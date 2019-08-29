Националистов и сутяжников отправили лесом

Арбитражный суд Башкирии сегодня перенес на 8 октября предварительные слушания по иску Всемирного курултая башкир к редакции «Эха Москвы в Уфе». Представитель редакции предложил истцу установить надлежащего ответчика, указав, что в первоначальной редакции иска он был указан некорректно.Как пояснил "Ъ-Уфа" шеф-редактор уфимской радиостанции «Эха Москвы» Руслан Валиев, «есть юридические нюансы»: материал, к которому возникли претензии у крупнейшей башкирской национальной организации (перепечатка высказывания политолога Дмитрия Михайличенко с его личной страницы в социальной сети Facebook), был опубликован только на сайте echomskufa.ru. В эфире радиостанции материал не выходил.Хотя сайт позиционирует себя как «официальный сайт радиостанции Эхо Москвы в Уфе», редакция радиостанции и редакция сайта — это не одно и то же, отметил господин Валиев.Всемирный курултай башкир от исковых требований в суде не отказался. Напомним, что организация требует взыскать с журналистов 10 млн руб. компенсации за оскорбление чести и достоинства.Претензии адресованы к публикации Дмитрия Михайличенко о том, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава республики Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову.— "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации». Название ВКБ при этом в публикации не упоминалось. К Дмитрию Михайличенко ВКБ претензии не предъявляет.