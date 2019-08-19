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Один пойман. Остальные продолжают копаться в чужом белье

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Начальник управления прокуратуры Башкирии заподозрен в незаконной прослушке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении 55-летнего начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии, сообщила пресс-служба ведомства. Имя подозреваемого в СКР не уточняют. По данным портала «Проуфу», речь идет об Александре Галицыне. Ему вменяется проведение незаконной прослушки.

Один пойман. Остальные продолжают копаться в чужом белье


По данным издания, показания на сотрудника прокуратуры мог дать предприниматель Феим Мухитов, задержанный в прошлом году по подозрению в даче взятки. По его просьбе Александр Галицын потребовал организовать прослушку бывшей жены господина Мухитова, отдав такое распоряжение заместителю начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики.

Рядовой сотрудник МВД, которому пришлось вести прослушку, согласился выполнить указание, «опасаясь негативных последствий в виду служебной зависимости от подозреваемого», отмечают в СКР.

Будет ли дана оценка действиям замначальника управления МВД, исполнявшего распоряжение Алексардра Галицына, следствие пока не сообщает.

Господина Мухитова в Уфе знают как эффективного «решальщика». Он проходит подозреваемым по резонансному уголовному делу бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина и предпринимателя-юриста, депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. В эпизодах, которые изучает следствие, речь идет о передаче взяток прокурорам за принятие нужных решений.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 16.09.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот еврейчик хорош. гад однако.
не решал вопросы в соответствии с должностными обязанностями, никакого контроля за деятельностью убэп и гсу мвд рб, а напротив, нарушал закон в угоду назарову и и его заму - зубаирову.
Когда башпрокуратура очистится от таких уродов, начиная от назарова-зубаирова и до последнего рядового прокурора, нарушающих закон о ПРОКУРАТУРЕи десятилетиями не решающих жалобы граждан?!!!!



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