Рафис Кадыров: признаю ли я результаты этих выборов?

Рафис Кадыров — основатель банка «Восток», экс-кандидат на пост главы РБ. Уважаемые избиратели Республики Башкортостан! Сегодня, 12.09.2019 года, прошло четыре дня после очередных выборов Главы Республики.Вы мне задаёте вопросы. Что же вам ответить? Это равноценно задавать вопросы разным поколениям жителей страны, признаёте ли вы законным геноцид народов, коллективизацию и раскулачивание, проведённые в стране в двадцатые и тридцатые годы XX века.Массовые политические репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1937-1938 годы. Ограбление народа страны, используя так называемые приватизационные чеки и залоговые аукционы в начале девяностых годов, массовые фальсификации всех проводимых в стране выборов на всех уровнях власти, начиная с 1993 года.Ответ один, уважаемые жители страны, вы же сами все это делаете и участвуете в этих беззакониях, поддерживаете эти преступления!Кто в роли исполнителей, кто пассивным наблюдателем, а кто-то, страдая от этих преступлений, но по разным причинам молчит в страхе, чтобы ему не стало ещё хуже.А судьба тех кто не согласен с этими преступлениями и жертвует собой, своей судьбой, ради того, чтобы люди хотя бы осознали, что с ними творят, вам тоже известна. Поэтому не задавайте праздных вопросов, просто каждый на своём уровне подумайте, осознайте, что происходит.Если не можете с этими преступлениями бороться, хотя бы не участвуйте в них как исполнители, ради себя, ради своих потомков.