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Помогут ли кулаки после драки?

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В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей. Бывший кандидат на должность главы Башкортостана от партии "Гражданская сила" Владимир Барабаш направил в ЦИК республики запрос с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения с 12 избирательных участков. В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей, которые содержатся в отчетах наблюдателей и в официальных протоколах участковых избирательных комиссий.

Помогут ли кулаки после драки?


— На 11 из этих 12 участков расхождения весьма значительные, до 200 голосов, — пояснил “Idel.Реалии” суть запроса Владимир Барабаш. —Кроме того, на участке № 3509 в уфимском микрорайоне "Сосны", где голосовала моя семья, — разумеется, голосовала за меня, — в итоговом протоколе напротив моей фамилии стоит цифра "ноль". Это абсурд, такого не может быть.

Экс-кандидат также сообщил, что совместно с региональным отделением движения "Голос" и отдельными наблюдателями от штабов других экс-кандидатов он готовит "большой сводный документ" с перечнем нарушений, зафиксированными на выборах 8 сентября. Барабаш пояснил, что к нему обратились наблюдатели других кандидатов, бывшие свидетелями этих нарушений, но не добившиеся соответствующей реакции от направивших их штабов.

— Действительно, у нас сложилось впечатление, что штабы КПРФ, "Яблока" и "Патриотов России" не ориентировали своих наблюдателей на полноценный контроль за выборами — пресечение нарушений со стороны избирательных комиссий и кандидатов от "партии власти", а также на решительное отстаивание результатов своих кандидатов. Люди, изначально настроенные на борьбу за честные выборы, были дезориентированы и, в итоге, остались разочарованы позицией направивших их партий, — заявил начальник штаба Барабаша Андрей Потылицын.

Идель.Реалии
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  • 1 | 17.09.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
после пожара и йух насос
турк



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  • 2 | 17.09.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Зря вы так. Вполне реальные шансы. Написать в СК заявление по ст. 142- 142.1 УК РФ и вперед на УИК по месту голосования родственников. Имеется положительный опыт по выборам в Курултай 2013 года.



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  • 3 | 17.09.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
есть хороший опыт как "яблочники" в маскву ездили и видеозаписи брали. Решение - ст. за хулиганку кажется и админ штраф.
есть еще хороший опыт - выборы прошлого года в курултай. КПРФ и Женя Романчиков до сих пор с Нагорным судятся. А где щас Нагорный? а где Романчиков?
а ваще я это написал не потому ,что ... а именно из-за того что -система понимашь ,полгода будут судиться ,а через полгода -выборы признаются легитимными и тогда уже точно - и йух насос.
прально пишет ОО - вы кандидаты если собираетесь баллотироваться - готовьте наблюдателей , засаживайте их во все ИУ и не по одному.
и кнечно ошибка Навальновцев -умное голосование...беее...Лёху или запугали или купили или у него крышняк съехал.
ну а Хруль (КПРФ) в своём репертуаре - получили свои голосики и потом типа - мы возмущены...
турк



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  • 4 | 17.09.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
с чем не согласна?
турк



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  • 5 | 17.09.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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абзац...я тока вчера писал о логике в рассуждениях
турк



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  • 6 | 17.09.2019, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме того, на участке № 3509 в уфимском микрорайоне "Сосны", где голосовала моя семья, — разумеется, голосовала за меня, — в итоговом протоколе напротив моей фамилии стоит цифра "ноль". Это абсурд, такого не может быть.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Может просто жена изменила? Это бывает не только при голосовании! Очень Опытный



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  • 7 | 17.09.2019, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полная поддержка Барабашу в борьбе за честные выборы! Всю нечисть из различных избирательных комиссий надо судить и дать срок! Очень Опытный



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  • 8 | 17.09.2019, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Может просто жена изменила? Это бывает не только при голосовании! Очень Опытный
______________________
отец - поковник запаса
турк



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  • 9 | 17.09.2019, 18:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65627 | Рейтинг: +12237,5
Цитата:
Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил членам совета, что ему неоднократно предлагали создать СПЧ, но он сомневался, понимая, что в его состав войдут «сложные для власти люди».(конец цитаты)
Поэтому он максимально разбавил сложных - простыми... и даже очень простыми.

Спойлерство Барабаша становится дезавуированным(все три спойлера помечены дланью СРАдия)... ну что ж... "верить нельзя никому"©



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  • 10 | 17.09.2019, 19:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
отец - поковник запаса
турк
____________________________________________
Я знавал одного Барабаша - подполковника запаса.
В зенитно-ракетной бригаде служил в Алкино. Не он?



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  • 11 | 17.09.2019, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.09.2019, 19:40 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13013 | Рейтинг: -1952,7
отец - поковник запаса
турк
____________________________________________
Я знавал одного Барабаша - подполковника запаса.
В зенитно-ракетной бригаде служил в Алкино. Не он?
_________________________
нет, Корней, это ВВС ,закончил службу в УВВАУЛ, нач учебно-летного отдела (зам начальника по учебной части).сын тож посткпил в УВВАУЛ потом УВВАУЛа не стало-перевели в Засрань. далее,судя по биографии, - СызранскоеВВАУЛ не закончил ..ушел кажется в УГАТУ
да и еще, п-к Барабаш щас директор какой то охр системы на нефтянке (вроде где то на промке у нас)...по рассказам хавна не делает, своим всегда
помогает ,вес (авторитет) имеет в достаточно высоких кругах
турк



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  • Участник
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  • 12 | 17.09.2019, 20:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13017 | Рейтинг: -1952,7
нет, Корней, это ВВС ,закончил службу в УВВАУЛ, нач учебно-летного отдела (зам начальника по учебной части).сын тож посткпил в УВВАУЛ потом УВВАУЛа не стало-перевели в Засрань. далее,судя по биографии, - СызранскоеВВАУЛ не закончил ..ушел кажется в УГАТУ
да и еще, п-к Барабаш щас директор какой то охр системы на нефтянке (вроде где то на промке у нас)...по рассказам хавна не делает, своим всегда
помогает ,вес (авторитет) имеет в достаточно высоких кругах
турк
_________________________________________________
Благодарю за информацию.



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