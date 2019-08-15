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Кому нужна беззубая макулатура на татарском?

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В городе Белебей Башкортостана на грани закрытия оказалась местная районная газета на татарском языке. Изданию "Белебей хәбәрләре" более ста лет, и впервые в своей истории в текущем подписном полугодии она не смогла набрать необходимого тиража. Жители, обеспокоенные судьбой периодической печати на родном языке, стали выписывать газету по несколько экземпляров, чтобы увеличить ее тираж и тем самым спасти от закрытия.

Кому нужна беззубая макулатура на татарском?


Город Белебей и Белебеевский район в Башкортостане в 90-х годах были своеобразным центром татарского национального движения. Этот район, хотя и не с самым большим числом татарского населения (население района около 100 тыс. человек, 49% — русские, 24% — татары, 13% — чуваши, 12% — башкиры — "Idel.Реалии") держал лидерство во многих вопросах татарской жизни. Именно здесь с образованием в Башкортостане в 1989 году Татарского общественного центра (ТОЦ) появился его первый филиал. Первые номера газеты "Җидегән" — органа башкортостанского ТОЦ — тоже печатались в этом городе. Еще до образования башкортостанского отделения Всемирного конгресса татар в Белебее был создан местный Татарский конгресс. И первая татарская гимназия за пределами Татарстана тоже заработала в Белебее.

Но, похоже, годы активности местной татарской общественности уже позади — сегодня Белебей в этой сфере практически ничем не отличается от других районов Башкортостана. Директор Белебеевской татарской гимназии Нурмухамет Хусаинов был снят с должности, ушел из жизни председатель Белебевского ТОЦ Мазит Каримов.

И теперь перед угрозой закрытия оказалась татарская городская и районная газета "Бәләбәй хәбәрләре". Только благодаря чрезвычайным мерам, предпринятым руководством газеты и неравнодушными ее судьбе людьми, удалось отстоять издание во втором подписном полугодии. Какие причины привели к такой критической ситуации, что ожидает газету в будущем? Об этом говорили с ее главным редактором, поэтессой Зайфой Салиховой.

— Тираж нашей газеты "Бәләбәй хәбәрләре" упал до 384 экземпляров. Мы уже получили указание о закрытии со второго полугодия. В этом случае печатная версия перестала бы существовать, мы были бы вынуждены выходить только в электронном виде, — рассказала Зайфа Салихова. — Но нам удалось сохраниться, хотя и с огромными усилиями. Бывший директор Белебеевской татарской гимназии Нурмухамет Хусаинов в качестве нашего предствителя поехал в Уфу, встретился с директором Издательского дома "Республика Башкортостан". Обсудив ситуацию, они решили, что при тираже менее 500 экземпляров газету придется закрыть. Мы в срочном порядке собрали внеочередное заседание Белебеевского ТОЦ. В нем участвовали также и представители башкирской общественности, так как подобная участь грозит и газете "Бәләбәй хәбәрҙәре", выходящей на башкирском языке.

Понимаете, эти две газеты уже больше века выходят для татар и башкир города Белебей и Белебеевского района, для многих они до сих пор остаются любимым печатным изданием. И то, что их уже не будет в бумажном варианте, что они останутся только в виде сайта — это, конечно, ощутимый удар по национальной периодической печати. Неравнодушные к судьбе языка, судьбе народа татары восприняли это как очередную попытку нанести урон родному языку. Мы с Нурмухамедом Хусаиновым пошли по организациям, просили помощи, обращались лично к людям, можно сказать, "собирали по крупицам", и нам удалось довести тираж до 534 экземпляров.

Газете на башкирском языке "Бәләбәй хәбәрҙәре" не удалось набрать необходимого тиража и им пришлось со второго полугодия 2019 года закрыть печатную версию, остался только интернет-сайт.

—​ Почему газете не удается собрать тираж, как вы думаете?

— Были времена, когда у нас выходили отдельные тиражи для района и города. Затем эти две газеты пришлось объединить. Очень много выписывали нас в деревнях с большой численностью татарского населения — Метевбашево, Тузлукушево, Новосараево, Баймурзино, Акбасар, Ирек. Причем она была настолько популярной, что в одной семье, например, приходит газета — а домочадцы занимают очередь, чтобы ее почитать.

Но сейчас и времена изменились, и политика уже другая. Отношение к периодической печати тоже не такое, как раньше. Почему падает тираж? Тут сыграло роль и постоянное увеличение цен на почтовые расходы. Но есть глобальная причина — вымывание родного татарского языка из жизни населения. Сейчас ни в одном из татарских сёл района нет средней школы. В самой большой татарской деревне Тузлукушево школу вообще закрыли, а в другом крупном населенном пункте — Метевбашево — осталась только основная школа (девятилетка). Когда-то процветающие в плане национальной жизни, языка деревни сейчас в плачевном положении. Часть населения бьется в плену безработицы, пьянства, безвкусных передач, эти люди погружены в состояние равнодушия. А родной язык у нас всегда притеснялся, в последние годы обучение на родном языке сошло на нет. Деревенская молодежь уезжает в города, и у нас выросло поколение родителей, не знающих родного языка.

Ведь все мы знаем, что приехавший в деревню к бабушке и дедушке ребенок уже не осваивает татарский, наоборот, все в его окружении переходят на русский. И получилось так, что теперь уже у нас нет того поколения родителей, которые читали нашу газету "от корки до корки". Вот все эти причины, вместе взятые, приводят к снижению тиража, газета становится убыточной.

Хочу сказать, что падение тиража идет не только у изданий на национальных языках. "Белебеевские известия" когда-то выходили 10-тысячным тиражом, сейчас их тираж — 3235 экземпляров. У нас в лучшие времена были несколько тысяч подписчиков.

Конечно, сейчас все измеряется деньгами. Но есть ценности, которые никакими деньгами не измерить, это наше национальное достояние, наше наследие — родной язык, наша религия, вера, моң (тат. — мелодия). И хорошо, что у нас еще есть люди, которые стоят на страже этих ценностей, это настоящие патриоты татарского народа. Когда наша газета стала испытывать трудности с набором тиража, отзывчивые люди нашли такой выход — они стали выписывать не по одному, а по два экземпляра газеты в свою семью. Мы слышали, что такой способ применяли в странах Прибалтики — там люди, чтобы в первое время поддерживать новые газеты и журналы, выписывали их по несколько экземпляров. И сегодня мы тоже нуждаемся в такой поддержке. Нурмухамет Хусаинов, например, выписывает газеты для родных, в его собственную семью тоже приходят два экземпляра. В селе Тузлукушево живет наш известный юморист, писатель Камиль Фазлый, он тоже выписывает два экземпляра. Я сама тоже подписала родных за свой счет, еще и домой получаю два экземпляра. Насколько я знаю, это не единственные случаи, такие люди в районе есть, — рассказала Зайфа Салихова.

Мы поговорили в Нурмухаметом Хусаиновым о том, почему в районе с таким большим числом татарского населения газета на родном языке стала невостребованной.

Одной из причин наш собеседник назвал принуждение издания печатать материалы и тексты "спущенные сверху", то есть официоз.

— Мы искали выход из ситуации — обращались в организации, к отдельным людям. Нам пока удалось сохраниться. Я у людей спрашивал, почему они не подписываются. Многие говорят, что информацию получают из интернета. Думаю, газете надо обратить внимание и на содержание. Насколько я знаю, им приходится печатать тексты, спущенные сверху, официальные материалы. Но даже если первые страницы займет официоз, есть третья-четвертая страницы, их хотелось бы отдать под самые актуальные проблемы нашего народа — судьба татарских деревень, пути сохранения, вопросы идентичности, национального образования. Газета "Бәләбәй хәбәрләре" освещает жизнь района, но руководство района изданию не помогает, остается равнодушной к его положению, — отметил Нурмухамет Хусаинов.

Бывший директор Белебеевской татарской гимназии считает, что газета теряет подписчиков из-за снижения национального сознания у населения.

— Количество часов обучения на татарском языке уменьшилось, качество обучения упало. Сужается сфера применения языка. Национальное самосознание низкое. Раньше у нас было поколение, которое могло устоять против проводимой федеральным центром политики, чем больше давление — тем крепче были эти люди. Но это поколение теперь ослабло. Несмотря на такие трудности, мы должны жить, должны сохраниться. Поэтому мы собираемся в сентябре провести круглый стол, где поднимем вопросы возобновления активности в национальном движении, и вопрос сохранения газеты тоже будем обсуждать, — рассказал Нурмухамет Хусаинов.

Житель села Тузлукушево Камиль Фазлутдинов (Камиль Фазлый) для себя решил, что будет помогать любимой газете. В беседе он признался, что "жить без этой газеты не может", отдает часть пенсии, чтобы выписывать несколько экземпляров.

— Газету "Бәләбәй хәбәрләре" выписываю в двух экземплярах. Делаю это, чтобы тираж не упал совсем, и газета не "умерла". Нам с женой теперь хорошо — у каждого своя газета. Кроме того, я выписываю "Белебеевские известия" на русском языке. Получал и на башкирском, но эту газету сейчас не выпускают. Я считаю, что в нашей районной газете есть, что почитать, содержание мне нравится. Почему люди не подписываются — не могу понять. Самое интересное — после себя я раздаю эти газеты соседям, мои соседи Фаниль, Рамис, Радик и Флер ее у меня берут и с удовольствием читают. Но сами не подписываются. А я эту газету никогда не брошу. Есть не буду — а газету буду выписывать, — говорит Камиль Фазлутдинов.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 13.09.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся статья как сводки с фронта!
Хватит уже воевать с ветряными мельницами, выгляните в окно, там 21 век!!!
Сейчас ваши газетенки даже на подтирку нахрен никому не нужны (как раньше при "большом тираже").



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  • Гость
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  • 2 | 13.09.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому нужна беззубая макулатура на татарском?
===================================================
А остальные национальные газеты таакие " зубастые " все ,
что не понапишут все
" актуально и не в бровь , а в глаз " ?
Всю правду пишут о жизни нищего народа и моральном
спаде в обществе РФ !
Читать и смотреть нечего кроме секс скандалов и сплетен о
жизни шлюх , ментов , актеров и актрис - не меньших бдядей !



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  • 3 | 13.09.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки прочь от татарского народа . Независимость татарам ! Это государственно образующия нация . Нас много и мы должны первенствовать в Белебее! И вообще в РБ!



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  • 4 | 13.09.2019, 10:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4624 | Рейтинг: -722,6
закрытие любой газеты хоть на татарском , хоть на чувашском, хоть на башкирском - это очень плохо. Это татнацикам хочется все закрыть башкирское и оставить только татарское.
Трагический случай произошел недавно в Удмуртии, где профессор произвел акт самосожжения во имя сохранения удмурдского языка. Вот этого никак нельзя допускать. Сохранение языка дело не только самого этноса, но и другие этносы должны способствовать сохранению других языков малых народов.



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  • 5 | 13.09.2019, 10:13 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18495 | Рейтинг: -3205,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сами не выписывают свою газету, но хотят в этом кого то обвинять. Совсем уж по татарски получается.



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  • 6 | 13.09.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я непонимаю: какая связь между развитием татарского языка, татарской культурой и конкретной газетой , где работают конкретные люди, и работают по всей видимости из рук вон плохо, раз тиражи падают. И вот вместо того чтобы илучшить качество работы, возможно обновить коллектив, набрав молодых талантлевых людей, эти бесторлочи пытаются примешивать политику.
Вы видели когда нибудь молодого человека с газетой в руках?!
Вся молодеж уткнулась в гаджеты-маджеты, смартфоны-телефоны!!!



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  • 7 | 13.09.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 13.09.2019, 10:13 | Автор: кац

Сами не выписывают свою газету, но хотят в этом кого то обвинять. Совсем уж по татарски получается.
================================================
Правильно ! Вот башкиры прикрыли свою газету и ни кого не винят ! Хотя язык и газета является вторым государственным в республике !



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  • 8 | 13.09.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший был этот Хусаинов эфенди, патриотом своего народа считали его многие, пока не снюхался с этими бородатыми шайтанами-ваххабитами. В старости, видать, разум человека, даже хорошего, мутнеет.



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  • 9 | 13.09.2019, 12:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12972 | Рейтинг: -1952,1
6 | 13.09.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я непонимаю: какая связь между развитием татарского языка, татарской культурой и конкретной газетой , где работают конкретные люди, и работают по всей видимости из рук вон плохо, раз тиражи падают. И вот вместо того чтобы илучшить качество работы, возможно обновить коллектив, набрав молодых талантлевых людей, эти бесторлочи пытаются примешивать политику.
Вы видели когда нибудь молодого человека с газетой в руках?!
Вся молодеж уткнулась в гаджеты-маджеты, смартфоны-телефоны!!!
__________________________________________
Конечно, Вы не понимаете "какая связь между развитием татарского языка, татарской культурой и конкретной газетой".
А люди понимают, поэтому и обеспокоены.
И далее.
Вы пишете про молодёжь, уткнувшуюся в "гаджеты-маджеты, смартфоны-телефоны". А что они в этих смартфонах-телефонах читают? Научную литературу?



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  • 10 | 13.09.2019, 16:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
С утра блокировали меня. Я осторожненько так, спрошу, про какой башкирский язык в Белеебее сказ?



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  • 11 | 13.09.2019, 16:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
4 | 13.09.2019, 10:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4624 | Рейтинг: -722,6
закрытие любой газеты хоть на татарском , хоть на чувашском, хоть на башкирском - это очень плохо. Это татнацикам хочется все закрыть башкирское и оставить только татарское.

5 | 13.09.2019, 10:13 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18489 | Рейтинг: -3204,4
Сами не выписывают свою газету, но хотят в этом кого то обвинять. Совсем уж по татарски получается.
++++++++++++++++++++++

Кто скажет, где эти двое были, когда мозги раздавали?



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  • 12 | 13.09.2019, 16:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12972 | Рейтинг: -1952,1
11 | 13.09.2019, 16:17 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8379 | Рейтинг: -607,6

Кто скажет, где эти двое были, когда мозги раздавали?
___________________________________________
Я скажу - тебя там не было, поэтому и не знаешь места раздачи мозгов.
Но не спеши спрашивать где найти, ты уже опоздала.



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  • 13 | 13.09.2019, 16:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12972 | Рейтинг: -1952,1
10 | 13.09.2019, 16:14 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8379 | Рейтинг: -607,6

С утра блокировали меня. Я осторожненько так, спрошу, про какой башкирский язык в Белеебее сказ?
____________________________________________
Нормальный такой, обычный башкирский язык.
Но ты там тоже не была, поэтому и об этом не знаешь.
Из гаража за полторы тысячи километров что ты можешь увидеть, а, Иришка?



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  • 14 | 13.09.2019, 16:32 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
4 | 13.09.2019, 10:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4624 | Рейтинг: -722,6
закрытие любой газеты хоть на татарском , хоть на чувашском, хоть на башкирском - это очень плохо. Это татнацикам хочется все закрыть башкирское и оставить только татарское.
================================
Газете на башкирском языке ...................... не удалось набрать необходимого тиража и им пришлось со второго полугодия 2019 года закрыть печатную версию, остался только интернет-сайт.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Конечно же татары в этом виноваты.

Дедусик-Туктусик, это башисты всё татарское хотят стереть, изночтожить в РБ. Дедусик-Туктусик, говорю же с мозгами у вас проблемы. В такой вашей борьбе против татар и всего татарского, сгорит прежде всего и скорее всего башкирский народ. Без татар, башкир давно бы уже не было, но с вашими мозгами этого не понять. А мне татару хочется, чтобы башкиры были, всегда были, и процветали. Только вместе сила у наших народов, но у вас таких кацанутых мозгов не хватает этого понять.



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  • 15 | 13.09.2019, 16:37 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
Хернец-Шалавец, ПШЁЛ, отдыхай пока придурок. Вставлю попозжее. Замечу только, тебя с мозгами тоже обошли.



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  • 16 | 13.09.2019, 16:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12972 | Рейтинг: -1952,1
Конечно же татары в этом виноваты.

Дедусик-Туктусик, это башисты всё татарское хотят стереть, изночтожить в РБ. Дедусик-Туктусик, говорю же с мозгами у вас проблемы. В такой вашей борьбе против татар и всего татарского, сгорит прежде всего и скорее всего башкирский народ. Без татар, башкир давно бы уже не было, но с вашими мозгами этого не понять. А мне татару хочется, чтобы башкиры были, всегда были, и процветали. Только вместе сила у наших народов, но у вас таких кацанутых мозгов не хватает этого понять.
_____________________________________________
Не свисти, Иришка.
Ты сама выкрестилась из тептяр и хоть кричишь, что татарка, но самосознания татарского в тебе так не появилось.
Теперь ни татарского, ни тептярского.
Так, оно в проруби.
Убежала за три девять земель и визжишь что-то из закрытого гаража.
Но то, что в тебе татарского самосознания не появилась, так и хрен бы с тобой, но ты лезешь зачем-то к нам и пытаешься сделать так, чтобы и мы своего самосознания лишились.
Сама запачкалась, так и других хочешь в грязи извалять.



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  • 17 | 13.09.2019, 16:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12972 | Рейтинг: -1952,1
15 | 13.09.2019, 16:37 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8381 | Рейтинг: -608,1

Хернец-Шалавец, ПШЁЛ, отдыхай пока придурок. Вставлю попозжее. Замечу только, тебя с мозгами тоже обошли.
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Сиди, Иришка, в своём гараже и не квакай.
Что ты можешь вставить, Сосуд Гаражной Мудрости?



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  • 18 | 13.09.2019, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарская община в Белебее это нечто.
В городе нет ничего, что напоминает о подвижничестве выпускника Казанского университета Соколова, который победил оспу и трахому в этом якобы татарском уезде.
К которому ехали больные со всех уголков империи.
Нет памяти о маршале Шапошникове, проведшем свое детство в Белебее.
Ничто не напоминает о земляке генерале- враче Маслове.
Забыли белебеевцы о генерал-лейтенанте Романове, герое первой чеченской войне.
Зато староверы передают из уст в уста тот ужас, который они пережили, когда осенью 31 года к ним вломились милиционеры, не говорившие толком по- русски и , избивая всех подряд, требовали выдать им золото.
Такой же осенью 53 года возле народного дома обнаружили труп человека.
Покойный был задушен.
Следствие установило, что это был бывший ст.сержант госбезопасности Я, который в годы войны попал в плен и служил немцам в одном из восточных легионов вермахта .
В 1945 был осужден к 15 годам , летом 53 был амнистирован.
Установить убийцу не удалось.
Слишком много было врагов у бывшего милиционера и предателя.
А милиционер тот был многодетным, такшта думаем какого рожна нужно белебеевским поэтам и поэтессам с нищего регионального бюджета.



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  • 19 | 13.09.2019, 16:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
Хернец-Трусишка-Обоссишка, вы кацанутые наглядны в своей тупизне. Вякай больше в своей трусливой, памперсной тупизне аняням.



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  • 20 | 13.09.2019, 17:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8389 | Рейтинг: -609,5
49% — русские
24% — татары, 13% — чуваши, 12% — башкиры = 49%



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