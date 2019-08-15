Однозначно не поможет: 70 литров святой воды для борьбы с пьянством и проституцией

Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.И это всё не шутки. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий – председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев:Сам отец Александр склоняется к мысли о духовных причинах болезней: "Любая болезнь – от вируса, а вирус – это бес. Поэтому любая болезнь – в первую очередь, духовная болезнь".Видео:На слова, что многие не принимают крестный лет всерьез и смеются над ним, он сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи.Пролететь крестным летом над Тверью приехал сам владыка Савва и привез с собой мощи тверских святых.- Я, во-первых, хотел бы посмотреть на Тверь с высоты птичьего полета. Во-вторых, взять святыни и благословить нашу святую землю – в этом есть благой промысел и благое дело. Я хотел бы помолиться во время объезда, и чтобы эта молитва оградила город от каких-то несчастий, которые постигают наш город – аварии, социальные бедствия. Я понимаю, что причин этому много, но, может, молитва за благополучие города возымеет свой действие. А там посмотрим, как истово я молился.Отец Александр на высоте 200-300 метров лил из чаши на город святую воду, а митрополит читал молебен. Отец Александр пояснил, что святую воду нужно именно выливать из чаши - брызги от кропила залетают обратно в самолет.В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Между прочим, Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.