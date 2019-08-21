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Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку

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В одной из деревень Башкирии торжественно открыли остановочный павильон. Как сообщает пресс-служба администрации Туймазинского района, остановочный павильон появился в деревне Ардатовка благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия».

Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку


Остановку из профнастила, окрашенного в цвета российского флага, и украшенного шарами и памятной партийной табличкой, открывали всей деревней.

Перерезать красную ленту доверили местной старосте и её внуку.

По словам местных чиновников, на автобусах из Ардатовки в школу села Какрыбашево ежедневно добираются шесть учеников. Ожидать автобус в непогоду теперь они могут, укрывшись на новой остановке.

По данным proufu.ru, стоимость павильона составила 99 тысяч рублей. Как сообщили изданию в местном сельсовете, сметный расчет с указанной суммой был предоставлен для оплаты в партию «Единая Россия».

Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку


Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку


Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку


Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку


Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 19.09.2019, 09:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3836 | Рейтинг: -310
Все лучшее детям !



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4

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  • 2 | 19.09.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65645 | Рейтинг: +12235,2
Шестеро школьников в этой деревне, а пару десятков - привезли ради показухи!
Мерзавцы!



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  • 3 | 19.09.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое "архитектурное" убожество... Так и видятся под этим козырьком мусорные баки. Не может эта жестянка стоить 100 тысяч рублей.

А мания раскрашивать в этот цвет всё, что ни попадя, напоминает то, как животные метят свою территорию. Уж пардон за такие ассоциации.



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  • 4 | 19.09.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нахрена они глины насыпали? Она же вся будет на обуви. Ну, хоть деревянный настил бы.



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  • 5 | 19.09.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным proufu.ru, стоимость павильона составила 99 тысяч рублей.
============================
Вот так публично разворовываются деньги: судя по фото, на эту херню ушло не больше 50 кв. м. профнастила, цена которого у производителя 200 руб. кв.м. получаем 50х200= 10000 руб, ну еще уголо для каркаса пусть тоже 10000(!!!) итого 20000, ну работа еще 10000, получается эта "радость" не может стоить более 30000 руб!!!!

Вставай, народ опущенный!
Вставай на смертный бой!
С поганой бандой путина! С паскудною ордой!
Пусть ярость всенародная вскипает, как волна!
Долой режим паскудыша!
Да здравствует Страна!



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  • 6 | 19.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества.

Он двигался по улицам города Ардатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке." ("Золотой телёнок").



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  • 7 | 19.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, сколько времени пройдёт, когда за павильоном и в самом, появятся первые кучки с бумажками? Скоро ли скамейки выломают и потолок испишут надписями "Здеся была мой, однако. Айнур".?



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  • 8 | 19.09.2019, 10:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13040 | Рейтинг: -1953,5
Вот интересно, они это всё (создание убогой остановки за 100.000 рублей и тупой пиар) сделали с какой целью?
С целью заботы о детях? Тогда зачем пиар.
С целью пиара? Тогда почему так убого.



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  • 9 | 19.09.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Материала на копейки - профильная труба и профнастил. Ставили конечно джамшуты. Конструкция великолепный парус, до первого шквального ветра. Дай бог кого нибудь не придавило бы. У дяденьки в блестящем костюме на фото мозгов нет или ему по. Скорее и то и другое.



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  • 10 | 19.09.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В "застойные" советские годы открывали заводы, фабрики, гидроэлектростанции, сегодня - укрытия от дождя. Прогресс, однако, очевиден.



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  • 11 | 19.09.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Наш ответ Керзону, а точнее Трампу. Обама, конечно, ночью пописает. Вот гады.



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  • 12 | 19.09.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В " застойные" советские годы открывали заводы, фабрики, электростанции, сегодня - укрытия от дождя. "Прогресс" очевиден.



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  • 13 | 19.09.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В «застойные» советские годы открывали заводы, фабрики, электростанции. Сегодня – укрытия от дождя. «Прогресс» очевиден



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  • 14 | 19.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В «застойные» советские годы открывали заводы, фабрики, электростанции. Сегодня – укрытия от дождя. «Прогресс» очевиден.



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  • 15 | 19.09.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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ДЛЯ БАШКУРДИСРАНА И ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ!



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  • 16 | 19.09.2019, 12:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65645 | Рейтинг: +12235,2
С сайта администрации в Башкирии удалили новость о торжественном открытии остановки из профнастила

Ранее на сайте администрации Туймазинского района была опубликована новость об открытии остановки из профнастила в цвете российского флага за 99 тысяч рублей и торжественном перерезании ленточки.

Как упоминалось на сайте tuimazy.bashkortostan.ru, на открытии присутствовали жители деревни Ардатовка, ученики и учителя школы села Какрыбашево, депутаты Совета сельского поселения.

«С остановки ежедневно будут выезжать шесть учеников. Теперь же дети и их родители, ожидая школьный автобус в непогоду, смогут укрыться от дождя, снега и ветра», - говорилось на сайте.

Сейчас новости на сайте администрации нет.



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  • 17 | 19.09.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем людей стали считать неграмотными скотами !
Это убожество 99 тысяч рублей ?
Тем более на этом нижнем сквозняке , ноги людей
первым делом будут мерзнуть !
Для заливки фундамента денег не хватило ?



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  • 18 | 19.09.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цена этому уе%ичу 20000 - 80000 спи%дили !



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  • 19 | 19.09.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тупость и наглость местных властей! Через день на этих тонких покрытиях появятся дырки.



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  • 20 | 19.09.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У соседа дёрн сдёрнули. Типа, планировки под автобус. Теперь и там глина, и тут.

Это ж какими надо быть долбойобами, да ещё подавать это с такой помпой!



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