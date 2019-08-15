Вы мне задаёте вопросы. Что же вам ответить? Это равноценно задавать вопросы разным поколениям жителей страны, признаёте ли вы законным геноцид народов, коллективизацию и раскулачивание, проведённые в стране в двадцатые и тридцатые годы XX века.
Массовые политические репрессии, осуществлявшиеся в СССР в 1937-1938 годы. Ограбление народа страны, используя так называемые приватизационные чеки и залоговые аукционы в начале девяностых годов, массовые фальсификации всех проводимых в стране выборов на всех уровнях власти, начиная с 1993 года.
Ответ один, уважаемые жители страны, вы же сами все это делаете и участвуете в этих беззакониях, поддерживаете эти преступления!
Кто в роли исполнителей, кто пассивным наблюдателем, а кто-то, страдая от этих преступлений, но по разным причинам молчит в страхе, чтобы ему не стало ещё хуже.
А судьба тех кто не согласен с этими преступлениями и жертвует собой, своей судьбой, ради того, чтобы люди хотя бы осознали, что с ними творят, вам тоже известна. Поэтому не задавайте праздных вопросов, просто каждый на своём уровне подумайте, осознайте, что происходит.
Если не можете с этими преступлениями бороться, хотя бы не участвуйте в них как исполнители, ради себя, ради своих потомков.
Эхо Москвы
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Рафис Кадыров: признаю ли я результаты этих выборов?
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