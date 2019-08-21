Остановку из профнастила, окрашенного в цвета российского флага, и украшенного шарами и памятной партийной табличкой, открывали всей деревней.
Перерезать красную ленту доверили местной старосте и её внуку.
По словам местных чиновников, на автобусах из Ардатовки в школу села Какрыбашево ежедневно добираются шесть учеников. Ожидать автобус в непогоду теперь они могут, укрывшись на новой остановке.
По данным proufu.ru, стоимость павильона составила 99 тысяч рублей. Как сообщили изданию в местном сельсовете, сметный расчет с указанной суммой был предоставлен для оплаты в партию «Единая Россия».
Эхо Москвы
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Посреди грязи и безнадеги. Великая держава празднует остановку
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