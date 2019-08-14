Новый прокурор из столицы ...

Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы Владимира Ведерникова.Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил парламенту Башкирии — Курултаю согласовать на должность прокурора республики 45-летнего Владимира Ведерникова, занимающего с 2012 года должность заместителя прокурора Москвы. Депутаты намерены завершить процесс согласований до 19 сентября, когда пройдет инаугурация главы республики Радия Хабирова. Источники „Ъ“ сообщают, что если в парламенте поддержат кандидата, процесс его утверждения много времени не займет. Опрошенные „Ъ“ депутаты препятствий для согласования не видят.О том, что кандидатура зампрокурора Москвы Владимира Ведерникова внесена в парламент Башкирии для утверждения на пост прокурора республики, вчера сообщила пресс-служба республиканского парламента. В понедельник источники „Ъ“ сообщали, что предварительно господин Ведерников уже согласован. 18 сентября представление генпрокурора России Юрия Чайки должны рассмотреть депутаты профильного комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, куда планирует прибыть господин Ведерников. А 19 сентября кандидата планируют утвердить на внеочередном заседании парламента.Процедура согласования кандидатов на должность прокуроров республик предусмотрена Конституцией РФ, Башкирии и ФЗ о прокуратуре. Указ о назначении подписывает президент РФ Владимир Путин.Источники „Ъ“ в администрации республики говорят, что назначение последует в ближайшее время.Владимир Ведерников — уроженец Томска. Родился в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 1996 года. Начинал помощником прокурора города по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. Позже работал помощником и старшим помощником в районных прокуратурах Томска. В 2000 году перебрался в Москву помощником прокурора Центрального административного округа (ЦАО). В 2005 году стал заместителем прокурора этого округа, но в том же году перешел в аппарат комитета по промышленности Госдумы на должность специалиста-эксперта. Два года спустя вернулся в прокуратуру заместителем Симоновского межрайонного прокурора Москвы, а затем получил назначение прокурором ЦАО. В 2009 году занял пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, возглавил отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генпрокуратуры. Должность заместителя прокурора Москвы занимает с 2012 года. Курирует вопросы уголовно-судебного управления, управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.Дозвониться до Владимира Ведерникова вчера не удалось.В 2018 году господина Ведерникова рассматривали на пост прокурора Тульской области, но в итоге на эту должность был назначен Роман Прасков. В том же году имя господина Ведерникова часто обсуждалось в прессе в связи с его обращением в президиум Мосгорсуда с просьбой освободить из-под стражи «вора в законе» Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой (осужден на 9 лет и 10 месяцев за вымогательство).В декларации о доходах прокурора за 2018 год сообщается, что он заработал 2,4 млн руб. Вместе с супругой владеет квартирой площадью 36,9 кв.м, в пользовании находится земельный участок площадью 251 кв. м и дом площадью 393 кв.м.Господин Ведерников — уже второй кандидат, который вносится Генпрокуратурой на согласование парламента Башкирии. В марте депутаты согласовали на эту должность начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры, уроженца Татарстана Камиля Кашаева. Но назначение не состоялось. По информации источников „Ъ“, господина Кашаева не утвердили в администрации президента России.Должность прокурора Башкирии вакантна с июня, когда руководивший ведомством с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.Его отставка последовала за серией коррупционных скандалов в башкирской прокуратуре: в августе-октябре 2018 года фигурантами уголовных дел, связанных с получением взяток, стали первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, его подчиненный — заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артур Шаретдинов, прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, Учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов. Их уголовные дела еще расследуются.Опрошенные „Ъ“ депутаты Курултая не видят препятствий для согласования нового прокурора. «Я изучил его биографию. Человек опытный, долгое время проработал, прошел все ступени карьерной лестницы. Поэтому в целом воспринимается нормально, настрой к нему положительный»,— сказал член комитета по госстроительству, президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов.Председатель этого комитета Владимир Нагорный добавил, что на заседании 18 сентября кандидату будут заданы «необходимые вопросы». «На основании его ответов примем решение», — заключил он.