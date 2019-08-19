Помогут ли Дилю его соратники?

Сторонники Айрата Дильмухаметова собирают средства на проведение независимых экспертиз по его делу.Дополнительно следствие готовится предъявить Айрату Дильмухаметову новое обвинение по фактам его высказываний в передаче "Персонально ваш" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе".На этой неделе Верховный суд Башкортостана в третий раз отклонил апелляцию защиты Дильмухаметова на продление Кировским райсудом Уфы содержания политика под стражей. Дильмухаметов остается под арестом до 6 ноября.— Апелляция прошла очень скучно, ничего нового следствие не сказало, — сообщил адвокат Дильмухаметова Алексей Захаров. — Отмечу лишь, что с начала сентября в судах ввели обязательно аудиопротоколирование всех заседаний, поэтому сейчас никто никого не прерывает; все, что сказано, ложится на запись. Со своими экспертизами следствие по-прежнему не торопится. Мы, в свою очередь, готовим проведение независимых экспертиз, о которых договорились с правозащитным обществом "Мемориал", признавшим Дильмухаметова политическим заключенным.Напомним, что Айрат Дильмухаметов был 15 марта 2019 года арестован по ходатайству регионального УФСБ Кировским райсудом Уфы судом на срок до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику сначала было вменено прошлогоднее видеообращение в Интернете к оппозиционному "Форуму свободной России" с призывами "к созданию новой федерации". Позднее следствие также предъявило Дильмухаметову обвинение по т.н. "террористической" статье 205.2, ч.2 УК РФ — по ней ему вменяется его выступление в ноябре прошлого года в защиту обвиненных и осужденных в Уфе членов запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", а также по т.н. "экстремистской" статье 280 ч.1 — по ней политику ставятся в вину его высказывания во время прошлогоднего инцидента в Баймаке, когда после столкновения группы местных жителей с рабочими из Чечни на стихийном сходе граждан возле Баймакского РОВД собравшиеся потребовали освобождения всех задержанных.Дополнительно следствие готовится предъявить Айрату Дильмухаметову новое обвинение по фактам его высказываний в передаче "Персонально ваш" в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" в мае прошлого года. По предположению защиты, обвинение по этому эпизоду может быть предъявлено опять-таки по ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).По данным защиты, экспертизы, заказанные следствием уже "подтвердили вину" политика по большинству предъявленных ему обвинений.Как следует из опубликованного сообщения в группе в Facebook Четвертая башкирская республика (группа сторонников Айрата Дильмухаметова), семье арестованного политика необходимо собрать не менее 300 тысяч рублей на проведение независимых психолого-лингвистических экспертиз по делу специалистами из Санкт-Петербурга.