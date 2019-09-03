Олег Гайсин: жестокость ребенка дана ему от природы

Олег Гайсин – заместитель директора Туймазинского индустриального колледжа. Зверство в Стерлитамаке никак не дает мне покоя. Все ворочался в постели и думал, думал… Написал вот такой вот текст. Буду озвучивать его на записи «Между прочим», на Башкирское Спутниковое Телевидение.Давайте поговорим сегодня о подростковой жестокости. Помните фильм «Чучело»? Кто не смотрел, расскажу. Хорошую и светлую девочку, Лену Бессольцеву, которую сыграла Кристина Орбакайте, превратили в изгоя только за то, что она не была как все. Фильм заканчивается всеобщим покаянием ее бывших одноклассников и фактически бегством героини и ее деда в другой город от озверевших юнцов.Расскажу другой случай из своей практики. Учился у моего хорошего знакомого- учителя, сын в обычной сельской школе. Долговязый нескладеныш, читающий запоем Жюля Верна и Александра Дюма, не друживший с физкультурой, тихий и безответный мальчик, разительно отличающийся от бойких и ушлых деревенских пацанов. Вот они то и выбрали его классной боксерской грушей. Жизнь пацана очень быстро превратилась в ад. Начитавшись героических романов, парнишка молчал как партизан до последнего, пока не попал в больницу с ушибом головного мозга. Был грандиозный скандал. Вы думаете это помогло? Отнюдь! Парня били до самого выпуска. Не папа – учитель, не родительский комитет, ни даже инспектор милиции так и не смогли ничего поделать. Это теперь бывший изгой- владелец заводов, газет и пароходов, известен всей республике, но, думаю и сейчас по ночам просыпается в холодном поту от кошмаров родом из детства. К слову сказать, из всех его бывших мучителей мало кто до сегодняшнего дня дожил: спились, сгинули без вести, просто замерзли на пороге собственного дома.«Господи, в кого такой садист уродился?»- вздохнет прохожий, прослышав про очередного «героя», который прилюдно сжег котенка в мусорной урне. И невдомек ему, что жестокость ребенка дана ему от природы. Потому как он ближе всего по родству к первобытному человеку. Именно сила и агрессивность помогали выжить ему в процессе естественного отбора. Именно поэтому наши дети жестоки. Жестоки от природы. А вот дальше все зависит от воспитания и отношения к ребенку. От семейного благополучия, когда отец не становится зверем от выпитой с устатку бутылки водки, от учителей, не отворачивающихся стыдливо от затравленного взгляда своего подопечного, от воспитателя детского сада не пугающего безответных детишек шприцем с вставленной иглой. Примеров можно привести сколько угодно.К сожалению, СМИ проблему только усугубляют. Вечный мордобой, когда хорошие и плохие парни друг от друга ничем не отличаются не по виду, не по поведению, вводят подростка в нравственный ступор. Причем разницы между отечественными и зарубежными кинолентами нет никакой. Культ «крутого» буквально пронизал наш Интернет. Любовно выложенные ролики со сценами издевательств и избиений школьников бьют рекорды посещений, десятки и сотни тысяч просмотров. Ведь подростки хотят быть похожи на тех героев, культ которых вбивается в их неокрепшие умы.Наше общество привыкло к фальши надо признать. На словах проповедуя библейские ценности, на деле мы привыкли через них переступать, прикрываясь высокими словами и суровой необходимостью. Откупаемся деньгами и дорогими игрушками.Иногда простая беседа «по душам» со своим ребенком дороже во сто крат навороченного планшета. Попробуйте!