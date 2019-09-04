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Кто бы мог подумать? Уфа теперь - центр ислама

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Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, назвал Уфу центром российского ислама.

Кто бы мог подумать? Уфа теперь - центр ислама


Выступление Хабирова было в специальной сессии "Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние", сообщает сайт главы РБ.

— Наверное, для кого-то это парадокс или новая информация, но центр современного российского ислама находится в Уфе. И сделала его там Екатерина II. Мы, башкиры, называли её "әбей батша" ("бабушка-царица") и относились к императрице с очень глубоким уважением. А она, понимая верность и умение башкир ладить в большом совместном государстве, приняла такое решение. И с тех пор историю с центром российского ислама мы бережём, — заявил он.

Он затронул также тему религиозных праздников, когда в республике отмечаются праздники всех конфессий.

— Нам очень хорошо живётся в Башкортостане, потому что у нас, помимо выходных на Рождество и Пасху, ещё два выходных – Ураза-байрам и Курбан-байрам. И у нас принято, что мусульмане отмечают Пасху и Рождество, а православные отмечают Курбан-байрам и Ураза-байрам. У нас идёт настолько глубокое переплетение, и это, на мой взгляд, очень важно, — отметил Хабиров.

Он также снова напомнил, что сам он мусульманин, а его дети — православные.

— У нас в республике каждый третий брак – смешанный. И, как правило, если муж – башкир, то жена – православная. И наоборот. Очень много таких случаев. И в этом браке рождаются дети. Например, я – мусульманин, а дети мои – православные. Так вышло, — сказал он.

Идель.Реалии
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  • 1 | 03.10.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Народ выживает, когда у него почти всё отняли, несёт в своём сердце советскость и мечту о возвращении на спасительную социалистическую тропу.

На Руси традиций придерживались (иконки на угловой полочке, куличи), но
попов всегда люто ненавидели и высмеивали. Можно проследить эту тенденцию по творчеству русских художников и поэтов, например: Перов,
"Сельский Крестный ход на Пасхе"; Пушкин, "Сказка о попе..." и др.



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  • 2 | 03.10.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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И в этом браке рождаются дети. Например, я – мусульманин, а дети мои – православные. Так вышло, — сказал он.

Цирк уехал, а клоун остался и зажигает не по детски.
Он даже не понимает насколько он комичен, если не сказать больше, в этой ситуации.
"Гремучести" этого главы не позавидуют даже самые ползучие гады с острова дураков.



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  • 3 | 03.10.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначало хотел возмутится прочитав :"Нам очень хорошо живётся в Башкортостане, потому что у нас, помимо выходных на Рождество и Пасху, ещё два выходных – Ураза-байрам и Курбан-байрам..."
А, прочитал еще чуток, где он говорит : "Он также снова напомнил, что сам он мусульманин, а его дети — православные",всё понял! Это он оказывается про свою семью говорит!!! А я уж было подумал:"Опять брешит"... А то, что его семье, и еще паре тыщ семей "Живется весело, вальготно на Русси", и не только на Русси, лично я и несомневался.
Просто надо быть скромней, и не выпячивать свое "счастье" на показ, когда миллионы семей живут за чертой бедности.



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  • 4 | 03.10.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима за 13 дней посмотрели 66 тысяч человек.
Драму режиссёра Александра Галибина «Сестренка» за 13 дней посмотрели 66 тысяч человек. Кинокартина, снятая по повести Мустая Карима «Радость нашего дома», набирает популярность в российском прокате.
Именно поэтому компания Walt Disney приняла решение его продлить.Напомним, фильм вышел на экраны 19 сентября.
В Уфе премьерный показ состоялся 22 сентября. Работа посвящена столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана, писателя и драматурга Мустая Карима.

Отметим, что фильм снят на трех языках: башкирском, русском и украинском. Поэтому прокат киноленты не ограничится только российскими кинотеатрами.



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  • 5 | 03.10.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, назвал Уфу центром российского ислама.
===================================
Наверняка, прочитав это высказывание, владельцы гостинниц начнут устанавливать в номерах двух, а то и трех ярусные кровати, в ожидании паломников со всего мусульманского мира...
Короче: в сране башкир появился свой сказачник.



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  • 6 | 03.10.2019, 09:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
Судя по количеству задниц во время байрамов на улицах не вмещающихся в мечети - Москва центр МИРОВОГО ислама.

ЗЫ. Еще один перл от СРАдия в копилку идиотизмов:

"И, как правило, если муж – башкир, то жена – православная." - я не буду указывать на то, что смешанные браки больше татаро-башкирские, но хочу указать - что СРАдий сравнивает круглое с мягким - национальность с вероисповеданием.
Как грил Лавров - ДБЛ БЛД!



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  • 7 | 03.10.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, кого Вы все время называете "СРадий", не потрудитесь обьяснить?



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  • 8 | 03.10.2019, 10:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
"Если надо объяснять - то не надо объяснять"

В чем смысл этой фразу?
Если коротко, то эта фраза, принадлежащая Зинаиде Гиппиус означает, что, прошу прощения за грубую прямоту, если ваш собеседник настолько туп, что ему что-то надо особо объяснять (например, смысл анекдота), то может не стоит на такого и вовсе тратить время?



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  • 9 | 03.10.2019, 10:37 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4658 | Рейтинг: -724,6
Теперь неразбериха с Центрами духовенства. При царской России и СССР в Уфе был Духовное управление:

ЦДУМ было учреждено Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года. Открытие состоялось 4 декабря 1789 года в Уфе. Создано по просьбе уфимского наместника О. А. Игельстрома как государственное учреждение для испытания лиц духовного звания и отбора среди них благонадежных. ЦДУМ при создании называлось Уфимское Духовное Магометанского закона Собрание (с 1796 года — Оренбургское), полномочия его осуществлялись на территории Уфимского наместничества и Оренбургской губернии (позже на всей территории России, кроме Таврического наместничества).

В 1846—1917 гг. называлось Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС).

В 1917 году Духовное собрание было переименовано в Центральное духовное управление мусульман Внутренней России и Сибири (до 1918 г. как Диния назараты входило в Национальное управление мусульман — центральный исполнительный орган Национального собрания мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири). Структура ЦДУМ была трехступенчатой: высшая (Диния назараты — в составе председателя — муфтия и шести членов — казыев); средняя (мухтасибат) — из трех человек во главе с мухтасибом; нижняя (мутаваллиат) — из муллы, муэдзина и секретаря-казначея при каждой мечети.

10—25 июня 1923 года в Уфе проходил II Всероссийский съезд мусульманских деятелей, на котором присутствовало 285 делегатов и муфтии Коканда, Ташкента и Крыма. Муфтием и председателем ЦДУМ был избран Р. Фахретдин. Этот съезд показал, что уфимский муфтият является Центральным духовным управлением мусульман не только своего округа, но и большей части мусульман СССР. 30 ноября 1923 года НКВД РСФСР утвердил Устав ЦДУМ, по которому его полномочия распространялись на Европейскую часть РСФСР и Сибирь, включая Казахскую АССР.

С 1944 года управление духовными делами мусульман СССР осуществляли четыре независимых друга от друга центра — Духовные управления мусульман (ДУМ) Средней Азии и Казахстана (Ташкент), Закавказья (Баку), Северного Кавказа (Буйнакск (ныне Махачкала), Европейской части СССР и Сибири (Уфа).

В 1948 году на съезде мусульманского духовенства ЦДУМ было преобразовано в Духовное управление мусульман Европейской России и Сибири (ДУМЕС) и был принят новый Устав, по которому из ведения ДУМЕС были изъяты такие полномочия, как создание медресе и мектебов, организация курсов для подготовки служителей культа, образование мухтасибатов, ведение метрических книг. ЦДУМ сохранило чисто богословские функции, контроль за назначением духовенства, учёт мечетей и молитвенных домов.

В 1989 году при ЦДУМ было открыто Медресе имени Р. Фахретдина (ныне — Российский исламский университет).

В 1992 году на VI Чрезвычайном съезде мусульман России было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное Духовное Управление мусульман России и европейских стран СНГ. Крупные региональные религиозные центры (мухтасибаты) были преобразованы в духовные управления мусульман (в настоящее время более пятидесяти муфтиятов) и введен сан Верховного муфтия, который был присвоен Талгату Таджуддину.

Президент России Владимир Путин 23 мая 2013 года заявил о необходимости придания общегосударственного значения празднованию 225-летия со дня создания Центрального духовного управления мусульман, которое произошло в конце сентября 2013 года



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  • 10 | 03.10.2019, 10:38 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 614 | Рейтинг: +194,1
На форуме «Валдай» глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что центр российского ислама находится в Уфе. При этом он рассказал, что сам исповедует ислам, однако его дети – православные. «Так вышло», – пояснил он.
Ислам разрешает брак мусульманина и немусульманок:
«Разрешено вам жениться на благочестивых (целомудренных, добродетельных) из числа мусульманок и благочестивых (целомудренных, добродетельных) из числа женщин людей Писания (христианках и иудейках), если вы передали им свадебный подарок , желая жениться на них (ощущая ответственность перед созданием семьи на всю оставшуюся жизнь), а не временно увлекаясь (не для разврата) и не беря их в качестве подруг» (см. Св. Коран, 5:5).
Однако ж, если ты мусульманин, ты должен все делать для того, чтобы твоя жена, тем более, дети встали на путь Ислама.

Что касается центра российского Ислама… По словам Хабирова, таким статусом Уфу (тогда еще русскую, с небольшой долей татарского населения) наделила Екатерина II. Действительно, первое Духовное управление было учреждено Указом Императрицы Екатерины II «Об учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания» от 22 сентября 1788 года. Создано по просьбе уфимского наместника О. А. Игельстрома как государственное учреждение для «испытания» лиц духовного звания и отбора среди них «благонадежных». Другой причиной наделения Уфы центром воспитания и отбора «благонадежных» духовных лиц, было желание ослабить позиции Казани, как истинного центра российского Ислама – центра, который исторически возник духовностью народа, а не по воле православной Екатерины.



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  • 11 | 03.10.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-ая черезчур умна
вся жизнь ее это комментарии в У.Ж.



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  • 12 | 03.10.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На форуме «Валдай» глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что центр российского ислама находится в Уфе.

Даешь опиума для народа, чистого, без примесей птичьего помета! Ура, товарищи.



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  • 13 | 03.10.2019, 10:52 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8623 | Рейтинг: -632,4
ЦДУМ было учреждено Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 года. Открытие состоялось 4 декабря 1789 года в Уфе. Создано по просьбе уфимского наместника О. А. Игельстрома как государственное учреждение для ===================================
испытания лиц духовного звания и отбора среди них благонадежных.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Дедок, ты правильно отметил.

А Карим правильно и хорошо дополнил
======================================
Другой причиной наделения Уфы центром воспитания и отбора «благонадежных» духовных лиц, было желание ослабить позиции Казани, как истинного центра российского Ислама – центра, который исторически возник духовностью народа, а не по воле православной Екатерины.



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  • 14 | 03.10.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается центра российского Ислама… По словам Хабирова, таким статусом Уфу (тогда еще русскую, с небольшой долей татарского населения) наделила Екатерина II. Действительно, первое Духовное управление было учреждено Указом Императрицы Екатерины II «Об учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания» от 22 сентября 1788 года. Создано по просьбе уфимского наместника О. А. Игельстрома как государственное учреждение для «испытания» лиц духовного звания и отбора среди них «благонадежных». Другой причиной наделения Уфы центром воспитания и отбора «благонадежных» духовных лиц, было желание ослабить позиции Казани, как истинного центра российского Ислама – центра, который исторически возник духовностью народа, а не по воле православной Екатерины.

Понятно, Хабиров тоже болеет комплексом неполноценности. Для них – неизлечимая болезнь, к сожалению.



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  • 15 | 03.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим что значит ослабить позиции Казани как истинного мусульманского центра? Казань русский город, построенный русскими людьми. Татарам там вообще запрещено было селиться. И для чего Екатерине было ослаблять Казань, если город был полностью под ее рукой и не раз убеждал ее в своей вернопооданости? И даже оказывал сопротивление Пугачеву и мусульманам боровшимся вместе с Пугачевым за свободу? Ты дура Карим, как и лизнувший тебя Ирик



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  • 16 | 03.10.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.10.2019, 10:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65761 | Рейтинг: +12230,2
"Если надо объяснять - то не надо объяснять"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Мудрец скажет так, что 100 глупцов поймут, а глупец скажет так, что и 100 мудрецов не разберутся! Очень Опытный



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  • 17 | 03.10.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.10.2019, 10:24 | Автор: Кухарка
-------------------------------------
На З. Гиппиус будете ссылаться в суде, когда вас наконец-то привлекут за клевету и многочисленные оскорбления, в том числе и высших должностных лиц государства.



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  • 18 | 03.10.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Евлампий, тебе сколько лет, кто по профессии, семейное положение, где живешь. Так, приблизительно можешь. Короче докажи что не кукайкин клон.



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8

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  • 19 | 03.10.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Карим что значит ослабить позиции Казани как истинного мусульманского центра? Казань русский город, построенный русскими людьми. Татарам там вообще запрещено было селиться. И для чего Екатерине было ослаблять Казань, если город был полностью под ее рукой и не раз убеждал ее в своей вернопооданости? И даже оказывал сопротивление Пугачеву и мусульманам боровшимся вместе с Пугачевым за свободу? Ты дура Карим, как и лизнувший тебя Ирик
-----------------------------
Казань ни разу ни в одном восстании или бунте не принимала участие. Наоборот всегда поддерживала верховную власть. Для чего императрице надо было ослаблять город?



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2

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  • 20 | 03.10.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у нас согласно Конституции все равны, что очень верно и правильно.
но эта, матушка природа, так устроила, основные гены идут от женской особи, а качественные от мужской. В до генетическую эпоху развития человечества больше ценились мужские особи рода человеческого. Помните, эпоху крепостного рабства: как за скот считалась "Душа", а женщины даже "Душой" не являлись, т.е.по статусу были даже ниже скотины.
Соответственно земельный надел и другие льготы имели семьи растившие сыновей. И род считался не вымершим пока оставался хотя бы единственный живой мужчина в роду.
негласная традиция осталось и сегодня. Часто многодетны те семьи, в которых самый младший ребёнок мужского пола...
Всё изложенное в человеке на уровне инстинктов, т.е.утверждение Радия: "...он мусульманин, а его дети — православные"... элементарный обман!
это явление называется ассимиляцией. к примеру что такое русский? Это около 20 ассимилированных народов большинство в котором татарского происхождения, я Р/Я нам дал А.С. Пушкин...
Поддерживаю прозвище Срадий!



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