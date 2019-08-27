Оперный бас Аскар Абдразаков возглавил театр оперы и балета в Уфе

Известный оперный бас, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург) Аскар Абдразаков назначен художественным руководителем Башкирского государственного театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.Аскар Абдразаков родился в Уфе в 1969 году, выпускник Уфимского государственного института искусств. В начале 1990-х годов был солистом уфимского театра.В 2010-2011 годах работал министром культуры Башкирии. Покинул эту должность в результате коррупционного скандала: был обвинен в растрате из бюджета 188 тыс. руб. и превышении должностных полномочий, но в 2014 году оправдан судом.В 2016 году певец взыскал с минфина Башкирии 133 тыс. руб. ущерба, понесенного в результате расследования его уголовного дела.В марте 2019 года получил должность советника врио главы республики Радия Хабирова.***Российский оперный певец Аскар Абдразаков рассказал «Трибуне Общественной палаты», что он думает о призывах выйти 10 декабря на митинги.«Все эти сборища, манифестации ни к чему хорошему не приведут. Думаю, что не все те, кто выходят на митинги, до конца понимают, что они делают. Вероятно, есть какая-то маленькая группа людей, которая пытается развернуть страну в том направлении, которое нужно им и сбивает с толку остальных. Я не понимаю, зачем вводить людей в заблуждение, считаю, что эти люди просто толкают страну в хаос», — считает оперный певец.«Я убежден, что «Единая Россия» – это партия, которая лидирует на протяжении многих лет. Есть тенденция к росту уровня жизни в стране и приятно, что партия работает, идет вперед. Считаю, что ее нужно просто поддержать. Победа «Единой России» заслуженна, эта партия ведет страну в правильном направлении и есть определенная цель. Да, у молодежи во все времена может быть свой выбор, своя цель, этого никто и никогда не отнимет, но я хочу высказать свое мнение — когда задан правильный вектор, нужно ему следовать. Молодежь должна подумать и во всем этом разобраться, но хаос устраивать нельзя. Ничего хорошего из этого никогда не выходило», — сказал Аскар Абдразаков.