300 миллионов, кто даст больше?

Следователь регионального СК, который вел дело о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе, уволился.Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. В региональном Следкоме информацию об увольнении следователя, который довел до суда громкое уголовное дело о групповом изнасиловании в полиции, не комментируют.Напомним, в августе защита обвиняемых приступила к допросу экс-дознавательницы. На одном из последних судебных заседаний, из-за неудобных вопросов потерпевшая пригрозила увеличить сумму иска со 100 до 300 млн рублей.