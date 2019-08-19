Помогут ли кулаки после драки?

В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей. Бывший кандидат на должность главы Башкортостана от партии "Гражданская сила" Владимир Барабаш направил в ЦИК республики запрос с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения с 12 избирательных участков. В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей, которые содержатся в отчетах наблюдателей и в официальных протоколах участковых избирательных комиссий.— На 11 из этих 12 участков расхождения весьма значительные, до 200 голосов, — пояснил “Idel.Реалии” суть запроса Владимир Барабаш. —Кроме того, на участке № 3509 в уфимском микрорайоне "Сосны", где голосовала моя семья, — разумеется, голосовала за меня, — в итоговом протоколе напротив моей фамилии стоит цифра "ноль". Это абсурд, такого не может быть.Экс-кандидат также сообщил, что совместно с региональным отделением движения "Голос" и отдельными наблюдателями от штабов других экс-кандидатов он готовит "большой сводный документ" с перечнем нарушений, зафиксированными на выборах 8 сентября. Барабаш пояснил, что к нему обратились наблюдатели других кандидатов, бывшие свидетелями этих нарушений, но не добившиеся соответствующей реакции от направивших их штабов.— Действительно, у нас сложилось впечатление, что штабы КПРФ, "Яблока" и "Патриотов России" не ориентировали своих наблюдателей на полноценный контроль за выборами — пресечение нарушений со стороны избирательных комиссий и кандидатов от "партии власти", а также на решительное отстаивание результатов своих кандидатов. Люди, изначально настроенные на борьбу за честные выборы, были дезориентированы и, в итоге, остались разочарованы позицией направивших их партий, — заявил начальник штаба Барабаша Андрей Потылицын.