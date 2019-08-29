«Скаленная держава»: В Башкирии сотрудники «Почты России» ходят по домам, предлагая купить продукты

Местных жителей поразили сотрудники почты, предлагающие купить продукты. Местных жителей села Гуровка Кушнаренковского района Башкирии поразили сотрудники «Почты России», разносящие продукты по домам. Женщина по имени Гузель (имя изменено – прим. ред) рассказала, что ее удивили сотрудники почты, предлагающие купить продукты.«Я сначала подумала, может, разносят по домам квитанции или заказные письма, но женщины предлагали именно продукты. Они подошли ко мне и спросили, не хочу ли я что-нибудь купить – крупы, муку, чай? Я отказалась, магазин же рядом, да и продукты там дешевле», – рассказала она.Ни для кого не секрет, что почтальоны, особенно в деревнях и селах, разносят пенсию и газеты и вместе с тем предлагают купить продукты. Но никогда не было такого, чтобы продукты разносили отдельно.«Они выглядели растерянными. Мне стало их жалко», – рассказывает Гузель.Пользователи социальных сетей также рассказывают, что раньше не сталкивались с этим. Устроившаяся на работу на почту девушка рассказала, что с недавних пор в обязанности почтальонов входит распространение так называемых продуктовых наборов. Каждому почтальону назначена определенная сумма, которую он должен выручить за счет проданных продуктов. Как утверждает девушка, это недавнее новшество связано с заключением контракта с сетью магазинов «Магнит». Однако никаких подтверждений этой истории нет.В пресс-службе «Почты России» Башкирии нам сообщили, что распространение продуктов среди населения – обычная практика.«Помимо доставки и вручения письменной корреспонденции, подписных изданий и пенсий, в обязанности почтальонов входит оказание услуг по приему платежей, подписки, реализации знаков почтовой оплаты, печатных изданий и товаров на дому», – сообщили в пресс-службе. Из 1280 отделений почтовой связи, расположенных в Башкирии, более тысячи находятся в сельской местности, где данные услуги являются наиболее востребованными.Напомним, в феврале прошлого года «Почта России» заключила соглашение с сетью магазинов «Магнит», которое предполагало доставку продуктов и товаров курьерами «Почты России».