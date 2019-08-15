Кому нужна беззубая макулатура на татарском?

В городе Белебей Башкортостана на грани закрытия оказалась местная районная газета на татарском языке. Изданию "Белебей хәбәрләре" более ста лет, и впервые в своей истории в текущем подписном полугодии она не смогла набрать необходимого тиража. Жители, обеспокоенные судьбой периодической печати на родном языке, стали выписывать газету по несколько экземпляров, чтобы увеличить ее тираж и тем самым спасти от закрытия.Город Белебей и Белебеевский район в Башкортостане в 90-х годах были своеобразным центром татарского национального движения. Этот район, хотя и не с самым большим числом татарского населения (население района около 100 тыс. человек, 49% — русские, 24% — татары, 13% — чуваши, 12% — башкиры — "Idel.Реалии") держал лидерство во многих вопросах татарской жизни. Именно здесь с образованием в Башкортостане в 1989 году Татарского общественного центра (ТОЦ) появился его первый филиал. Первые номера газеты "Җидегән" — органа башкортостанского ТОЦ — тоже печатались в этом городе. Еще до образования башкортостанского отделения Всемирного конгресса татар в Белебее был создан местный Татарский конгресс. И первая татарская гимназия за пределами Татарстана тоже заработала в Белебее.Но, похоже, годы активности местной татарской общественности уже позади — сегодня Белебей в этой сфере практически ничем не отличается от других районов Башкортостана. Директор Белебеевской татарской гимназии Нурмухамет Хусаинов был снят с должности, ушел из жизни председатель Белебевского ТОЦ Мазит Каримов.И теперь перед угрозой закрытия оказалась татарская городская и районная газета "Бәләбәй хәбәрләре". Только благодаря чрезвычайным мерам, предпринятым руководством газеты и неравнодушными ее судьбе людьми, удалось отстоять издание во втором подписном полугодии. Какие причины привели к такой критической ситуации, что ожидает газету в будущем? Об этом говорили с ее главным редактором, поэтессой Зайфой Салиховой.— Тираж нашей газеты "Бәләбәй хәбәрләре" упал до 384 экземпляров. Мы уже получили указание о закрытии со второго полугодия. В этом случае печатная версия перестала бы существовать, мы были бы вынуждены выходить только в электронном виде, — рассказала Зайфа Салихова. — Но нам удалось сохраниться, хотя и с огромными усилиями. Бывший директор Белебеевской татарской гимназии Нурмухамет Хусаинов в качестве нашего предствителя поехал в Уфу, встретился с директором Издательского дома "Республика Башкортостан". Обсудив ситуацию, они решили, что при тираже менее 500 экземпляров газету придется закрыть. Мы в срочном порядке собрали внеочередное заседание Белебеевского ТОЦ. В нем участвовали также и представители башкирской общественности, так как подобная участь грозит и газете "Бәләбәй хәбәрҙәре", выходящей на башкирском языке.Понимаете, эти две газеты уже больше века выходят для татар и башкир города Белебей и Белебеевского района, для многих они до сих пор остаются любимым печатным изданием. И то, что их уже не будет в бумажном варианте, что они останутся только в виде сайта — это, конечно, ощутимый удар по национальной периодической печати. Неравнодушные к судьбе языка, судьбе народа татары восприняли это как очередную попытку нанести урон родному языку. Мы с Нурмухамедом Хусаиновым пошли по организациям, просили помощи, обращались лично к людям, можно сказать, "собирали по крупицам", и нам удалось довести тираж до 534 экземпляров.Газете на башкирском языке "Бәләбәй хәбәрҙәре" не удалось набрать необходимого тиража и им пришлось со второго полугодия 2019 года закрыть печатную версию, остался только интернет-сайт.—​ Почему газете не удается собрать тираж, как вы думаете?— Были времена, когда у нас выходили отдельные тиражи для района и города. Затем эти две газеты пришлось объединить. Очень много выписывали нас в деревнях с большой численностью татарского населения — Метевбашево, Тузлукушево, Новосараево, Баймурзино, Акбасар, Ирек. Причем она была настолько популярной, что в одной семье, например, приходит газета — а домочадцы занимают очередь, чтобы ее почитать.Но сейчас и времена изменились, и политика уже другая. Отношение к периодической печати тоже не такое, как раньше. Почему падает тираж? Тут сыграло роль и постоянное увеличение цен на почтовые расходы. Но есть глобальная причина — вымывание родного татарского языка из жизни населения. Сейчас ни в одном из татарских сёл района нет средней школы. В самой большой татарской деревне Тузлукушево школу вообще закрыли, а в другом крупном населенном пункте — Метевбашево — осталась только основная школа (девятилетка). Когда-то процветающие в плане национальной жизни, языка деревни сейчас в плачевном положении. Часть населения бьется в плену безработицы, пьянства, безвкусных передач, эти люди погружены в состояние равнодушия. А родной язык у нас всегда притеснялся, в последние годы обучение на родном языке сошло на нет. Деревенская молодежь уезжает в города, и у нас выросло поколение родителей, не знающих родного языка.Ведь все мы знаем, что приехавший в деревню к бабушке и дедушке ребенок уже не осваивает татарский, наоборот, все в его окружении переходят на русский. И получилось так, что теперь уже у нас нет того поколения родителей, которые читали нашу газету "от корки до корки". Вот все эти причины, вместе взятые, приводят к снижению тиража, газета становится убыточной.Хочу сказать, что падение тиража идет не только у изданий на национальных языках. "Белебеевские известия" когда-то выходили 10-тысячным тиражом, сейчас их тираж — 3235 экземпляров. У нас в лучшие времена были несколько тысяч подписчиков.Конечно, сейчас все измеряется деньгами. Но есть ценности, которые никакими деньгами не измерить, это наше национальное достояние, наше наследие — родной язык, наша религия, вера, моң (тат. — мелодия). И хорошо, что у нас еще есть люди, которые стоят на страже этих ценностей, это настоящие патриоты татарского народа. Когда наша газета стала испытывать трудности с набором тиража, отзывчивые люди нашли такой выход — они стали выписывать не по одному, а по два экземпляра газеты в свою семью. Мы слышали, что такой способ применяли в странах Прибалтики — там люди, чтобы в первое время поддерживать новые газеты и журналы, выписывали их по несколько экземпляров. И сегодня мы тоже нуждаемся в такой поддержке. Нурмухамет Хусаинов, например, выписывает газеты для родных, в его собственную семью тоже приходят два экземпляра. В селе Тузлукушево живет наш известный юморист, писатель Камиль Фазлый, он тоже выписывает два экземпляра. Я сама тоже подписала родных за свой счет, еще и домой получаю два экземпляра. Насколько я знаю, это не единственные случаи, такие люди в районе есть, — рассказала Зайфа Салихова.Мы поговорили в Нурмухаметом Хусаиновым о том, почему в районе с таким большим числом татарского населения газета на родном языке стала невостребованной.Одной из причин наш собеседник назвал принуждение издания печатать материалы и тексты "спущенные сверху", то есть официоз.— Мы искали выход из ситуации — обращались в организации, к отдельным людям. Нам пока удалось сохраниться. Я у людей спрашивал, почему они не подписываются. Многие говорят, что информацию получают из интернета. Думаю, газете надо обратить внимание и на содержание. Насколько я знаю, им приходится печатать тексты, спущенные сверху, официальные материалы. Но даже если первые страницы займет официоз, есть третья-четвертая страницы, их хотелось бы отдать под самые актуальные проблемы нашего народа — судьба татарских деревень, пути сохранения, вопросы идентичности, национального образования. Газета "Бәләбәй хәбәрләре" освещает жизнь района, но руководство района изданию не помогает, остается равнодушной к его положению, — отметил Нурмухамет Хусаинов.Бывший директор Белебеевской татарской гимназии считает, что газета теряет подписчиков из-за снижения национального сознания у населения.— Количество часов обучения на татарском языке уменьшилось, качество обучения упало. Сужается сфера применения языка. Национальное самосознание низкое. Раньше у нас было поколение, которое могло устоять против проводимой федеральным центром политики, чем больше давление — тем крепче были эти люди. Но это поколение теперь ослабло. Несмотря на такие трудности, мы должны жить, должны сохраниться. Поэтому мы собираемся в сентябре провести круглый стол, где поднимем вопросы возобновления активности в национальном движении, и вопрос сохранения газеты тоже будем обсуждать, — рассказал Нурмухамет Хусаинов.Житель села Тузлукушево Камиль Фазлутдинов (Камиль Фазлый) для себя решил, что будет помогать любимой газете. В беседе он признался, что "жить без этой газеты не может", отдает часть пенсии, чтобы выписывать несколько экземпляров.— Газету "Бәләбәй хәбәрләре" выписываю в двух экземплярах. Делаю это, чтобы тираж не упал совсем, и газета не "умерла". Нам с женой теперь хорошо — у каждого своя газета. Кроме того, я выписываю "Белебеевские известия" на русском языке. Получал и на башкирском, но эту газету сейчас не выпускают. Я считаю, что в нашей районной газете есть, что почитать, содержание мне нравится. Почему люди не подписываются — не могу понять. Самое интересное — после себя я раздаю эти газеты соседям, мои соседи Фаниль, Рамис, Радик и Флер ее у меня берут и с удовольствием читают. Но сами не подписываются. А я эту газету никогда не брошу. Есть не буду — а газету буду выписывать, — говорит Камиль Фазлутдинов.