Готовьте ваши 7 миллиардов дольщикам на квартиры

На достройку 22 домов обманутых дольщиков в Башкирии требуется 7,71 млрд рублей.Такую сумму, рассчитанную специализированной публично-правовой компанией, озвучил гендиректор фонда по урегулированию обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками Башкирии Дамир Миннибаев на «стройчасе» в правительстве региона.Его слова передаёт ИА «Башинформ». Он также рассказал, что в республике будет создан специальный фонд, а в бюджете будет прописана специальная строка на софинансирование проекта, благодаря чему можно будет рассчитывать на федеральные деньги.Башкирия, имеющая самое большое количество обманутых дольщиков в ПФО, вошла в число 35 пилотных регионов и будет участвовать в софинансировании этого фонда в размере 12%.Республиканский фонд выбрал первые четыре проблемных объекта, которые будут рассчитывать на участие в данной программе. На их достройку требуется 750 миллионов рублей.Миннибаев также напомнил, что не все проблемные объекты Башкирии могут попасть в данную программу, поскольку фонд может заменять только тех застройщиков, которые находятся в процедуре конкурсного производства.