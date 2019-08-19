По данным издания, показания на сотрудника прокуратуры мог дать предприниматель Феим Мухитов, задержанный в прошлом году по подозрению в даче взятки. По его просьбе Александр Галицын потребовал организовать прослушку бывшей жены господина Мухитова, отдав такое распоряжение заместителю начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики.
Рядовой сотрудник МВД, которому пришлось вести прослушку, согласился выполнить указание, «опасаясь негативных последствий в виду служебной зависимости от подозреваемого», отмечают в СКР.
Будет ли дана оценка действиям замначальника управления МВД, исполнявшего распоряжение Алексардра Галицына, следствие пока не сообщает.
Господина Мухитова в Уфе знают как эффективного «решальщика». Он проходит подозреваемым по резонансному уголовному делу бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и предпринимателя-юриста, депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. В эпизодах, которые изучает следствие, речь идет о передаче взяток прокурорам за принятие нужных решений.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Один пойман. Остальные продолжают копаться в чужом белье
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