«Король умер, да здравствует король!»

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы Башкирии и набравший на выборах 8 сентября 82% голосов, сегодня официально вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации проходит в здании Курултая республики.В ней принимают участие, в частности, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый президент республики Муртаза Рахимов, экс-глава региона Рустэм Хамитов, депутаты Курултая, лидеры религиозных организаций, члены предвыборного штаба и другие.Радий Хабиров принес на русском и башкирском языках клятву, в которой обязался верно служить многонациональному народу республики, укреплять ее государственность, соблюдать Конституцию, гарантировать права и свободы человека.После вручения удостоверения главы он также заявил, что подготовил программу развития региона на первую пятилетку, которая должна дать «четкие и осязаемые результаты». «Люди поедут в республику, а не из республики»,— пообещал он.Спикер Курултая Константин Толкачев передал господину Хабирову два специальных экземпляра Конституции республики — на русском и башкирском языках, которые будут храниться в кабинете главы, а также флаги России и республики.***ПроисхождениеВпервые фраза была провозглашена в 1422 году во время коронации Карла VII[источник не указан 1820 дней]. После казни последнего герцога Монморанси эта фраза традиционно произносилась герцогом д’Юзесом как старейшим пэром Франции, как только гроб с останками усопшего монарха опускался в склеп аббатства Сен-Дени. Фраза происходит из текста закона фр. le mort saisit le vif, который регламентирует передачу верховной власти непосредственно в момент смерти предыдущего монарха. Первое предложение «Король умер» является объявлением о смерти умершего монарха. Второе предложение «Да здравствует король!» относится к его преемнику, который в этот же момент наследует монарший трон.ИспользованиеВ Англии в средние века французский язык являлся языком общения аристократов и эта фраза довольно точно стала передавать такую же по смыслу английскую традицию, которая известна с 1272 года, когда умер король Англии Генрих III, в то время, как его сын Эдуард I участвовал в Крестовом походе. Чтобы избежать возможных осложнений при передаче верховной власти согласно правилам престолонаследия, Тайный совет провозгласил «Трон никогда не должен пустовать, страна никогда не может быть без монарха». Таким образом Эдуард I был немедленно провозглашён королём и правил in absentia, то есть сам того не зная, до тех пор, пока его не достигнет новость о смерти его отца и он не вернётся в Англию.Во Франции, после смерти короля Людовика XV в 11 часов вечера 10 мая 1774 года, его престолонаследник немедленно стал королём Людовиком XVI, как только была произнесена фраза «Le Roi est mort, vive le Roi!».В Дании похожую фразу — (дат. kongen leve kongen er død) провозглашает премьер-министр непосредственно после смерти монарха. Премьер произносит эту фразу с балкона дворца Кристиансборг, который ранее был королевской резиденцией, а теперь является зданием парламента.Эта фраза в настоящее время стала распространённым речевым штампом, она регулярно появляется в качестве заголовков статей, передовиц или рекламных объявлений, затрагивающих в том или ином контексте темы преемственности или замены.Например, британский политик Роберт Сесил, один из идеологов создания Лиги Наций, на последнем заседании Лиги Наций в 1946 году закончил своё выступление словами: «Лига мертва. Да здравствует Организация Объединенных Наций!»