СПЧ для запретов и умалчивания, вместо решения проблем

Член СПЧ при главе Башкирии уфимский бизнесмен Азамат Галин сообщил, что хочет обсудить с коллегами по совету по правам человека предложение к депутатам Госдумы. Оно касается жестоко обращения несовершеннолетними с животными и сверстниками ради публичной демонстрации в Интернете.Имеется в ввиду принятие закона о судебном запрете «несовершеннолетним, совершившим деяния с целью их публичной демонстрации в сети Интернет, пользоваться электронными средствами коммуникации, компьютерами, телефонами, видеокамерами, фотоаппаратами».Речь идет о доказанных случаях, когда деяние совершается с целью публичной демонстрации, - написал Галин на Facebook.В комментариях его инициативу приняли с критикой, так как многие уверены, что проблема не решается запретом. По их словам, подростки могут перестать выкладывать ролики с жестокостью и распространять их между собой или по мессенджерам. По этому поводу отдельно высказалась общественница Диана Демидова.То что вы сейчас предлагаете, это жалкий пиар на том, что сейчас наши дети деградируют. Лучше предложите приюты для собак сделать и школьников туда .....на практику. Вы лайками хотите заняться? Лайки не лечат садизм. Садизм идёт от деградации ценностей. Сейчас садистов можно отследить. И все мы воочию видим проблемы общества. И надо устранять причину, а не прятать последствия, - написала Демидова во «ВКонтакте».Напомним, в Стерлитамаке школьники жестоко убили собаку и 11 щенков. Инцидент произошел в минувшую субботу, 21 сентября. По словам волонтеров, распространивших информацию о зверстве, ребята выманили маму новорожденных собак взрывом петарды, она выскочила прямо под колеса машины.Затем подростки засовывали петарды в пасти бедных животных так, что им разрывало челюсть. При этом школьников снимал все происходящее на видео. В итоге, ролик добрался до соцсетей. После этого неравнодушные к судьбе щенят хотят найти школьников и привлечь к ответственности.А что думаете вы, как добиться того, чтобы подростки не издевались над животными?