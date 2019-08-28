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Гопники как обычно отыграются на народе

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Депутат Госдумы предложил заблокировать в России сайт лотереи "Грин-карта". В розыгрыше 2018 года приняли участие 434 тысяч россиян.

Гопники как обычно отыграются на народе


Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил заблокировать в России сайт лотереи "Грин-карта" – организованного правительством США ежегодного розыгрыша постоянных видов на жительство в стране. Таким образом член "Справедливой России" предлагает ответить на проблемы с американскими визами, возникшие у членов российское делегации перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщила газета "Известия".

О проблемах с визами у членов российской делегации рассказал накануне информационным агентствам член верхней палаты парламента Константин Косачёв. По его словам, он и ещё 9 человек не смогли вовремя получать разрешение на въезд в США, чтобы посетить сессию ООН. В российском МИДе пообещали сделать обсуждение инцидента центральной темой на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео.

Чепа назвал проблему с визами "беспрецедентным случаем", требующим серьёзного ответа. "Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", – сказал он "Известиям". По его словам, Россия может ограничить доступ к сайту, на котором граждане могут подать заявку на участие в розыгрыше видов на жительство, чтобы ударить по имиджу США как оплота демократии.

По данным Госдепартамента США, в 2017 году в розыгрыше грин-карт приняли участие рекордные 434 тысячи граждан России, между ними были разыграны виды на жительство для 4500 заявителей и их близких родственников.

Заявленная цель розыгрыша постоянных видов на жительство – диверсификация миграционного притока в страну за счёт представителей разных государств, рас, народов, возраста и уровня образования. В 2017 году президент США Дональд Трамп пообещал закрыть программу.

В 2019 году розыгрыш будет проведён. Регистрация начнётся на сайте лотереи 2 октября и завершится 5 ноября, всего по всему миру будут разыграны 55 тысяч видов на жительство.

Кроме официального сайта лотереи Чепа предложил заблокировать работу посредников, помогающих оформлять документы для участия в ней.

Госдепартамент не рекомендует участником пользоваться услугами посредников.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 26.09.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... между ними были разыграны виды на жительство (в США) для 4500 заявителей и их близких родственников."

----------------

Санитарный сайт для России. Не надо возиться с выявлением предателей.



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3

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  • Гость
  •  
  • 2 | 26.09.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ужас какой. А мы всем УЖом хотели принять участие в розыгрыше и свалить в случае удачи! Что теперь будет?



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6

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  • Участник
  •  
  • 3 | 26.09.2019, 09:21 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3844 | Рейтинг: -310,3
Правильно. Надо вообще все границы закрыть, опустить железный занавес.



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5

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  • Гость
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  • 4 | 26.09.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А лотереи остальные денежно-вещевые оставить , особенно на телевидении. Кто хотел свалить , тот уже в калифорниях и огайях.Ученые - так тем давно разрешено , в надежд что венутся и раскроят все буржуинские секреты..



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 26.09.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му
Зачем торопиться, Трамп сам за нас всё сделает, одну стену уже построил и там тоже есть фрагменты из железа.



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1

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  • Участник
  •  
  • 6 | 26.09.2019, 12:06 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4644 | Рейтинг: -723
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
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