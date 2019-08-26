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Движение без перемен

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Экс-кандидат на пост главы Башкортостана объявил об этом на пресс-конференции в пятницу. По его словам, движение должно объединить всех неравнодушных граждан Башкирии, которые хотят изменений в разных областях жизни Республики.

Движение без перемен


В первое время Барабаш не планирует каким-либо образом регистрировать движение в Минюсте.

Для привлечения сторонников Барабаш намерен запустить сайт Peremen.org.

Эхо Москвы






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  • Гость
  •  
  • 1 | 23.09.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Барабаш анонсировал создание в Башкирии «Движения перемен»
=========================================
Почему не уточняется каких перемен, каково их направление, вектор?!
Похоже это ещё тот балабол: "Главное - прокукарекать, а там хоть нерассветай"



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3

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  • Гость
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  • 2 | 23.09.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.09.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Барабаш анонсировал создание в Башкирии «Движения перемен»
=========================================
Почему не уточняется каких перемен, каково их направление, вектор?!

============

Один доорался: "Переме-е-ен!!! Мы ждём переме-е-ен!!!" Жрите с маслом.



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4

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  • Гость
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  • 3 | 23.09.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабашка, видать, курнул чего то намедни, а пипл здесь хавает все подряд и репу чешет, каких таких перемен захотел этот рыжик.
Потешный у нас народец!



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1

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  • Эксперт
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  • 4 | 23.09.2019, 11:00 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 610 | Рейтинг: +193,6
Два типа лозунгов для «барабашевского движения».

1) Мы – за! Слава! Всецело поддерживаем! Только он и никто другой! Вперед!
2) Доколе! Хватит! За что нас так? Надоели! Убирайтесь!

Ну, конечно же, возможны другие лозунги: "Бузова, а не Собчак!", "Киркоров наше все!" и т.д.



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8

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  • Гость
  •  
  • 5 | 23.09.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.09.2019, 11:00 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 610 | Рейтинг: +193,6

Два типа лозунгов для «барабашевского движения».

1) Мы – за! Слава! Всецело поддерживаем! Только он и никто другой! Вперед!
2) Доколе! Хватит! За что нас так? Надоели! Убирайтесь!

Ну, конечно же, возможны другие лозунги: "Бузова, а не Собчак!", "Киркоров наше все!" и т.д.
====================
А про Шаймиева что нить будет?



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1

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  • Гость
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  • 6 | 23.09.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знакомый запах старого коричневого пятна
20.09.2019 282 (комментария)

----------------

Вот так. Накомментировали на 282.



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0

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  • 7 | 23.09.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что не ясно, господа?
Хабиров приехал реставрировать рахимовский режим, поставивший регион на колени в трясину родоплеменной коррупции.
Год БСТ демонстрировало его турпоездки п стране башкир и невнятную кадровую политику, а что изменилось в лучшую сторону для населения?
Башкирию как потрясали социальные скандалы, так и продолжают потрясать....
Нужно движение, но где новая команда?
Теже братки , дербанящие страну башкир с 90-х. Тот же раздутый до чрезвычайности ловоохотливыц бюрократической аппарат, живущий по схеме, что бы не делать лишь бы ничего не
делать.
В этом отношении прав г-н Медведев - надо сокращать чиновников.
И не 20%, а добрую половину.
И обязательная ротация, подбор, обучение и расстановка руководящих кадров по личностным данным и рейтинговому голосованию.
Как в любом цивилизованном обществе.



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  • 8 | 23.09.2019, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Яувшей.

Не вижу разницы между татарскими национастами и башкирскими.

Мне одинаково противны как кацанутые валидовцы, так яушанутые ученые некоторыми местами татарские пантюркисты.

Всех их нужно считать тормозами развития российского общества в угоду нашим врагам.

Все они депрессанты , не знают, что такое результативный труд впрочем, как и их националистические элиты, забыли основной закон,приписываемый Чингисхану и который любили повторять выдающиеся лидеры и философы: Наполеон, Кант, Сталин, Черчиль, Деголь, Косыгин и др:

ОДИН МИР, ОДНА СТРАНА, ОДИН НАРОД, ОДНА СУДЬБА.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 23.09.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое может быть движение в стране башкир, если все чиновники в ней кацанутые?
В Белорецке идет дождь со снегом, а гастарбайтеры кладут асфальт за счёт средств федеральной программы.
Кого обманываем? Федеральный центр? Местное население?
Хабирова и прочих экспатов?
Муниципалам не дороги нужны, они имеют другой интерес.
А Белорецкое КСП и многочисленные местные блюстители и надзиратели закона и порядка в погонах в это время пьют чай....
Где посадки и знает ли Москва как бездарно в Башкирии закапываются деньги, так нужные в других местах.



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  • Гость
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  • 10 | 23.09.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 23.09.2019, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
--------------------
При чем тут националисты? Товарич! Ты сначала как следует опохмелись, только потом приближайся к клавиатуре. Лучше ничего не пиши. Или посоветуйся с собутыльником.



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1

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  • 11 | 23.09.2019, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где посадки и знает ли Москва как бездарно в Башкирии закапываются деньги, так нужные в других местах.
__________________________________
г. Кыштым
Вчера первую партию евроконтейнеров разместили на базе «Дорсервиса».

Сейчас идёт их постановка на учёт комитетом по управлению имуществом, после чего они будут переданы в управление городского хозяйства. Установкой евроконтейнеров на мусорных площадках займётся региональный оператор – кыштымская компания «Спецсервис». На их приобретение был выделен один миллион 650 тысяч 500 рублей из регионального бюджета. Ещё 400 тысяч добавил местный. Всего 140 штук.
___________________
итого , на яндекс магазине цена 1 контейнера =2500, выделили 2 миллиона на 140 контейнеров, цена одного под 15 тыров... я бубу бабу ягу . ставят как заботу о людях и выполнение мусорной реформы
турк



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1

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  • Гость
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  • 12 | 23.09.2019, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое движение?
БСТ толко что показало стоящие машины с людьми и грузами из--за выпавшего снега в уральских горах.
МЧС со своими эсмесками какой год не может организовать производство и продажу цепей для грузовиков и браслеты для легковых, а дорожники найти денег на вторые полосы на подьемы и аварийные сьезды на подъемах и спусках.
Эх, страна башкир!
Одни разговоры чиновников про светлое будущее.
А население хочет работать и жить нормально сегодня.



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  • 13 | 23.09.2019, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 му.
С валидовцами и пантюркистами не разговариваю.
И руки не жму, не то что пить.
Грязные людишки с грязными душонками.
Брезгую, знаете ли.



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1

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  • 14 | 23.09.2019, 18:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Кыштыме хоть какое то шевеление власти обозначают.
А в заваленной по самое не могу мусором и изрезанной рукотворными оврагами стране башкир одни пустые разговоры про мусорную реформу.
У нас во дворе как была мусорка с дырявыми баками посреди луж и дерьма, так и осталась до очередного срока каденции Х2.
Открыто говорится населению - гони монеты(дайте еще денег) и что- нибудь попытаемся решить с мусором.



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  • 15 | 23.09.2019, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну шо, пипл, хотели "крепкую руку" - получили.
Хотели красавицу первую леди - получили.
Все как в сказке.
А теперь, закружились в дружном хороводе под звонкие трели курая.
То ли ещё будет.



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1

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  • Участник
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  • 16 | 23.09.2019, 20:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13084 | Рейтинг: -1955,9
15 | 23.09.2019, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ну шо, пипл, хотели "крепкую руку" - получили.
Хотели красавицу первую леди - получили.
Все как в сказке.
А теперь, закружились в дружном хороводе под звонкие трели курая.
То ли ещё будет.
____________________________________________
А как же.
Хотелось человека деятельного.
Мы его получили.
Надоело хамитовское болото.
Движуха пошла.
И это позволяет смотреть вперёд более оптимистично.
Наверняка будут ошибки, наверняка будут решения, которые мне лично не понравятся.
Но движение есть и это радует.



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