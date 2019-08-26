Сибай снова тлеет ...

В Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах местного филиала Учалинского ГОК (входит в УГМК-холдинг), еще сохраняются очаги тления, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника службы прогноза и предотвращения окислительных процессов филиала Армана Утигенова.До 1 октября УГОК планирует согласовать в Роснедрах проект третьего этапа подтопления шахт еще на 40 м, до уровня 389 м. «По южному борту есть маленькое тление, из-за этого решили продолжить подтопление»,— отметил собеседник агентства.По оценке представителя филиала УГОК, с февраля, когда комбинат приступил к затоплению шахт, температура очагов по южному и северному бортам, которые остаются под водой, снизилась до 15 и 12 градусов соответственно. Это в пять раз меньше первоначальных значений. Превышение содержания вредных веществ в воздухе, по словам Армана Утигенова, не регистрируется с 13 июня. Он добавил, что при отсыпке северного борта карьера поднимается пыль, которую местные жители принимают за дым: «Порода сухая. Мы ее увлажняем, но при таких объемах все не намочить».Представитель группы сибайских экоактивистов Эдуард Кадыров сообщил, что последние превышения ПДК по диоксиду серы на датчиках, установленных активистами, регистрировались в непосредственной близости от карьера в августе. «Повышения были не значительные, но они были»,— отметил он.