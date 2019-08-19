Наталья Павлова, Ренат Факиев и Вадим Беляков вошли в СПЧ при Хабирове

Главный редактор издания «КоммерсантЪ-Уфа» Наталья Павлова сообщила «Эху», что согласилась стать членом совета на общественных началах. Несколькими днями ранее Павлова отказалась стать председателем совета, поскольку, по её словам, «совмещать работу председателя СПЧ с работой в «Коммерсанте» было бы невозможно».Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Башкирии Ренат Факиев рассказал «Эху», что приглашён на завтрашнее первое заседание СПЧ.Руководитель АНО по реализации прав и защите законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и государственных услуг «Уфасити.ми» Вадим Беляков также подтвердил своё приглашение в состав совета.Напомним, Радий Хабиров подписал указ о форсировании совета по правам человека при главе республики и анонсировал его первое заседание на 17 сентября.