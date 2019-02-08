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Националисты дошли до Тишкова

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Академика Тишкова требуют привлечь к ответственности за пропаганду языкового превосходства.

Националисты дошли до Тишкова


Алмаз Имамов направил обращение в Прокуратуру Республики Татарстан.

Активист Алмаз Имамов обратился в Прокуратуру Республики Татарстан с требованием привлечь академика Валерия Тишкова к ответственности за статью ученого в газете "Известия".

— В данной статье имеются предложения, подстрекающие к дискриминации, оправдывающие дискриминацию народов РФ в части использования своих родных языков в образовании и других сферах. В статье используются оскорбления и сравнения с психическими больными лиц, изучающих родной язык как язык своей национальности. В статье оправдываются и пропагандируется создание дискриминационных антиконкурентных преимуществ для русского языка по отношению другим языкам РФ и мира на всей территории РФ. В статье Валерии Тишков пропагандирует языковое превосходство русского языка, — считает Имамов.

Напомним, Тишков пишет, что языки должны быть равноправны, но они не могут быть равны по своему использованию, возможностям и статусу.

"На русском языке создана часть значимого мирового культурного наследия, как, например, произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского. Поэтому в нашей стране он всегда будет пользоваться преимуществом", — отмечал этнолог в своей статье.

По Конституции Татарстана, оба государтсвенных языка республики равноправные.

Прокуратура Республики Татарстан подтвердила получение обращения, утверждает Имамов.

Напомним, в прошлом году Сбербанк попал в скандальную историю из-за татарского языка —​ житель Набережных Челнов Алмаз Имамов обвинил банк в дискриминации по национальному признаку.

Идель.Реалии
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  • 1 | 24.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
языки... не могут быть равны по своему использованию, возможностям и
статусу.
=============================
Согласен с академиком Тишковым. НО! Хотелось бы добавить, Важно не только на каком языке говорит человек, важно на каком он думает!!!!
Пример : возьмем жителя севера, скажите он сморжет передать содержание "Божественной комедии", или объснить тригонаметрические функции, на своем языке? Ну конечно же НЕТ! А тот же башкирский язык,- настолько приметивен что его можно выучить за неделю (только нахрен он кому нуже)



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  • 2 | 24.09.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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У этого шовиниста Тишкова есть "ученики" и в республиках. Один из них, уголовник Габдрафиков, поставлен смотрящим за национально-культурной автономией татар Башкортостана. Работает целая федеральная бригада "ученых" по искоренению родных языков нерусских народов России.



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  • 3 | 24.09.2019, 09:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
Указали на границу. Выдающегося ученого-этнолога депортировали, сорвав лекции и встречи с эстонскими коллегами.

Власти Эстонии отказалась впустить в страну известного российского этнолога и антрополога и академика Валерия Тишкова, который прилетел в Таллин для встречи с общественностью по приглашению международного медиаклуба «Импрессум»

дело в моей позиции по вопросам этнической политики в Балтии, прежде всего в Латвии и Эстонии.

я... выступал за введение официального двуязычия.

В Эстонии очень нервно реагируют на все, что не совпадает с линией государственной политики в вопросах национального строительства, национальном вопросе, политики в отношении меньшинств. Хотя я считаю, что с их стороны в отношении финно-угорских народов творится просто безобразие. Они изобрели этот миф о геноциде финно-угорских народов в России
................................
Тишков, значит, выступал за двуязычие в Эстонии. Не в Удмуртии, никак нет.



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  • 4 | 24.09.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тишков, значит, выступал за двуязычие в Эстонии. Не в Удмуртии, никак нет.
________________________________
для особо башковитых Зулипы и Ирика - нет никакой проблемы с РЯ в прибалтиках. есть раздутое самомнение и желание по политизироваться некоторых йопнутых. в прибалтиках есть ГОС ЯЗЫКИ и для получения гражданства энд работы - обязан их знать . ЭТО НОРМАЛЬНО!!! при этом никто не запрещает в повседневной жизни говорить на РЯ.
кому не нравится такая ситуевина - ласкаво просимо на Родину (сказал путин) - ни одна манТа и ни один )(ер не принял предложение сиятельного, но продолжают стонать об "ущемлении"... ну прям как Б, Т- нацики
турк



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  • 5 | 24.09.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Тишков пишет, что языки должны быть равноправны, но они не могут быть равны по своему использованию, возможностям и статусу."

-----------------------

Абсолютно верно.



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  • 6 | 24.09.2019, 10:18 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 611 | Рейтинг: +193,8
Дипломная работа Тишкова - «Позиция США на Потсдамской конференции».
Кандидатская - «Исторические предпосылки канадской революции 1837 г.»
Докторская - «Освободительное движение в колониальной Канаде»

И вот человек с таким идеологически-научным багажом командует уже российскими национальными делами. Видимо, хочет возглавить «русское освободительное движение» в Российской федерации. Сначала отнять язык, потом изменить самоидетификацию, оправославить, подправить историю и …победа!



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  • 7 | 24.09.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласен с академиком Тишковым. НО! Хотелось бы добавить, Важно не только на каком языке говорит человек, важно на каком он думает!!!!
Пример : возьмем жителя севера, скажите он сморжет передать содержание "Божественной комедии", или объснить тригонаметрические функции, на своем языке? Ну конечно же НЕТ! А тот же башкирский язык,- настолько приметивен что его можно выучить за неделю (только нахрен он кому нуже)
-------------------------------
С Тишковым я согласен, а вот с тобой нет. Скажи ка умник, а Божественная комедия или тригонометрические функции это русские достижения? Нет их перевели на русский. Так же свободно их можно перевести и переводят на другие языки. Поверь в Эстонии их изучают не на русском языке.



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  • 8 | 24.09.2019, 10:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
Валерий Тишков: Двуязычие только укрепит эстонское общество

"Главное — это обеспечить этническим русским реальные условия и чувство уверенности, что они полноправные граждане новых государств

Эстония перегибает палку. Они ниспровергают базовые принципы, на которых зиждется европейское общество, - это свобода слова, свобода собраний, свобода передвижений, свобода печати... Страна опускается во мрак тоталитаризма
..........................
Тишков подал в суд на МВД Эстонии в связи с запретом въезда в страну

в исковом заявлении в административный суд Тишков ходатайствовал об отмене соответствующего решения МВД, а также настаивал на удалении отметки о запрете на въезд из государственного реестра данных.

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию российского академика Валерия Тишкова, оспаривающего запрет на въезд в Эстонии. счел, что для аннулирования данного акта нет оснований.

Академик Тишков проиграл Эстонии в судах всех трех инстанций

Академик РАН готов дойти до ЕСПЧ в борьбе за право въезда в Эстонию

"Такие шаги Таллина, разумеется, не останутся без ответа и будут нами учитываться в контексте двусторонних отношений", - заявили в МИД России.
................................
Ничё, сёдня отказали - завтра въедем на танках. Тишков возглавит танковую колонну. Эстонцы на коленях встретят.



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  • 9 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тишков молодец. Мы ждем переписи чтобы избавиться от навязанной нам национальности. Мы были отдельным народом и даже по переписи 1926 года мы были самостоятельным народом и снова станем сами собой.



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  • 10 | 24.09.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ни одна манТа и ни один )(ер не принял предложение сиятельного, но продолжают стонать об "ущемлении"...
турк

--------------------

Они там родились, это их родина.



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  • 11 | 24.09.2019, 10:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
1 | 24.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
скажите он сморжет передать содержание "Божественной комедии", или объснить тригонаметрические функции, на своем языке?
А тот же башкирский язык,- настолько приметивен
--------------------------
До тебя дошло содержание Комедии Данте - на каком языке? Неужели языке оригинала?

тригонАметрические функции - твои предки придумали?

Ты, со своей примЕтивностью, многого достиг? Достиг бы, если б не прикрыли грандиозный Уфагубъ. Эх, а какой сайт был!



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  • 12 | 24.09.2019, 10:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
9 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тишков молодец. Мы ждем переписи чтобы избавиться от навязанной нам национальности. Мы были отдельным народом и даже по переписи 1926 года мы были самостоятельным народом и снова станем сами собой.
-------------------------
А пока походи в дурачках.



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  • 13 | 24.09.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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вопрос к Яушеву, а ты - Чингизид или Булгар? ты за какую Татарию - Ордынскую или Булгарскую?
турк



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  • 14 | 24.09.2019, 10:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
Переход на государственный язык — естественный процесс. Именно так себя ведут наши эмигранты, уезжая во Францию, Германию или Америку. И никто их за это не осуждает.
-------------------------
Удмурты, погибший Альберт Разин - никуда не уезжали. Они - коренные жители, живут на своей исторической земле с незапамятных времен.

А оказались в положении эмигрантов в своей республики. А понаехашие - полными хозяевами.



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  • 15 | 24.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пример : возьмем жителя севера, скажите он сморжет передать содержание "Божественной комедии", или объснить тригонаметрические функции, на своем языке?
----------------------------
Турк с кухаркой смоРжет обЬснить тригонАметрические.... да ты сам чурка!



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  • 16 | 24.09.2019, 10:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
кому не нравится такая ситуевина - ласкаво просимо на Родину (сказал путин) - ни одна манТа и ни один )(ер не принял предложение сиятельного, но продолжают стонать об "ущемлении"... ну прям как Б, Т- нацики
турк
-----------------------------
У Тишкова свое мнение про ласково просимо на Родину. О мигрантах-соотечественниках.

переезд в РФ соотечественников приведёт к росту национализма на Украине и в других постсоветских государствах, и «мы лишимся очень мощного связующего звена с этими странами». «Если не станет русских на Украине, она просто превратится во враждебное государство

"Репатриация с Украины или Казахстана - это вообще абсурд

Так мы лишимся очень мощного связующего звена с этими странами. Если не станет русских на Украине, она просто превратится во враждебное государство.
----------------------------------
Почему русское население должно оставаться на постсоветском пространстве, причем не ассимилироваться, с этой целью поддерживать русский язык на заграничном пространстве - яснее ясного.

Пятая колонна - вещь полезная во все времена. Не зря засылали и завозили, невзирая на протесты коренных.

А татары выполняли функцию буфера в тюркоязычных и мусульманских территориях, приобретенных Империей.



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  • 17 | 24.09.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они там родились, это их родина.
_________________________
дануна, прям все там родились?
- скажи гвоздика
- гвоздика
- не 3.14зди ка
даже если кто и родился, то родился в СССР, а правопреемником СССР кто является ? вот и пусть 3.14здуют на Родину или принимают условия суверенного государства, а не ноют об ущемлении. то же самое касается Б. Т. нациков - станете суверенными ну или хотя бы ФЕДЕРАЦИЯМИ - флаг в руки. но для этого вам надо родить типа Джохара кого-нить, да самим пройти через кровь и боль, да поголодать некоторое время... боюсь кишка тонковата с одной стороны, а с другой - а оно вам надо? проще ныть, пиариться на своей исключительности.
вон Зуляпа Кряшена как осадила -
Мы были отдельным народом и даже по переписи 1926 года мы были самостоятельным народом и снова станем сами собой.
-------------------------
А пока походи в дурачках.

Яушев - Кряшен - это Булгар, а ты за какой интернационал? Булгар Татар или Ордын Татар
турк



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  • 18 | 24.09.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А татары выполняли функцию буфера в тюркоязычных и мусульманских территориях, приобретенных Империей.
__________________
определитесь уже про каких ТАТАР вы говорите. Про Булгар или Ордынцев. мне станет понятнее что вам ответить
турк



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  • 19 | 24.09.2019, 11:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
Русский язык - самый родной и роднее всех родных

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, создан Указом Президента Российской Федерации и приступил к работе с 1 января 2012 года.

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И так далее.



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  • 20 | 24.09.2019, 11:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30706 | Рейтинг: -710,9
определитесь уже про каких ТАТАР вы говорите. Про Булгар или Ордынцев. мне станет понятнее что вам ответить
турк
-----------------------
В совецких паспортах татарами называли татар. В т.ч. крымских.

В царские времена татарами - всех тюркоязычных, в т.ч. азербайджанцев.

Сморя в какую эпоху. Сами булгары или ордынцы себя татарами. Как только вошли в состав - так им и присвоили, и булгарам, и ордынцам. Русские чиновники в этнографических особенностях плохо разбирались, чихали на них.

Раз назвали - значит назвали, раз немцы - значит немцы.



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