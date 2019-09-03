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Олег Гайсин: жестокость ребенка дана ему от природы

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Олег Гайсин – заместитель директора Туймазинского индустриального колледжа. Зверство в Стерлитамаке никак не дает мне покоя. Все ворочался в постели и думал, думал… Написал вот такой вот текст. Буду озвучивать его на записи «Между прочим», на Башкирское Спутниковое Телевидение.

Олег Гайсин: жестокость ребенка дана ему от природы


Давайте поговорим сегодня о подростковой жестокости. Помните фильм «Чучело»? Кто не смотрел, расскажу. Хорошую и светлую девочку, Лену Бессольцеву, которую сыграла Кристина Орбакайте, превратили в изгоя только за то, что она не была как все. Фильм заканчивается всеобщим покаянием ее бывших одноклассников и фактически бегством героини и ее деда в другой город от озверевших юнцов.

Расскажу другой случай из своей практики. Учился у моего хорошего знакомого- учителя, сын в обычной сельской школе. Долговязый нескладеныш, читающий запоем Жюля Верна и Александра Дюма, не друживший с физкультурой, тихий и безответный мальчик, разительно отличающийся от бойких и ушлых деревенских пацанов. Вот они то и выбрали его классной боксерской грушей. Жизнь пацана очень быстро превратилась в ад. Начитавшись героических романов, парнишка молчал как партизан до последнего, пока не попал в больницу с ушибом головного мозга. Был грандиозный скандал. Вы думаете это помогло? Отнюдь! Парня били до самого выпуска. Не папа – учитель, не родительский комитет, ни даже инспектор милиции так и не смогли ничего поделать. Это теперь бывший изгой- владелец заводов, газет и пароходов, известен всей республике, но, думаю и сейчас по ночам просыпается в холодном поту от кошмаров родом из детства. К слову сказать, из всех его бывших мучителей мало кто до сегодняшнего дня дожил: спились, сгинули без вести, просто замерзли на пороге собственного дома.

«Господи, в кого такой садист уродился?»- вздохнет прохожий, прослышав про очередного «героя», который прилюдно сжег котенка в мусорной урне. И невдомек ему, что жестокость ребенка дана ему от природы. Потому как он ближе всего по родству к первобытному человеку. Именно сила и агрессивность помогали выжить ему в процессе естественного отбора. Именно поэтому наши дети жестоки. Жестоки от природы. А вот дальше все зависит от воспитания и отношения к ребенку. От семейного благополучия, когда отец не становится зверем от выпитой с устатку бутылки водки, от учителей, не отворачивающихся стыдливо от затравленного взгляда своего подопечного, от воспитателя детского сада не пугающего безответных детишек шприцем с вставленной иглой. Примеров можно привести сколько угодно.

К сожалению, СМИ проблему только усугубляют. Вечный мордобой, когда хорошие и плохие парни друг от друга ничем не отличаются не по виду, не по поведению, вводят подростка в нравственный ступор. Причем разницы между отечественными и зарубежными кинолентами нет никакой. Культ «крутого» буквально пронизал наш Интернет. Любовно выложенные ролики со сценами издевательств и избиений школьников бьют рекорды посещений, десятки и сотни тысяч просмотров. Ведь подростки хотят быть похожи на тех героев, культ которых вбивается в их неокрепшие умы.

Наше общество привыкло к фальши надо признать. На словах проповедуя библейские ценности, на деле мы привыкли через них переступать, прикрываясь высокими словами и суровой необходимостью. Откупаемся деньгами и дорогими игрушками.

Иногда простая беседа «по душам» со своим ребенком дороже во сто крат навороченного планшета. Попробуйте!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=============жестокость ребенка дана ему от природы===========
Правильно! А дальше должна работать мать, учить отличать добро и зло. Но современные матери больше заинтересованы в детских пособия, нежели в воспитании. Да, и общество у нас нездоровое, но объяснить ребенку что хорошо, а что нет это прямая задача матери.



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 02.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Наше общество привыкло к фальши надо признать.
На словах проповедуя библейские ценности,
на деле мы привыкли через них переступать,
прикрываясь высокими словами и суровой необходимостью.
Откупаемся деньгами и дорогими игрушками......."
==================================================
Российское общество Лицемерна и Ханжески раболепна !
Однако это Гены рабства доминируют среди Российского
населения !
Плебеи однако ! А что ждать от плебеев , только хамство ,
подлость , жестокость и предательство .



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3

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  •  
они лет через 20 осознали бы и покаялись,об этом ли речь?

Тут дело немного в другом: ОНИ ЗАСНЯЛИ СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ВИДЕО И ХВАЛИЛИСЬ ЭТИМ ПЕРЕД СВОИМИ ТОВАРИЩАМИ
вот это и обеспокоило общество,о чем у Олега Гайсина - НИ СЛОВА
Радий Хабиров об об этом ключевом обстоятельстве - НИ СЛОВА



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4

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  • 4 | 02.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наше общество привыкло к фальши надо признать. На словах проповедуя библейские ценности, на деле мы привыкли через них переступать, прикрываясь высокими словами и суровой необходимостью
============================
Ненадо винить общество, общество у нас Слава Богу еще держится, а вот те котороые поставили себя над обществом, в конец оборзели, кроме себя никого за людей не признают. Наше полколение, ничего не может с ними сделать,-нитак воспитаны. А вот подростает новое поколение, которое не будет писать жалобы в администрацию президента, она её паросто разгромит как бастилию, "Здравствуй племя молодое, незнакомое!"



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2

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  • 5 | 02.10.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем, судить детей посмотрите на себя!
Вы наверняка знаете, что когда животных ведут на живодерню, они плачут.
А ведь все они, работали на нас, кто то давал молоко, кто то таскал непосильные тяжести, они для многих хозяев стали "друзьями", и вот они состарились и и идут наубой...
Люди -Звери!!!!



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  • 6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2019, 10:23 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4162 | Рейтинг: -366,7
они лет через 20 осознали бы и покаялись,об этом ли речь?

Тут дело немного в другом: ОНИ ЗАСНЯЛИ СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ВИДЕО И ХВАЛИЛИСЬ ЭТИМ ПЕРЕД СВОИМИ ТОВАРИЩАМИ
вот это и обеспокоило общество,о чем у Олега Гайсина - НИ СЛОВА
Радий Хабиров об об этом ключевом обстоятельстве - НИ СЛОВА
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный



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  • 7 | 02.10.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=============жестокость ребенка дана ему от природы===========
Правильно! А дальше должна работать мать, учить отличать добро и зло. Но современные матери больше заинтересованы в детских пособия, нежели в воспитании. Да, и общество у нас нездоровое, но объяснить ребенку что хорошо, а что нет это прямая задача матери. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не только матери, но и отца, дедов и бабушек! Лучше всего это делать на собственном примере! Очень Опытный



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1

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6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2019, 10:23 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4162 | Рейтинг: -366,7
они лет через 20 осознали бы и покаялись,об этом ли речь?

Тут дело немного в другом: ОНИ ЗАСНЯЛИ СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ВИДЕО И ХВАЛИЛИСЬ ЭТИМ ПЕРЕД СВОИМИ ТОВАРИЩАМИ
вот это и обеспокоило общество,о чем у Олега Гайсина - НИ СЛОВА
Радий Хабиров об об этом ключевом обстоятельстве - НИ СЛОВА
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
============================
Очень Опытный? - охотно верю что опытный!
человеку был задан вопрос,а он человек, испугамшись понес околесицу!
ответа на поставленный вопрос так и не будет!



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1

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  • 9 | 02.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.10.2019, 10:55 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4166 | Рейтинг: -366,5
6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2019, 10:23 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4162 | Рейтинг: -366,7
они лет через 20 осознали бы и покаялись,об этом ли речь?

Тут дело немного в другом: ОНИ ЗАСНЯЛИ СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ВИДЕО И ХВАЛИЛИСЬ ЭТИМ ПЕРЕД СВОИМИ ТОВАРИЩАМИ
вот это и обеспокоило общество,о чем у Олега Гайсина - НИ СЛОВА
Радий Хабиров об об этом ключевом обстоятельстве - НИ СЛОВА
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
============================
Очень Опытный? - охотно верю что опытный!
человеку был задан вопрос,а он человек, испугамшись понес околесицу!
ответа на поставленный вопрос так и не будет!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий - человек соврамши! Только после признания тобой во вранье с цитатой Сладкова я буду отвечать на твои вопросы! До этого - ни-ни! На вопросы от фейк-ньюс порядочные люди не отвечают! Очень Опытный



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9 | 02.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.10.2019, 10:55 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4166 | Рейтинг: -366,5
6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2019, 10:23 | Автор:__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
============================
Очень Опытный? - охотно верю что опытный!
человеку был задан вопрос,а он человек, испугамшись понес околесицу!
ответа на поставленный вопрос так и не будет!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Иннокентий - человек соврамши! Только после признания тобой во вранье с цитатой Сладкова я буду отвечать на твои вопросы! До этого - ни-ни! На вопросы от фейк-ньюс порядочные люди не отвечают! Очень Опытный
======================
какой фейк-ньюс!!!!
посмотри на себя - у меня хоть аккаунт есть, а кто подписываясь "Очень Опытный" то о глобальных новостях,то хвалит кого-то,то массаж предлагает -
как понимаю -и отвечать на поставленный вопрос некому



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  • 11 | 02.10.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.10.2019, 11:39 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4168 | Рейтинг: -366,2
9 | 02.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.10.2019, 10:55 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4166 | Рейтинг: -366,5
6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.10.2019, 10:23 | Автор:__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
============================
Очень Опытный? - охотно верю что опытный!
человеку был задан вопрос,а он человек, испугамшись понес околесицу!
ответа на поставленный вопрос так и не будет!
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Иннокентий - человек соврамши! Только после признания тобой во вранье с цитатой Сладкова я буду отвечать на твои вопросы! До этого - ни-ни! На вопросы от фейк-ньюс порядочные люди не отвечают! Очень Опытный
======================
какой фейк-ньюс!!!!
посмотри на себя - у меня хоть аккаунт есть, а кто подписываясь "Очень Опытный" то о глобальных новостях,то хвалит кого-то,то массаж предлагает -
как понимаю -и отвечать на поставленный вопрос некому
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий - человек соврамши! А что толку от того, что у тебя аккаунт есть, когда ты с него врёшь, а пойманный с поличным не признаёшь это? А те, кто меня постоянно читает, знает, что всякую фигню под моим ником пишут подлецы, и с моими комментами не путают, так как всякую гадость и непотребщену я не пишу! Так что признавай своё враньё и живи дальше как честный человек! Очень Опытный



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  • 12 | 02.10.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор:

__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
======================================================
Да ужж , да уж ! Видно , что ОО вгрызается
в слепой злости на Иннокентия Иванова !
ОО решил , что сумеет зачморить этого человека .
Зря ! Иннокентий очень не прост , всегда за себя постоит !



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2

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  • 13 | 02.10.2019, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован ------ ому!

Респект и уважуха!!!



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  • 14 | 02.10.2019, 15:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18687 | Рейтинг: -3226,4
2 | 02.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Российское общество Лицемерна и Ханжески раболепна !
Однако это Гены рабства доминируют среди Российского
населения !
Плебеи однако ! А что ждать от плебеев , только хамство ,
подлость , жестокость и предательство .
-------
Какой народ в мире самый культурный и какой самый не культурный. Ответ любой даст с ходу, самый продвинутый французы, самый отсталый русские.
И что же на деле на счет предательства, раболепия, ханженства, подлости? Разве русские предали Родину и встали раком перед немцами? Немцы поимели всех хранцузов не разбирая женщины перед ними или мужички. А хранцузы стали последними защитниками Берлина, когда их русские освобождали от героического стояния раком.



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  • 15 | 02.10.2019, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.10.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.10.2019, 10:42 | Автор:

__ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Не верьте ему, он врёт, при том даже тогда, когда говорит дельные вещи! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
======================================================
Да ужж , да уж ! Видно , что ОО вгрызается
в слепой злости на Иннокентия Иванова !
ОО решил , что сумеет зачморить этого человека .
Зря ! Иннокентий очень не прост , всегда за себя постоит !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не велика для меня радость, кого-нибудь зачморить, нет у меня такой задачи! Просто Кешу поймал с поличным на вранье, а он признавать очевидное не хочет! Я на днях лоханулся с НКВД-КГБ, на что и указала мне кухарка, так я признал это и живу спокойно дальше, потому что не ошибается только тот, кто ничего не делает! А вот не признают свои ошибки люди с низкой социальной ответственностью, а я таких не терплю! Очень Опытный



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  • 16 | 02.10.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.10.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем, судить детей посмотрите на себя!
Вы наверняка знаете, что когда животных ведут на живодерню, они плачут.
А ведь все они, работали на нас, кто то давал молоко, кто то таскал непосильные тяжести, они для многих хозяев стали "друзьями", и вот они состарились и и идут наубой...
Люди -Звери!!!!

Да. Люди- звери, зверушки ,мяймуны, уже без знака вопроса сожрут.



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  • 17 | 02.10.2019, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.10.2019, 15:07 | Автор: кац

Какой народ в мире самый культурный и какой самый не культурный. Ответ любой даст с ходу, самый продвинутый французы, самый отсталый русские.
И что же на деле на счет предательства, раболепия, ханженства, подлости? Разве русские предали Родину и встали раком перед немцами? Немцы поимели всех хранцузов не разбирая женщины перед ними или мужички. А хранцузы стали последними защитниками Берлина, когда их русские освобождали от героического стояния раком.
==================================================
Чего то не понимает Кац или сознательно притворяется ?
Приписывать успехи Советского Общества СССР
( 15 Союзных государств только РФ с русским населением )
по крайней степени просто безграмотно !
Благодаря усилиям и самоотверженному труду граждан
15 стран и был совершен ПОДВИГ граждан и государства
СССР !
Не надо сильно изгибаться , надо смотреть ПРАВДЕ в глаза !



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  • 18 | 02.10.2019, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На словах проповедуя библейские ценности, на деле мы привыкли через них переступать...

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Не переступали через Моральный Кодекс Строителя Коммунизма.
Поскольку эти ценности были ненадуманными, настоящими. Ну, раз
предали вашей анафеме мой Коммунизм - жрите с маслом свои "ценности".



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  • 19 | 02.10.2019, 18:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18687 | Рейтинг: -3226,4
Чего то не понимает Кац или сознательно притворяется ?
Приписывать успехи Советского Общества СССР
( 15 Союзных государств только РФ с русским населением )
по крайней степени просто безграмотно !
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Под русским здесь имеется ввиду весь народ СССР. Тебе что, надо обязательно всех перечислить. Ну для тебя скажу, и татары участвовали в ВОВ, за исключением тех, кто был в составе татарских батальонов СС.



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  • 20 | 02.10.2019, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гайсин лжет о забитом однокласниками мальчике, который во взрослой жизни стал с перепугу " владельцем заводов и пароходов"
Скорее всего мальчик стал милиционером и самоутверждаясь мстил и школе и всем тем, кто был сильнее его по духу.
А последнее уже не гайсинская сказка с жалкой попыткой обелить чиновников и педагогов в создании полукриминальной среде обитания молодежи в стерлеграде, а реальность.



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