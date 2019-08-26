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Сибай снова тлеет

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В Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах местного филиала Учалинского ГОК (входит в УГМК-холдинг), еще сохраняются очаги тления, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника службы прогноза и предотвращения окислительных процессов филиала Армана Утигенова.

Сибай снова тлеет


До 1 октября УГОК планирует согласовать в Роснедрах проект третьего этапа подтопления шахт еще на 40 м, до уровня 389 м. «По южному борту есть маленькое тление, из-за этого решили продолжить подтопление»,— отметил собеседник агентства.

По оценке представителя филиала УГОК, с февраля, когда комбинат приступил к затоплению шахт, температура очагов по южному и северному бортам, которые остаются под водой, снизилась до 15 и 12 градусов соответственно. Это в пять раз меньше первоначальных значений. Превышение содержания вредных веществ в воздухе, по словам Армана Утигенова, не регистрируется с 13 июня. Он добавил, что при отсыпке северного борта карьера поднимается пыль, которую местные жители принимают за дым: «Порода сухая. Мы ее увлажняем, но при таких объемах все не намочить».

Представитель группы сибайских экоактивистов Эдуард Кадыров сообщил, что последние превышения ПДК по диоксиду серы на датчиках, установленных активистами, регистрировались в непосредственной близости от карьера в августе. «Повышения были не значительные, но они были»,— отметил он.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 24.09.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сибай снова тлеет
=================================
Зато, радий наградил орденом салаватки мэра Сибая, называвшего общественников «козлами и экскрементами»

ВОВПРС: Ну и кто КОЗЕЛ(ы)?!



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  • 2 | 24.09.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +8,3
И ещё. Надо добиваться компенсации жителям за отравления и вредные воздействия на их здоровье. Тема для руководителей республики и Совета по правам человека в Башкирии.



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  • 3 | 24.09.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.09.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +8,3
И ещё. Надо добиваться компенсации жителям за отравления и вредные воздействия на их здоровье. Тема для руководителей республики и Совета по правам человека в Башкирии.
===
уточню:
согласно нашему основному закону: Конституции: арест акций УГМК, УГОК, БМСК!
другого языка Путин не понимает!



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4

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  • 4 | 24.09.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.09.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован

Сибай снова тлеет
========
Зато, радий наградил орденом салаватки мэра Сибая, называвшего общественников «козлами и экскрементами»

ВОВПРС: Ну и кто КОЗЕЛ(ы)?!
========
кстати он ещё именовал "бабуинами"
вы согласны с этим термином?!
судя по результатам 8 сентября текущего года 1 794 176 голосов = 82,02% согласны! это у них такой своеобразный референдум доверия и подтверждения что они и бабуины, и «козлы и экскременты»



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  • 5 | 24.09.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***аболы от низшего вахлака до высшего,еще в ноябре прошлого года обещали решить вопрос,потом март,апрель и т.д.нынешнего года и где результат?ек.



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  • 6 | 24.09.2019, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
***аболы от низшего вахлака до высшего,еще в ноябре прошлого года обещали решить вопрос,потом март,апрель и т.д.нынешнего года и где результат?ек.

Хватит паром писаться во все стороны. Займись делом, кутак баш, прими боярышник и на боковую. Это вопрос не твоего ума. Хотел твердую руку, вот и оставь решение этих вопросов профессионалам.



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  • 7 | 24.09.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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6 | 24.09.2019, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

***аболы от низшего вахлака до высшего,еще в ноябре прошлого года обещали решить вопрос,потом март,апрель и т.д.нынешнего года и где результат?ек.

Хватит паром писаться во все стороны. Займись делом, кутак баш, прими боярышник и на боковую. Это вопрос не твоего ума. Хотел твердую руку, вот и оставь решение этих вопросов профессионалам.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------------------Уж не та-ли твердая рука,которая "науправляла" в Красногорске,и не те-ли "профессионалы",которые там-же наку....тачили, теперь "профессионально"будут рас...кутачивать с любовью к родным местам Башкирию,А?



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  • 8 | 24.09.2019, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 24.09.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +8,3
И ещё. Надо добиваться компенсации жителям за отравления и вредные воздействия на их здоровье. Тема для руководителей республики и Совета по правам человека в Башкирии.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддерживаю мнение Альберта Я! Тема компенсации должна наглядно показать кто есть кто и избавить от многих иллюзий! Сразу будет видно настрой Главы РБ о заботе о населении не только на словах! Будет видно отличие СПЧ от ОП или их полную идентичность! Тема компенсаций - это этакий оселок, который должен очистить от всяческих иллюзий тех, у кого они пока есть! Очень Опытный



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  • 9 | 24.09.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Проблема экологии Башкирии - это старая и больная и нерешаемая тема.
Властям легче проплатить общественникам и социальным активистам, чем ссорится с собственниками проблемных предприятий, зачастую принадлежащим иностранным кампаниям.
И какое надо было иметь государственное мышление бывшему министру экологии РБ Хамитову, чтобы стоя на фоне заводских труб В Стерлитамакском районе на камеру БСТ хвалить фермеров собравших возле проблемного завода по 50 центнеров мутированой пшеницы.
Лудей и скот кормить этой пшеницей можно только ненавидя весь мир.
Теперь страна башкир имеет очередной скандал с детьми мутантами?
Это плешивого самовлюбленного невнятного происхождения индюка надо бы заставить со своей незаслуженной нехилой пенсии оплатить лечение девочки из Стерлитамакского района.



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  • 10 | 24.09.2019, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.09.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.09.2019, 11:56 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 241 | Рейтинг: +8,3
И ещё. Надо добиваться компенсации жителям за отравления и вредные воздействия на их здоровье. Тема для руководителей республики и Совета по правам человека в Башкирии.
===
уточню:
согласно нашему основному закону: Конституции: арест акций УГМК, УГОК, БМСК!
другого языка Путин не понимает!
======
тоько при условии ареста = национализации акций мажоритарных владельцев можно отсроить новый город не подлежащий отраве "Вашим" Путиным!!!



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  • 11 | 24.09.2019, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
старожилы аборигены утверждают что диоксидом серы они дышат лет двадцать!!!предоставить им льготный 2-ой список профессий для выхода на пенсии!!!



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