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Оперный бас Аскар Абдразаков возглавил театр оперы и балета в Уфе

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Известный оперный бас, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург) Аскар Абдразаков назначен художественным руководителем Башкирского государственного театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.

Оперный бас Аскар Абдразаков возглавил театр оперы и балета в Уфе


Аскар Абдразаков родился в Уфе в 1969 году, выпускник Уфимского государственного института искусств. В начале 1990-х годов был солистом уфимского театра.

В 2010-2011 годах работал министром культуры Башкирии. Покинул эту должность в результате коррупционного скандала: был обвинен в растрате из бюджета 188 тыс. руб. и превышении должностных полномочий, но в 2014 году оправдан судом.

В 2016 году певец взыскал с минфина Башкирии 133 тыс. руб. ущерба, понесенного в результате расследования его уголовного дела.

В марте 2019 года получил должность советника врио главы республики Радия Хабирова.

Майя Иванова, Коммерсант
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09.12.2011: Аскар Абдразаков: «Победа «Единой России» заслуженна»

Российский оперный певец Аскар Абдразаков рассказал «Трибуне Общественной палаты», что он думает о призывах выйти 10 декабря на митинги.

«Все эти сборища, манифестации ни к чему хорошему не приведут. Думаю, что не все те, кто выходят на митинги, до конца понимают, что они делают. Вероятно, есть какая-то маленькая группа людей, которая пытается развернуть страну в том направлении, которое нужно им и сбивает с толку остальных. Я не понимаю, зачем вводить людей в заблуждение, считаю, что эти люди просто толкают страну в хаос», — считает оперный певец.

«Я убежден, что «Единая Россия» – это партия, которая лидирует на протяжении многих лет. Есть тенденция к росту уровня жизни в стране и приятно, что партия работает, идет вперед. Считаю, что ее нужно просто поддержать. Победа «Единой России» заслуженна, эта партия ведет страну в правильном направлении и есть определенная цель. Да, у молодежи во все времена может быть свой выбор, своя цель, этого никто и никогда не отнимет, но я хочу высказать свое мнение — когда задан правильный вектор, нужно ему следовать. Молодежь должна подумать и во всем этом разобраться, но хаос устраивать нельзя. Ничего хорошего из этого никогда не выходило», — сказал Аскар Абдразаков.

Трибуна Общественной Палаты РФ






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  • Гость
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  • 1 | 25.09.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то немного послушал его интервью по местному ТВ,- это УЖАС!!
Тупой до самых "немогу", а мнит из себя Бог знает что!!!
Особенно было интересно наблюдать как он косит под интелегента,- ну это смех и грех!!!
Наденьте на пень дорогие, шмотки, назовите его "заслуженным", - суть от этого не изменится, пень он и есть пень...

Т



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5

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  • Эксперт
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  • 2 | 25.09.2019, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65662 | Рейтинг: +12232,3
МХАТу, щетаю, больше "повезло" - там зам худрука аж Захарка Прилепин...

"В рамках своих должностных обязанностей художественный руководитель:
2.1. Осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и Устава Учреждения культуры и является организатором всего комплекса его творческой и производственной деятельности.
2.2. Несет ответственность за творческие и экономические результаты работы.
2.3. Обеспечивает художественное качество репертуара, способствующего формированию и удовлетворению потребностей населения в сценическом и музыкальном искусстве.
2.4. Определяет готовность спектаклей и принимает решения об их публичном исполнении.
2.5. Ведет работу с авторами в целях создания литературных (музыкальных) произведений для формирования репертуара театра.
2.6. Обеспечивает разработку и выполнение обязательств по заключенным договорам.
2.7. Организует работу по развитию творческих связей с коллективами предприятий, учреждений, организаций, предпринимателями с целью пропаганды театрального, музыкального искусства и привлечения внебюджетных средств на его развитие.
2.8. Принимает меры по обеспечению Учреждения культуры квалифицированными кадрами, их правильной расстановке и рациональному использованию.
2.9. Создает необходимые условия для творческого роста художественного персонала.
2.10. Обеспечивает органическое сочетание экономических и административных методов руководства, моральных и материальных стимулов для развития активности работников в творческо-производственной деятельности.
2.11. Способствует формированию и сохранению в коллективе благоприятного морально-психологического климата.
2.12. Поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, другим работникам Учреждения культуры".



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1

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  • Гость
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  • 3 | 25.09.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то немного послушал его интервью по местному ТВ,- это УЖАС!!
Тупой до самых "немогу", а мнит из себя Бог знает что!!!
Особенно было интересно наблюдать как он косит под интелегента,- ну это смех и грех!!!
Наденьте на пень дорогие, шмотки, назовите его "заслуженным", - суть от этого не изменится, пень он и есть пень...
---------------
Если бы Аскар топил за навальнера, вы бы ему сейчас весь анус вылизали. Аднак, все остается неизменным - Аскар звезда благодаря своему труду и таланту, а либерастня воет на УЖе от тоски и безделья.



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8

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  • Гость
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  • 4 | 25.09.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего только не лизнешь , чтоб войти в номенклатуру.Даже центральное место у лабрадора главнокомандующего, смеяться за кампанию. когда вовсе не смешно !



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1

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  • Участник
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  • 5 | 25.09.2019, 10:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Особенно было интересно наблюдать как он косит под интелегента,- ну это смех и грех!!!
------
Вот такие ИНТЕЛЛИГЕНТЫ тут ошиваются. Бу-га-га!



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7

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  • Участник
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  • 6 | 25.09.2019, 10:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Чего только не лизнешь , чтоб войти в номенклатуру.Даже центральное место у лабрадора главнокомандующего, смеяться за кампанию. когда вовсе не смешно !
-------
Ну ИНТЕЛЕГЕНТ, ты так обречен лизать? Соболезнуем.
А не скажешь, за какую такую кАмпанию ты тут решил? Выборную, уборочную или какую другую?



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7

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  • Эксперт
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  • 7 | 25.09.2019, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65662 | Рейтинг: +12232,3
Петь (хорошо петь) это одно, а вот руководить серпентарием - совсем другое...



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4

  • # 8 | 25.09.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 9 | 25.09.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 10 | 25.09.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 25.09.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 12 | 25.09.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 13 | 25.09.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 14 | 25.09.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 25.09.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 16 | 25.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 17 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 18 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 19 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 20 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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