Националисты дошли до Тишкова

Академика Тишкова требуют привлечь к ответственности за пропаганду языкового превосходства.Алмаз Имамов направил обращение в Прокуратуру Республики Татарстан.Активист Алмаз Имамов обратился в Прокуратуру Республики Татарстан с требованием привлечь академика Валерия Тишкова к ответственности за статью ученого в газете "Известия".— В данной статье имеются предложения, подстрекающие к дискриминации, оправдывающие дискриминацию народов РФ в части использования своих родных языков в образовании и других сферах. В статье используются оскорбления и сравнения с психическими больными лиц, изучающих родной язык как язык своей национальности. В статье оправдываются и пропагандируется создание дискриминационных антиконкурентных преимуществ для русского языка по отношению другим языкам РФ и мира на всей территории РФ. В статье Валерии Тишков пропагандирует языковое превосходство русского языка, — считает Имамов.Напомним, Тишков пишет, что языки должны быть равноправны, но они не могут быть равны по своему использованию, возможностям и статусу."На русском языке создана часть значимого мирового культурного наследия, как, например, произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского. Поэтому в нашей стране он всегда будет пользоваться преимуществом", — отмечал этнолог в своей статье.По Конституции Татарстана, оба государтсвенных языка республики равноправные.Прокуратура Республики Татарстан подтвердила получение обращения, утверждает Имамов.Напомним, в прошлом году Сбербанк попал в скандальную историю из-за татарского языка —​ житель Набережных Челнов Алмаз Имамов обвинил банк в дискриминации по национальному признаку.