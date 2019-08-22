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«Король умер, да здравствует король!»

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Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы Башкирии и набравший на выборах 8 сентября 82% голосов, сегодня официально вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации проходит в здании Курултая республики.

«Король умер, да здравствует король!»


В ней принимают участие, в частности, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый президент республики Муртаза Рахимов, экс-глава региона Рустэм Хамитов, депутаты Курултая, лидеры религиозных организаций, члены предвыборного штаба и другие.

Радий Хабиров принес на русском и башкирском языках клятву, в которой обязался верно служить многонациональному народу республики, укреплять ее государственность, соблюдать Конституцию, гарантировать права и свободы человека.

После вручения удостоверения главы он также заявил, что подготовил программу развития региона на первую пятилетку, которая должна дать «четкие и осязаемые результаты». «Люди поедут в республику, а не из республики»,— пообещал он.

Спикер Курултая Константин Толкачев передал господину Хабирову два специальных экземпляра Конституции республики — на русском и башкирском языках, которые будут храниться в кабинете главы, а также флаги России и республики.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

«Король умер, да здравствует король!»

Происхождение

Впервые фраза была провозглашена в 1422 году во время коронации Карла VII[источник не указан 1820 дней]. После казни последнего герцога Монморанси эта фраза традиционно произносилась герцогом д’Юзесом как старейшим пэром Франции, как только гроб с останками усопшего монарха опускался в склеп аббатства Сен-Дени. Фраза происходит из текста закона фр. le mort saisit le vif, который регламентирует передачу верховной власти непосредственно в момент смерти предыдущего монарха. Первое предложение «Король умер» является объявлением о смерти умершего монарха. Второе предложение «Да здравствует король!» относится к его преемнику, который в этот же момент наследует монарший трон.

Использование

В Англии в средние века французский язык являлся языком общения аристократов и эта фраза довольно точно стала передавать такую же по смыслу английскую традицию, которая известна с 1272 года, когда умер король Англии Генрих III, в то время, как его сын Эдуард I участвовал в Крестовом походе. Чтобы избежать возможных осложнений при передаче верховной власти согласно правилам престолонаследия, Тайный совет провозгласил «Трон никогда не должен пустовать, страна никогда не может быть без монарха». Таким образом Эдуард I был немедленно провозглашён королём и правил in absentia, то есть сам того не зная, до тех пор, пока его не достигнет новость о смерти его отца и он не вернётся в Англию.

Во Франции, после смерти короля Людовика XV в 11 часов вечера 10 мая 1774 года, его престолонаследник немедленно стал королём Людовиком XVI, как только была произнесена фраза «Le Roi est mort, vive le Roi!».

В Дании похожую фразу — (дат. kongen leve kongen er død) провозглашает премьер-министр непосредственно после смерти монарха. Премьер произносит эту фразу с балкона дворца Кристиансборг, который ранее был королевской резиденцией, а теперь является зданием парламента.

Эта фраза в настоящее время стала распространённым речевым штампом, она регулярно появляется в качестве заголовков статей, передовиц или рекламных объявлений, затрагивающих в том или ином контексте темы преемственности или замены.

Например, британский политик Роберт Сесил, один из идеологов создания Лиги Наций, на последнем заседании Лиги Наций в 1946 году закончил своё выступление словами: «Лига мертва. Да здравствует Организация Объединенных Наций!»

Википедия
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  • 1 | 20.09.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта фраза в настоящее время стала распространённым речевым штампом, она регулярно появляется в качестве заголовков статей, передовиц или рекламных объявлений, затрагивающих в том или ином контексте темы преемственности или замены.
-------------------
Админы, в данном случае это вашу глупость не оправдывает - заголовок явно не к месту! Вы там с похмелья что ли каждый день.



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  • 2 | 20.09.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После вручения удостоверения главы он также заявил, что подготовил программу развития региона
============================
А кто то, кроме него самого, видел эту "прогоамму"?



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  • 3 | 20.09.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статья из прошлых лет - Радий Хабиров - фигура в республике далеко неоднозначная. Подводя итоги его пятилетней работы, сайт regions.ru сделал вывод, что должность и власть в руках бывшего главы администрации президента РБ стали высоколиквидным инструментом для извлечения выгоды. Деньги делались из всего и с особым цинизмом. Начать с того, что глава администрации президента Башкирии фактически торговал мандатами и должностями. Причем делал он это настолько "изящно", что до последнего момента руководство республики ничего не знало - непосредственно Хабиров ни к кому с требованием денег не обращался. Но всегда мог сделать так, чтобы несговорчивые кандидаты не имели шансов на успех: например, за день до регистрации документы "терялись". И могли найтись сразу после ее окончания. При этом основным аргументом в пользу сотрудничества с главой администрации была всячески афишируемая поддержка "некоторыми лицами в администрации" уже другого президента - российского.
Так что имея (или декларируя) такую "поддержку", можно было и не опасаться реакции властей. По негласному прайс-листу, уже озвученному в средствах массовой информации, "через Хабирова" стать депутатом Госдумы России стоило 30 млн рублей, депутатом местного парламента - Курултая Башкирии - 6 млн рублей, начальником отдела администрации президента РБ - 5 млн, а специалистом в отделе - 1,5 млн. На продажу выставлялись должности глав районов, городов, мировых судей, нотариусов. Больше того, "покупки" зачастую навязывались, а если кандидат отказывался платить, то на его карьере ставился жирный крест.



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  • 4 | 20.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Фраза, которой как бы поддерживают разговор, совершенно не слушая собеседника:

"Оно, конешно, так, ежели што. Дело-то коснись - вот те и пожалуйста!.."

Собеседник, вдохновлённый поддержкой, продолжает взахлёб молоть свою чепуху.



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  • 5 | 20.09.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Люди поедут в республику, а не из республики»,— пообещал он.
==================================
Единожды солгавший, кто тебе поверит? 74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова.



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  • 6 | 20.09.2019, 10:11 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +347,3
А Хам итов че припнрся то. Его головой в парашу окунули а он в ладошки хлопает. Все же ставленники плешивого,назначенцы, от народа то есть от стада ничего не зависит.



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  • 7 | 20.09.2019, 10:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18593 | Рейтинг: -3216,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Башлык умер, Да здравствует башлык, а старый что, умер что ли? Вроде сидел там с Гульшаткой. Придушили что ли?



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  • 8 | 20.09.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...набравший на выборах 8 сентября 82% голосов...
=======
0просил 124 встречных-поперечных, один Фарит сказал что голосовал за Срадия!



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  • 9 | 20.09.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Придушили что ли?

--------------------------

Душили-душили, ДУШШШЫЛИ-ДУШШШЫЛИ...



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  • 10 | 20.09.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.09.2019, 10:58 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18564 | Рейтинг: -3211,9
Башлык умер, Да здравствует башлык, а старый что, умер что ли? Вроде сидел там с Гульшаткой. Придушили что ли?
==========
Какашка, твой кумир- икона еще не умер, а он ведь наааамного старше Хамитова.



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  • 11 | 20.09.2019, 11:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18593 | Рейтинг: -3216,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Какашка, твой кумир- икона еще не умер, а он ведь наааамного старше Хамитова.
-------
Вот и хорошо. Пусть и тебя переживет.



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  • 12 | 20.09.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 20.09.2019, 11:55 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18567 | Рейтинг: -3211,9
Какашка, твой кумир- икона еще не умер, а он ведь наааамного старше Хамитова.
-------
Вот и хорошо. Пусть и тебя переживет.
-----------------------
Ну, коли так, грязного желчегона как ты он точно наверное переживет)))



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  • 13 | 20.09.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.09.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.09.2019, 11:55 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18567 | Рейтинг: -3211,9
Какашка, твой кумир- икона еще не умер, а он ведь наааамного старше Хамитова.
-------
Вот и хорошо. Пусть и тебя переживет.
-----------------------
Ну, коли так, грязного желчегона, как ты, он точно, наверное, переживет)))

=============

- Я всех вас переживу! Вы не знаете (Рахимова)! (Рахимов) вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!



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  • 14 | 20.09.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть работает на благо РБ! Все же будет получше Хамитки !



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  • 15 | 20.09.2019, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 20.09.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован


- Я всех вас переживу! Вы не знаете (Рахимова)! (Рахимов) вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже!

*****
купить и продать можно только то, что чего-то стоит. А тут - одни нули, пыжащиеса изображать из себя хоть что-то



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  • 16 | 20.09.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Бл, год в стране башкир ничего не сделано по мусорной реформе.
Ну, привезли на кошельки населения эффективного менеджера Киреева , а где результаты?
Какой нх эффективный?
Скорее наоборот.
И что за последний год стала доступнее башкирская медицина?
Единственное, что слышим по БСТ, и что нельзя проверить -это утверждение, что прекратился отток врачей из страны башкир.
Выпускники перед зачислением, чтобы не сидеть месяц в забелинских поликлиниках, не одну тысячу родительских денег потратили на получение медсправки в вуз.
Будущие солдаты чтобы подлечится перед призывом, ждут неделями приема.
Скажите, где в каком месте страны башкир вы обнаружили в течении этого года нормальное отношение к человеку?
МФЦ? Отнюдь!
Полиция? Увы!
КСП РБ? Эта структура по обелению темных дел как была в кривых зеркалах, так и осталась за черным занавесом
Что изменилось в стране башкир от непосильной работы москвичей в лучшую сторону?



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  • 17 | 20.09.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 20.09.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После вручения удостоверения главы он также заявил, что подготовил программу развития региона
======
А кто то, кроме него самого, видел эту "прогоамму"?
======
Срадий на другой день назначил вице-премьером группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевича.

У вас ещё вопросы имеются???????
тогда его сын не групповой насильник минус три квартиры и он деп Курултая!!!



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  • 18 | 20.09.2019, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
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После казни последнего герцога Монморанси ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так вот откуда появилась кличка собаки из "Трое в лодке, не считая собаки " Джером К.Джерома! Очень Опытный



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  • 19 | 20.09.2019, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну шо, граждане тунеядцы, алкоголики и извращенцы, мои вам поздравления!
Сейчас избранник судьбы приступит к осуществлению мечты всей своей жизни. Запасайтесь вазелином и запасными подгузниками. Граждане из числа бабуинов и их родственники занимают места в первом ряду. Действие начнется с вас. Человек соскучился по работе дома, поэтому пройдет неспеша до последнего ряда и осчастливит каждого. Это вам не хилый импотент-предшественник.
Электрик, можете гасить свет.



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  • 20 | 20.09.2019, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
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История девочки из Стерлитамакского района в очередной раз показала высочайшую степень халатного отношения к столь важному и социально значимому делу гражданки Ивановой из команды Хамитова.
Но хабирову она , непонятно на каких основаниях, пришлась ко двору?
Мамы годами пишут жалобы на Иванову из-за ежегодного сбора одних и тех же справок и отвратительной работы чиновниц с людьми на местах.



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