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300 миллионов, кто даст больше?

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Следователь регионального СК, который вел дело о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, уволился.

300 миллионов, кто даст больше?


Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. В региональном Следкоме информацию об увольнении следователя, который довел до суда громкое уголовное дело о групповом изнасиловании в полиции, не комментируют.

Напомним, в августе защита обвиняемых приступила к допросу экс-дознавательницы. На одном из последних судебных заседаний, из-за неудобных вопросов потерпевшая пригрозила увеличить сумму иска со 100 до 300 млн рублей.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.09.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как-то посмотрел амеровский фильм "Миллион лет до нашей эры".
Там одного мужика поймала группа женщин, приволокла его в стойбище.
Ну, стали усиленно его кормить. Уселись на бревно в очередь. Первая встала в позу: давай, дескать!.. Потом вторая...
Так он всех оприходовал (с перерывами на обед). После его отпустили.

Как это квалифицировать?

(Видимо, у этого племени женщин всех мужиков перебили в стычках).



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  • # 2 | 17.09.2019, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37959 | Рейтинг: +5462,8

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  • # 3 | 17.09.2019, 10:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3822 | Рейтинг: -309,8

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  • 4 | 17.09.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
В своих показаниях прошмандовка-ддознавательница только время совершения преступления меняла не менее трех раз - и вот за такое "расследование" следаков гнать ссаными тряпками, особенно в отсутствии прямых и даже косвенных улик в этом деле - не найден ДНК по крайней мере двоих из троих фигурантов, чего не может быть в принципе, при условии их виновности.
Всем известны "войны" между силовиками - борьба за власть, сферы влияния и т.д.

А старые пидорасы по кличке доцент и хрюшка = могут в мой адрес нести всякую гнусь, ибо они грязноротые извращенцы-импотенты со своими иротическими фантазиями старых пидорасов, но я всегда оставляю за собой право скрыть их блевотину.
Привет, пиборасы!



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1

  • # 5 | 17.09.2019, 11:39 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4631 | Рейтинг: -723,1

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  • Участник
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  • 6 | 17.09.2019, 11:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4631 | Рейтинг: -723,1
Кухарка, Уфимский журнал не поле для выяснение отношений между тобой и Юнгом. Все участники имеют право на свободу слова, а тем более эксперт Юнг!!! Свободу Юрию Деточкину!!!



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4

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  • 7 | 17.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне вот интересно -на какой теме седня будет спарринг ибатулин - татарыч?
чёта админ сёдня ничё не выложил по БЯ, нацвопросу и ущемлению
турк



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  • 8 | 17.09.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 17.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

мне вот интересно -на какой теме седня будет спарринг ибатулин - татарыч?
чёта админ сёдня ничё не выложил по БЯ, нацвопросу и ущемлению
турк
-------------------------------
Борьба нанайских мальчиков?



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у девушки вроде были проблемы с зеленым змием....



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  • 10 | 17.09.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.09.2019, 12:12 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4112 | Рейтинг: -366,8
у девушки вроде были проблемы с зеленым змием....
_________________________
с зеленым змием у неё проблем не было, она с ним дружила,а вот с головой и манТой у неё проблемы
турк



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  • 11 | 17.09.2019, 12:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8468 | Рейтинг: -616,5
Тра-та-турк, а что, вам мало жвачки здешней всякой разной. Целыми днями всяко разно перетираете. Ну вот, уже сколько трёте с вашей махой, здешнюю, тутошнюю тему. Маха ваша похоже переживает, что не она была потерпевшей, а ты с юнгом, что уже никого не могете сделать "потерпевшей".
Лично меня, да интерсует история и национальные вопросы, я же не фиолетовый аняням. Однако, где ты Тра-та-турк видел, что с Кациком я полемизирую, он же просто мудель анянямный, у которого гланды чешутся.
А у тебя анянямный Тра-та-турк лично какой национальный вопрос. Знак вопроса не ставлю, сам знаю, тра-та-тушный.



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  • 12 | 17.09.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне вот интересно -на какой теме седня будет спарринг ибатулин - татарыч?
чёта админ сёдня ничё не выложил по БЯ, нацвопросу и ущемлению
турк
------------------
Прапор во вторую кухарку окончательно превратился. Только чужие дрязги возбуждают. Не смейте ссориться, вы эхо друг друга.



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  • 13 | 17.09.2019, 12:27 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8468 | Рейтинг: -616,5
9 | 17.09.2019, 12:12 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4113 | Рейтинг: -366,8
у девушки вроде были проблемы с зеленым змием....
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А какие проблемы на задок, или на передок у здешних аналитиков, экзпэрдов?
И что, и ты хочешь подключиться к этим ихним проблемам? Ну давай, включайся. Тебе куда попутный ветерок пожелать?



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7 | 17.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне вот интересно -на какой теме седня будет спарринг ибатулин - татарыч?
====================
спарринг да не на равных:
у Кацика спонсорство извне и техническая поддержка от УЖа в лице Черепашки
замысел морально расслабить башкир поднять татар в тонус



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  • 15 | 17.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ирик, для тебя ученого блять - нет никакого Русского вопроса на Украине и в Прибалтиках. но ты же ученый блять, 7 ходок - 3 побега, ты даже этого понять не можешь. ты тока копипастишь и копипастишь ...йоптвоюждушучерез... для
этого не надо иметь стока"вышек",достаточно ПТУ или курсы хакеров закончить
турк



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  • 16 | 17.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неплохой сценарий для мыльного сериала." Кто кого посадит?" .Глупо ,весело и пошло! До сих пор не понятно-за что и зачем.Жажда в 300 лимонов превратили бедную непорочную жертву в крутого рекетира. Следователь весь в какашках-жаль парнишу.



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  • 17 | 17.09.2019, 12:32 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8468 | Рейтинг: -616,5
Ах, он тра-та-тушный ещё и прапор. Ну прапор, это же почти что как ефрейтор.
Чуть подрахнутый, но не дотрахнутый. А то думаю, чего он такой.



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  • 18 | 17.09.2019, 12:32 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4631 | Рейтинг: -723,1
Ирек,. лучше бы позаботился о своих земляках, а то там происходит какая то дикость: https://proufu.ru/news/society/84637-stali_izvestny_podrobno
sti_smerti_zhenshchiny_iz_bashkirii_s_telom_kotoroy_6_letniy
_syn_provel_5_dne/



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  • 19 | 17.09.2019, 12:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8468 | Рейтинг: -616,5
15 | 17.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ирик, для тебя ученого блять - нет никакого Русского вопроса на Украине и в Прибалтиках.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Придурошный Тра-та-турк для меня этот вопрос действительно и очень болезненно существует. А ты если мудак, то не надо так наглядно это демонстрировать.
И да Тра-та-турк, ты сегодння уже с утра, прилично принял на грудь? Может, поспишь, отдохнёшь?



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  • 20 | 17.09.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, братуха, ты хде был? я уж обеспокоился - пролетаю с вискарём... а ты тута...
Хруль, ну ты же хоть и тупой, но сётаки мужик...если с безруковым не дай бог чё... вискарь за тобой останется...Береги доцента, а то на свою коммуняцку ЗП раззоришься за флакон
турк



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