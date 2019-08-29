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«Скаленная держава»: В Башкирии сотрудники «Почты России» ходят по домам, предлагая купить продукты

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19438 | Комментарии: 10
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Местных жителей поразили сотрудники почты, предлагающие купить продукты. Местных жителей села Гуровка Кушнаренковского района Башкирии поразили сотрудники «Почты России», разносящие продукты по домам. Женщина по имени Гузель (имя изменено – прим. ред) рассказала, что ее удивили сотрудники почты, предлагающие купить продукты.

«Скаленная держава»: В Башкирии сотрудники «Почты России» ходят по домам, предлагая купить продукты


«Я сначала подумала, может, разносят по домам квитанции или заказные письма, но женщины предлагали именно продукты. Они подошли ко мне и спросили, не хочу ли я что-нибудь купить – крупы, муку, чай? Я отказалась, магазин же рядом, да и продукты там дешевле», – рассказала она.

Ни для кого не секрет, что почтальоны, особенно в деревнях и селах, разносят пенсию и газеты и вместе с тем предлагают купить продукты. Но никогда не было такого, чтобы продукты разносили отдельно.

«Они выглядели растерянными. Мне стало их жалко», – рассказывает Гузель.

Пользователи социальных сетей также рассказывают, что раньше не сталкивались с этим. Устроившаяся на работу на почту девушка рассказала, что с недавних пор в обязанности почтальонов входит распространение так называемых продуктовых наборов. Каждому почтальону назначена определенная сумма, которую он должен выручить за счет проданных продуктов. Как утверждает девушка, это недавнее новшество связано с заключением контракта с сетью магазинов «Магнит». Однако никаких подтверждений этой истории нет.

В пресс-службе «Почты России» Башкирии нам сообщили, что распространение продуктов среди населения – обычная практика.

«Помимо доставки и вручения письменной корреспонденции, подписных изданий и пенсий, в обязанности почтальонов входит оказание услуг по приему платежей, подписки, реализации знаков почтовой оплаты, печатных изданий и товаров на дому», – сообщили в пресс-службе. Из 1280 отделений почтовой связи, расположенных в Башкирии, более тысячи находятся в сельской местности, где данные услуги являются наиболее востребованными.

Напомним, в феврале прошлого года «Почта России» заключила соглашение с сетью магазинов «Магнит», которое предполагало доставку продуктов и товаров курьерами «Почты России».

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 27.09.2019, 09:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4646 | Рейтинг: -723,3
Почта России не только будет продавать продукты, но в скором временем будет и лечить больных. Капитализм показывает свои хищнические зубы. Выживает тот сильнейшие и предприимчивые.



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  • Гость
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  • 2 | 27.09.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насколько я знаю, глава почтавиков предлогал вминить его конторе обязанности по оказанию медицинских услуг надому. Эдак почта России и до оказания сексуальных услуг надому докатится.

Эх, ма - вот дела, жизнь злодейка подвела, эх, ма - вот дела, снова не везет.
Эх, ма - вот беда, как не бейся, но всегда, эх, ма - но всегда, все наоборот.



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  • 3 | 27.09.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего удивительного в указанном нет , но все же неприятно когда заходишь на почту по поводу платежей за ЖКХ и тд -где разит толи типографской краской толи макулатурой , на полках пакеты с крупами , сникерсы и тд и тп которым 100 лет в обед - вобщем довольно таки неприятно !



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  • 4 | 27.09.2019, 10:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Капитализм показывает свои хищнические зубы. Выживает тот сильнейшие и предприимчивые.
___________________________________
Что, дедорас, мечтаешь попасть к капиталистам по грин-карте, чтобы почтальоном у капиталистов поработать?

Опять понёс херню... где ты видел, чтобы почта США продавала продукты и лечила пиндосов?
Опять больные фантазии...



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  • Эксперт
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  • 5 | 27.09.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
неприятно когда заходишь на почту по поводу платежей за ЖКХ
___________________________________
Неприятно - фигня!
А вот в и без того долгих очередях на почтах - придется еще терпеть(ЖДАТЬ) дайте вон те рожки, ой нет, вот эти, а это у вас свежее, а вон то? А когда сахар подвезут? Ой нет - я передумала удалите из чека банку зеленого горошка - у меня 10 рублей не хватает... И т.д.



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  • 6 | 27.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.09.2019, 09:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4646 | Рейтинг: -723,3
Почта России не только будет продавать продукты, но в скором временем будет и лечить больных. Капитализм показывает свои хищнические зубы. Выживает тот сильнейшие и предприимчивые.
===
Баьай, с чего ты взял что Путин не коммунист??????? Кто бы его вне компартии принял на юрфак в блатном ЛГУ по спортивной квоте со вшивым 1-ым разрядом?



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  • 7 | 27.09.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.09.2019, 09:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4646 | Рейтинг: -723,3
===
Баьай, с чего ты взял что Путин не коммунист??????? Кто бы его вне компартии принял на юрфак в блатном ЛГУ по спортивной квоте со вшивым 1-ым разрядом?
---------------------------------------
Путин в то время небыл коммунисто, он был освидомителем, а точнее.- КГБшным стукачем.



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  • 8 | 27.09.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Ананью в гугле забанили? Ну - вот - пользуйся! Распечатай и под подушку положи:

Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года.
Нарышкин С.И., член КПСС с 1976 года.
Медведев Д.А., член КПСС с 1986 года
Иванов С.Б., член КПСС с 1973 года.
Шойгу С.К., член КПСС с 1979 года.
Лавров С.В., член КПСС с 1972 года.
Собянин С.С., член КПСС с 1986 года.
Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года.
Фрадков М.Е., член КПСС с 1972 года.
Полтавченко Г.С., член КПСС с 1975 года.
Бортников А.В., член КПСС с 1975 года.
Степашин С.В., член КПСС с 1973 года.
Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года.
Грызлов Б.В., член КПСС с 1971 года.
Астахов П.А., член КПСС с 1985 года.
Сечин И.И., член КПСС с 1990 года.
Чубайс А.Б., член КПСС с 1980 года.
Колокольцев В.А., член КПСС с 1982 года.
Улюкаев А.В., член КПСС с 1983 года.
Силуанов А.Г., член КПСС с 1989 года.
Володин В.В., член КПСС с 1985 года.
Сурков В.Ю., член КПСС с 1985 года.
Голикова Т.А., член КПСС с 1986 года.
Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года.
Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.
Тулеев А.Г., член КПСС с 1968 года.
Зубков В.А., член КПСС с 1967 года.
______________________________
После выпускного (1970г) 17-летний Владимир впервые с целью поступления на службу посетил Управление КГБ СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области на Литейном, где Путину после собеседования было рекомендовано сначала получить углублённое гуманитарное образование.

В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В ЛГУ вступил в КПСС. Из партии не выходил.



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  • 9 | 27.09.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.09.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,2
Ананью в гугле забанили? Ну - вот - пользуйся! Распечатай и под подушку положи:
Путин В.В., член КПСС с 1975 года.
Матвиенко В.И., член КПСС с 1972 года........
_________
После выпускного (1970г) 17-летний Владимир впервые с целью поступления на службу посетил Управление КГБ
*(Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!) дале по тексту:..

СССР по городу Ленинграду и Ленинградской области на Литейном, где Путину после собеседования было рекомендовано сначала получить углублённое гуманитарное образование.
В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В ЛГУ вступил в КПСС.

Из партии не выходил.
=======
все олигархи (это те кто много ворует благодаря заинтересованности власти) родственники Политбюро ЦК КПСС, кроме шустренького удавленного в Лондоне!
___
ничего не напоминает?!
все генералы гражданской войны были выходцами с царской армии, только один из рабочих и крестьян, - Фрунзе который командовал две недели!!!

Кролики думали любят, а их разводили! Это ни в коем случае не касается дарагих расеян!!!



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  • 10 | 27.09.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять понёс херню... где ты видел, чтобы почта США продавала продукты и лечила пиндосов?
Опять больные фантазии...
-----------------------
А ты где видела как работает почта США?



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