Майору нужно больше бабла ...

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года.Ненаказуемый порог превышения скорости могут пересмотреть в новой редакции КоАП России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова замначальника ГИБДД России Владимира Кузина.В эфире «Авторадио» Владимир Кузин заявил: «МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года».Активные дискуссии о пересмотре ненаказуемого порога, напомним, ведутся с 2018 года. ГИБДД, Минтранс и правительство Москвы идею поддержали, но конкретное решение принято так и не было. В марте 2019 года в правительстве неофициально говорили, что предложение выглядит «сырым» и не проработанным. «Единая Россия» инициативу не поддержала.Что касается нового КоАП, то концепцию нового кодекса правительство опубликовало в июне 2019 года. Владимир Кузин не исключил, что в документе пропишут, помимо всего прочего, и штраф за опасное вождение. Этот термин, напомним, появился в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАПе так и не появилось. Планировалось, что штраф составит 5 тыс. руб.