Движение без перемен ...

Экс-кандидат на пост главы Башкортостана объявил об этом на пресс-конференции в пятницу. По его словам, движение должно объединить всех неравнодушных граждан Башкирии, которые хотят изменений в разных областях жизни Республики.В первое время Барабаш не планирует каким-либо образом регистрировать движение в Минюсте.Для привлечения сторонников Барабаш намерен запустить сайт Peremen.org.