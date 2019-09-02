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СПЧ для запретов и умалчивания, вместо решения проблем

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13761 | Комментарии: 40
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Член СПЧ при главе Башкирии уфимский бизнесмен Азамат Галин сообщил, что хочет обсудить с коллегами по совету по правам человека предложение к депутатам Госдумы. Оно касается жестоко обращения несовершеннолетними с животными и сверстниками ради публичной демонстрации в Интернете.

СПЧ для запретов и умалчивания, вместо решения проблем


Имеется в ввиду принятие закона о судебном запрете «несовершеннолетним, совершившим деяния с целью их публичной демонстрации в сети Интернет, пользоваться электронными средствами коммуникации, компьютерами, телефонами, видеокамерами, фотоаппаратами».

Речь идет о доказанных случаях, когда деяние совершается с целью публичной демонстрации, - написал Галин на Facebook.

В комментариях его инициативу приняли с критикой, так как многие уверены, что проблема не решается запретом. По их словам, подростки могут перестать выкладывать ролики с жестокостью и распространять их между собой или по мессенджерам. По этому поводу отдельно высказалась общественница Диана Демидова.

То что вы сейчас предлагаете, это жалкий пиар на том, что сейчас наши дети деградируют. Лучше предложите приюты для собак сделать и школьников туда .....на практику. Вы лайками хотите заняться? Лайки не лечат садизм. Садизм идёт от деградации ценностей. Сейчас садистов можно отследить. И все мы воочию видим проблемы общества. И надо устранять причину, а не прятать последствия, - написала Демидова во «ВКонтакте».

Напомним, в Стерлитамаке школьники жестоко убили собаку и 11 щенков. Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 сентября. По словам волонтеров, распространивших информацию о зверстве, ребята выманили маму новорожденных собак взрывом петарды, она выскочила прямо под колеса машины.

Затем подростки засовывали петарды в пасти бедных животных так, что им разрывало челюсть. При этом школьников снимал все происходящее на видео. В итоге, ролик добрался до соцсетей. После этого неравнодушные к судьбе щенят хотят найти школьников и привлечь к ответственности.

А что думаете вы, как добиться того, чтобы подростки не издевались над животными?

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 30.09.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Интернете есть видео, как собаки во дворах калечат и даже загрызают
насмерть не только детей, но и взрослых. Тоже запретить выкладывать?

Такштааа... "Нельзя одной и той же жопой сидеть на встречных поездах".



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  • 2 | 30.09.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что думаете вы, как добиться того, чтобы подростки не издевались над животными?

-----------------

Установившийся строй культивирует жестокость и насилие. Что вы хотите.



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3

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  • 3 | 30.09.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть уж этот ЧСЛЕН, заодно обсудит, и насидие которое потоком льется с Государственных каналов. Эдак и времени на обсуждения уидет больше, ну и этот Член будет как бы придлеле ...



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  • 4 | 30.09.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азамат как флюгер! То с трибуны Курултая кричал о том, что недопустит варягов, вдруг переобулся, стол власть критиковать и на злободневных проблемах пиариться!



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  • 5 | 30.09.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По мнению Галина в том, что люди толстые, виноваты ложки. Нет, это толстякам нужно безжалостно умерить аппетит, а не прятать ложки. В случае с этими живодёрами тоже, нужно их безжалостно, принародно наказать и публично демонстрировать в сети интернет, как они отбывают наказание в колонии несовершеннолетних. А Галину хватит пиариться тупыми идеями.



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  • 6 | 30.09.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо, запретили. И что??? Контролировать это кто будет? Продавать спиртное и курево подросткам тоже запрещено, однако продают повсеместно... И никому дела нет до этого



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  • 7 | 30.09.2019, 10:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3850 | Рейтинг: -311
что думаете вы, как добиться того, чтобы подростки не издевались над животными?
_______________
Я думаю, что нужно ввести телесные наказания и бить плетью по жопе всех негодяев, публично. И их родителей.



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  • 8 | 30.09.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской
православной церкви (РПЦ) протоиерей Димитрий (Смирнов)

посоветовал бить «по роже» детей,
если они матерятся.

Так священник ответил на вопрос воспитанника московского
детского дома «Павлин», как отучить кого-либо от употребления
нецензурной лексики, сообщает в воскресенье,
22 августа, «Интерфакс»
=====================================================
И это правильно ! Все общество РФ становиться
ХАНЖЕСКИМ демонстрирующий показную добродетель,
и до смеха ЛИЦЕМЕРНЫМ !
На лечение и образование урезают бюджет !
Собирают всем Миром на лечение деньги , больным детям !
Нищие старики умирают с голоду , а власть так примитивна
в своей
величавости и значимости ! Диву даешься !



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  • 9 | 30.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.09.2019, 10:08 | Автор: xrul

Я думаю, что нужно ввести телесные наказания и бить плетью по жопе всех негодяев, публично. И их родителей.
========================================================
А ты подумал , что скажут на Западе о таких методах ?
Это " батько " Лукашенко , может защитить учителя в
Белорусской школе !
У нас учитель давно бы осидел 15 суток за " оскорбление "
" Не винного дитяти "
Пришли бы родители и отбухали этого человека !
Разве у нас в РФ , это не СПЛОШЬ и РЯДОМ !!
У нас ведь сейчас не Образование преподается , а
ПАРОДИЯ на предоставление образовательной услуги !



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  • 10 | 30.09.2019, 10:59 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38032 | Рейтинг: +5446,5
Чото наша ведьмачка не появляется. Неужели поняла, что её снова в перьях и дегте вываляют?



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  • 11 | 30.09.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще раз о Ханжестве и Лицемерии нашей власти !

Позор! Нет денег похоронить Первого Президента Крыма, но КрымНаш

Может Владимир Путин даст волшебный пендаль этим гЭроям Крымской весны, чтобы крымчане смогли проститься с Мешковым по человечески и с теми почестями, которые он заслужил, служа России до последнего своего вздоха?

Увы, Крым и сейчас оккупирован ЕР и перекрасившимися и переобувшимися гЭроями Крымской весны.



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  • 12 | 30.09.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11.13 местное время... ни одного комента на всех темах, оскорбляющего кого-либо из участников... и тут 10.59 - доцент, юрист...3.14здец одним словом.
чё, Юра, скучноватенько тебе? давно по соплям не получал?
турк



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  • # 13 | 30.09.2019, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38032 | Рейтинг: +5446,5

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  • # 14 | 30.09.2019, 11:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18671 | Рейтинг: -3224,6

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 15 | 30.09.2019, 12:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30719 | Рейтинг: -710,8
3 | 30.09.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован

Азамат как флюгер! То с трибуны Курултая кричал о том, что недопустит варягов,
------------------------
тебя придурка кто допустил?



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  • 16 | 30.09.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране башкир, стоящей на коленях, морально- нрааственгое воспитание молодого поколения, семья, привитие здорового образа жизни поручены физкультурнице гражданке ивановой.
Бурный поток слов и радостных клыбок и ни одгого значимого результата.
Галин, причем тут госдума.
Ты типичный и бесполезный аульный квотный чиновник, так и не умеющий следствие увязать с причиной, кислое яблоко с уходом, корнями и почвой .



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  • 17 | 30.09.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общеизвестно, что россияне(русские) самый высокодуховный богоносный народ. Со скрепами. Так что этот Галин по старой привычке клевещет на наш скрепоносный народ. Духовность растет с каждым днем. Как известил святейший Патриарх, каждый божий день в России появляется по ТРИ церкви. А тут такая гнусная клевета!



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  • 18 | 30.09.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацанутые из башкирского тайного общества "кляйн абер майн" вчера объединились с унганутыми из русскоговорящего тайного общества "5:30" в антикухаркину партию стабильных женоненавистников.
Как старый холостяк утверждаю, что женщин обижать , мстиь им,никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя.
В том, что тебя унизила, оскорбила и предала женщина виноват однозначно ты сам.
Женщины от природы слабее, более приспособленнее к жизни и за свое понимание жизни, за свое место,за своих детей пойдут на любые подлости и преступления против обидчиков.
С ними тяжело и без них до 65 лет нельзя.
Так что зря вы нападаете н ужевских баб. Они более информативны, лучше чувствуют ложь и обман и играичу и легко вашу партию местечковых пивных импотентов превратят в застойное болото квакающих лягушек.



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  • Участник
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  • 19 | 30.09.2019, 15:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18671 | Рейтинг: -3224,6
Свободу кукайке!
Дайте кукайке хоть смартфон путевый, развяжите руки. Видите как мучается, минусы носом тычет.
Без нее УЖ совсем глохнет.
Хотя это именно она и сделала.



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  • 20 | 30.09.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18.
Квакаешь , лягушонок?
Ну- ну?



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