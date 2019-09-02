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А в РПЦ и камеры не нужны

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В адрес исполняющего обязанности председателя Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ) Айнура Биргалина поступило представление полиции с предложением установить видеокамеры в мечетях.

А в РПЦ и камеры не нужны


Полицейские объясняют рекомендации тем, что слабая техническая оснащенность храмов не защищает прихожан от краж. Одна из них, например, произошла в сентябре. О других таких случаях неизвестно. Интересно, что кража произошла в мечети из юрисдикции не ДУМ, а Центрального духовного управления мусульман России, и камера в ней была, но, как заявляют в управлении, полицейские ее записи не просматривали. Аналогичное предложение в Татарстане спровоцировало скандал: некоторые имамы восприняли это как попытку установить слежку за мусульманами. В ДУМ Башкирии принципиально против камер не возражают.

Заместитель начальника отдела полиции №9 Уфы Илья Тихомиров направил главе Духовного управления мусульман Башкирии (объединяет 700 мечетей, зарегистрировано на улице Чернышевского) Айнуру Биргалину документ под названием «представление», в котором предлагает усилить меры безопасности в мечетях. Капитан полиции Тихомиров сообщает, что в производстве отдела полиции находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое 17 сентября совершило кражу личных вещей одного из прихожан в здании Первой соборной мечети на улице Тукаева.

Первая соборная мечеть находится в юрисдикции Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), которым руководит Талгат Таджуддин.

Оно зарегистрировано на улице Тукаева. Однако, как следует из представления, в полиции считают, что этим управлением руководит Айнур Биргалин.

Злоумышленник похитил из мечети рюкзак, в котором находился планшетный компьютер, бумажник и документы, включая загранпаспорт. Ущерб потерпевшему, следствие оценивает в 9,5 тыс. руб., сообщает капитан полиции.

Он делает вывод, что краже способствовала «слабая техническая оснащенность» мечети средствами охраны и наблюдения, отсутствие охранников и камер хранения личных вещей, а также слабая разъяснительная работа среди прихожан. Полицейский просит муфтия сообщить о принятых мерах: установить в помещениях мечети камеры, а имеющиеся средства видеофиксации привести в «надлежащее состояние».

Айнур Биргалин подтвердил „Ъ“ подлинность документа, но сообщил, что воспринимает его как рекомендации, касающиеся мер безопасности всех мечетей в юрисдикции управления. Установка видеонаблюдения в каждой из 700 мечетей управления обойдется минимум в 40 тыс. руб., подсчитали в ДУМ. Исполнить требования полиции во всех мечетях пока невозможно: в некоторых имамы не могут закрыть долги за газ, воду и электричество, отметил муфтий. При этом, признает он, системы видеонаблюдения были бы полезны: «К сожалению, случаи воровства случаются. Воруют от ботинок до ящиков для пожертвований. Имамы ищут разные способы защиты. Где-то заключают договоры с охранными предприятиями, где-то прихожане сами скидываются на покупку и установку камер. Лично я не вижу в видеонаблюдении нарушения прав»,— отметил муфтий.

В ЦДУМ представление, между тем, не поступало. Помощник председателя управления Рустем Шарифуллин сообщил, что в мечети, где произошла кража, системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения есть. Есть и объявления, призывающие прихожан быть внимательными к хранению личных вещей.

«Инцидент действительно был. Насколько мне известно, сотрудники мечети предлагали молодому человеку (потерпевшему.— „Ъ“) посмотреть записи с видеокамер, но он такой возможностью не воспользовался. Полицейские, насколько я знаю, видеозаписи с камер не отсматривали. Они хранятся месяц. Так что время посмотреть еще есть»,— сказал сотрудник ЦДУМ. В юрисдикции ЦДУМ видеонаблюдением охвачены, по словам господина Шарифуллина, мечети, расположенные в Уфе и районных центрах. «Устанавливать камеры во всех мечетях действительно накладно. Кроме того, в небольших мечетях все прихожане друг друга знают»,— добавил собеседник.

В МВД затруднились предоставить статистику краж, совершенных в храмах. Собеседник в полиции сообщил, что «по словам сотрудников Первой соборной мечети, в день совершения кражи видеокамера не работала».

Башкирия стала не первым регионом, где полиция рекомендовала муфтиям установить видеонаблюдение в мечетях. В июне такая инициатива была в Татарстане и некоторые имамы восприняли ее критически. Так, имам-хатыб казанской мечети «Миргазиян» Абдуррауф Забиров заявлял, что видит в таких рекомендациях попытку ФСБ установить за мусульманами «слежку и шпионаж», которые в исламе запрещены. Впрочем, в Духовном управлении мусульман Татарстана эту позицию не поддержали, а господин Забиров позже сложил с себя полномочия имама-хатыба.

«С одной стороны, к установке видеокамер я отношусь не очень хорошо. Все-таки молебен — это интимная процедура. С другой стороны — если нужно, то поставим»,— отреагировал на рекомендации полицейских имам уфимской мечети «Нур-Ислам» (входит в ЦДУМ) Равиль Зайнуллин.

По мнению мусульманского активиста Сагита Исмагилова, разумно ставить камеры в мечетях крупных городов, «но, конечно, не в молельном зале, а снаружи и на входе, где люди разуваются».

Секретарь Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов сообщил, что в епархии таких рекомендаций от полиции не получали. Случаев кражи личных вещей в храмах он тоже не припомнил. «Не все же насилие можно победить карательными мерами. Наверно, необходимо больше к совести призывать»,— отметил сотрудник епархии и добавил, что в большинстве храмов систем видеонаблюдения нет, но они есть в крупных храмах Уфы.

Адвокат Александр Войцех отмечает, что «безусловно, это представление носит рекомендательный, но при этом весьма возмутительный характер».

«Очень неприятный знак, и верующие должны были воспринять это в штыки,— считает он.— Человек приходит в храм для духовного таинства, исповеди общения с Богом. А за ним в это время следят и записывают. Мое мнение: Духовное управление мусульман как минимум должно это обсудить с верующими. Скрытое наблюдение тем более недопустимо. Есть тенденция к ужесточению борьбы с экстремизмом, а у нас под этот термин зачастую подпадают совершенно безобидные действия. Предположу, что установка камер внедряется не просто для слежки, а для сбора доказательств по уголовным делам вроде Хизб-ут Тахрир (запрещена в России.— „Ъ“). Я считаю, что настоящие террористы не имеют ничего общего с истинно верующими, а установление подобной слежки может указывать на то, что государство пытается вешать подобные ярлыки».

Булат Баширов, Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 01.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
государство расеянское во все эпохи использовало релилигию для приведения граждан к повиновению нечеловеческим условиям жизни.
не зря в "лихие 90-ые" когда якобы у государства "не было денег" по всей РФ начали дружно произрастать "храмы" в большевистской трактовке именуемые "0пиумом для народа", но по какой то причине не подпадающие под действие ст. 228 УК РФ.



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- по кражам в общественных банях Уфы статистика имеется,или там до сих ждут представления от Ильи Тихомирова из 99го отдела?



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  • 3 | 01.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умеют фсб мвд навязать свою крышу



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  • Эксперт
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  • 4 | 01.10.2019, 11:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30719 | Рейтинг: -710,8
«слежку и шпионаж», которые в исламе запрещены
---------------------
На Руси доносы не запрещены и даже предписаны.



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  • 5 | 01.10.2019, 11:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13132 | Рейтинг: -1960,3
1 | 01.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

государство расеянское во все эпохи использовало релилигию для приведения граждан к повиновению нечеловеческим условиям жизни.
__________________________________________
Серьёзно?
И школы РПЦ не открывало, и богадельни?
А свыше тысячи домов престарелых в Российской империи? А около трёхсот больниц и приютов?
Это Вы куда дели?
И это ещё без молочных ферм, скотных дворов, пасек и т.п., что организовала и содержала РПЦ.



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  • 6 | 01.10.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней совсем плохой стал... читай по буквам - г о с у д а р с т в о и с п о л ь з у е т р е л и г и ю....и теперь прочитай свой ответ - РПЦ сделало так много хорошего...
я щас даже спорить не буду - хорошо ли, плохо ли...
я просто говорю -
Корней, не кури натощак
турк



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  • 7 | 01.10.2019, 12:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13132 | Рейтинг: -1960,3
1 | 01.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

государство расеянское во все эпохи использовало релилигию для приведения граждан к повиновению нечеловеческим условиям жизни.
_______________________________________________
А может вот так государство использовало религию для "приведения граждан к повиновению нечеловеческим условиям жизни"?
"Религия - опиум народа".
"Религия - род духовной сивухи".
"Решающее влияние на рост атеизма в деревне оказал колхозный строй…",
"Вооружение колхозников современной техникой нанесло серьезный удар по религиозным предрассудкам".
"Работая на производстве, рабочие твердо убедились, что религия притупляет и принижает человека. Часты случаи, когда рабочие, порвав с религией, становились стахановцами".



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  • 8 | 01.10.2019, 12:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13132 | Рейтинг: -1960,3
А может государство использовало РПЦ, когда Святейший Патриарх Тихон 13 (26) октября 1918 года пишет Послание Совету Народных Комиссаров?



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  • 9 | 01.10.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.10.2019, 11:59 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13131 | Рейтинг: -1960,2
1 | 01.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

государство расеянское во все эпохи использовало релилигию для приведения граждан к повиновению нечеловеческим условиям жизни.
_______
И школы РПЦ не открывало, и богадельни?
А свыше тысячи...
________
сегодняшнюю Расею сформировал Пётр Великий физическим перемещением учёных с 3апада. А "до" = 800 лет православия и никакой науки!11 Вообще никакой! Добавил Сталин, также кроваво.
Апосля Петра Великого науку ужали подсунув православие.

другими словами, если бы не Пётр Великий + Сталин сегодня вместо России было бы 8...10 или более мелких государств, проезжие евро...китае...японы кидали бы мелкие монетки а русские и не русские народы бы в драку эти монетки хапали...
Видели Париж-Даккар...проносятся чудо техники мимо аборигенов которые подбирают пустые бутылки из под "Колы",.. - быстро забыли как в сервантах расеян пустые люминевые пивные банки располагались рядами...
да, евро-амеры плохие, нам блага цивилизации подсунули!
"А у ... собственная гордость, и на буржуев смотрим свысока!!!"
или
"да, скифы мы, да, азиаты с раскосыми и жадными очами!"



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  • 10 | 01.10.2019, 13:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8599 | Рейтинг: -630,2
Во как, Корней Иванович нарисовался, появился. Однако, он какой-то не совсем такой как прежний. Или мне это только кажется?



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