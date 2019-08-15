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Однозначно не поможет: 70 литров святой воды для борьбы с пьянством и проституцией

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Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.

Однозначно не поможет: 70 литров святой воды для борьбы с пьянством и проституцией


И это всё не шутки. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий – председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев:

Сам отец Александр склоняется к мысли о духовных причинах болезней: "Любая болезнь – от вируса, а вирус – это бес. Поэтому любая болезнь – в первую очередь, духовная болезнь".

Видео:



На слова, что многие не принимают крестный лет всерьез и смеются над ним, он сказал: "Смейтесь – смех продлевает жизнь. Только в чем смех? В том, что мы пытаемся помочь людям избавиться от болезней? В том, что мы пропагандируем – перестаньте употреблять алкоголь, наркотики, перестаньте блудить – это вызывает смех? Пускай смеются – а мы будем свое дело делать".

Священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды и две иконы – "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи.

Пролететь крестным летом над Тверью приехал сам владыка Савва и привез с собой мощи тверских святых.

- Я, во-первых, хотел бы посмотреть на Тверь с высоты птичьего полета. Во-вторых, взять святыни и благословить нашу святую землю – в этом есть благой промысел и благое дело. Я хотел бы помолиться во время объезда, и чтобы эта молитва оградила город от каких-то несчастий, которые постигают наш город – аварии, социальные бедствия. Я понимаю, что причин этому много, но, может, молитва за благополучие города возымеет свой действие. А там посмотрим, как истово я молился.

Отец Александр на высоте 200-300 метров лил из чаши на город святую воду, а митрополит читал молебен. Отец Александр пояснил, что святую воду нужно именно выливать из чаши - брызги от кропила залетают обратно в самолет.

В этом году отмечается своего рода круглая дата – 15 лет с первого Крестного хода, проведенного ко Дню трезвости. Между прочим, Тверь стала одним из первых городов, где прошел подобный Крестный ход.

Первый День трезвости в России был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Тверь.Ньюс
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  • 1 | 13.09.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это настоящее дело ! Хоть в чем-то , надеюсь , помогут клирики населению .Власть предержащим все некогда , ждут не дождутся вымирания населения.



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  • 2 | 13.09.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Дожили. Мракобесие процветает. Не стоит даже 11 лет в школе время провести, хватит и одного года - буквы и цифры различаешь, этого достаточно, дальше живи по сказкам священной книги, лей воду с самолёта и т.п.



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  • 3 | 13.09.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На борту самолета... пролетел... муж, чудом исцели(вшийся) от пьянства.

--------------------------------

Предатель.



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  • 4 | 13.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Запомните дети мои - вы же САМИ твердите, что на всё воля божья!!!

Следовательно - по его воле люди пьют, курят, матерятся, прелюбодеят, крадут, убивают, болеют, выздоравливают, рожают, помирают и т.д.!!!

Так какого хера летать и кропить? Бох и без вас знает что делать))))
Вам ли учить Хоспода?! Беспокоить своими идиотскими просьбами.

Вот - Арина по воле божьей - запойный алкаш. И ничего тут не поделать...
Я - по воле божье приставлена к УЖику мзды идиотам раздавать)))))
И вы тоже тут бессильны, сколь не беситесь)))) ВОЛЯ БОЖЬЯ - и всё тут! Кропите, сколько влезет))))



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  • 5 | 13.09.2019, 10:27 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8053 | Рейтинг: +2053,6
70 литров святой воды для борьбы с пьянством и проституцией...
_________________________________________
Пора открывать завод по производству и бутилированию святой воды.



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  • 6 | 13.09.2019, 10:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8053 | Рейтинг: +2053,6
"Любая болезнь – от вируса, а вирус – это бес. Поэтому любая болезнь – в первую очередь, духовная болезнь"...
______________________________________
Хорошо "загнул" отец Александр...
Ну скажем далеко не любая болезнь от вируса, это вам любая мать Тереза скажет.
И если вирус это бес, тогда бактерия это уже целый Люцефер!



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  • 7 | 13.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы все было так просто: Окрапил святой водой, и не стало алкоголиков и наркоманов, увеличилась рождаемость, и сократилась смертность, выросли зарплаты и пенсии. исчезли бы в небытие путин с медведевым....
Но к сожалению "Пути Господни неисповедимы" и никто не может вмешиваться в его замысел
А что касается того мужика, что исцелился от пьянств, то в этом нет никакого чуда, я за свою жизнь столько раз исцелялся от пьянства, что и неупомню...



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  • 8 | 13.09.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Ах как хочется в крепостничество и 11 % грамотность
населения !
______________________________
А ничо, што царь еще в 1861 году отменил крепостное право и до 1917 года во всем мире грамотных было не на много больше, но там ЧЛениных не было... И живут они - в основном, где демократия и нет мракобесия - лучче тебя?



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  • 9 | 13.09.2019, 11:05 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8053 | Рейтинг: +2053,6
Вот - Арина по воле божьей - запойный алкаш. И ничего тут не поделать...
_______________________________________________
Вон оно чё... А я-то думаю, что ему тут на УЖе то скучно, то нудно.

Захарку Прилепина не любят не привечают. Каца, виртуального собутыльника и дружка евойного, чморят супостаты.

И никто, как бывало, у горемычного душевно не спросит "Ты меня ува-а-аж-жаешь"?

На всё воля божья, на всё воля божья...



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  • 10 | 13.09.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трухлявенький, а по-моему это вас с Кухаркой здесь ежедневно пендалями снабжают. Зачем же так грубо выдавать желаемое за действительное? Вы здесь в абсолютном меньшинстве, только клонами еще и держитесь.



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  • 11 | 13.09.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... " икон(а) – "Неупиваемая чаша" ...

----------------------------

Вот!.. А нашего брата корят, шо мы, типа, молимся на бутылку, как на икону.

"Неупиваемая"!.. Пьёшь, пьёшь - и всё стоко же. В магАзин бежать не надо.



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  • 12 | 13.09.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваша Арина живет на всю катушку с красивой женой и умницей сыном, а вы задроты интернетные завидуете? Он личность известная, а ты кто будешь Пенек?



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  • 13 | 13.09.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Может ошибаюсь, но ,кажется , это шаманское действо к православной вере не имеет никакого отношения и больше похоже на демонстрацию церковным генералом,посчитавшим себя вторым после Бога, своей отсталости и невежества?



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  • 14 | 13.09.2019, 14:20 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1347 | Рейтинг: +347
Не по людски это, не по христиански. Надо было самогоном поливать и проституток сбрасывать. Скольких жаждущих и страждующих обманули.



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  • 15 | 13.09.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позвольте не согласиться с вашими доводами , которые ,вероятно , вскормлены и вбиты с коммунистических времен .Ведь религия жвет и здравствует с доисторических времен даже процветает . То есть она нужна народу , он не отвергает ее.Религия и учение выстроены настолько совершеннно , что могут влиять на умы множества народов , и каждая власть стремится приручить , оседлать ее , поставить на положение прислужницы.
И далее :служители культа настолько образованы , что очень хорошо владеют приемами воздействия на умы населения. Поэтому их прямая ответственность в деле наставления на путь истиный.
Эря Вы так , и они этим и пользуются , тыря деньги с прихожан практически ни за что, отлынивая от воспитания прихожан.



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  • 16 | 13.09.2019, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней гнида ментовская, помнишь как тебя в гузло черенком имели га сюорах, или забыл пельмеш чувашский?



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  • 17 | 13.09.2019, 19:47 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8053 | Рейтинг: +2053,6
Ваша Арина живет на всю катушку с красивой женой и умницей сыном, а вы задроты интернетные завидуете? Он личность известная, а ты кто будешь Пенек?
______________________________________
Ну в принципе мы тоже не пальцем деланные...
Двое детей, трое внуков-внучек, да и жена не уродина.
Тебе всю анкету, или сам по долгу службы нароешь?



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