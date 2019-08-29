Дом - не крепость, а конституция и не то стерпит

Судебным приставам могут разрешить взламывать двери квартир. С таким предложением выступило Министерство юстиции РФ. В Совете Федерации право приставов вскрывать двери назвали не противоречащим Конституции.Министерство юстиции вынесло на обсуждение предложение разрешить судебным приставам в случае необходимости выламывать двери квартир и домов.Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Подобным правом судебные приставы смогут воспользоваться при невозможности попасть внутрь жилища и проверить законность установки газового оборудования или перепланировки.Прежде чем ломать двери, судебные приставы обязаны направить уведомление собственнику квартиры о добровольном предоставлении доступа в помещение. Если ответ не будет получен в течение десяти дней, дверь могут вскрыть без разрешения владельца. При этом присутствие понятых обязательно. После взлома двери судебные исполнители обязаны обеспечить сохранность имущества.Уточняется, что демонтаж дверей разрешен только по решению суда, вынесенному на основании заявления органов государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости заявил, что «предложенные нормы не противоречат Конституции РФ, так как, в соответствии с частью 3 статьи 55, права и свободы человека, в том числе право на неприкосновенность жилища, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц».