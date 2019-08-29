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Дом - не крепость, а конституция и не то стерпит

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38871 | Комментарии: 5
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Судебным приставам могут разрешить взламывать двери квартир. С таким предложением выступило Министерство юстиции РФ. В Совете Федерации право приставов вскрывать двери назвали не противоречащим Конституции.

Дом - не крепость, а конституция и не то стерпит


Министерство юстиции вынесло на обсуждение предложение разрешить судебным приставам в случае необходимости выламывать двери квартир и домов.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Подобным правом судебные приставы смогут воспользоваться при невозможности попасть внутрь жилища и проверить законность установки газового оборудования или перепланировки.

Прежде чем ломать двери, судебные приставы обязаны направить уведомление собственнику квартиры о добровольном предоставлении доступа в помещение. Если ответ не будет получен в течение десяти дней, дверь могут вскрыть без разрешения владельца. При этом присутствие понятых обязательно. После взлома двери судебные исполнители обязаны обеспечить сохранность имущества.

Уточняется, что демонтаж дверей разрешен только по решению суда, вынесенному на основании заявления органов государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости заявил, что «предложенные нормы не противоречат Конституции РФ, так как, в соответствии с частью 3 статьи 55, права и свободы человека, в том числе право на неприкосновенность жилища, могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц».

ПроУфу
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  • 1 | 27.09.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем ломать двери, судебные приставы обязаны направить уведомление собственнику квартиры о добровольном предоставлении доступа в помещение. Если ответ не будет получен в течение десяти дней, дверь могут вскрыть без разрешения владельца.
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Представте ситуацию: Уехала семья с детьми в отпуск, ну например в тот же Крым, дней на 15- 18 (насколько денег хватит), а на следующий день, в их почтовый ящик бросили "уведомление",о том что судебные пристовы хотят узнать законно ли установлено газовое оборудование и есть ли в квартире перепланировки... Ну а дальше включайте свое воображение.
Это называется словом БЕПРЕДЕЛ !!!!



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  • 2 | 27.09.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин наш президент!



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  • Гость
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  • 3 | 27.09.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже при возгарании не вскрывают дверь ! через окна и лоджии имеют возможность тушить и глушить...……………….



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  • 4 | 27.09.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
о какой неприкосновенности жилья можно твердить когда путин в открытую пред всем миром у россиян по 5 лет жизни себе монетизировал!

0дного полковника посади - и на целый месяц всей России пенсия обеспечена, а ежели генерала!!!!!!!!!!



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  • 5 | 27.09.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Менять надо эту конституцию, если она не защищает права граждан. Тем более её писали приблудные из других стран.



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