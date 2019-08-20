Лощёные приспешники духовности

Сегодня на финальный отрезок вышла длящаяся уже более полутора лет кампания по выборам нового председателя Духовного управления мусульман РБ. Все последние годы ДУМ РБ сотрясали сплошные скандалы, как в отношениях со сторонними организациями так и внутри уммы. Поэтому смена руководителей управления готовилась не первый год. К сожалению, и сейчас ореол скандала не покинул ДУМ РБ. И происходит это не без активного участия чиновников и некоторых силовиков.
Как мы и ожидали, сегодняшний пленум было решено провести в закрытом режиме. Об этом коллегам из «Коммерсант-Уфа» рассказал председатель Совета по межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков, которого можно смело назвать «хромой уткой». Еще на прошлой неделе было принято решение об его отставке. Этот с шаг выглядит вполне разумно. Своими звонками и давлением на имамов господин Пятков уже изрядно засветился и явно перешел черту отношений государства и церкви. С одной стороны, задачу «поговорить» он выполнил, с другой, от его действий и слов теперь легко отказаться и дистанцироваться от него.
Поэтому желание и.о. руководителя ДУМ РБ Айнура Биргалина и властей республики провести пленум в закрытом для СМИ режиме нам понятно. Но самый цимес в том, что на пленум могут не допустить и нежелательных делегатов, в том числе и избранных Съездом заместителей господина Биргалина. А ведь по сути они более легитимны в религиозной организации, чем сам и.о. председателя.
Впрочем, нам пока известно, что в пленуме не принял участие Айнур Арсланов. Нам он пояснил этом тем, что его никто давно не приглашает на мероприятия ДУМ и неким давлением извне. Он называет разные фамилии высокопоставленных чиновников и неких силовиков, но очень похоже на то, что Арсланов просто в очередной раз проявляет малодушие. Если в прошлом году после скандального пленума ДУМ РБ в Нефтекамске он оставил один на один поддерживающих его имамов перед триумвиратом Нигматуллин – Бибарсов – Ишеев, то сегодня он снова бросил своих имамов, да еще и коллег Бибарсова и Саяхова. Нам достоверно известно, что в последние две недели шли интенсивные переговоры сторон. Большая часть имамов и бывших руководителей ДУМ РБ выступала за проведение альтернативных выборов председателя и за выдвижение нескольких кандидатур. Странно, но, казалось бы, общую цель нашли вчерашние враги.
Но Арсланов снова по своему обыкновению сделал шаг вперед и три шага назад. Понятно, что от Арсланова могут требовать не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя. Но запретить ему принимать участие в пленуме как избранному заместителю председателя никто не вправе.
Участники пленума и коллеги, которые все эти годы его поддерживали, ждали от Арсланова участие в мероприятии. Неустойчивые весы легко могли качнуться в любую сторону при его слове, но молодой пока еще заместитель предпочел снова оставить имамов один на один с диктатом руководства и чиновников.
Возможно, Арсланов продолжит тихо и незаметно трудиться в БГПУ, а может уедет в Москву.
Но как политик от религии в Башкирии он себя убил. И это не харакири, а малодушный суицид без попытки сопротивления.
Собственно, о том, как прошел сам пленум известно мало. В какой-то момент возникла идея выдвинуть в качестве второго кандидата еще одного заместителя председателя ДУМ РБ Руслана Саяхова. Обладающий хорошим и полноценным в отличии от Биргалина религиозным образованием, он мог бы стать реальным конкурентом. Но опять же не случилось, режиссеры пленума буквально не дали участникам раскрыть рта.
В итоге получается, что еще до Съезда и процедуры выборов выиграл Айнур Биргалин. Повторимся, в плане образования, опыта и стажа он был самым слабых кандидатов из указанных нами фамилий.
Но у него было одно неоспоримое преимущество, и это не даже поддержка республиканской власти. У Биргалина есть желание, воля и решительность, в этом он оказался сильнее других.
Тем не менее, выдвижение безальтернативного кандидата не означает окончание проблем вокруг ДУМ РБ. Есть вопросы к самому Айнуру Биргалину. Есть фронда очень большого количества имамов на местах, которые уже откровенно обсуждают перспективу выхода их приходов из ДУМ РБ и переход в ЦДУМ РФ, а также создание новой централизованной религиозной организации. Например, в Зауралье этим занимался Ахтар Бускунов. Аюп Бибарсов тоже может вывести из ДУМ РБ часть татарских приходов. Так что ожидаем локальных и общих конфликтов. Наконец, удачно присосавшиеся к ДУМ РБ оперативники рано или поздно сменятся, а кому-то придется решать вопросы с вполне легализовавшимися салафитами.
Рамиль Рахматов, ПроУфу
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Лощёные приспешники духовности
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