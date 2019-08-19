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Готовьте ваши 7 миллиардов дольщикам на квартиры

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На достройку 22 домов обманутых дольщиков в Башкирии требуется 7,71 млрд рублей.

Готовьте ваши 7 миллиардов дольщикам на квартиры


Такую сумму, рассчитанную специализированной публично-правовой компанией, озвучил гендиректор фонда по урегулированию обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками Башкирии Дамир Миннибаев на «стройчасе» в правительстве региона.

Его слова передаёт ИА «Башинформ». Он также рассказал, что в республике будет создан специальный фонд, а в бюджете будет прописана специальная строка на софинансирование проекта, благодаря чему можно будет рассчитывать на федеральные деньги.

Башкирия, имеющая самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО, вошла в число 35 пилотных регионов и будет участвовать в софинансировании этого фонда в размере 12%.

Республиканский фонд выбрал первые четыре проблемных объекта, которые будут рассчитывать на участие в данной программе. На их достройку требуется 750 миллионов рублей.

Миннибаев также напомнил, что не все проблемные объекты Башкирии могут попасть в данную программу, поскольку фонд может заменять только тех застройщиков, которые находятся в процедуре конкурсного производства.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 17.09.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минниханов при чем тут?))))))))))))))



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  • 2 | 17.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиот.Где увидел фамилию Миниханова.Ненависть к татарам тебя ослепил



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  • 3 | 17.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минниханов при чем тут?))))))))))))))

Да при том, что закусывать надо!



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1

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  • 4 | 17.09.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куда делись деньги дольщиков, где виновные в допущении произвола? Кто возместит всё это бюджету кроме нас?



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2

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  • Участник
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  • 5 | 17.09.2019, 11:51 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4631 | Рейтинг: -723,1
2 | 17.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Идиот.Где увидел фамилию Миниханова.Ненависть к татарам тебя ослепил
-----------------------------
А что, на фамилию Минниханов татары объявили франшизу? а башкира с фамилией Минниханов в природе не может быть?



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  • Эксперт
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  • 6 | 17.09.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
То есть 88% из 7,7 млдрд - это наши деньги, которые должны были пойти на улучшение благосостояния бОльшего числа б-станцев, нежели 2 тыщи человек, в числе которых перекупы, выкупившие доли за бесценок у дольщиков, которым надоело ждать...



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  • 7 | 17.09.2019, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
Хорошо что вопросы обманутых дольщиков начали решать.
Но надо не только достроить дома, но и наказать виновных. Всех.
Чтобы больше неповадно было.



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  • 8 | 17.09.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, плюсанул... наказать и взыскать
вот тока хрен они взыщут
турк



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  • 9 | 17.09.2019, 13:01 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
6 | 17.09.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65610 | Рейтинг: +12238,1

То есть 88% из 7,7 млдрд - это наши деньги...
_____________________________________________
Бухгалтер, ты откуда взяла эти цифры?
Смотрю в книгу, а вижу фигу?
Вы с Иришкой гаражной соревнуетесь что-ли, кто больше не понимает?
"Башкирия, имеющая самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО, вошла в число 35 пилотных регионов и будет участвовать в софинансировании этого фонда в размере 12%."



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  • 10 | 17.09.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем вообще туда деньги из бюджета вкладывать, это же натуральная коррупция. Если некий гражданин рискнул и решил купить или куда вложить свои кровные деньги, то ему знамя в руки и вперед, выиграл то молодец, нет так никто не гарантирован, правило для всех



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  • 11 | 17.09.2019, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские строители это нечто бесподобное.
Ни одного из них нет комплексного подхода к делу, не могут читать чертежи, не знают толком строительные материалы, совершенно не понимают экономику строительства.
Не следят за изменениями ГОСТов, особенно дорожники.
Строительные машины и механизмы застыли на уровне кранов и насосов Андижанец.
Бл, во всем мире бордюры льются по месту с помощью специальных машин с комъпютерныии программами, а стране башкир, асфалтаровщики с криком и шумом колхозят бордюрные блоки с помощью лома, кайла , лопаты и болгарки.
А как ремонтруют подъезды , без слез и мата смотреть нельзя.
Кажется качество ремонта и некомплексный подход к ремонту жилья и инфраструктуры устраивает только самого Хабирова?
А как воруют на стройках - это к господам Рахимову и Толкачеву.
Ими уничтожен стройбанк и не принято ни одного регионального закона, направленного на повышение качества архитектуры и строительства и недопущение воровства.



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  • 12 | 17.09.2019, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.09.2019, 13:01 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13010 | Рейтинг: -1952,7
6 | 17.09.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65610 | Рейтинг: +12238,1

То есть 88% из 7,7 млдрд - это наши деньги...
_____________________________________________
Бухгалтер, ты откуда взяла эти цифры?
Смотрю в книгу, а вижу фигу?
Вы с Иришкой гаражной соревнуетесь что-ли, кто больше не понимает?
"Башкирия, имеющая самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО, вошла в число 35 пилотных регионов и будет участвовать в софинансировании этого фонда в размере 12%."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Из кухарки бухгалтер, что из дерьма конфета! В чём я уже и ранее убеждался! Один раз она даже соизволила признать свою ошибку, за что ей уважение один раз! Признает ли сейчас? Очень Опытный



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  • 13 | 17.09.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению в РБ несколько больше объектов с обманутыми дольщиками! Эти объекты потом будут включать в программу дополнительно, так что бюджетных денег потребуется гораздо больше! Совершенно не наказаны виновные в создавшейся ситуации чиновники! Очень Опытный



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  • 14 | 17.09.2019, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавим к 13-му...
Вот ялалов с экс-нач. УКСа гареевым передали бюджетные деньги федер.фонда сноса ветхого жилья и фонда РБ своим аффилированнным застройщикам.
Федер фонд затребовал свои 516млнюруб. обратно, так ялалов и гареев не вынули из своих карманов бюджетные деньги, не вернули также и их застройщики., а ялалов запустил руку уже в горбюджет и перечислил Фонду РФ эти 516млн.руб.
сейчас ялалов получил от своего аффилир застройщика ПСК-6 носкова еще и апартаменты на Аксакова.
С него никто ничего не спросит - продолжает жульничать наездами в Уфу,
распродает коттеджи вокруг Уфы, которые он построил на деньги городского бюджета.
и опять с него никто ничего не спросит!!



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  • 15 | 17.09.2019, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавим к 13-му...
Вот ялалов с экс-нач. УКСа гареевым передали бюджетные деньги федер.фонда сноса ветхого жилья и фонда РБ своим аффилированнным застройщикам.
Федер фонд затребовал свои 516млнюруб. обратно, так ялалов и гареев не вынули из своих карманов бюджетные деньги, не вернули также и их застройщики., а ялалов запустил руку уже в горбюджет и перечислил Фонду РФ эти 516млн.руб.
сейчас ялалов получил от своего аффилир застройщика ПСК-6 носкова еще и апартаменты на Аксакова.
С него никто ничего не спросит - продолжает жульничать наездами в Уфу,
распродает коттеджи вокруг Уфы, которые он построил на деньги городского бюджета.
и опять с него никто ничего не спросит!!



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  • 16 | 17.09.2019, 19:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
11 | 17.09.2019, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Башкирские строители это нечто бесподобное.
_______________________________________________
А что башкирские строители?
Нормальные строители.
Отстроили город-миллионник. Да и другие башкирские города.
Дороги не самого лучшего качества, но и далеко не самого худшего в стране.
Не умели бы чертежей читать, ничего бы не построили.
Однако, результаты довольно хорошие.



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  • 17 | 17.09.2019, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот специалисты, в частности Варламов не считают, что в стране башкир самые лучшие строители.
Проедь, посмотри на торговый центр Урал на Российской.
Если он достоин города -миллионника, то только страны башкир.



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  • 18 | 17.09.2019, 20:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
17 | 17.09.2019, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А вот специалисты, в частности Варламов не считают, что в стране башкир самые лучшие строители.
Проедь, посмотри на торговый центр Урал на Российской.
Если он достоин города -миллионника, то только страны башкир.
______________________________________________
А специалист Варламов много городов построил?
Ничего не слышал про город Варламовск.
А много дорог специалист Варламов проложил?
Торговый центр Урал, говорите?
Есть такой.
Ну что ж. Всё течёт, всё меняется.
Что-то однажды построенное, со временем устаревает. Требует модернизации.
Понимаете у строителей в стране башкир много строек. Очень много.
Слышали небось:
"Я знаю — город будет,
я знаю — саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть!"



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  • 19 | 17.09.2019, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
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С удовольствием увидел бы в СПЧ в секторе ЖКХ Е.П. Захарову.
Хабирову будет на кого опираться по проблемам ЖКХ.
Она же может уверенно возглавить общественный совет при Министерстве.
В общем -ее знания, организаторские способности и энергию на пользу башкирскому обществу.
Коммунальщики страны башкир забудут свое аульно- колхозное отношение к столь важному делу, как цивилизованное содержание инфраструктуры поселений.



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  • 20 | 17.09.2019, 21:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 комментарий Колотун Еблампович писал? Или еще какой ипанат из клонов и подъюбочников?



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