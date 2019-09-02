Только Ле Пен нам и не хватало

Башкирские власти пригласили Марин Ле Пен посетить республику. Известный французский политик крайне правого толка, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетит Башкортостан до конца 2019 года.Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров во время своего выступления на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран- участниц ШОС и БРИКС.По словам Назарова, "есть четкое понимание, что она [Ле Пен] приедет до конца года". Он также добавил, что сейчас согласовывается программа ее визита.Отметим, что Андрей Назаров, в качестве сопредседателя "Деловой России" и Оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума, и Марин Ле Пен поддерживают давние тесные связи. Как сообщал сам Назаров на страницах своего сайта, в декабре прошлого года он встречался с Ле Пен в Париже, где они обсуждали "негативное влияние антироссийских санкций на экономику Евросоюза". Там же, по словам Назарова, была достигнута договоренность "о формировании крупной делегации французских бизнесменов для делового визита в Республику Башкортостан в марте 2019 года с целью выстраивания экономических отношений по ряду отраслей, в первую очередь — в сельском хозяйстве", а также о том, что между Башкортостаном и отдельными регионами и коммунами Франции в скором будущем будут подписаны соглашения о сотрудничестве.В рамках того же визита Назаров встречался с отцом Марин — основателем крайне правой партии "Национальный фронт" (предшественника партии "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пеном, которому подарил копию установленной в Крыму статуи "Вежливые люди".В начале сентября Марин Ле Пен поздравила Андрея Назарова с назначением вице-премьером республиканского правительства. В поздравительном письме Ле Пен также приветствовала "победу Радия Хабирова, кандидата от партии "Единая Россия", на выборах главы Республики Башкортостан".Напомним также, что Марин Ле Пен поддержала аннексию Крыма Россией, признав законными результаты "референдума" о статусе полуострова в марте 2014 года. Также Ле Пен выступает за снятие западных санкций с РФ, наложенных в связи с агрессивной политикой Кремля по отношению к Украине.Марин Ле Пен неоднократно баллотировалась на пост президента Франции. В 2017 году она вышла во второй тур президентских выборов, проиграв в нем Эммануэлю Макрону.В правительстве Башкортостана не смогли предоставить никакой дополнительной информации по предстоящему визиту Ле Пен.— Это весьма странный поступок — попытка пригласить в республику такого токсичного политика, многократно обвинявшегося в подстрекательстве к дискриминации национальных меньшинств в своей стране, — говорит политтехнолог, обозреватель YouTube–канала "Открытая политика" Андрей Потылицын. — Чем ее визит может помочь привлечению новых инвестиций в республику — непонятно. Ее [Марин Ле Пен] влияние во Франции распространяется лишь на маргинальные слои, отнюдь не на круги крупного бизнеса. С политической точки зрения этот визит будет также токсичен, ввиду репутации госпожи Ле Пен. Это, по сути, французский Жириновский. Французская элита ее отвергает; сегодняшний случай, когда семья умершего на днях бывшего президента страны Жака Ширака отказала Ле Пен в присутствии на похоронах, ярко демонстрирует это. Так, что обсуждаемый визит Ле Пен в Башкортостан — это просто политические игрища команды нового главы республики. Игрища, рискованные для репутации этой команды, причем, как внутри страны и республики, так и за рубежом.