В первое время Барабаш не планирует каким-либо образом регистрировать движение в Минюсте.
Для привлечения сторонников Барабаш намерен запустить сайт Peremen.org.
Эхо Москвы
Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
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Движение без перемен
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