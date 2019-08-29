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Националистов и сутяжников отправили лесом

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Арбитражный суд Башкирии сегодня перенес на 8 октября предварительные слушания по иску Всемирного курултая башкир к редакции «Эха Москвы в Уфе». Представитель редакции предложил истцу установить надлежащего ответчика, указав, что в первоначальной редакции иска он был указан некорректно.

Националистов и сутяжников отправили лесом


Как пояснил "Ъ-Уфа" шеф-редактор уфимской радиостанции «Эха Москвы» Руслан Валиев, «есть юридические нюансы»: материал, к которому возникли претензии у крупнейшей башкирской национальной организации (перепечатка высказывания политолога Дмитрия Михайличенко с его личной страницы в социальной сети Facebook), был опубликован только на сайте echomskufa.ru. В эфире радиостанции материал не выходил.

Хотя сайт позиционирует себя как «официальный сайт радиостанции Эхо Москвы в Уфе», редакция радиостанции и редакция сайта — это не одно и то же, отметил господин Валиев.

Всемирный курултай башкир от исковых требований в суде не отказался. Напомним, что организация требует взыскать с журналистов 10 млн руб. компенсации за оскорбление чести и достоинства.

Претензии адресованы к публикации Дмитрия Михайличенко о том, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава республики Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову.— "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации». Название ВКБ при этом в публикации не упоминалось. К Дмитрию Михайличенко ВКБ претензии не предъявляет.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 27.09.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арбитражный суд Башкирии сегодня перенес на 8 октября предварительные слушания по иску Всемирного курултая башкир к редакции «Эха Москвы в Уфе».
=============================
Этих курултаевцев нинадо не оскорБлят, ни унижать, ни опускать, - они сами это делают давольно успешно



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  • 2 | 27.09.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иск по защите чести и достоинства не был принят в виду отсутсвия таковых



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  • 3 | 27.09.2019, 11:11 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1434 | Рейтинг: +731,8
Всё дерьмо, которое засеял однажды Хабиров в своё время в регионе начало потихоньку всплывать и становиться очевидным.
Хочется вспомнить экологическую секту «Кроношпан» и её идейного отца-вдохновителя Павла Ксенофонтова, благо есть такой повод.
Свежо ещё в памяти соборование адептов, «свидетелей Ксенофонта», которые носили по улицам и площадям Уфы своего «народного мэра», взывая к праведному гневу, не допустить строительство «Кроношпана». Уже тогда я точно знал и понимал, что Ксенофонтов - это совсем не случайность, и были на то причины. Как мог, я призывал его неадекватных последователей, как и сегодня призываю навальнистов, не верить ему, он не тот, за кого себя выдает.
Адепты банили меня во всех своих протестантских группах, взывая, что они - не политический протест, а экологический и продолжали истово молиться на Ксенофонтова. Между тем, немногие могли анализировать и понимать текущую ситуацию в регионе, и что Мухамедьяров, Ксенофонтов и прочие причастные к антипроекту «Кроношпан» - это рукотворное творение, созданное при непосредственном участии Хабирова, который управлял и направлял из окон Кремля деструктивными процессами в Башкирии с единственной целью: свалить Хамитова.
Вы помните, чем закончился этот экологический цирк, и какой был удар и разочарование для адептов Ксенофонтова, когда он их бросил, а на деньги своего подельника и финансового кошелька «Мухи» по команде из Кремля Ксенофонтову был куплен коттедж подальше от завода, и где он скоропостижно успокоился. На самом деле ситуация в какой-то момент начала сильно радикализоваться и политизироваться, выходя из-под контроля и отголоски протеста дошли до Кремля.. Хамитову пришлось объяснять своему покровителю- Димону Медведеву, откуда тянуться уши, и кто автор этого бунта в Уфе. Медведев доложил Путину, и Суркову было дано жесткое указание остудить пыл и притязания своего подчиненного Хабирова и немедленно прекратить в Башкирии «мутить воду», используя своё дерьмо против Хамитова. Тогда протест и умер.
Но услуги, оказанные основными лицами, Хабиров не забыл, и, конечно, всех причастных к своему проекту «антиКроношпан» отблагодарил: для бизнеса «Мухи» сегодня горит яркий зеленый свет по всей республике, крыша от Хабирова стала нереально бронебойная, а самоубийство «башкирского Роспотребнадзора» очень доходчиво продемонстрировала, чей бизнес теперь в регионе хозяин . Костя Шагимуратов руководит Счетной палатой. Зайнуллин, Галин и прочие причастные также не забыты и в СПЧ. А вот и вишенка на торт: 17 сентября 2019 года приказом главы Иглинского района КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ИГЛИНСКОМУ РАЙОНУ возглавил председатель комитета Ксенофонтов Павел Алексеевич.
Собственно в этой всей мерзкой истории можно было бы поставить окончательную точку, но очень хочется посмотреть на лица и глаза главных адептов Ксенофонтова, которые рвали за него: Димы Николаева, Аннели, Петра Быковых и многих других, узнать как у них сложилась жизнь, зачем они слепо ему доверяли. Ребята, теперь-то вы поняли, что «Кроношпан» - это было не про вас и экологию, а про Хабирова и его патологическое вожделение занять пост главы…
спиженно из ФБ у Рашита Ялалова



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  • 4 | 27.09.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.09.2019, 11:11 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 111 | Комментарии: 1433 | Рейтинг: +731,6
........
Хабирова и его патологическое вожделение занять пост главы…
спиженно из ФБ у Рашита Ялалова...
........
ну вы поймите Хабирова, вот чем он хуже других? Почему этим всё на халяву досталось, а ему одни крохи ввиде нескольких элитных квартир и, как УЖик сообщал, разовых проституток. Решили приступить к разработке Подольского медно-цинкового месторождения. Что оное означает, - появится ещё $-вый миллиардер!



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  • 5 | 27.09.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65698 | Рейтинг: +12234,3
организация требует взыскать с журналистов 10 млн руб. компенсации за оскорбление чести и достоинства.
___________________________________
Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?!©

Из своего органа(не пальца) высосали иск - эквилибристы!



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  • 6 | 27.09.2019, 12:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65698 | Рейтинг: +12234,3
Калатуш. Ялалов несколько фантазирует:
1. Сливать протест Падлик стал в декабре(я начала это замечать, и тогда мне в личку стали писать ребята, которые активно дежурили возле строй-площадки с жалобами, но, к сожалению, я все еще верила Падлику) - спустя почти полгода с начала протеста. Тогда-то его и купили, но не Муха... Этот свои интересы имел. В середине января - слив Ксена стал очевиден! Он оправдывался как мог, но его припирали доказательствами - в частности Женя Давыдов. Тот выкручивался, как мог, отмазывался, жонглировал фактами и т.д., а в марте на личной встрече - я, Давыдов, Попова и Ксен - я окончательно убедилась в том, что он намеренно сливает протест.
2. Дом ему не Муха оплатил - ему отдали коттедж одного из минимтров, а как уж с ним уладили материальную сторону - догадайся сам)))) Поскольку дом министра в несколько раз дороже Падликова в Дорогино - а там тоже не 1-2 млн стоил, то крохобор Муха - НИКОГДА не вышвырнул бы такие деньжищи на ветер...

Ялалов - честно тебе скажу - скурвился, возомнив себя лидером протеста, понахватав себе френдов в ФБ.
Знаешь, Калатуша, он же меня за критику выфкинул из френдов(не забанил) куда сам же и напросился - за критику его высеров - например в адрес Навального.
А ведь я его вытаскивала из тюряги... он мне только что руки не целовал... еще год назад в личку долбился...
После выхода из тюрьмы - его юматовские во вконтакте травили на его странице - и он регулярно долбился ко мне, чтобы я ему там помогла в борьбе с земляками, которые его парафинили там...
Хвастался фотками сына со свадьбы - мол поздравь, сына женил!

В общем сам Рашит - еще то дерьмо... не хуже Падлика.



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  • 7 | 27.09.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что организация требует взыскать с журналистов 10 млн руб - запас жопу не дерёт!



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  • 8 | 27.09.2019, 12:38 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3845 | Рейтинг: -310,4
В общем сам Рашит - еще то дерьмо... не хуже Падлика.
___________
Ты Кухарка наверно сама там наварилась, раз дружишь с такими жуликами.

Сами друг друга обманываете, потом разбираетесь, кто у кого больше украл.

Давно уже всё понятно с тобой.



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  • 9 | 27.09.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВКБ в материале не упоминался (было - "национальные башкирские организации") и, несмотря на это, именно ВКБ подал иск. Поскольку именно ВКБ является карманной хабировской организацией, абсолютно ясно, что и за иском стоит команда Башлыка Хабирова. Цель - обелить Хабирова перед Хамитовым (и теми, кто за ним стоит) и, заодно, пополнить карманы башкурултайщиков.



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  • 10 | 27.09.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Претензии адресованы к публикации Дмитрия Михайличенко о том, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава республики Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову.— "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации»

В чем суть! Всплывут темное прошлое?! А это надо Башлыку?



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  • 11 | 27.09.2019, 13:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65698 | Рейтинг: +12234,3
Сегодня Б-стан в тренде!

1.В Башкирии спецназу Росгвардии запретили стрелять на полигоне из дальнобойного оружия – пули попадали в расположенные поблизости жилые дома.

Жилые дома расположены всего в полутора километрах от стрельбища, где тренируются бойцы лучшего отряда спецназа Росгвардии. В заборах, окружающих здания, и на крышах специалисты обнаружили пулевые отверстия. Проверку проводила военная прокуратура уфимского гарнизона. Она выяснила, что на полигоне, где предусмотрены три рубежа открытия огня для разного вида вооружений, бойцы применяли дальнобойное оружие, например, автоматы АК-74 с дальность полета пуль более 3 километров. В интересах местных жителей прокуратура и подала иск. Ленинский райсуд Уфы согласился с тем, что тренировочные стрельбы представляют потенциальную опасность и ввел запрет на использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Теперь бойцам Росгвардии разрешено тренироваться на полигоне только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров. После введения запрета власти сообщили, что полигон перенесут в другое место.

Ранее местные жители сами обращались в суд с просьбой закрыть полигон, но добиться этого им не удалось.


2. В Башкирии коммунальные службы устроили покос травы в снегопад. Об этом пишет сайт Znak.com, который публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить, что траву уже почти не видно под снегом.

3. В Башкирии пожарная машина застряла в грязи и не смогла выбраться
Пришлось использовать кран.
В Башкирии пожарная машина застряла в грязи и не смогла выбраться
Скриншот видео
В минувшую среду, 25 сентября, в Туймазах пожарная машина провалилась задним правым колесом в грязевую яму. Она оказалась транспорту не по плечу, был задействован кран. Так и освободили машину от дорожного плена

4. Про то, что из трех сёл дети в школы добраться не могут и не смогут аж до 15 ноября как минимум - я вчера копипастила....

5. Про остановку - тоже на ЭМ писали, а в твиттере просто обсте-бались...

6. Про Назаровское видео с песенкой на музыку из Крестного отца - тоже
________________________________
Ах, как похорошел Б-стан при СРАдии!
В последнее время - из новостей общероссийских - не вылезаем... со знаком минус, конечно... В общем - Воронеж на нашем фоне - просто обзавидовался! Бомбить будут нас, видимо))))



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  • 12 | 27.09.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65698 | Рейтинг: +12234,3
В чем суть! Всплывут темное прошлое?! А это надо Башлыку?
________________________________
Там всё время на плаву всё его тёмное прошлое, но как сказал Мурзик про миллионные шмотки Каринэшечки - "мы не реагируем".

Ссы в глаза - всё божья роса - к этим мразям относится. В карманах меньше награбленного не становится - только больше.



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