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КПСС набирает обороты

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35651 | Комментарии: 8
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Стало известно, кто может стать премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера называют главу «Ростеха» Сергея Чемезова, поразившего Путина докладом, посвященным технологическому развитию страны.

КПСС набирает обороты


Эксперты сходятся во мнении, что отставка премьер-министра страны Дмитрия Медведева наиболее вероятна уже в ближайшее время.

Таким образом планируется нивелировать недовольство, сконцентрированное в обществе в результате непопулярных решений правительства, таких как повышение пенсионного возраста, введение наказания за неуважение власти, запрет митингов, оптимизация здравоохранения и т.д. Однако не все согласны, что такое решение может стать оптимальным.

− Конечно, отставка непопулярного премьера на время укрепит позиции режима в общественном мнении, однако это не тот приём, который можно использовать часто, поэтому непонятно, зачем применять его сейчас, когда до выборов ещё так далеко. Эффект вряд ли продлится больше полугода, а потом все вернётся на круги своя - претензии будут расти, рейтинги снижаться. Новый премьер и новое правительство ничего изменить все равно не смогут, проблемы страны носят системный характер и в рамках существующего режима их все равно не решить, − считает политтехнолог Аббас Галлямов.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост нового премьер-министра страны называют Сергея Чемезова, главу «Ростеха». По сообщениям СМИ с отсылкой на источники, Чемезов в недалеком прошлом впечатлил Владимира Путина докладом о будущем технологическом развитии России. После чего «Ростех» получил подряд на работы с Единой информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) по нацпроекту, а Чемезов фактически обрел неформальный контроль над большинством министерств, которые были условно выведены из-под руки Дмитрия Медведева.

В любом случае, источники говорят о том, что кандидатуре Чемезова, как бывшего силовика, будут противостоять силы на западе. Поэтому битва за кресло премьера еще предстоит, и она может носить оборонительный характер.

Еще одной кандидатурой в будущее правительство называют Владимира Уйбу, руководителя Федерального медико-биологического агентства России, которое неформально называют «теневым Минздравом». 13 сентября Владимир Путин провел с ним личную встречу. Речь шла о выполненном поручении президента – создании Центра протонной терапии. Уже 20 сентября туда поступят первые 8 пациентов для лечения опухолей головы и глаз.

По словам источника, Владимир Уйба – наиболее вероятный кандидат на должность министра здравоохранения, в то время как Вероника Скворцова потеряла рейтинг доверия как со стороны медицинского сообщества страны, так и главы государства.

Снятие неугодных кандидатур может нивелировать намечающийся в регионах провал по нацпроектам, в том числе провал по части «Здравоохранения», полагает источник, близкий к окружению Дмитрия Медведева.

ПроУфу
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***

Чемезов-джет

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью РБК о провальном государственном проекте производства самолета Sukhoi Superjet 100:

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название».

В этом заявлении вся суть нынешнего правления – пускать пыль в глаза, заниматься пиаром, не умея заниматься делом.

Очевидно, что за 20 лет неограниченного правления Путина, при возможности использовать огромные ресурсы, назначать каких угодно руководителей, по своему усмотрению строить госкомпании, не удалось создать ни одного гражданского самолета, способного конкурировать с западными машинами.

Даже и этот самый Sukhoi Superjet 100, дай Бог наполовину собираемый из российских комплектующих, провалился – не нужен в мире никому, а в России его впихивают давлением администрации.

И вот Сергей Чемезов говорит о ребрендинге, сервисной компании с «Аэрофлотом» и прочей чепухе, признавая, что проект убыточен. И утверждая, что проблемы с Sukhoi Superjet 100 — это «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут».

Товарищ Чемезов, этот самолет производится больше 10 лет, с 2008 года, какие еще «детские болезни»? Это старческий радикулит!

Убыточный проект, не имеющий шансов стать прибыльным нужно закрывать. Но как же можно? Надо же кормить госкомпанию!

Поэтому остается только путь ребрендинга – смены имени, поиска волшебного сочетания звуков русского языка. «Мы гадали, мы решали, как же нам котят назвать?».

СерпомПо, хо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 17.09.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
отставка премьер-министра страны Дмитрия Медведева наиболее вероятна уже в ближайшее время.

----------------------------------

Давно пора. "Часовые пояса", "4-дневная рабочая неделя"... Больше дел нет.



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 17.09.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Митяя то за шо?



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 17.09.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
)(ули толку
турк



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1

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  • Гость
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  • 4 | 17.09.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.09.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Митяя то за шо?
-------------------------

- Митяй!.. Схорониться мне надо. Засекли меня... ("Доцент").



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3

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  •  
  • 5 | 17.09.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший президент, плохой премьер!
Идеальная формула для Путина. А Димона он сдаст когда ситуация назреет да максимума, сменит правительство и выпустит пар. Чемезов "гениален" тем что в ГДР будучи советским инженером подружился с завклубом Вовой Путины, по совместительности шпион. Где бы он был если не эта счастливая командировка в ГДР.



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  • 6 | 17.09.2019, 17:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
счастливая командировка в ГДР.

---------------------------------------------

А вы в курсе, что жители бывшей ГДР своей АДГ (Альтернативой для Германии) снискали огромную популярность в массах. Они, в частности,
требуют изменения убийственной миграционной политики - и т.д.



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1

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  • 7 | 17.09.2019, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.09.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
)(ули толку
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Прав Турк! Если и будут изменения, то только косметические, принципиально ничего не меняющие! Ещё бы узнать, кто тот доклад, который понравился Путину, на самом деле писал и что в нём так ему понравилось! Очень Опытный



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  • 8 | 17.09.2019, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му - верно пишете.
да и вместо "димона" будет очередной пуйлинский олигарх.
Как он надоел этот "окурок" (бледная моль)
ничего при нем не изменится.



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