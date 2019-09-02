А в РПЦ и камеры не нужны ...

В адрес исполняющего обязанности председателя Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ) Айнура Биргалина поступило представление полиции с предложением установить видеокамеры в мечетях.Полицейские объясняют рекомендации тем, что слабая техническая оснащенность храмов не защищает прихожан от краж. Одна из них, например, произошла в сентябре. О других таких случаях неизвестно. Интересно, что кража произошла в мечети из юрисдикции не ДУМ, а Центрального духовного управления мусульман России, и камера в ней была, но, как заявляют в управлении, полицейские ее записи не просматривали. Аналогичное предложение в Татарстане спровоцировало скандал: некоторые имамы восприняли это как попытку установить слежку за мусульманами. В ДУМ Башкирии принципиально против камер не возражают.Заместитель начальника отдела полиции №9 Уфы Илья Тихомиров направил главе Духовного управления мусульман Башкирии (объединяет 700 мечетей, зарегистрировано на улице Чернышевского) Айнуру Биргалину документ под названием «представление», в котором предлагает усилить меры безопасности в мечетях. Капитан полиции Тихомиров сообщает, что в производстве отдела полиции находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое 17 сентября совершило кражу личных вещей одного из прихожан в здании Первой соборной мечети на улице Тукаева.Первая соборная мечеть находится в юрисдикции Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), которым руководит Талгат Таджуддин.Оно зарегистрировано на улице Тукаева. Однако, как следует из представления, в полиции считают, что этим управлением руководит Айнур Биргалин.Злоумышленник похитил из мечети рюкзак, в котором находился планшетный компьютер, бумажник и документы, включая загранпаспорт. Ущерб потерпевшему, следствие оценивает в 9,5 тыс. руб., сообщает капитан полиции.Он делает вывод, что краже способствовала «слабая техническая оснащенность» мечети средствами охраны и наблюдения, отсутствие охранников и камер хранения личных вещей, а также слабая разъяснительная работа среди прихожан. Полицейский просит муфтия сообщить о принятых мерах: установить в помещениях мечети камеры, а имеющиеся средства видеофиксации привести в «надлежащее состояние».Айнур Биргалин подтвердил „Ъ“ подлинность документа, но сообщил, что воспринимает его как рекомендации, касающиеся мер безопасности всех мечетей в юрисдикции управления. Установка видеонаблюдения в каждой из 700 мечетей управления обойдется минимум в 40 тыс. руб., подсчитали в ДУМ. Исполнить требования полиции во всех мечетях пока невозможно: в некоторых имамы не могут закрыть долги за газ, воду и электричество, отметил муфтий. При этом, признает он, системы видеонаблюдения были бы полезны: «К сожалению, случаи воровства случаются. Воруют от ботинок до ящиков для пожертвований. Имамы ищут разные способы защиты. Где-то заключают договоры с охранными предприятиями, где-то прихожане сами скидываются на покупку и установку камер. Лично я не вижу в видеонаблюдении нарушения прав»,— отметил муфтий.В ЦДУМ представление, между тем, не поступало. Помощник председателя управления Рустем Шарифуллин сообщил, что в мечети, где произошла кража, системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения есть. Есть и объявления, призывающие прихожан быть внимательными к хранению личных вещей.«Инцидент действительно был. Насколько мне известно, сотрудники мечети предлагали молодому человеку (потерпевшему.— „Ъ“) посмотреть записи с видеокамер, но он такой возможностью не воспользовался. Полицейские, насколько я знаю, видеозаписи с камер не отсматривали. Они хранятся месяц. Так что время посмотреть еще есть»,— сказал сотрудник ЦДУМ. В юрисдикции ЦДУМ видеонаблюдением охвачены, по словам господина Шарифуллина, мечети, расположенные в Уфе и районных центрах. «Устанавливать камеры во всех мечетях действительно накладно. Кроме того, в небольших мечетях все прихожане друг друга знают»,— добавил собеседник.В МВД затруднились предоставить статистику краж, совершенных в храмах. Собеседник в полиции сообщил, что «по словам сотрудников Первой соборной мечети, в день совершения кражи видеокамера не работала».Башкирия стала не первым регионом, где полиция рекомендовала муфтиям установить видеонаблюдение в мечетях. В июне такая инициатива была в Татарстане и некоторые имамы восприняли ее критически. Так, имам-хатыб казанской мечети «Миргазиян» Абдуррауф Забиров заявлял, что видит в таких рекомендациях попытку ФСБ установить за мусульманами «слежку и шпионаж», которые в исламе запрещены. Впрочем, в Духовном управлении мусульман Татарстана эту позицию не поддержали, а господин Забиров позже сложил с себя полномочия имама-хатыба.«С одной стороны, к установке видеокамер я отношусь не очень хорошо. Все-таки молебен — это интимная процедура. С другой стороны — если нужно, то поставим»,— отреагировал на рекомендации полицейских имам уфимской мечети «Нур-Ислам» (входит в ЦДУМ) Равиль Зайнуллин.По мнению мусульманского активиста Сагита Исмагилова, разумно ставить камеры в мечетях крупных городов, «но, конечно, не в молельном зале, а снаружи и на входе, где люди разуваются».Секретарь Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов сообщил, что в епархии таких рекомендаций от полиции не получали. Случаев кражи личных вещей в храмах он тоже не припомнил. «Не все же насилие можно победить карательными мерами. Наверно, необходимо больше к совести призывать»,— отметил сотрудник епархии и добавил, что в большинстве храмов систем видеонаблюдения нет, но они есть в крупных храмах Уфы.Адвокат Александр Войцех отмечает, что «безусловно, это представление носит рекомендательный, но при этом весьма возмутительный характер».«Очень неприятный знак, и верующие должны были воспринять это в штыки,— считает он.— Человек приходит в храм для духовного таинства, исповеди общения с Богом. А за ним в это время следят и записывают. Мое мнение: Духовное управление мусульман как минимум должно это обсудить с верующими. Скрытое наблюдение тем более недопустимо. Есть тенденция к ужесточению борьбы с экстремизмом, а у нас под этот термин зачастую подпадают совершенно безобидные действия. Предположу, что установка камер внедряется не просто для слежки, а для сбора доказательств по уголовным делам вроде Хизб-ут Тахрир (запрещена в России.— „Ъ“). Я считаю, что настоящие террористы не имеют ничего общего с истинно верующими, а установление подобной слежки может указывать на то, что государство пытается вешать подобные ярлыки».