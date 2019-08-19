Координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Башкирии Ренат Факиев рассказал «Эху», что приглашён на завтрашнее первое заседание СПЧ.
Руководитель АНО по реализации прав и защите законных интересов потребителей коммунальных, муниципальных и государственных услуг «Уфасити.ми» Вадим Беляков также подтвердил своё приглашение в состав совета.
Напомним, Радий Хабиров подписал указ о форсировании совета по правам человека при главе республики и анонсировал его первое заседание на 17 сентября.
Эхо Москвы
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Наталья Павлова, Ренат Факиев и Вадим Беляков вошли в СПЧ при Хабирове
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