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Наталья Павлова, Ренат Факиев и Вадим Беляков вошли в СПЧ при Хабирове

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Главный редактор издания «КоммерсантЪ-Уфа» Наталья Павлова сообщила «Эху», что согласилась стать членом совета на общественных началах. Несколькими днями ранее Павлова отказалась стать председателем совета, поскольку, по её словам, «совмещать работу председателя СПЧ с работой в «Коммерсанте» было бы невозможно».

Наталья Павлова, Ренат Факиев и Вадим Беляков вошли в СПЧ при Хабирове


Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Башкирии Ренат Факиев рассказал «Эху», что приглашён на завтрашнее первое заседание СПЧ.

Руководитель АНО по реализации прав и защите законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и государственных услуг «Уфасити.ми» Вадим Беляков также подтвердил своё приглашение в состав совета.

Напомним, Радий Хабиров подписал указ о форсировании совета по правам человека при главе республики и анонсировал его первое заседание на 17 сентября.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 17.09.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
Наташа Павлова
15 ч. ·
По поводу нашего башкирского СПЧ. На завтра меня пригласили принять участие в первом заседании.
в качестве члена.

Кого еще? колитесь

PS. Потом напишу, почему я согласилась (не возглавить, а войти в состав).
PS-2. Пока выводы только не делайте никакие. У меня самой никакого понимания этой структуры нет, есть некоторые ощущения, чем она могла бы быть полезна, допустим, для формирования общественного мнения
_________________________________
Попытка - не пытка, правда, товарисч Берия?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Это на мой взгляд одна из жизнеутверждающих позиций социально активного человека.
Фраза "Я хотя бы пытался" - не самая плохая в жизненном опыте.
Удачи!

Всех троих знаю по Фейсбуку, Факиев представитель "Голоса" в Б-стане, активный. Беляков ведет сайт по ЖКХ с разъяснениями наших прав
Уфасити.ми - так и забейте в гугле... Наташа - жена Шомы-перевертыша-приспособленца, но они совершенно разные. Наташе можно доверять.



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  • 2 | 17.09.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, Наталье может и можно доверять, тебе ни в коем случае.



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  • 3 | 17.09.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарочку не взяли в СПЧ....
не огорчайся Кухарка,пойдем по аулам пить чай из самоваров.
Ты пила чай из угольных самоваров?



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- а кто это за девушка с сурьёзным выражением на фото?



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  • 5 | 17.09.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарочку не взяли в СПЧ....
------------------------
Ты ее морду хоть видел?



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3

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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 17.09.2019, 13:39 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1818 | Рейтинг: +490,7
Неизбранный Руководитель завел себе СПЧ?

После тотального фальшивого изготовления почти всех 3 500 протокол УИКов РБ?

Дело нужное.

Вспомните фильм Убить Дракона. и представьте, Дракон, его выборы, и при нем СПЧ.

И у нас так.



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6

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  • 7 | 17.09.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.09.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65610 | Рейтинг: +12237,9


Попытка - не пытка, правда, товарисч Берия?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Это на мой взгляд одна из жизнеутверждающих позиций социально активного человека.
Фраза "Я хотя бы пытался" - не самая плохая в жизненном опыте.
Удачи! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Я хотя бы пытался что-то изменить и голосовал, в отличии от только ноющих либерастов! Очень Опытный



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4

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  • Гость
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  • 8 | 17.09.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.09.2019, 12:19 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4114 | Рейтинг: -366,9
- а кто это за девушка с сурьёзным выражением на фото?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А кто это мне ссылку на высказывание Сладкова не даёт? И признаваться во вранье не хочет? Да это Иннокентий - человек соврамши! У тебя до признания будет теперь такое имя! Очень Опытный



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3

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  • 9 | 17.09.2019, 17:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней и Юнг, как любители кино, посмотрите фильм "Лекарство для болезней"
Население страны башкир " лечат" кажется, уже тридцать лет.
В том числе т.н. общественники и партии, получающие финансирование из одного источника.
Лечат, а мы что здоровее головой не становимся?



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1

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  • Участник
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8 | 17.09.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.09.2019, 12:19 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4114 | Рейтинг: -366,9
- а кто это за девушка с сурьёзным выражением на фото?
____________________________________________________________

А кто это мне ссылку на высказывание Сладкова не даёт?
================


ищи сам я в няньки не нанимался



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 11 | 17.09.2019, 18:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
Наташа Павлова
2 ч. ·
Владимир Барабаш
Эльза Маулимшина
Азамат Галин
валерий Аббасов
Полина Вишневская
Руслан Валиев
Алексей Зеликман
Олег Галин
Ренат Факиев
Зульфия Гайсина
Вадим Беляков
Сергей Лаврентьев
Кристина Абрамичева
Эдуард Кадыров
Альмира Жукова
Марат Вакилов
Владимир кобзев
Ильдар исангулов...
Ирина машковская
Файруза латыпова
ЭТо не все пока. не всех знаю



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  • 12 | 17.09.2019, 18:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.09.2019, 18:06 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4115 | Рейтинг: -366,9
8 | 17.09.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.09.2019, 12:19 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4114 | Рейтинг: -366,9
- а кто это за девушка с сурьёзным выражением на фото?
____________________________________________________________


А кто это мне ссылку на высказывание Сладкова не даёт?
================


ищи сам я в няньки не нанимался
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий - человек соврамши! Как я могу найти то, чего нет? Ты ссылался на Сладкова - ты и доказывай! Или признавайся, что был не прав! Уверяю тебя, что это не очень больно! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.09.2019, 18:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
Председателем избрали Барабаша.
Всего 36 человек.



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  • 14 | 17.09.2019, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попытка - не пытка, правда, товарисч Берия?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Это на мой взгляд одна из жизнеутверждающих позиций социально активного человека.
Фраза "Я хотя бы пытался" - не самая плохая в жизненном опыте.
Удачи! ____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Я хотя бы пытался что-то изменить и голосовал, в отличии от только ноющих либерастов! Очень Опытный
____________________________
отличие умного от тупого -умный просчитывает и делает то, что может!!! тупой - пытается и ничего в конечном итоге не делает
турк



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  • 15 | 17.09.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в списке не все кандидаты на пост главы? а да, восток отсутствует и Хруль
турк



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  • 16 | 17.09.2019, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 17.09.2019, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попытка - не пытка, правда, товарисч Берия?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Это на мой взгляд одна из жизнеутверждающих позиций социально активного человека.
Фраза "Я хотя бы пытался" - не самая плохая в жизненном опыте.
Удачи! ____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Я хотя бы пытался что-то изменить и голосовал, в отличии от только ноющих либерастов! Очень Опытный
____________________________
отличие умного от тупого -умный просчитывает и делает то, что может!!! тупой - пытается и ничего в конечном итоге не делает
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Поздравляю! Наконец-то и ты пришёл к выводу, что все либерасты - тупые! Они только визжат, значит пытаются обратить внимание, и ничего не делают! Очень Опытный



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4

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  • 17 | 17.09.2019, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
только бы не превратились в эллу памфилову - яро боролась за права людей, теперь яро за пуйкина



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12 | 17.09.2019, 18:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.09.2019, 18:06 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4115 | Рейтинг: -366,9
8 | 17.09.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.09.2019, 12:19 | Автор: Иннокентий ИвановА кто это мне ссылку на высказывание Сладкова не даёт?
================
ищи сам я в няньки не нанимался
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Иннокентий - человек соврамши! Как я могу найти то, чего нет? Ты ссылался на Сладкова - ты и доказывай! Или признавайся, что был не прав! Уверяю тебя, что это не очень больно! Очень Опытный
====================================
http://warning.rt.ru/?id=25&st=0&dt=5.45.112.204&rs=http%3A%
2F%2Fwww.pravdabeslana.ru%2Fzakluchenie.htm



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  • 19 | 17.09.2019, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в списке так же нашел одного из замов панчихиной..что такое ОП РБ мы уже все узнали
турк



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  • 20 | 17.09.2019, 19:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3822 | Рейтинг: -309,8
Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65614 | Рейтинг: +12237,9
Наташа Павлова
2 ч. ·
Владимир Барабаш
Эльза Маулимшина
Азамат Галин
валерий Аббасов
Полина Вишневская
Руслан Валиев
Алексей Зеликман
Олег Галин
Ренат Факиев
Зульфия Гайсина
Вадим Беляков
Сергей Лаврентьев
Кристина Абрамичева
Эдуард Кадыров
Альмира Жукова
Марат Вакилов
Владимир кобзев
Ильдар исангулов...
Ирина машковская
Файруза латыпова
ЭТо не все пока. не всех знаю
____________
В основном достойные товарищи.

Интересно даже, что дальше будет.



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