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Новый прокурор из столицы

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Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы Владимира Ведерникова.

Новый прокурор из столицы


Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил парламенту Башкирии — Курултаю согласовать на должность прокурора республики 45-летнего Владимира Ведерникова, занимающего с 2012 года должность заместителя прокурора Москвы. Депутаты намерены завершить процесс согласований до 19 сентября, когда пройдет инаугурация главы республики Радия Хабирова. Источники „Ъ“ сообщают, что если в парламенте поддержат кандидата, процесс его утверждения много времени не займет. Опрошенные „Ъ“ депутаты препятствий для согласования не видят.

О том, что кандидатура зампрокурора Москвы Владимира Ведерникова внесена в парламент Башкирии для утверждения на пост прокурора республики, вчера сообщила пресс-служба республиканского парламента. В понедельник источники „Ъ“ сообщали, что предварительно господин Ведерников уже согласован. 18 сентября представление генпрокурора России Юрия Чайки должны рассмотреть депутаты профильного комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам, куда планирует прибыть господин Ведерников. А 19 сентября кандидата планируют утвердить на внеочередном заседании парламента.

Процедура согласования кандидатов на должность прокуроров республик предусмотрена Конституцией РФ, Башкирии и ФЗ о прокуратуре. Указ о назначении подписывает президент РФ Владимир Путин.

Источники „Ъ“ в администрации республики говорят, что назначение последует в ближайшее время.

Владимир Ведерников — уроженец Томска. Родился в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 1996 года. Начинал помощником прокурора города по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. Позже работал помощником и старшим помощником в районных прокуратурах Томска. В 2000 году перебрался в Москву помощником прокурора Центрального административного округа (ЦАО). В 2005 году стал заместителем прокурора этого округа, но в том же году перешел в аппарат комитета по промышленности Госдумы на должность специалиста-эксперта. Два года спустя вернулся в прокуратуру заместителем Симоновского межрайонного прокурора Москвы, а затем получил назначение прокурором ЦАО. В 2009 году занял пост заместителя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, возглавил отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генпрокуратуры. Должность заместителя прокурора Москвы занимает с 2012 года. Курирует вопросы уголовно-судебного управления, управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.

Дозвониться до Владимира Ведерникова вчера не удалось.

В 2018 году господина Ведерникова рассматривали на пост прокурора Тульской области, но в итоге на эту должность был назначен Роман Прасков. В том же году имя господина Ведерникова часто обсуждалось в прессе в связи с его обращением в президиум Мосгорсуда с просьбой освободить из-под стражи «вора в законе» Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой (осужден на 9 лет и 10 месяцев за вымогательство).

В декларации о доходах прокурора за 2018 год сообщается, что он заработал 2,4 млн руб. Вместе с супругой владеет квартирой площадью 36,9 кв.м, в пользовании находится земельный участок площадью 251 кв. м и дом площадью 393 кв.м.

Господин Ведерников — уже второй кандидат, который вносится Генпрокуратурой на согласование парламента Башкирии. В марте депутаты согласовали на эту должность начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры, уроженца Татарстана Камиля Кашаева. Но назначение не состоялось. По информации источников „Ъ“, господина Кашаева не утвердили в администрации президента России.

Должность прокурора Башкирии вакантна с июня, когда руководивший ведомством с 2013 года Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.

Его отставка последовала за серией коррупционных скандалов в башкирской прокуратуре: в августе-октябре 2018 года фигурантами уголовных дел, связанных с получением взяток, стали первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, его подчиненный — заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артур Шаретдинов, прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, Учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов. Их уголовные дела еще расследуются.

Опрошенные „Ъ“ депутаты Курултая не видят препятствий для согласования нового прокурора. «Я изучил его биографию. Человек опытный, долгое время проработал, прошел все ступени карьерной лестницы. Поэтому в целом воспринимается нормально, настрой к нему положительный»,— сказал член комитета по госстроительству, президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов.

Председатель этого комитета Владимир Нагорный добавил, что на заседании 18 сентября кандидату будут заданы «необходимые вопросы». «На основании его ответов примем решение», — заключил он.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 12.09.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, чем это, там в Москве, проштрафился этот Ведерников, за какие такие грехи, его сослали в башкирию?
Ведь стопудово, лучше быть зампрокурора Москвы с населением 12,5 лямов человек, чем прокурором в стране башкир с её 4 лямами, я уже не говорю о всех прелестях жизни в стольном городе.



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  • 2 | 12.09.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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В том же году имя господина Ведерникова часто обсуждалось в прессе в связи с его обращением в президиум Мосгорсуда с просьбой освободить из-под стражи «вора в законе» Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой (осужден на 9 лет и 10 месяцев за вымогательство). ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Тогда он здесь будет за своего! Вся ОПГ у Хабирова уже почти собралась, теперь ей нужно силовое прикрытие! Очень Опытный



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  • 3 | 12.09.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Да хоть из .... так и будет продолжаться , пока все не рухнет но и после шансы на нормальную жизнь будут у очень узкого круга народов так что думайте вы входите по своим параметрам в этот список ?



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  • 4 | 12.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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- Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдут ведь, проклятые!..



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  • 5 | 12.09.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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"Капчёный",всё может. - Хм. Этот может.



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  • 6 | 12.09.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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"Капчёный", всё может. - Хм. Этот может.



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  • 7 | 12.09.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." В том же году (2 018 г )
имя господина Ведерникова часто обсуждалось
в прессе в связи с его обращением в президиум Мосгорсуда

с просьбой освободить из-под стражи «вора в законе»

Захария Калашова, известного в криминальных кругах
как Шакро Молодой
(осужден на 9 лет и 10 месяцев за вымогательство).
========================================================

Кто хочет сегодня Умничать ? А?!
Больше ничего и не требуется РАССУСОЛИВАТЬ и
выпендриваться граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы..
Вам все ясно ?



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  • 8 | 12.09.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть там у них один приличный человек, прокурор, да и то если честно сказать порядочная свинья.



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  • 9 | 12.09.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто-то высказался, что чиновникам-коррупционерам и силовикам не поздоровится: - сразу в Москву компромат со стороны нового прокурора...
АН НЕТ!!
Сам прокурор хорош!!
И что теперь от него ожидать?!
Видать, ничего.
Коррупция в Прокуратуре МВД РБ, во власти попрежнему будет процветать и набирать новые обороты
Другого не будет



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  • 10 | 12.09.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Взляд молодого мажора , ничего не соображающего в реальной
жизни простого рабочего человека !



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  • 11 | 12.09.2019, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
Ссылка... варяг. На выходные будет сматываться к семье в Мск...



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  • 12 | 12.09.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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.....Андрей Назаров был переведен в Курганскую область.........
А как это, на замов завели дело, а Назаров чистенький? Не верится, что он ничего не замечал. Раз ничего не замечал, то и не работал вообще. Надо было уволить простым рядовым, без прокурорского стажа.



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  • 13 | 12.09.2019, 12:52 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1429 | Рейтинг: +731,1
Чайка предложил парламенту Башкирии — Курултаю

Предложил))))) Указал кто будет, кого нужно будет кормить и лилеять



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  • 14 | 12.09.2019, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
15 человек госпитализированы в Уфе после отравления шаурмой в киоске

В уфимском микрорайоне Сипайлово произошло групповое отравление шаурмой, приобретенной в киоске «Халяль» на улице Бикбая, сообщает «Медиакорсеть». В числе отравившихся десять взрослых и пять детей, все госпитализированы с острым отравлением. Одна из пострадавших покупательниц беременна, отмечает издание. Четверо взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор проводит проверку причин и обстоятельств отравления.
________________________________________________
Вот вам и халяль!



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  • 15 | 12.09.2019, 14:44 | Автор: Кухарка
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Износ диагностического оборудования в больницах Башкирии составляет 84%

Как сообщает «Башинформ», данные на здравчасе в правительстве региона привёл и.о. министра Здравоохранения Максим Забелин. 670 из 1047 единиц оборудования имеют износ 100%. При этом флюорографы изношены на 92%, маммографы – 87%, томографы – 86%, аппараты МРТ – 85%, УЗИ – 82%, ангиографы – 61%. Забелин сообщил также, что что в этом году списано 4 томографа (на сумму 88,7 млн рублей), 2 флюорографа (на 6,8 млн) и 34 аппарата УЗИ (на 118,2 млн).
________________________________________
Что это, если не геноцид населения?!



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  • 16 | 12.09.2019, 15:36 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37929 | Рейтинг: +5468,8
15 | 12.09.2019, 14:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65557 | Рейтинг: +12238,2
Износ диагностического оборудования в больницах Башкирии составляет 84%
============================================================
====
Вот оно как! Специалист по "износам" и "лобковым волосам", оказывается ещё специалистом по медаппаратуре?

Окуеть, не встать! Пописала мышка в море- говорит- теперь там и моя доля!
Ты, Ленусь, не сдавайся, не исчезай. От тебя я просто обалдеваю!
Вот так старая манда по кличке "вонючая кошёлка", ПОЛУЧАЯ КУЧУ ПИЗ-ДЮЛЕЙ ежедневно, всё- таки пытается удержаться на поверхности!



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  • 17 | 12.09.2019, 15:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
Ты от Буркина мзды получил?)))))))))))))) Оклемался, а то неделю тебя видно было только по минусам на мои комменты))))))))))))) Шкерился, засранец!
Осмелел? Ну так мне пойти еще поспрашивать у Буркина о тебе? И рассказать ему про твою поганую ложь...

Кстати 0 спроси-ка у Буркина - он-то верит в износ? Уверена, что нет. Он же не такой йобнутый на всю бошку, как ты, еще 2 года назад осудивший Серебрянникова и четыре - Звягинцева - аз хищения, которых не было, как и этого износа.

Ну не идиот ли?!))))))))))))))



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  • 18 | 12.09.2019, 15:47 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37929 | Рейтинг: +5468,8
Ай! мОЛОДЦА!...
жги дальше. ЗУБЫ то вставила? или шамкаешь по-прежнему??



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  • 19 | 12.09.2019, 15:50 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37929 | Рейтинг: +5468,8
17 | 12.09.2019, 15:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65559 | Рейтинг: +12238,2

Осмелел? Ну так мне пойти еще поспрашивать у Буркина о тебе?

============================================================
=А что? Хороший ход! Поспрашивай, поспрашивай. Только возьми двух мудаков своих.- Пусть послушают, как он снова пошлёт тебя на куй.
Только соберись с мыслями, он сейчас в отъезде!



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  • 20 | 12.09.2019, 15:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
ЗУБЫ то вставила? или шамкаешь по-прежнему??
________________________
Зачем мне 64 зуба?))))))))))))))) Мне и 32 хватает...



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