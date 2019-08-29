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Майору нужно больше бабла

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11893 | Комментарии: 9
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МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года.

Майору нужно больше бабла


Ненаказуемый порог превышения скорости могут пересмотреть в новой редакции КоАП России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова замначальника ГИБДД России Владимира Кузина.

В эфире «Авторадио» Владимир Кузин заявил: «МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года».

Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога, напомним, ведутся с 2018 года. ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретное решение принято так и не было. В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.

Что касается нового КоАП, то концепцию нового кодекса правительство опубликовало в июне 2019 года. Владимир Кузин не исключил, что в документе пропишут, помимо всего прочего, и штраф за опасное вождение. Этот термин, напомним, появился в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАПе так и не появилось. Планировалось, что штраф составит 5 тыс. руб.

ПроУфу
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  • 1 | 27.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вижу ДПСника, так сразу вспоминаю кадры из фильма "12 стульев". Помните как Остап Бендер и Киса Воробьянинов требовали на дороге деньги у проезжающих мимо них водителей: "Деньги давай! Давай деньги!Деньги давай!", им дают, но им все мало...



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  • 2 | 27.09.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Для чего тогда с 1 сентября 2013 года.вводили порог в 20 км/ч... водители привыкли, больше жертв не стало - нас убеждают, что смертность на дорогах снижается...
Тупо доят водителей.



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2

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  • Участник
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  • 3 | 27.09.2019, 11:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18648 | Рейтинг: -3222,8
Очередное чесание яиц у кота. Были: перевод часов туда и сюда, несколько лет обсуждали все полоумные, снижение мощности электроламп, на 4 дневную неделю.
А теперь и переход на не наказуемые 10 км/ч вместо 20 точно то же самое. Если это введут придется по всей России поменять знаки. Всё ставится с учетом возможной скорости. Где можно 60 ставится 40, а теперь после введения 10 придется тупо поменять знаки на 50. В чем разница то? Дело в отвлечении населения от настоящих проблем.



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2

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  • 4 | 27.09.2019, 11:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65696 | Рейтинг: +12234,3
Какашка! Ну ты ТУПООООЙ!
Знаки тут не причем! Они как были - так и останутся.
Просто штрафовать в городе будут не после 59 или 79, где скоростной режим 40 и 60 соответственно, а на трассах и магистралях не с после 109 и 129 соответственно(90 и 110) - а на 10 км меньше по камерам!
Так было ДО 1 сентября 2013 года. Я еще помню, как постоянно напоминала сыну, когда стрелка наезжала на предел - 50, 70, 100 или 120. И приходили штрафы с фоточками с превышением 1-2км



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  • Гость
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  • 5 | 27.09.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.09.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1329 | Комментарии: 65689 | Рейтинг: +12233,7
Для чего тогда с 1 сентября 2013 года.вводили порог в 20 км/ч... водители привыкли, больше жертв не стало - нас убеждают, что смертность на дорогах снижается...
Тупо доят водителей.
+++
превышение ставки налога, а это в чистом виде подорожный налог, именуется ОБРОКом!!!
или
0ни голосовали за Путина!



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3

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  • Участник
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  • 6 | 27.09.2019, 11:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18648 | Рейтинг: -3222,8
Кукайка, не лезла бы ты в калашный ряд. Хули тут взялась поучать тех, кто каждый день за рулем с давних времен. Я же не учу тебя как держать швабру.



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  • 7 | 27.09.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У майора Кузина большая кукурузина



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  • 8 | 27.09.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.09.2019, 11:59 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18648 | Рейтинг: -3222,6
Кукайка, не лезла бы ты в калашный ряд.
*********************
Будь мужиком не ругайся с женщиной



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  • Участник
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  • 9 | 27.09.2019, 13:12 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1434 | Рейтинг: +731,8
8 | 27.09.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.09.2019, 11:59 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18648 | Рейтинг: -3222,6
Кукайка, не лезла бы ты в калашный ряд.
*********************
Будь мужиком не ругайся с женщиной


))))))))))))
Где ты там мужика то увидел))))) Петух башкортостанский - вот это про него!!!



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