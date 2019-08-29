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На процессе по делу Филиппова вспомнили об Иреке Ялалове

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В Октябрьском суде Уфы, где слушается дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) бывшим вице-мэром по строительству Александром Филипповым и экс-главой управления капстроительства Маратом Гареевым, выступил бывший подчиненный господина Филиппова Рустам Нурисламов. Экс-сотрудник управления земельных ресурсов дал показания как свидетель защиты. Он часто отводил внимание от действий подсудимых и привлекал его к указаниям и действиям бывшего сити-менеджера Уфы, а ныне сенатора Ирека Ялалова.

На процессе по делу Филиппова вспомнили об Иреке Ялалове


Рустам Нурисламов, занимавший с мая 2014 до мая 2017 годов должность заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы (УЗИО), вчера дал свидетельские показания по делу своего бывшего руководителя — вице-мэра по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева. Господина Нурисламова в суд пригласила сторона защиты. Он сообщил, что руководил в мэрии работой правового управления, когда в 2013 году впервые встал вопрос законности совмещения федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья с муниципальной программой развития застроенных территорий.

Бывшим чиновникам, напомним, инкриминируют необоснованное включение в федеральную программу «Жилище» ветхого фонда из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Договоры развития, как сообщало следствие, предусматривали расселение аварийных домов девелоперами или, если это сделает бюджет, возмещение этих расходов. Фактически снос был профинансирован из бюджета, а компенсацию на момент передачи уголовного дела в суд бюджет не получил. Ущерб казне от действий господ Филиппова и Гареева следствие оценило в 1,2 млрд руб.

Рустам Нурисламов рассказал, что в 2013 году обсуждал тему законности совмещения программ с начальником правового управления мэрии Русланом Тухватшиным. Тот, по словам свидетеля, сделал вывод, что совмещение программ законно «с учетом сложившихся взаимоотношений между городом, застройщиками и Фондом содействия реформированию ЖКХ». Эта позиция была доведена до сити-менеджера Ирека Ялалова, отметил свидетель.

Договоры развития не накладывали на застройщиков обязательств расселять ветхое жилье, опроверг версию следствия свидетель на вопрос адвоката Рустэма Асянова. Застройщики должны были компенсировать расходы бюджета жилыми помещениями или уплатить выкупную стоимость расселенных квартир.

На вопрос господина Филиппова о том, есть ли законная возможность обязать застройщика расселить жилье, свидетель ответил, что нет. Строительные компании, заявил он, становились «заложниками» администрации на территориях с ветхими домами, потому что власти вовремя их не расселяли.

На протяжении процесса Рустам Нурисламов несколько раз сообщал, что руководство препятствовало ему исполнять должностные обязанности. Так, по его словам, еще в мае 2016 года застройщикам были направлены уведомления с требованием компенсировать бюджету стоимость расселенных квартир.

Эти требования исполнило только МУП ИСК, перечислив указанную сумму, и компания «СтройТЭК» (передала мэрии эквивалентные по стоимости помещения). Еще 12 застройщиков ничего не ответили или попросили обосновать размер компенсаций. А когда пришло время обращаться в суд, правовое управление во главе с Русланом Тухватшиным отказалось заниматься этим вопросом, и вице-мэр Филиппов передал эти полномочия управлению земельных ресурсов, отметил господин Нурисламов.

Но и глава управления Раиль Еникеев, заявил свидетель, не был заинтересован в обращении в суд. «Сотрудники нашего управления не предоставляли мне договоры мены и договоры развития застроенных территорий. Из-за этого подача исков начала затягиваться»,—пожаловался господин Нурисламов, добавив, что Раиль Еникеев в конце концов заявил, что «документы для подготовки исков передавать не будет, иски о взыскании компенсации с застройщиков подаваться не будут».

Александр Филиппов после этого, по словам свидетеля, предложил Раилю Еникееву уволиться. Однако глава управления сказал, что «эта позиция согласована с Иреком Ялаловым».

«Несмотря на противодействие», продолжил свидетель, он решил завершить работу по подготовке исков в суд, хотя руководство склоняло его к увольнению. «Юристы УЗИО эти иски подготовили, а Александр Филиппов их подписал»,— отчитался он. Поняв, что процедура запущена, а «возможность отказаться от иска у недобросовестных сотрудников администрации была исключена», в мае 2017 года Рустам Нурисламов, по его словам, написал заявление об уходе по собственному желанию. Стоит отметить, что к тому времени сам Александр Филиппов был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

На вопрос гособвинителя о том, обсуждало ли УЗИО с застройщиками вариант расторжения договоров развития за их неисполнение, свидетель ответил, что такой вопрос не обсуждался вообще, и Ирек Ялалов требовал все вопросы, связанные с девелоперами, «решать только по его прямому указанию».

Из этого свидетель сделал вывод, что «мэр города в определенном смысле от них (от застройщиков.— „Ъ“) зависит»: «Они его нанимают (будучи депутатами горсовета.— „Ъ“), заключают с ним контракт. Ирек Ялалов всегда относился к ним очень осторожно, с определенным пиитетом. Поэтому невозможно представить ситуацию, при которой у него был бы конфликт с застройщиками»,— сообщил он.

Показания суду вчера также дал бывший первый заместитель председателя госкомстроя республики (в июле 2011 — декабре 2016 года) Николай Гавва, который контролировал ход строительства объектов для переселения жителей аварийных домов. На вопрос защиты подсудимых, кто подписывал заявки Уфы на выделение бюджетного финансирования по программе «Жилище», он сообщил, что на уровне города это был Ирек Ялалов, а на уровне республики — тогдашний глава региона Рустэм Хамитов.

В конце процесса суд по ходатайству защиты приобщил к материалам дела апелляционное постановление Верховного суда Башкирии от 13 сентября 2018 года, которым был отменен приговор Александру Филиппову по делу о неуплате налогов со сделки от продажи компании «Автореал». Дело, напомним, было направлено назад, в прокуратуру.

7 октября суд планирует провести допрос подсудимых, а затем перейти к прениям сторон.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 27.09.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Паровозом должен идти ялалов, а все эти Филиппов, Гареев и иже сними, в лучшем случае,- свидеделями, в худшем,-прицепными...



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  • 2 | 27.09.2019, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 152 | Комментарии: 37998 | Рейтинг: +5456,9
Как наши "внутренние органы защищают нашу жизнь и здоровье

Встретил сегодня в Кировском суде плачущую женщину.
Выяснилось: ходит она в суд уже несколько лет. Пытается спастись от угрозы убийством. Некая гр. Ахметова пытается вселиться в её квартиру. Неоднократно набрасывалась с топором, разрушила мебель и двери. Участковый предпринимает вялые меры к обузданию нападавшей, но, со временем ему это надоедает и он снова и снова выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в "связи с отсутствием состава преступления". И так уже 5 раз на протяжении нескольких лет
Постановление об отказе обжалуется в суде. Каждый раз в суд приходят прокуроры и отзывают назад постановление об отказе в возбуждении и клятвенно обещают принять меры.
Жалобы в прокуратуру, начальнику следствия ОП-9 МВД РФ по г.Уфе накапливаются и не имеют никакого эффекта. Участковый (которому эта история порядком надоела) ненавязчиво намекает- что "пока нету тела- нету и дела"!
Сегодня уже в 6-й раз (!!!) прокуратура опять отозвала свой отказ в возбуждении уголовного дела и снова клятвенно пообещала "принять все меры"!
Женщина потеряла все силы и надежды. Собирается писать Путину.
============================================================
=

Остается только назвать "героев наших внутренних органов".
Итак- участковый Милятов А.Г., прокурор- Худяков Р.В, судья Бикчурин А.Х.

Как вы думаете- стоит ли писать гаранту тов. Путину? Или купить топор для самозащиты?



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  • 3 | 27.09.2019, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 152 | Комментарии: 37998 | Рейтинг: +5456,9
Структура прокуратуры Кировского района г.Уфы
Должность Фамилия, имя, отчество
Прокурор района Хабибуллин Ильгам Галиевич
Заместитель прокурора Свистун Роман Александрович
Заместитель прокурора Кульчурин Рамиль Рашитович
Старший помощник прокурора Азнабаев Венер Хабирович
Старший помощник прокурора Чернов Василий Владимирович
Старший помощник прокурора Гусельников Дмитрий Васильевич
Старший помощник прокурора Загретдинов Булат Ришатович
Старший помощник прокурора Калимуллина Флюза Равиловна
Старший помощник прокурора Насибуллин Салават Наилевич
Старший помощник прокурора Кардопольцева Анна Михайловна
Старший помощник прокурора Кунаккузин Азат Аликович
Старший помощник прокурора Шишкунова Дарья Ивановна
Помощник прокурора Сатьянов Сергей Сергеевич
Помощник прокурора Мухарамов Эмир Рамильевич
Помощник прокурора Калоерова Анжела Алексадровна
Помощник прокурора Алибаева Ильгиза Халитовна

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До этого ОПГ под руководством Хабибуллина (Чернов и Свистун) тоже неоднократно применяли изобретенный способ отзыва отказов в деле о вымогательстве .



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  • 4 | 27.09.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.09.2019, 10:13 | Автор: юнг
Публикации: 152 | Комментарии: 37998 | Рейтинг: +5457,2
Как наши "внутренние органы защищают нашу жизнь и здоровье
.......Как вы думаете- стоит ли писать гаранту тов. Путину? Или купить топор для самозащиты?
======================================
У меня уже давно топор у двери стоит. Так как защита чести, достоинства, и самой жизни, в путинской РФ, - дело рук самих граждан РФ.



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  • 5 | 27.09.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Кончно, он будет настаивать на назначении его премьером правительства, он же очень опытный в делах воровства бюджета, а хабиров вынужден будет его защитить -он друзей не бросает....
Вдруг матвиенко не будет против ялалаова, как против арашукова



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  • 6 | 27.09.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня тоже возле двери кусок мелл. ограждения, с кот. на меня напала рабочая жэу68 за выполнение её работы по очистке мусорокамеры от вонища ! Спасибо ей за нападение сзади - поняла: имею все права самозащиты. Убиваю в себе жалость к неЕюдям...……. Время перемен..!!!



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  • 7 | 27.09.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Из эмоционального опуса старого пидораса по кличке доцент, на минуточку - юриста!!! никуя не понятно - почему же некая гражданка желает вселиться в квартиру "несчастной"?! Да еще и так варварски... Может у нее есть таки основания для этого? Например она вдова сына этой женщины или бывшего мужа и является наследницей? Или даже прописана там? Может быть у нее есть права на долю в этой квартире? Например через общего ребенка с совладельцем квартиры, безвременно почившего?
Если бы у женщины не было прав, она была бы посторонней, а она таки с топором да еще и мебель порубила - будьте уверены - дело было бы заведено и дамочка получила как минимум условное наказание, которое при повторных действиях - вылилось бы в реальное.
Не верьте воплям старого пидораса - он ко всему относится крайне поверхностно и по-стариковски эмоционально, а не как квалифицированный юрист.



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  • 8 | 27.09.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Всем же понятно почему год назад Ялалов, строивший наполеоновские планы по Уфе, внезапно до окончания срока мэрства сбежал из Уфы под неприкосновенность... снаряды стали слишком близко ложиться.



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  • 9 | 27.09.2019, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Понятно, что дело сливают... миллиард - растворился бесследно и никто не виноват...
Воровская вертикаль.



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  • 10 | 27.09.2019, 12:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18648 | Рейтинг: -3222,8
Уже отпустили что ли кукайку и базилевки? Быстро на этот раз. Всего две недели и кукайка как новая.



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  • 11 | 27.09.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОДЛИННЫЕ ВОРЫ ОСТАНУТСЯ В ТЕНИ. ЯРКИЙ ПРИМЕР -МУРТАЗЕЛ. ПОСАДЯТ СТРЕЛОЧНИКОВ.



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