмотрела) 3ч11м - много времени посвящено общению с четырьмя жертвами, три из которых не могут до сих пор восстановится и государство им помогает не достаточно для их реабилитации.

Собчаковский не хочу смотреть - нового ничего не почерпну, а ею - брезгую.



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  • 13 | 12.09.2019, 11:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2109&v=vF1UGmi5m
8s
99 907 комментариев

- какой нибудь ник
Юра ! Сделай фильм про 40 тысячи убитых чеченских детей. 25 тысячи остались инвалидами. Я уже молчу про взрослых, стариков. Просто вспомни хотя бы про 40 тысячи чеченских детей. Кстати, это всего лишь официальные данные. А по правде их больше.

- Олег Иванов
вДудь Юра сделай выпуск про становление путинизма в России: 2-ая Чеченская война, взрывы домов в Волгодонске, Москве, сахар в Рязани, Норд-Ост, Беслан... n аннексия Крыма

- Kasidze

Юра, я что-то теперь за твою жизнь опасаюсь



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  • 14 | 12.09.2019, 11:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30666 | Рейтинг: -711,1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2109&v=vF1UGmi5m
8s
99 907 комментариев

Из комментариев - выделено "Путин"

- Олег Иванов
вДудь Юра сделай выпуск про становление путинизма в России: 2-ая Чеченская война, взрывы домов в Волгодонске, Москве, сахар в Рязани, Норд-Ост, Беслан... n аннексия Крыма.

- Геллерт Гриндевальд
Всем четко и ясно давно.что виновными в гибели огромного количества россиян в терактах в беслане, В Норд осте и при катастрофе курска являются Путин и ФСБ.Их преступные,не умелые и не профессиональные действия,решения привели к гибели тысяч Россиян и по тому как влассти в лице путина -лгвли,скрывали информацию и уничтожали улики,закрывали рты журналистам и просто их увольняли за честную и правдивую информацию былоясно что из себя представляет это преступное ничтожество путин и выстроенная им авторитарная вертикаль из непрофессиональных ничтожеств которые могут только воровать,врать и воевать с собственным народом с помощью ручных судей и вооруженных до зубов полицаев.Как спиться и есться диктатору Путина от осознания что на его руках и совести такое огромное количество крови невинных людей ,детей и стариков в том числе сбитого путинскими террористами Боинга и жертв на территории Украины от его преступных действия и решений в том числе по созданию.финансированию и вооружению Лугандонии. О чем можно говорить..когда страной управляют преступные подонки и вороватые властолюбивые мрази.И результаты их правления мы все видим не только на кладбище беслана или Видяева ,но и на улицах наших городов где полицаи избивают с прямого приказа путина мирных и безоружных граждан а герои России травят новичком Скрипалей или полонием литвиненко

- Harry James Potter
Клеветник@Геллерт Гриндевальд.. всем.. известно..?
Большинство россиян уважают и верят судя по выборам Путина. Значит не всем)
Следовательно вы лжец и словоблуд. Ибо Путинофобия способ оправдать своё хамство невежество и никчёмную жизнь.
Презираю.

- Светлана Маргиева
Этот теракт был спланирован и организован с целью: 1.Сохранение целосности Российсого государства. 2. Показать чеченских сепоротистов в глазах мировой общественности террористами.3.Отменить выборы первых лиц регионов и этим закрепить свою власть. Путин кровью наших детей решил свои грязные политические проблемы. Гореть тебе в аду палач БЕСЛАНА.

- Лев Аккерман
Божн , и у этих Путин виноват .Всем "либералам " нужно отправиться в резервацию ИГИЛ .Пусть там ведут переговоры и демократизацию .

- Harry James Potter
Глупый хам@Слава Иванов да.я кремлебот и колорад. Мне богатый Кремль за таких путинофобов как вы/ты по$100тыс. платит)

- Билли Бонс
@alobay jack И убил у кремля ,ты чего Путина совсем за дурочка держишь .Со старой овцы хоть шерсти клок .У Путина они все ручные ,что Немцов ,что Карнавальный .Нет у нас оппозиции и это печально

- Олег Владимирович
Если обоссаный путинский клоун Соловьев негативно высказался об этом фильме, значит он (фильм) в любом случае заслуживает внимания.

- Абашеева Арюна
Для решения проблем плешивый карлик может только мочить всех ему неугодных попадая случайно в невинных людей. Злодей собрался в рай. Путин! Уходи в рай, мы тебя отпускаем.

- Irina Miller
Аушев мужик, Путин по сравнению с ним мелкий лысый слизняк....



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  • 15 | 12.09.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Измельчали « человеки года». Чувствую себя балериной Мариинки на их фоне...



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7

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  • 16 | 12.09.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не хочу обижать человека, возможно он хороший сын, муж, отец. Любит животных, на ночь читает классику, не употребляет в семье обсценную лексику и нюхает исключительно цветы. Но единственное, что приходит на ум, когда я его вижу и слышу - это,не очень хорошее слово, задрот. Или более литературное сравнение, он современный Хлестаков, к которому на поклон пришли все современные випы, ладно, все-таки не все. Какое-то ощущение липкой лжи от самого персонажа, который олицетворяет современные СМИ



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6

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  • 17 | 12.09.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помница Бабченко тоже был Человек Года, и чему удивляться!?, Один долбоеб сменился следующим, а у это всей либеральной пидерсии премий любых на всех хватит, в том числе и Нобелевских, главное чтобы Россию выморать, и неважно с какого боку.



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6

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  • 18 | 12.09.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
Я уверена, что НИ ОДИН из говно-комментаторов - не смотрел фильм! И даже не пытался.

Вы не в Дудя плюёте - знайте это - вы плюёте в ДЕТЕЙ БЕСЛАНА! И в погибших, и в выживающих с трудом.

Вам сейчас жить тяжело, а представьте - каково им?! У них вся жизнь - ВЫЖИВАНИЕ!

Какие же вы твари! И первыми тварями явились Херней и Аринушкин!



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2

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  • 19 | 12.09.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
Ах, да - еще забыла тварь-хрюшу упомянуть!
Да будьте вы прокляты, твари!



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2

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  • Гость
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  • 20 | 12.09.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дудя конечно много сморят,но больше половины подписчиков и просмотров явно накручены. Сейчас это не составляет труда,даже денег не очень много нужно заплатить. Тем более пафосные GQ и перепосты его фильмов Кудриным и другими высшими чинами правительства,не добавляют ему популярности среди "хомячков". Тем более давно уже известно,что молодёжь ролики длиньше 15-20 минут смотреть не будет. Так что все его двух и трёхчасовые фильмы про Колыму и Беслан это чистой воды накрутка!



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