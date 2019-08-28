Гопники как обычно отыграются на народе

Депутат Госдумы предложил заблокировать в России сайт лотереи "Грин-карта". В розыгрыше 2018 года приняли участие 434 тысяч россиян.Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил заблокировать в России сайт лотереи "Грин-карта" – организованного правительством США ежегодного розыгрыша постоянных видов на жительство в стране. Таким образом член "Справедливой России" предлагает ответить на проблемы с американскими визами, возникшие у членов российское делегации перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщила газета "Известия".О проблемах с визами у членов российской делегации рассказал накануне информационным агентствам член верхней палаты парламента Константин Косачёв. По его словам, он и ещё 9 человек не смогли вовремя получать разрешение на въезд в США, чтобы посетить сессию ООН. В российском МИДе пообещали сделать обсуждение инцидента центральной темой на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео.Чепа назвал проблему с визами "беспрецедентным случаем", требующим серьёзного ответа. "Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", – сказал он "Известиям". По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором граждане могут подать заявку на участие в розыгрыше видов на жительство, чтобы ударить по имиджу США как оплота демократии.По данным Госдепартамента США, в 2017 году в розыгрыше грин-карт приняли участие рекордные 434 тысячи граждан России, между ними были разыграны виды на жительство для 4500 заявителей и их близких родственников.Заявленная цель розыгрыша постоянных видов на жительство – диверсификация миграционного притока в страну за счёт представителей разных государств, рас, народов, возраста и уровня образования. В 2017 году президент США Дональд Трамп пообещал закрыть программу.В 2019 году розыгрыш будет проведён. Регистрация начнётся на сайте лотереи 2 октября и завершится 5 ноября, всего по всему миру будут разыграны 55 тысяч видов на жительство.Кроме официального сайта лотереи Чепа предложил заблокировать работу посредников, помогающих оформлять документы для участия в ней.Госдепартамент не рекомендует участником пользоваться услугами посредников.