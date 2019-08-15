Рафис Кадыров: признаю ли я результаты этих выборов?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Людоед из «Беркута»: Куда ...

Кусюк дерьма. Таких выгоняют из гестапо за жестокость. А у пуйла - в ц ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Рафис Кадыров: признаю ...

Рафис Кадыров — основатель банка «Восток», экс-кандидат на пост главы РБ. ...
  13.09.2019   29040    42

Кому нужна беззубая ...

В городе Белебей Башкортостана на грани закрытия оказалась местная районная ...
  13.09.2019   20366    40

Однозначно не поможет: ...

Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома ...
  13.09.2019   29668    17

В нормальной стране ...

Сама Наталья Павлова сообщила «Эху», что отказалась от этого предложения, ...
  13.09.2019   32524    24

Новый прокурор из столицы ...

Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы ...
  12.09.2019   15519    31

Последние публикации
Рафис Кадыров: признаю ...

Рафис Кадыров — основатель банка «Восток», экс-кандидат на пост главы РБ. ...
  13.09.2019   32492    42

Кому нужна беззубая ...

В городе Белебей Башкортостана на грани закрытия оказалась местная районная ...
  13.09.2019   17896    40

Однозначно не поможет: ...

Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома ...
  13.09.2019   26462    17

В нормальной стране ...

Сама Наталья Павлова сообщила «Эху», что отказалась от этого предложения, ...
  13.09.2019   31242    24

Новый прокурор из столицы ...

Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы ...
  12.09.2019   29656    31

После «выборов» уже все ...

По мнению координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, обыски у ...
  12.09.2019   34112    14

Будь как Дудь ...

Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии «Человек года» журнала GQ. Во ...
  12.09.2019   27903    131

Бумагомарателям планшеты ...

В Горсовете Уфы последовали примеру Госсобрания республики и заменили бумажную ...
  12.09.2019   43720    5

Шуты красно-коричневые, ...

БРО КПРФ не признало итоги выборов главы Башкирии. Такое заявление первый ...
  11.09.2019   18418    23

Вбросы — не вбросы ...

Центризбирком Башкирии опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Уфе. На ...
  11.09.2019   23823    11

Читаемое за месяц
Крысы бегут с тонущего ...

Биография кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с ...
  15.08.2019   30395    6

Ежедневное обращение к ...

Жители Игарки Красноярского края записали видеообращение к президенту России ...
  15.08.2019   41132    9

Когда оборона падает, ...

Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями, если он ...
  15.08.2019   34904    15

Будем изобретить ...

Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. ...
  15.08.2019   19312    36

Каждодневное поднимание ...

В России резко снизилась рождаемость. За первое полугодие 2019 года рождаемость ...
  15.08.2019   39557    30

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (34)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Рафис Кадыров: признаю ли я результаты этих выборов?

Оценили
0


Рафис Кадыров — основатель банка «Восток», экс-кандидат на пост главы РБ. Уважаемые избиратели Республики Башкортостан! Сегодня, 12.09.2019 года, прошло четыре дня после очередных выборов Главы Республики.

Рафис Кадыров: признаю ли я результаты этих выборов?


Вы мне задаёте вопросы. Что же вам ответить? Это равноценно задавать вопросы разным поколениям жителей страны, признаёте ли вы законным геноцид народов, коллективизацию и раскулачивание, проведённые в стране в двадцатые и тридцатые годы XX века.

Массовые политические репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1937-1938 годы. Ограбление народа страны, используя так называемые приватизационные чеки и залоговые аукционы в начале девяностых годов, массовые фальсификации всех проводимых в стране выборов на всех уровнях власти, начиная с 1993 года.

Ответ один, уважаемые жители страны, вы же сами все это делаете и участвуете в этих беззакониях, поддерживаете эти преступления!

Кто в роли исполнителей, кто пассивным наблюдателем, а кто-то, страдая от этих преступлений, но по разным причинам молчит в страхе, чтобы ему не стало ещё хуже.

А судьба тех кто не согласен с этими преступлениями и жертвует собой, своей судьбой, ради того, чтобы люди хотя бы осознали, что с ними творят, вам тоже известна. Поэтому не задавайте праздных вопросов, просто каждый на своём уровне подумайте, осознайте, что происходит.

Если не можете с этими преступлениями бороться, хотя бы не участвуйте в них как исполнители, ради себя, ради своих потомков.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.09.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
признаёте ли вы законным геноцид народов, коллективизацию и раскулачивание, проведённые в стране в двадцатые и тридцатые годы XX века.
===============================
Как КГБешники правили, так и сейчас правят, как тогда человеческая жизнь ничего не стоила, так и сейчас ничего не стоит, ничего не меняется с 1917, кроме "вождей"...



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.09.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не Рафис ли приложил руку к разграблению народа . Т.Е продукт той эпохи.Сейчас оставшись не у дел баламутит народ , риэтом ничего не предлагая . Баламут отставной козы
Мразь, в общем !



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 13.09.2019, 09:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18495 | Рейтинг: -3205,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рафис, ты бы молчал и никто бы не знал насколько ты тупой. На антидебаты не ходил бы, люди за тебя получше голосовали бы. А вот ты показал себя и теперь хоть вывернись наизнанку, люди тебя узнали.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.09.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.09.2019, 09:44 | Автор:

Как КГБешники правили, так и сейчас правят, как тогда человеческая жизнь ничего не стоила, так и сейчас ничего не стоит, ничего не меняется с 1917, кроме "вождей"...
===================================================
Молодец ! Кто за Самодержавие и Царизм ! Голосуй !
Как народ " прекрасно " жил при Царе !
Ах как хочется в крепостничество и 11 % грамотность
населения !
Вот в этом нутро рабского русского народа .
История ее жизни с 15 века по 19 век , когда их меняли на
собак , коней и кошек !



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 13.09.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Рафиска побеждает в номинации - разочарование года.

Его поведение на Антидебатах - трэш и угар. Но это еще не все))))
Наш великий врач и банкир на старости лет оказался нищебродом!

Вторым - после Кобзева....

ФИО -Кадыров Рафис Фаизович

Сумма доходов за 2018 год - 180 000,00 руб.

Сведения об имущества(да-да - так и написано в "Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан" - Илонкины спецы не умеют склонять по падежам)
Недвижимое имущество:
- жилые дома – не имеет;
- квартиры – не имеет;
- земельные участки – не имеет.
Транспортные средства – не имеет.

Информация о выявленных фактах
недостоверности представленных
зарегистрированным кандидатом
сведений

сумма доходов за 2018 год составляет 195 000,00 руб. вместо указанных кандидатом 180 000,00 руб. (сведения предоставлены УФНС России по Республике Башкортостан)

И это при том, что Рафиска является РУКОВОДИТЕЛЕМ двух ДЕЙСТВУЮЩИХ акционерных обществ

ПАО "ДЖИТИЭЛ"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИТИЭЛ"

ОАО "ИНГАЗТЕХ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЕ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Оба в Москве

и учредителем еще двух - тоже ДЕЙСТВУЮЩИХ:

СПК-КОЛХОЗ "ГЕРОЙ"
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ-КОЛХОЗ "ГЕРОЙ"

ЖНК "ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2"
ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО №2"

село Тайняшево, район Чекмагушевский, улица Центральная, дом 32
и город Уфа, улица Мингажева, дом 140
Соответственно.
Правда УСПЕШНЫМ является только колхоз с прибылью в 87,8 млн руб в год. Но и учредителей там - 280 человек.
Видимо это и есть его единственный доход - пенсия не считается доходом.
У остальных организаций - доходов нет как минимум с 2014 года...

Вопросы на Антидебатах он задавал правильные, но на столько сумбурно, что только знающие могли их понять. Да еще и косноязычно...
В общем - жалкое зрелище...



Оценили
11

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 13.09.2019, 10:15 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4624 | Рейтинг: -722,6
5 | 13.09.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65566 | Рейтинг: +12240,6


Рафиска побеждает в номинации - разочарование года.

Его поведение на Антидебатах - трэш и угар. Но это еще не все))))
Наш великий врач и банкир на старости лет оказался нищебродом!
--------------------------
Критиковать всегда легче,. чем участвовать в выборах.
Он хоть попытался, а ты Кухарка лежала на диване с пивасиком и стучала по клаве и своим кураторам.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.09.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрел антидебаты, такого тупизма как Кадыров никто не сумел показать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 13.09.2019, 10:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18495 | Рейтинг: -3205,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рафис, ты извинись хотя бы за то, что ваучеры у людей украл. Совести у тебя совсем что ли нет? И где теперь твой ЧИФ, полностью сформированный на ваучеры населения РБ? Продал и балдеешь? Или профукал по причине своей тупизны?



Оценили
8

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 13.09.2019, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37934 | Рейтинг: +5466,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
131 | 13.09.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрю на кукайку и поражаюсь, в шестьдесят с лихером лет заниматься такой муйней, да еще по ночам? А родные в курсе что у нее кукушка набекрень.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 13.09.2019, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Кадыров напоминает старуху у разбитого корыта.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 13.09.2019, 10:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18495 | Рейтинг: -3205,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кадыров напоминает старуху у разбитого корыта.
--------
Это верно. Однако удивительно другое, как такой человек мог быть в передовых рядах бизнеса. Наверно это по принципу, "пока умный думал, дурак уже сделал".



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 13.09.2019, 11:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
Наверно это по принципу, "пока умный думал, дурак уже сделал".
+++++++++++++++++++++++
Кацик, это ты про себя? Кто-то думал, кто-то делал, а дурик Кацик врал, врёт и будет врать.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.09.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рафис, ты жив и на свободе, какое счастье.
Береги то что имеешь. А ведь на нарах было твое место, мотал бы срок где-нибуть на Колыме.
Так что не надо учить народ, как ему жить, лучше помоги мне (а я и есть его (народа) законный представитель) материально.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 13.09.2019, 11:42 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1817 | Рейтинг: +490,7
Мужественные слова написал Рафис Кадыров. Спасибо.

Неверно только всех людей упрекать: "уважаемые жители страны, вы же сами все это делаете и участвуете в этих беззакониях, поддерживаете эти преступления!".

Это делают именно те, кто узурпировал власть на спецоперации, в которой Кадыров сам согласился поучаствовать. Но крайне неудачно.

и на антидебатах - неудачно выступил.

Но все же. Попытка говорить правду есть.

Участие в жестком противодействие это политическое и настоящее мужество.
_____________

Увы. Я бы не хотел победы Кадырова еще больше, чем не хочу и не признаю фальшивой спецоперации "Назначенец" с почти всеми 3 500 фальшивыми протоколами с УИКов РБ.

Гражданское общество и политическое поле, демократические движения, практически уничтожены. Яблоко стало спойлером власти.

Гайсина заявила, "выборы состоялись, Хабиров победил, а она сама - теперь лидер непарламентских партий".

Нет. Выборов не было - были тотальные фальсификации. Хабиров - не победил, а приказал институту выборов нарисовать его победу с 82% и 70% явки, что полная и наглое мошенничество с миллионом преступных действий АП, глав и замов районов РБ, председателей и секретарей, замов 3 500 (почти их всех) УИКов и ЦИК РБ, и ГИК Уфы.

Гайсина - вы лесник, спойлер, а не Лидер дем партий. Никто, и зову - никак. Ноль, без палочки.

Как и товарищ Альберт Хусаинов, сделавший Яблоко спойлером власти.

Лилия Чанышева - вот лидер демократической опоозиции и Федор Телин.

Хотя, их УГ, это серьезная ПОЛИТИЧЕСКА ошибка.

Но их наблюдение, их наблюдатели, их обоснованное заявление - РЕАЛЬНАЯ явка 35-45% в Уфе и Иглинском и Уфимском районах - это сильно и здорово.

Это ПЕРЕЧЕРКИВАЕТ всю ложь людей узурпировавших власть в РБ на спецоперации.

Чем выше проценты и массивы лжи, тем страшнее беспредел будет в Башкортостане.

Тысячи вбросов на невыборах, Миллионы приписок и 3 500 фальшивых протоколов УИКа и ЦИК РБ превратятся в горе и слезы, в коллапс экономики и политики в РБ.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 13.09.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор, дануна. Какая смелость? Я тогда ваще трижды герой - кадыров тока повторил избитую мною мысль - быдлооо
Быдло учителя и менты, быдло бюджетники и комиксы....... но ведь это все мы, мы сами, мы- наши друзья, соседи,... это все -мы
Турк(тлф)



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 13.09.2019, 12:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3818 | Рейтинг: -309,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Глупо оценивать компетентность человека по каким-то там сраный, липовым теледебатам.

Он человек яркий, импульсивный, харизматичный, вполне мог и сбивчиво доносить свою мысль на русском языке. Тем более все эти липовые дебаты были устроены с целью - опустить конкурентов Хабирова.

Конечно же он не тупой, а умный и толковый товарищ, иначе бы не стал долларовым миллионером самостоятельно в молодом возрасте.

По сравнению с Хабировым, Кадыров был бы гораздо лучшим башлыком. Потому что Хабиров не разбирается в экономике, промышленности, с/х, строительстве, транспорте и и.д.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 13.09.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тысячи вбросов на невыборах, Миллионы приписок и 3 500 фальшивых протоколов УИКа и ЦИК РБ превратятся в горе и слезы, в коллапс экономики и политики в РБ.

Зачем же так пессемистично, мой друг?
В резервации под №02 хомячки будут жить если не хорошо, то сносно. Посудите сами: дешевая халяльная шаурма на каждом углу. Правда могут быть и сбои, кто то отравится, попадет в больницу и откинет сандали. Но основная то масса бурундучков будет счастлива в стране башпертистана под руководством великого Берия, т.е. Радия, конечно. Хлеба и зрелищ, вот его основная задача и он все это даст, даже в избытке. В стойлах по всему стану будут слышны только дружные почавкивания вперемежку с одобрительным многоголосым ржанием.
Так что не все так уж и плохо, мой друг. Живите и наслаждайтесь каждой минутой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 13.09.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Конечно же он не тупой, а умный и толковый товарищ, иначе бы не стал долларовым миллионером самостоятельно в молодом возрасте.
____________________________________
А потом так же талантливо и даже гениально - просрал ВСЁ до последнего квадратного метра жилья и сраного Запорожца... в более зрелом возрасте...
Ни чо не скажешь - умный и толковый товариСЧ))))))))))))



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 13.09.2019, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
14 | 13.09.2019, 11:42 | Автор: Виктор
Публикации: 170 | Комментарии: 1816 | Рейтинг: +490,5
Мужественные слова написал Рафис Кадыров. Спасибо.

Неверно только всех людей упрекать: "уважаемые жители страны, вы же сами все это делаете и участвуете в этих беззакониях, поддерживаете эти преступления!".

Это делают именно те, кто узурпировал власть на спецоперации, в которой Кадыров сам согласился поучаствовать. Но крайне неудачно.

и на антидебатах - неудачно выступил.

Но все же. Попытка говорить правду есть.

Участие в жестком противодействие это политическое и настоящее мужество.
_____________
Да ну на! Дедушка - старый. ему все равно!
Ему не нужно делать карьеру в Уфе и Б-стане, в отличие от тех, кто помоложе(Конкретно имею в виду Барабаша - остальные вообще инфо-мусор!)... Кутлугужин тоже - смело там выступил и ему уже ничего не грозит. КО-МАНДА СРАдия - не станет вредить этим двум мумиям из далекого прошлого. А вот Барабашу вполне может прилететь, если он отступит от сценария хотя бы на 1 шаг.



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 20 | 13.09.2019, 12:32 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1817 | Рейтинг: +490,7
Автору - 15 комм.

Дорогой Турк. В этой сложной жизни каждый лично отвечает за себя.

Надо видеть отдельных людей и их отдельную ответственность.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com