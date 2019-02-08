Алмаз Имамов направил обращение в Прокуратуру Республики Татарстан.
Активист Алмаз Имамов обратился в Прокуратуру Республики Татарстан с требованием привлечь академика Валерия Тишкова к ответственности за статью ученого в газете "Известия".
— В данной статье имеются предложения, подстрекающие к дискриминации, оправдывающие дискриминацию народов РФ в части использования своих родных языков в образовании и других сферах. В статье используются оскорбления и сравнения с психическими больными лиц, изучающих родной язык как язык своей национальности. В статье оправдываются и пропагандируется создание дискриминационных антиконкурентных преимуществ для русского языка по отношению другим языкам РФ и мира на всей территории РФ. В статье Валерии Тишков пропагандирует языковое превосходство русского языка, — считает Имамов.
Напомним, Тишков пишет, что языки должны быть равноправны, но они не могут быть равны по своему использованию, возможностям и статусу.
"На русском языке создана часть значимого мирового культурного наследия, как, например, произведения Льва Толстого, Антона Чехова и Федора Достоевского. Поэтому в нашей стране он всегда будет пользоваться преимуществом", — отмечал этнолог в своей статье.
По Конституции Татарстана, оба государтсвенных языка республики равноправные.
Прокуратура Республики Татарстан подтвердила получение обращения, утверждает Имамов.
Напомним, в прошлом году Сбербанк попал в скандальную историю из-за татарского языка — житель Набережных Челнов Алмаз Имамов обвинил банк в дискриминации по национальному признаку.
Идель.Реалии
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Националисты дошли до Тишкова
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