После «выборов» уже все можно

По мнению координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обыски у активистов связаны с тем, что «умное голосование» на прошедших выборах задело власть.В комментарии «Эху» Чанышева рассказала, что на допросе в Следственном комитете она и юрист штаба Федор Телин отказались давать показания:Я была допрошена в следственном комитете. Сегодня Федор сам сходил в следственный комитет на допрос. Мы оба отказались от дачи показаний. Я считаю, что все эти события связаны с тем, что «умное голосование» сильно задело власть. Именно поэтому они начали громить наши штабы по всей стране. Но наш штаб работает в штатном режиме и завтра готов принимать посетителей. tweetНапомним, обыски у активистов штаба Навального в Уфе и в нескольких других городах прошли вчера. По данным «КоммерсантЪ-Уфа» в ходе них были изъяты компьютеры, документы, личные банковские карты, а у членов семьи Телина — личные сбережения. Чанышевой пояснили, что обыски проводились по постановлению Басманного суда Москвы от 3 сентября и связаны с расследованием уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией, возбужденного по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств). Лилия Чанышева в этом деле проходит свидетелем.У родителей Федора Телина оперативники вынесли из квартиры все деньги. Позже отца Телина также допросили. По данным издания, следователь предложил вернуть родителям деньги, если они подтвердят законность их получения.По мнению общественника Азамата Галина, преследование активистов штаба Навального требует повышенного общественного внимания:Как ни крути, Штаб Навального и сама Чанышева занимают определённое место в общественно-политическом пространстве Республики. И, на мой взгляд, они должны сохраниться. Так или иначе, они выполняют свою общественную функцию, без них нам было бы сложнее. Наше пространство не было бы не таким честным и прозрачным, каким могло бы быть.По мнению Галина, в этой ситуации лучше не молчать.