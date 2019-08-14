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После «выборов» уже все можно

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По мнению координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обыски у активистов связаны с тем, что «умное голосование» на прошедших выборах задело власть.

После «выборов» уже все можно


В комментарии «Эху» Чанышева рассказала, что на допросе в Следственном комитете она и юрист штаба Федор Телин отказались давать показания:

Я была допрошена в следственном комитете. Сегодня Федор сам сходил в следственный комитет на допрос. Мы оба отказались от дачи показаний. Я считаю, что все эти события связаны с тем, что «умное голосование» сильно задело власть. Именно поэтому они начали громить наши штабы по всей стране. Но наш штаб работает в штатном режиме и завтра готов принимать посетителей. tweet

Напомним, обыски у активистов штаба Навального в Уфе и в нескольких других городах прошли вчера. По данным «КоммерсантЪ-Уфа» в ходе них были изъяты компьютеры, документы, личные банковские карты, а у членов семьи Телина — личные сбережения. Чанышевой пояснили, что обыски проводились по постановлению Басманного суда Москвы от 3 сентября и связаны с расследованием уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией, возбужденного по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Лилия Чанышева в этом деле проходит свидетелем.

У родителей Федора Телина оперативники вынесли из квартиры все деньги. Позже отца Телина также допросили. По данным издания, следователь предложил вернуть родителям деньги, если они подтвердят законность их получения.

По мнению общественника Азамата Галина, преследование активистов штаба Навального требует повышенного общественного внимания:

Как ни крути, Штаб Навального и сама Чанышева занимают определённое место в общественно-политическом пространстве Республики. И, на мой взгляд, они должны сохраниться. Так или иначе, они выполняют свою общественную функцию, без них нам было бы сложнее. Наше пространство не было бы не таким честным и прозрачным, каким могло бы быть.

По мнению Галина, в этой ситуации лучше не молчать.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 12.09.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным издания, следователь предложил вернуть родителям деньги, если они подтвердят законность их получения.
==================================
Это что за дикость?!!!
Я пенсионер, храню на свои похороны, под матрацем некую сумму, и как я смогу догазать законность их получкеия (коплю десятки лет)!!!
Да эдак, любой мент на улице остановит, вытащит из кармана деньги, и скажет: "верну когда докажите законность их происхождения"?!!!
Милостивые Государе, что происходит?!!!
Мы живем с стране или в концлагер, где надзирателям позволено все, а нам ничего?!!!



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  • Гость
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  • 2 | 12.09.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным издания, следователь предложил вернуть родителям деньги, если они подтвердят законность их получения. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Надо озвучить сумму изъятого! Может там столько, что за всю жизнь не заработаешь, а может 50 т.р. на похороны! Это две большие разницы! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 12.09.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!
Если они у вас ,конечно,есть!

Жорж Милославский



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 12.09.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этак можно по всем квартирам простых россиян , проводить
обыски и изымать наличные с требованием доказать их
происхождение !
Интересно Хорошавину вернуть изъятые " копейки " ?
Нажитые " непосильным трудом " !
Ведь Верховный Суд Рф отменил его арест , а значить и
конфискация его средств должна должна пройти по
сценарию Васильевой - Сердюковой !



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  • Изображение
  • Наблюдатель
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  • 5 | 12.09.2019, 13:34 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1815 | Рейтинг: +490,4
1. Конечно, обыски штабов, сразу после спецоперации невыборы, это политическая расправа с центром подготовки наблюдателей, вообще с активистами общественных движений в защиту основ Конституции и выборов в частности.

Продолжается вытаптывание всего живого в политическом поле. Как путь от авторитарного режима к тоталитарному и диктатуре.

2. Удивило заявление Лилии Чанышевой : " считаю, что все эти события связаны с тем, что «умное голосование» сильно задело власть. Именно поэтому они начали громить наши штабы по всей стране."

Людей власти задевает не ваше неумное УГ - "за комми и всех кого угодно, кроме едра".

Их задевает, что вы неподконтрольны. Вы Наблюдали и опубликовали явку по Уфе - 35% и 45% по Иглинскому и Уфимскому районам. Это сильно и замечательно. Такая явка и есть реально по РБ. Такие цифры и я вижу наблюдая 6 лет десятки УИКов Уфы и Иглино.

И это наблюдение доказывает, почти все 3 500 УИКов РБ опять выдали фальшивые протоколы, просто написанные на заказ по указаниям сверху от АП РБ и глав районов.

То есть. Выборы массово фальсифицированы и избранные - нелегитимны.

Диля Чанышева, как остальные штабы Навального, и сам Навальный, сделали политическую ошибку, призывая голосовать за кого угодно, то есть за комми, за СР, за ЛДПР.

Вы соучаствовали в спецоперации. Значит вы ее признаете.



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