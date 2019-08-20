Лощёные приспешники духовности

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Людоед из «Беркута»: Куда ...

Кусюк дерьма. Таких выгоняют из гестапо за жестокость. А у пуйла - в ц ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Уфу переделают в «Башкирс ...

Очередная выходка националистических сил во властных структурах Башкир ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
СПЧ как гениальный ход ...

Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе ...
  18.09.2019   11738    29

Барабаша обвинили в ...

Хабиров назначил Барабаша руководителем Совета по правам человека и развитию ...
  18.09.2019   27564    10

Лощёные приспешники ...

Власти Башкирии определились с муфтием. Выборы будут безальтернативными. А пока ...
  18.09.2019   40267    8

Наталья Павлова, Ренат ...

Главный редактор издания «КоммерсантЪ-Уфа» Наталья Павлова сообщила «Эху», что ...
  17.09.2019   11451    28

Готовьте ваши 7 ...

На достройку 22 домов обманутых дольщиков в Башкирии требуется 7,71 млрд рублей. ...
  17.09.2019   20201    27

Последние публикации
СПЧ как гениальный ход ...

Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе ...
  18.09.2019   19068    29

Барабаша обвинили в ...

Хабиров назначил Барабаша руководителем Совета по правам человека и развитию ...
  18.09.2019   20678    10

Лощёные приспешники ...

Власти Башкирии определились с муфтием. Выборы будут безальтернативными. А пока ...
  18.09.2019   36255    8

Наталья Павлова, Ренат ...

Главный редактор издания «КоммерсантЪ-Уфа» Наталья Павлова сообщила «Эху», что ...
  17.09.2019   35312    28

Готовьте ваши 7 ...

На достройку 22 домов обманутых дольщиков в Башкирии требуется 7,71 млрд рублей. ...
  17.09.2019   27746    27

300 миллионов, кто даст ...

Следователь регионального СК, который вел дело о групповом изнасиловании ...
  17.09.2019   31240    121

Помогут ли кулаки после ...

В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки ...
  17.09.2019   29103    12

КПСС набирает обороты ...

Стало известно, кто может стать премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. ...
  17.09.2019   43001    10

Пропагандист, годный при ...

Послесловие к Международному дню солидарности журналистов. Как поживает сегодня ...
  16.09.2019   40253    68

Помогут ли Дилю его ...

Сторонники Айрата Дильмухаметова собирают средства на проведение независимых ...
  16.09.2019   15604    23

Читаемое за месяц
Толпа за попа, это вам ...

«Духовная брань»: В Башкирии от службы отстранили батюшку, верующие вышли на ...
  20.08.2019   23487    14

Коммерсант: Вместо ...

Доступность бензина для населения Башкирии ухудшилась на три позиции по ...
  20.08.2019   14103    6

Заработал палкой на ...

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по ...
  20.08.2019   30392    24

Религия - новый бизнес. ...

В интернет-газете «Реальное время» опубликовали данные о имамах и священниках ...
  20.08.2019   19137    28

Этот господин уплатит за ...

Активисты штаба опубликовали в соцсетях фотографии заявлений, которые ...
  20.08.2019   16785    104

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (47)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Лощёные приспешники духовности

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 21519 | Комментарии: 8
Оценили
0


Власти Башкирии определились с муфтием. Выборы будут безальтернативными. А пока действующий заместитель председателя ДУМ РБ Айнур Арсланов совершил "политическое самоубийство".

Лощёные приспешники духовности


Сегодня на финальный отрезок вышла длящаяся уже более полутора лет кампания по выборам нового председателя Духовного управления мусульман РБ. Все последние годы ДУМ РБ сотрясали сплошные скандалы, как в отношениях со сторонними организациями так и внутри уммы. Поэтому смена руководителей управления готовилась не первый год. К сожалению, и сейчас ореол скандала не покинул ДУМ РБ. И происходит это не без активного участия чиновников и некоторых силовиков.

Как мы и ожидали, сегодняшний пленум было решено провести в закрытом режиме. Об этом коллегам из «Коммерсант-Уфа» рассказал председатель Совета по межконфессиональным отношениям Вячеслав Пятков, которого можно смело назвать «хромой уткой». Еще на прошлой неделе было принято решение об его отставке. Этот с шаг выглядит вполне разумно. Своими звонками и давлением на имамов господин Пятков уже изрядно засветился и явно перешел черту отношений государства и церкви. С одной стороны, задачу «поговорить» он выполнил, с другой, от его действий и слов теперь легко отказаться и дистанцироваться от него.

Поэтому желание и.о. руководителя ДУМ РБ Айнура Биргалина и властей республики провести пленум в закрытом для СМИ режиме нам понятно. Но самый цимес в том, что на пленум могут не допустить и нежелательных делегатов, в том числе и избранных Съездом заместителей господина Биргалина. А ведь по сути они более легитимны в религиозной организации, чем сам и.о. председателя.

Впрочем, нам пока известно, что в пленуме не принял участие Айнур Арсланов. Нам он пояснил этом тем, что его никто давно не приглашает на мероприятия ДУМ и неким давлением извне. Он называет разные фамилии высокопоставленных чиновников и неких силовиков, но очень похоже на то, что Арсланов просто в очередной раз проявляет малодушие. Если в прошлом году после скандального пленума ДУМ РБ в Нефтекамске он оставил один на один поддерживающих его имамов перед триумвиратом Нигматуллин – Бибарсов – Ишеев, то сегодня он снова бросил своих имамов, да еще и коллег Бибарсова и Саяхова. Нам достоверно известно, что в последние две недели шли интенсивные переговоры сторон. Большая часть имамов и бывших руководителей ДУМ РБ выступала за проведение альтернативных выборов председателя и за выдвижение нескольких кандидатур. Странно, но, казалось бы, общую цель нашли вчерашние враги.

Но Арсланов снова по своему обыкновению сделал шаг вперед и три шага назад. Понятно, что от Арсланова могут требовать не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя. Но запретить ему принимать участие в пленуме как избранному заместителю председателя никто не вправе.

Участники пленума и коллеги, которые все эти годы его поддерживали, ждали от Арсланова участие в мероприятии. Неустойчивые весы легко могли качнуться в любую сторону при его слове, но молодой пока еще заместитель предпочел снова оставить имамов один на один с диктатом руководства и чиновников.

Возможно, Арсланов продолжит тихо и незаметно трудиться в БГПУ, а может уедет в Москву.

Но как политик от религии в Башкирии он себя убил. И это не харакири, а малодушный суицид без попытки сопротивления.

Собственно, о том, как прошел сам пленум известно мало. В какой-то момент возникла идея выдвинуть в качестве второго кандидата еще одного заместителя председателя ДУМ РБ Руслана Саяхова. Обладающий хорошим и полноценным в отличии от Биргалина религиозным образованием, он мог бы стать реальным конкурентом. Но опять же не случилось, режиссеры пленума буквально не дали участникам раскрыть рта.

В итоге получается, что еще до Съезда и процедуры выборов выиграл Айнур Биргалин. Повторимся, в плане образования, опыта и стажа он был самым слабых кандидатов из указанных нами фамилий.

Но у него было одно неоспоримое преимущество, и это не даже поддержка республиканской власти. У Биргалина есть желание, воля и решительность, в этом он оказался сильнее других.

Тем не менее, выдвижение безальтернативного кандидата не означает окончание проблем вокруг ДУМ РБ. Есть вопросы к самому Айнуру Биргалину. Есть фронда очень большого количества имамов на местах, которые уже откровенно обсуждают перспективу выхода их приходов из ДУМ РБ и переход в ЦДУМ РФ, а также создание новой централизованной религиозной организации. Например, в Зауралье этим занимался Ахтар Бускунов. Аюп Бибарсов тоже может вывести из ДУМ РБ часть татарских приходов. Так что ожидаем локальных и общих конфликтов. Наконец, удачно присосавшиеся к ДУМ РБ оперативники рано или поздно сменятся, а кому-то придется решать вопросы с вполне легализовавшимися салафитами.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.09.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не перестаю удивляться, как такой невежественный в вопросах Ислама чиновник, как В.Пятков занимает такую должность как председатель Совета по межконфессиональным отношениям. Как то слушал его лекцию по истории Ислама. Человек не знает элементарных вещей, как он может вообще общаться с верующими мусульманами. Он туп, извините меня, как пробка. Хотя, я забыл, он ведь чиновник и ему можно не знать, отличительные признаки, например, суннитского ислама от шиитского. Главное - понравиться московскому начальству и вовремя шаркнуть перед местным.
Как говорят арабы: Ма фата - мата. А от себя добавил бы, .... но чиновники остаются.
Миннебай улы.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.09.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти Башкирии определились с муфтием.
==============================
Чудно читать подобные пёрлы:
Статья 14 Конституции РФ с Комментариями 2019
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Тут одно из двух:
1. РФ не светское государство.
2. Мусульманство,- не религия, впрочем как и Христианство, а одна из ветвей власти.
Вот, как то, так...



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 18.09.2019, 10:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30678 | Рейтинг: -711,1
Лощёные прЕспешники духовности
---------------------
Админ прЕдурок, исправь ашыпку. Хреновый из тебя любитель РЯ-ки



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.09.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В.Пятков и при Рахимове служил, и при Хамитове, и при Хабирове... Вообщем непотопляемый чинуша. В вопросах религии у него знаний , как у старого деревенского муллы, не более того.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.09.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДУМ РБ сотрясали сплошные скандалы

------------------------

"Воронью слободку" раздирали противоречия и сотрясали скандалы."

"Все было ясно. Д(У)м был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 18.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В.Пятков и при Рахимове служил, и при Хамитове, и при Хабирове...

---------------------

"Я всегда сидел! При Александре втором — Освободителе, при Александре третьем — Миротворце, при Николае втором — Кровавом..."



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.09.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мусульманство,- не религия, впрочем как и Христианство, а одна из ветвей власти.

Религия сегодня - это один из рычагов власти по управлению народонеселением. А ветвей власти у нас, как известно, - три и торговцев опиумом среди этих трех замечено не было.
Миннебай Улы



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.09.2019, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я что - то уже в аптраке, не пойму какой же религии придерживаются башкиры. ? В инете гуляет видео из одной из белорецких мечетей , где люди "молились" не так как все мусульмане, а пели и плясали...подпрыгивали и что -то выкрикивали...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com