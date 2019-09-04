Кто бы мог подумать? Уфа теперь - центр ислама

Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, назвал Уфу центром российского ислама.Выступление Хабирова было в специальной сессии "Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние", сообщает сайт главы РБ.— Наверное, для кого-то это парадокс или новая информация, но центр современного российского ислама находится в Уфе. И сделала его там Екатерина II. Мы, башкиры, называли её "әбей батша" ("бабушка-царица") и относились к императрице с очень глубоким уважением. А она, понимая верность и умение башкир ладить в большом совместном государстве, приняла такое решение. И с тех пор историю с центром российского ислама мы бережём, — заявил он.Он затронул также тему религиозных праздников, когда в республике отмечаются праздники всех конфессий.— Нам очень хорошо живётся в Башкортостане, потому что у нас, помимо выходных на Рождество и Пасху, ещё два выходных – Ураза-байрам и Курбан-байрам. И у нас принято, что мусульмане отмечают Пасху и Рождество, а православные отмечают Курбан-байрам и Ураза-байрам. У нас идёт настолько глубокое переплетение, и это, на мой взгляд, очень важно, — отметил Хабиров.Он также снова напомнил, что сам он мусульманин, а его дети — православные.— У нас в республике каждый третий брак – смешанный. И, как правило, если муж – башкир, то жена – православная. И наоборот. Очень много таких случаев. И в этом браке рождаются дети. Например, я – мусульманин, а дети мои – православные. Так вышло, — сказал он.