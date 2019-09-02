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Только Ле Пен нам и не хватало

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Башкирские власти пригласили Марин Ле Пен посетить республику. Известный французский политик крайне правого толка, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетит Башкортостан до конца 2019 года.

Только Ле Пен нам и не хватало


Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера республиканского правительства Андрей Назаров во время своего выступления на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран- участниц ШОС и БРИКС.

По словам Назарова, "есть четкое понимание, что она [Ле Пен] приедет до конца года". Он также добавил, что сейчас согласовывается программа ее визита.

Отметим, что Андрей Назаров, в качестве сопредседателя "Деловой России" и Оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума, и Марин Ле Пен поддерживают давние тесные связи. Как сообщал сам Назаров на страницах своего сайта, в декабре прошлого года он встречался с Ле Пен в Париже, где они обсуждали "негативное влияние антироссийских санкций на экономику Евросоюза". Там же, по словам Назарова, была достигнута договоренность "о формировании крупной делегации французских бизнесменов для делового визита в Республику Башкортостан в марте 2019 года с целью выстраивания экономических отношений по ряду отраслей, в первую очередь — в сельском хозяйстве", а также о том, что между Башкортостаном и отдельными регионами и коммунами Франции в скором будущем будут подписаны соглашения о сотрудничестве.

В рамках того же визита Назаров встречался с отцом Марин — основателем крайне правой партии "Национальный фронт" (предшественника партии "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пеном, которому подарил копию установленной в Крыму статуи "Вежливые люди".

В начале сентября Марин Ле Пен поздравила Андрея Назарова с назначением вице-премьером республиканского правительства. В поздравительном письме Ле Пен также приветствовала "победу Радия Хабирова, кандидата от партии "Единая Россия", на выборах главы Республики Башкортостан".

Напомним также, что Марин Ле Пен поддержала аннексию Крыма Россией, признав законными результаты "референдума" о статусе полуострова в марте 2014 года. Также Ле Пен выступает за снятие западных санкций с РФ, наложенных в связи с агрессивной политикой Кремля по отношению к Украине.

Марин Ле Пен неоднократно баллотировалась на пост президента Франции. В 2017 году она вышла во второй тур президентских выборов, проиграв в нем Эммануэлю Макрону.

В правительстве Башкортостана не смогли предоставить никакой дополнительной информации по предстоящему визиту Ле Пен.

— Это весьма странный поступок — попытка пригласить в республику такого токсичного политика, многократно обвинявшегося в подстрекательстве к дискриминации национальных меньшинств в своей стране, — говорит политтехнолог, обозреватель YouTube–канала "Открытая политика" Андрей Потылицын. — Чем ее визит может помочь привлечению новых инвестиций в республику — непонятно. Ее [Марин Ле Пен] влияние во Франции распространяется лишь на маргинальные слои, отнюдь не на круги крупного бизнеса. С политической точки зрения этот визит будет также токсичен, ввиду репутации госпожи Ле Пен. Это, по сути, французский Жириновский. Французская элита ее отвергает; сегодняшний случай, когда семья умершего на днях бывшего президента страны Жака Ширака отказала Ле Пен в присутствии на похоронах, ярко демонстрирует это. Так, что обсуждаемый визит Ле Пен в Башкортостан — это просто политические игрища команды нового главы республики. Игрища, рискованные для репутации этой команды, причем, как внутри страны и республики, так и за рубежом.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сообщал сам Назаров на страницах своего сайта, в декабре прошлого года он встречался с Ле Пен в Париже, где они обсуждали "негативное влияние антироссийских санкций на экономику Евросоюза".
========================
Мы, недалее как вчера,с ребятами в гараже то же много чего обсуждали, только, толку от наших обсуждений, впрочем как и Лепеновских с назаровым.
Дибилоиды, когда хотят поднять свой статус, свою значимость. говорят " мы с таким то, обсудили проблему"



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  • 2 | 01.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на фото "известный" французский крайне правый политик лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с групповым насильником несовершеннолетних девочек Андреем Геннадиевичем Назаровым, но его сын не насильник т.к. его папик кому нужно три квартиры отвалил, он всего лишь деп Курултая, не то что папик главарём продвинутый в и.о.вице-премьера Башкортостана. Но вот Путин тут абсолютно ни при "делах", - это народ Башкортостана "выдвинул" своего лучшего представителя с такой удивительно башкирской фамилией и не менее удивительно башкирскими именем и отчеством!
"...то ли ещё будет 0й...ой...ой!!!"



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  • Участник
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ну приедет она
выпьет два стакана водки, и будет требовать чтоб татары и башкиры уехали в Алжир и Марокко?



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6

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  • Участник
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  • 4 | 01.10.2019, 10:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4652 | Рейтинг: -724,1
2 | 01.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


на фото "известный" французский крайне правый политик лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с групповым насильником несовершеннолетних девочек Андреем Геннадиевичем Назаровым, но его сын не насильник т.к. его папик кому нужно три квартиры отвалил, он всего лишь деп Курултая, не то что папик главарём продвинутый в и.о.вице-премьера Башкортостана. Но вот Путин тут абсолютно ни при "делах", - это народ Башкортостана "выдвинул" своего лучшего представителя с такой удивительно башкирской фамилией и не менее удивительно башкирскими именем и отчеством!
"...то ли ещё будет 0й...ой...ой!!!"
------------------------
Зря ты так, Назар чисто башкирское имя, пример тому Назар Наджми - поэт и писатель Башкортостана.
Вы просто свои корни не знаете.



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0

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  • 5 | 01.10.2019, 10:52 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4652 | Рейтинг: -724,1
3 | 01.10.2019, 10:28 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4161 | Рейтинг: -366,6


ну приедет она
выпьет два стакана водки, и будет требовать чтоб татары и башкиры уехали в Алжир и Марокко?
--------------------------
Она приедет в родные края, у нас есть города Париж, Фершампенуаз, даже своя Эйфелева башня. Многое нас объединяет с Францией.



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  • 6 | 01.10.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Так, что обсуждаемый визит Ле Пен в Башкортостан — это просто политические игрища команды нового главы республики. Игрища, рискованные для репутации этой команды, причем, как внутри страны и республики, так и за рубежом......"
==================================================
То что Она признает Крым , исторической территориальной
принадлежностью России ,
это уже меня впечатляет и вызывает к ней симпатию !



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3

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  • 7 | 01.10.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Это, по сути, французский Жириновский. Французская элита ее отвергает; сегодняшний случай, когда семья умершего на днях бывшего президента страны Жака Ширака отказала Ле Пен в присутствии на похоронах, ярко демонстрирует это........."
==================================================
Бедняжка Ле Пен , похудала наверное от расстройства !
Придет и ее черед , плюнуть на французскую элиту .



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  • 8 | 01.10.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.10.2019, 10:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4648 | Рейтинг: -723,5
2 | 01.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
на фото "известный" французский крайне правый политик лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с групповым насильником несовершеннолетних девочек Андреем Геннадиевичем Назаровым, но его сын не насильник т.к. его папик кому нужно три квартиры отвалил, он всего лишь деп Курултая, не то что папик главарём продвинутый в и.о.вице-премьера Башкортостана. Но вот Путин тут абсолютно ни при "делах", - это народ Башкортостана "выдвинул" своего лучшего представителя с такой удивительно башкирской фамилией и не менее удивительно башкирскими именем и отчеством!
"...то ли ещё будет 0й...ой...ой!!!"
----------
Зря ты так, Назар чисто башкирское имя, пример тому Назар Наджми - поэт и писатель Башкортостана.
Вы просто свои корни не знаете.-
-------------
Бабайчик, как это "корни" не знаем, - каждого второго Башкортостанца между ног растакой "корень", - только девкам не устраивают "Курс молодого бойца" !



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2

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  • 9 | 01.10.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Вова попросил Радий не смог отказать . Россия грезит обратно стать жандармом Европы , кровь берет свое ,70 лет Интернационализма псу под хвост .



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  • 10 | 01.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только Ле Пен нам и не хватало
----------------------------
А кому это "вам"?



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  • 11 | 01.10.2019, 11:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13132 | Рейтинг: -1960,3
А кто такой Потылицын?
Кто такая Марин Ле Пен известно.
Во втором туре президентских выборов во Франции уступила Эмманюэлю Макрону, набрав 33,9 % голосов избирателей.
25 мая 2014 года партия «Национальный фронт» под руководством Марин Ле Пен одержала победу на выборах в Европейский парламент во Франции, набрав 25,4 % голосов избирателей, обойдя «Союз за народное движение» (20,6 %) и почти вдвое опередив правящую «Социалистическую партию» (14,1 %).
Потылицын хочет сказать, что Ле Пен не пользуется во Франции поддержкой?
А может либершиза объяснить, что конкретно они имеют против Марин Ле Пен? Чем она их не устраивает?
Или только потому, что либералистические СМИ о ней плохо отзываются?



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  • 12 | 01.10.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Корнею видимо "повезло " родится с белой кожей поэтому он тупит и не понимает , но далеко не все башкиры такие или все Корней ?



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  • 13 | 01.10.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.10.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован

......" Так, что обсуждаемый визит Ле Пен в Башкортостан — это просто политические игрища команды нового главы республики. Игрища, рискованные для репутации этой команды, причем, как внутри страны и республики, так и за рубежом......"
=======
То что Она признает Крым , исторической территориальной
принадлежностью России ,
это уже меня впечатляет и вызывает к ней симпатию !
=======
есть "люди", а ещё есть "чернь", она также обладает гражданскими правами. Но. Созидать не умеет. Хотя может, - из под палки, - в смысле дубинки. Из "умений" у "черни" только одно - хапок. Сама по себе чернь не вредна и не опасна, если только она не у власти. Когда чернь пробирается во власть, то "худо" всему обществу включая самой черни.
В более мягких тонах это описал Серилл Норткот Паркинсон в одноимённой книге "3аконов Паркинсона". Её бы, да по программе средней школы изучать,..она на любую жизненную проблему даёт ответ, и, что признак гениальности, - написана с юмором!!!
Но, к сожалению, чернь не читабельна, хотя малёк ошибаюсь, - винно-пивно-водочные этикетки способна.



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  • 14 | 01.10.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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а это не тот ли А.Г.Назаров которого Путин во главе ЕР в депутаты ГД РФ протащил?!!



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  • 15 | 01.10.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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А кто такой Непердин



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  • 16 | 01.10.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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28 сентября 2019 года на Уфимском ипподроме было довольно оживленно. Народу нужны были не только хлеб, но и зрелища. Состоялись скачки. Приняли участие и «Кушнаренковские» лошадки. В кавычках потому, что они были из Дюртюлей. Конезаводчик Ильшат Махмутов любезно предоставил породистых скакунов, бывшему директору Республиканского ипподрома Ринату Гизатуллину, нынешнему главе Кушнаренково. Очевидно по знакомству, но дружба дружбой, а табачок врозь. По непроверенным данным из райбюджета разграбленного нищего района за аренду коней заплатили солидную сумму под сто тысяч рублей, а жокеям дали по 10000 целковых. Правда призовых из них никто не взял, а во втором заезде наездник Артур вообще вылетел из седла.
Основные зрители глава Гизатуллин, его заместители Рамазанов, Нурмухаметов, новый председатель сельсовета Р.Галеев ръяно «болели» за своих. При этом наблюдался забавный момент, как только начинал хлопать Руслан Ринатович вслед за ним после паузы шевелил ладошками Ремек Ирасович.
Все это было бы смешно, но на самом деле грустно. Кушнаренковцам вновь не повезло с правителем. По факту новый проходимец разоряет район, вся работа Р. Гизатуллина заключается в пиаре: то танцы устроит на воздухе, то снимки опубликует на сайте Наше Кушнаренково, где демонстрирует силу поднимая лежа штангу. Улицы райцентра как были в ямах и колдобинах, так и остались. Грабеж поставлен на широкую ногу, сейчас судят бывшего директора ООО «Добрый Хлеб» Марса Емашева. Ему вменяют ущерб на 10 миллионов рублей, из них значительная часть ушла его дочке. При нынешнем составе Кушнаренковского райсуда вор может избежать наказания.



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  • 17 | 01.10.2019, 12:51 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1422 | Рейтинг: +455,4
Похоже, "красногорско-путинский десант" познакомит Башкирию с самыми одиозными фигурами от политики. То ли ещё будет ...



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  • 18 | 01.10.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 01.10.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован

А кто такой Непердин
===
Напердин уважаемый гражданин, а если это кличка, то не его вина что вы голосовали за Путина который шаловливыми ручонками Радия в вице-премьеры воткнул группового ласкателя несовершеннолетних девочек, а эти, не обеспечивая Конституционное право на бесплатное здравоохранение, довели гражданина до метеоризма, отравляющего его организм и способствующего раковым заболеваниям!.



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  • 19 | 01.10.2019, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65740 | Рейтинг: +12230,3
ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Родственники скончавшегося в четверг экс-президента Франции Жака Ширака уведомили в воскресенье лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти нежелательно. Об этом сообщил телеканал BFM.
________________________________________
Очень характерно, что все, кого гонят ссаными тряпками ото всюду, даже с похорон!!! кучкуются с фальсификаторами и насильникми - потому что это БАНДА! Банда мерзавцев!



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  • 20 | 01.10.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 01.10.2019, 12:26 | Автор:

......." есть "люди", а ещё есть "чернь", она также обладает
гражданскими правами.
Но. Созидать не умеет. Хотя может, - из под палки, - в смысле дубинки.
Из "умений" у "черни" только одно - хапок.
Сама по себе чернь не вредна и не опасна, если только она не у
власти. Когда чернь пробирается во власть,

то "худо" всему обществу включая самой черни.

В более мягких тонах это описал Серилл Норткот Паркинсон в
одноимённой книге "3аконов Паркинсона". Её бы, да по программе
средней школы изучать,..она на любую жизненную проблему даёт
ответ, и, что признак гениальности, - написана с юмором!!!
Но, к сожалению, чернь не читабельна, хотя малёк ошибаюсь, - винно-
пивно-водочные этикетки способна...."
=============================================
Эк как Вас угораздило !
Наша 70 летняя ЖИЗНЬ при СССР , полностью отрицается по
причине всевластия управления " черни " и их потомков ?
Эта " чернь " ничего не создало ?
По моему Вы пытаетесь современную Историю РФ
и ее общество перевернуть с Головы на Наги !
Представить происходящее в благопристойном виде .
Не надо ! Народ живет в реальности и все видит
и сравнивает Сам !



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