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Гумерова есть, а науки, образования и культуры - нет

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Гумерова может возглавить в Совфеде комитет по науке, образованию и культуре. Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, полномочия которой были подтверждены на прошлой неделе главой республики Радием Хабировым, может получить пост председателя комитета по науке, образованию и культуре, сообщают «РИА Новости».

Гумерова есть, а науки, образования и культуры - нет


Источник агентства сообщил, что госпожа Гумерова, которая пока работает в верхней палате парламента в должности зампредседателя комитета, будет утверждена в новом качестве 25 сентября. На этом посту она сменит Зинаиду Драгункину, возглавлявшую комитет с 2011 года (представляла Мосгордуму).

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

03.07.2018: Как получить орден, читая стихи ртом

Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Владимир Путин наградил сенатора от Башкортостана Лилию Гумерову, сообщает «Парламентская газета». Гумерова занимает должность первого заместителя Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре. Всего президент наградил 10 членов парламента.

Орден «За заслуги перед Отечеством» вручается за выдающиеся заслуги. Уточняется, что награду сенатор получила за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

В апреле обсуждение вызвала видеозапись, на которой сенатор от Башкирии прочитала Владимиру Путину стихи. Произошло это во время встречи главы государства с выпускниками программы кадрового управленческого резерва.

В стихотворении были такие строки: «С такой командой, братцы, не страшно нам ничто: партнеров провокации и санкций разворот. Мы верим, жить России, и будущее есть, когда такие кадры, Владимир Владимирович, в вашем резерве есть!».







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  • Гость
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  • 1 | 25.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путиноиды кадры под свой уровень интелекта подбирают.
Нет, ну Вы посмотрите: где гумерова, и где Наука, Образование, Культура!



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4

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  • Эксперт
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  • 2 | 25.09.2019, 09:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65662 | Рейтинг: +12232,3
С такими стишками - кирдык культурке



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6

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  • 3 | 25.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не складно, зато выгодно.
А.С., который Пушкин - отдыхает.



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  • 4 | 25.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему хабиров продлил полномочия сенатора от башкирии лилии гумеровой, а ялалки нет??
В чем дело?
Куда хабиров определяет ялалова -премьером правительства или обратно главой Уфы?
это издевательство над жителями уфы.
сядет в кресло, чтобы продолжить воровать бюджеты !!!



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1

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  • Гость
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  • 5 | 25.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему хабиров продлил полномочия сенатора от башкирии лилии гумеровой, а ялалки нет??
В чем дело?
Куда хабиров определяет ялалова -премьером правительства или обратно главой Уфы?
это издевательство над жителями уфы.
сядет в кресло, чтобы продолжить воровать бюджеты !!!



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 25.09.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 2 | 25.09.2019, 09:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65655 | Рейтинг: +12232,3
С такими стишками - кирдык культурке

В районах тоже также.
Главы районов малограмотны, малообразованны.
Заместители- тётушки пенсионеры



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3

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  • Эксперт
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  • 7 | 25.09.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65662 | Рейтинг: +12232,3
почему хабиров продлил полномочия сенатора от башкирии лилии гумеровой, а ялалки нет??
В чем дело?
Куда хабиров определяет ялалова -премьером правительства или обратно главой Уфы?
_______________________________________
Как надоело твое вангование про ялалова!

1. У гумеровой вышел 5-летний срок, а у Ялалова - еще только 1 год прошел!
2. Накуя Ялалов прятался от уголовки в совфеде, чтобы сейчас лишиться неприкосновенности?!
3. Зачем ему головная боль, если сейчас он просто на курорте! Заседания даже не каждую неделю бывают!
Вот сегодня Вальку полстакана на очередное царство определят, а следующее только 9 октября!

При этом - помимо зряплаты(800 тыр кажется), Кроме того, на обслуживание одного депутата запланировано потратить 1.5 млн. рублей в месяц.

Источник: Какая зарплата депутатов Госдумы РФ в 2019 году в месяц и сколько получают их иностранные коллеги сайт bs-life.ru

там еще туева хуча преференций - лекарства бесплатно на всю семью с тещенькой и тестем, санкур-лечение, просто лечение - включая дорогостоящее - бесплатно, и т.д. - включая жилье, страховку и даже пенсию членам семьи на случай смерти сенатора!
А вот ты сдохнешь - и твоя пенсия отойдет не семье, а государству...

3. К социальным гарантиям деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы относятся:

а) ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 42-ФЗ)

б) ежегодный оплачиваемый отпуск;

в) зачисление времени осуществления полномочий члена (депутата) Совета Федерации, депутата Государственной Думы в стаж государственной гражданской службы;

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 42-ФЗ)

г) медицинское, санаторно-курортное обслуживание члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы и членов их семей;

д) пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение членов их семей в случае смерти члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы;

е) обязательное государственное страхование члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на случай причинения вреда их здоровью и имуществу;

ж) обязательное государственное социальное страхование члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы на случай заболевания или потери трудоспособности в период исполнения членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы своих полномочий;

з) жилищно-бытовое обеспечение члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, не имеющих жилой площади в городе Москве;

и) иные социальные гарантии, предусмотренные для федеральных министров.



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  • 8 | 25.09.2019, 10:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Кукайка с языка сняла. Мне тоже было надоел скулеж этого полоумного, который понятия не имеет о процедуре продления. Ялалову через 4 года продлят, если будет всё нормально. Ты, наполовину умный, уже достал тут своей глупостью.



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1

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  • Участник
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  • 9 | 25.09.2019, 11:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Стихи как экспромт вполне сносны.
Раз ставят второй раз, значит тянет. Или вы думаете там не работают, а просто сидят и голосят?
На эту должность в свое время с ходу попал Дегтярев, через короткое время спустили его от пред комитета на комиссию, не тянет. Но он решил стать ректором УГАТУ, быстренко к Хамитову и стал ио ректора. Год готовился, и получил менее 10 голосов. Прошел Криони, который свой срок отработал.
В ваших представлениях руководителем, депутатом может быть любой, могущий таскать портфель. Это же наивно.



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  • 10 | 25.09.2019, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37995 | Рейтинг: +5457,6
Назначают тех, кто умеет лизать. Например, председателем ВС РФ вновь переназначили 76-летнего Лебедева. Который получил юридическое образование 55 лет назад. С тех пор трижды сменился УК, изменилась страна, а старый пердун и жополиз попрежнему возглавляет!



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  • Гость
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  • 11 | 25.09.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Германии нет комитетов по науке, медицине, культуре.. А какая наука, медицина и культура! Вывод прост - комитеты эти, созданы хитрецами для отвода глаз, от своих ртов и рук загребущих. Вот положим Какац - излагает красиво, а КПД от него ноль, одни расходы.О ч к о в т и р а т е л ь.
Оптимизировать надобно не медицину, образование и производство, а легионы бездельников с портфелями. Но в этом случаи, и до главного очередь дойдёт. Поэтому и здравствуют по стране "Рога и копыта".



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  • Эксперт
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  • 12 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 612 | Рейтинг: +193,8
Как получить орден, читая стихи ртом
---------------
Очень информативный заголовок. Как-никак, если читаешь искренне - читаешь душой...



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  • 13 | 25.09.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац а ты чё сегодня встал с первыми петухами?



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  • 14 | 25.09.2019, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 25.09.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац а ты чё сегодня встал с первыми петухами?
-----
Вы же с утра начали кукарекать и разбудили.



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1

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  • 15 | 25.09.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.09.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65659 | Рейтинг: +12232,8
почему хабиров продлил полномочия сенатора от башкирии лилии гумеровой, а ялалки нет??
В чем дело?
Куда хабиров определяет ялалова -премьером правительства или обратно главой Уфы?
_______________________________________
Как надоело твое вангование про ялалова! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не обращай внимания! Ему уже несколько раз объясняли, но у него просто заклинило! Очень Опытный



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0

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  • 16 | 25.09.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 25.09.2019, 12:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18623 | Рейтинг: -3219,8
13 | 25.09.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац а ты чё сегодня встал с первыми петухами?
-----
Вы же с утра начали кукарекать и разбудили.
++++++
Доброго времени суток!
Кац,а Вы всегда ложитесь и встаете с петухами?



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  • 17 | 25.09.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 2016 года нет данных, кто за счет Башкирии учится в Петербугском федеральном университете, но когда туда якобы со слов гумеровой сама сумела поступить ее дочь - это было продолжение Боденской трагедии уже в исполнении Хамитова.
Там в списках " молодых "талантливых" башкир" были обнаружены дети элит всех регионов России.
Вместе с этим, данными о работе на башкирское общество выпускников престижных вузов, обучавшихся за счет бюджета дотационной страны башкир в региональном минтруде госпожи ивановой никто никогда не занимался.
Не имело доступа к столь щекотливой теме и одомашненное КСП РБ.
Между тем, нищим родителям, собиравшим деньги на башкирские школы и учебу ребятишек в вузах было бы интересно узнать, кто это самые талантливые дети Башкирии , за какие успехи власти региона решились учить их за счет остальных?



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3

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  • 18 | 25.09.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочтя гневные комментарии в отношении себя по ялалке признаю: вы правы, но только поживем и увидим....



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  • 19 | 25.09.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 25.09.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 2016 года нет данных, кто за счет Башкирии учится в Петербугском федеральном университете, но когда туда якобы со слов гумеровой сама сумела поступить ее дочь - это было продолжение Боденской трагедии уже в исполнении Хамитова.
Там в списках " молодых "талантливых" башкир" были обнаружены дети элит всех регионов России.
Вместе с этим, данными о работе на башкирское общество выпускников престижных вузов, обучавшихся за счет бюджета дотационной страны башкир в региональном минтруде госпожи ивановой никто никогда не занимался.
Не имело доступа к столь щекотливой теме и одомашненное КСП РБ.
Между тем, нищим родителям, собиравшим деньги на башкирские школы и учебу ребятишек в вузах было бы интересно узнать, кто это самые талантливые дети Башкирии , за какие успехи власти региона решились учить их за счет остальных?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Уважение автору коммента! Вот ещё одна тема для СПЧ: опубликовать всех обучающихся в ВУЗах за счёт бюджета РБ! И не только сейчас, а и про тех, за кого раньше платили, и посмотреть, чем они сейчас занимаются! Очень Опытный



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  • 20 | 25.09.2019, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 25.09.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прочтя гневные комментарии в отношении себя по ялалке признаю: вы правы, но только поживем и увидим....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот за эти слова моё Вам уважение! А Иннокентий - человек соврамши не признаёт своё враньё, хотя и пойман с поличным! Очень Опытный



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