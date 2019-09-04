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«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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140 миллионов на население без граждан

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Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом создал региональный Фонд развития гражданского общества, бюджет которого превысит 140 млн руб. в год. Источники финансирования фонда пока не уточняются, его учредителем будет управление делами главы.

140 миллионов на население без граждан


По сути, фонд будет распределять гранты, которые раньше распределяла администрация главы, минобразования и минтруда.

Как следует из указа, бюджет фонда будет направлен на субсидирование по итогам конкурса общественно значимых программ (40 млн руб.), проектов по развитию гражданского общества (50 млн руб.), проектов, направленных на сохранение и развитие государственных и языков народов республики (50 млн руб.).

У фонда будет коллегиальное управление. Состав попечительского совета определит сам глава региона.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 03.10.2019, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Гражданское общество" - это, типа, "сами-сами-сами"? Государство умывает руки?



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1

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  • Гость
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  • 2 | 03.10.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По сути, фонд будет распределять гранты, которые раньше распределяла администрация главы, минобразования и минтруда.
============================
Всё млять под себя гребет!



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 03.10.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом создал региональный Фонд развития гражданского общества,
==================================
Гражданское общество - это всегда эрзац, заменитель, когда ослабевают или прекращают функционирование государственные институты, тогда их роль и функции начинает выполнять так называемое гражданское общество, но эти силы, как показывает практика, зачастую также нездоровы, как и социум, где они возникли...



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 03.10.2019, 09:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
Гражда́нское о́бщество — сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти, а также других внешних факторов. Википедия
________________________________________
Ну вот - ФБК Навального - это и есть - некоммерчески направленная ассоциация и организация,.
Но - государство вмешивается - проводит обыски - ради изъятия(воровства) оргтехники, гаджетов, воровства денег, блокирует счета, вешает на участников этого гражданского общества многомиллионные долги-блокировки банковских карт. Сажает за мирные протесты, штрафует только за намерение выйти на протест и также сажает за намерение выйти на протест, стряпает уголовные дела и сажает на реальные длительные(3,-3,5 гожа) сроки при полном отсутствии события преступления.

Кто-то верит в то, что СРАдий имеет в виду, то, что написано в викепедии? Конечно же нет. Он имеет в виду встроившихся в вертикаль грантоедов типа нодовцев, казаков, юнармейцев, общественнопалатников - то есть пособников режима.
Но это - не общество. Это продажные твари на мелком подсосе - псы режима.



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 03.10.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
Для тех, кто не видел вчера мой коммент - повторю:

Посмотрела интервью Дудя с Сергеем Гуриевым - суперское!
Очень рекомендую. Там обо всем, включая о том, почему развалился СССР и вообще, я хочу его еще раз пересмотреть, чтобы разложить по полочкам полученную инфу.

Продолжительность видео
- 1час15мин
- 4 557 208 просмотров с1 окт. 2019 г (т.е. за двое суток на соседней ветке от радости прыгаю про 66 тыщ просмотров за 13 дней фильма "Сестренка"))
- 280 тыс. лайков,
- 9.3 тыс - дизлайков - вот совсем там не за что ставить дизлайки! Псы режима, а в понятии пуйла и СРАдияподобным - это типа гражданское общество дизлайкает))))

https://www.youtube.com/watch?v=Bj7q5VAf8-w



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4

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  • Участник
  •  
  • 6 | 03.10.2019, 10:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13164 | Рейтинг: -1961,4
Какое название: "гражданское общество".
Это же надо было так обозвать. На грани нецензурщины. Либерастня постаралась.
Не народ, не люди, а гражданское общество.
Нечто аморфное.
Призрак бродит по Европе, призрак гражданского общества.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 03.10.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
Еще один дебил подтянулся...

Народ, который постоянно безмолвствует, люди, которые, как правило - толпа - и есть нечто аморфное.
Граждане же - требуют от государства, определяя себя, как значимую единицу - соблюдения Конституции страны, законов ее же, борьбы с коррупцией, социальной справедливости, прекращения преследования невинных и наказания виновных.

Гэбёшка херней - переворачивает всё с ног на голову, согласно пйло-методичке.

По Оруэллу: Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 03.10.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.10.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65758 | Рейтинг: +12230,4
Еще один дебил подтянулся...

Народ, который постоянно безмолвствует, люди, которые, как правило - толпа - и есть нечто аморфное.
Граждане же - требуют от государства, определяя себя, как значимую единицу - соблюдения Конституции страны, законов ее же, борьбы с коррупцией, социальной справедливости, прекращения преследования невинных и наказания виновных.

Гэбёшка херней - переворачивает всё с ног на голову, согласно пйло-методичке.

По Оруэллу: Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.
________________________
Ещё один прохфессор философических наук объявился - погонялово Кухарка.



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3

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  • Гость
  •  
  • 9 | 03.10.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 03.10.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65758 | Рейтинг: +12230,4
Для тех, кто не видел вчера мой коммент - повторю:

Посмотрела интервью Дудя с Сергеем Гуриевым - суперское! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Для тех, кто не видел вчера мой коммент - повторю:
Что Сергей Гуриев может рассказать о развале СССР, когда ему в то
!время 20 лет было? С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 10 | 03.10.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный
____________________________
Это у тебя с 25-х рук, а он и с Горбачевым общался и с другими высокопоставленными... и с ведущими экономистами времен СССР.
И да - в 20 лет он был студентом - отличником. В столичном ВУЗе - где лекции читали не О_Ошки...

О нем хорошо отзывается даже пуйло... Впрочем - не смотри и не слушай. Оставайся таким же старым пидорасом-ватаном, как есть...



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2

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  • Гость
  •  
  • 11 | 03.10.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.10.2019, 10:10 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13141 | Рейтинг: -1961,2
Какое название: "гражданское общество".
Это же надо было так обозвать. На грани нецензурщины. Либерастня постаралась.
Не народ, не люди, а гражданское общество.
Нечто аморфное.
Призрак бродит по Европе, призрак гражданского общества.
_______________________
опять супруга на смене - у Корнея очередной "приход" - ахтунг, либерасты!!!
корней, ну дай другое определение "гражданскому обществу", что бы оно (определение) соответствовало твоему понятию . например 1. народное ополчение??? 2. Сходняк!!!! 3. толпа против либершизы во власти 4. организованное быдло 5. Община - кибуца 5. МСУ...
можешь придумать сам, хочу понять твоё негодование по поводу определения - "Гражданское общество"
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 12 | 03.10.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.10.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65761 | Рейтинг: +12230,2
С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный
____________________________
Это у тебя с 25-х рук, а он и с Горбачевым общался и с другими высокопоставленными... и с ведущими экономистами времен СССР.
И да - в 20 лет он был студентом - отличником. В столичном ВУЗе - где лекции читали не О_Ошки...

О нем хорошо отзывается даже пуйло... Впрочем - не смотри и не слушай. Оставайся таким же старым пидорасом-ватаном, как есть...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так я и написал, что из пятых рук! А Горбачёв этому Гуриеву так всю правду, как на духу или исповеди, и рассказал, как он проспал развал СССР или даже приложил к этому развалу руку! Смотри всяких Дудудей, это твой выбор, но мне этих Мудудей не навязывай! Очень Опытный



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7

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  • Гость
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  • 13 | 03.10.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для тех, кто не видел вчера мой коммент - повторю:
Что Сергей Гуриев может рассказать о развале СССР, когда ему в то
!время 20 лет было? С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный
___________________________
1. что ты можешь рассказать о 1917 ????
2. что ты можешь рассказать о 1941-45 ????
3. что ты можешь рассказать о 1961???
скока тогда тебе лет было? однако ты с усёрством , достойным дятла, нам трындишь о великих завоеваниях...
перейдем к развалу величайшей страны в мире - СССРу.
ну давай поведай причины развала, тебе же уже было много лет. ты же точно должен знать из-за чего и кого развалился великий и могучий..
ты ОО, тупишь не по децки. даже если фейк-ньюс - всей правды нам никогда не скажут и задача умного человека - при сборе материала по теме, уметь анализировать , да бы не допускать такого впредь
еще один тебе простой вопрос - что должен был сделать Горбачев , что бы не допустить развала??? а мож это должен был сделать Черненко, Андропов, Брежнев???? с какого момента пошел развал? мож когда чечено ингуши в 70х драли наших женщин и власть на это закрывала глаза??? а мож когда восстали Чехословаки и Венгры? а мож когда грузины армяне захватили РЫНКИ подпольного производства... а мож когда строили Турксиб и вырезали баев, запретили ВЕРУ местному населению?
так кто и когда развалил?
турк



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0

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  • Гость
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  • 14 | 03.10.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.10.2019, 11:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65761 | Рейтинг: +12230,2
С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный
____________________________
Это у тебя с 25-х рук, а он и с Горбачевым общался и с другими высокопоставленными... и с ведущими экономистами времен СССР.
И да - в 20 лет он был студентом - отличником. В столичном ВУЗе - где лекции читали не О_Ошки...

О нем хорошо отзывается даже пуйло... Впрочем - не смотри и не слушай. Оставайся таким же старым пидорасом-ватаном, как есть... ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Добавлю! А давно ли Путин для тебя стал таким авторитетом, что ты его мнение ценишь? Ты уж определись: Путин для тебя авторитет или Пуйло! Болтаешься, как одна субстанция в проруби! Очень Опытный



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8

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  • Гость
  •  
  • 15 | 03.10.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 03.10.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для тех, кто не видел вчера мой коммент - повторю:
Что Сергей Гуриев может рассказать о развале СССР, когда ему в то
!время 20 лет было? С пятых рук информация! Фейк-ньюс! Очень Опытный
___________________________
1. что ты можешь рассказать о 1917 ????
2. что ты можешь рассказать о 1941-45 ????
3. что ты можешь рассказать о 1961???
скока тогда тебе лет было? однако ты с усёрством , достойным дятла, нам трындишь о великих завоеваниях...
перейдем к развалу величайшей страны в мире - СССРу.
ну давай поведай причины развала, тебе же уже было много лет. ты же точно должен знать из-за чего и кого развалился великий и могучий..
ты ОО, тупишь не по децки. даже если фейк-ньюс - всей правды нам никогда не скажут и задача умного человека - при сборе материала по теме, уметь анализировать , да бы не допускать такого впредь
еще один тебе простой вопрос - что должен был сделать Горбачев , что бы не допустить развала??? а мож это должен был сделать Черненко, Андропов, Брежнев???? с какого момента пошел развал? мож когда чечено ингуши в 70х драли наших женщин и власть на это закрывала глаза??? а мож когда восстали Чехословаки и Венгры? а мож когда грузины армяне захватили РЫНКИ подпольного производства... а мож когда строили Турксиб и вырезали баев, запретили ВЕРУ местному населению?
так кто и когда развалил?
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДД! Много вопросов задал, а я в сад уезжаю с обеда, если погода не испортится! Так что ответы не сегодня! Извини! Потом только снова задай, а то забуду запросто! А СССР развалился из-за того, что КПСС оторвалась от народа, забронзовела, капитальные чистки перестали устраивать! Это основа, но есть и много дополнительных причин! Очень Опытный



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4

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  • Гость
  •  
  • 16 | 03.10.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Влада, не публикуйте, пожалуйста, фотографию рабов по уму.

Это производит микрозомбирование людей, = НЛП = психология толпы!



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 17 | 03.10.2019, 12:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30732 | Рейтинг: -710,8
" и языков народов республики "
--------------------
Татарам довольно?



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0

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  • Гость
  •  
  • 18 | 03.10.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15
"СССР развалился из-за того, что КПСС оторвалась от народа,"
-----
не нужно читкам УЖ подсовывать мыслишки мизерка из спорзала ЛГУ.

0днопартийная система это схема организации банды.

кстати чрез почти 20 лет "очнулись" более-менее честные доктора наук и поддержали яблочников начав обвинять путина что он создал, по смыслу, мафиозное государство.
Я с ними солидарен.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 03.10.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Турк! ДД! Много вопросов задал, а я в сад уезжаю с обеда, если погода не испортится! Так что ответы не сегодня! Извини! Потом только снова задай, а то забуду запросто! А СССР развалился из-за того, что КПСС оторвалась от народа, забронзовела, капитальные чистки перестали устраивать! Это основа, но есть и много дополнительных причин! Очень Опытный
_______________________________
КПСС забронзовел , но развал произошел именно после Горбачевской перестройки .. почему так?
на казалось бы сложный вопрос, есть простой ответ - поздно пить боржоми...
Корней , Кац и щас призывают - не надо перемен, одни уже допрыгались... но не это щас суть - суть моего поста - ты судишь человека по году рождения, типа он знать не может, что было до него... а я тебе конкретно задаю вопрос - а ты откуда знаешь что было до тебя???? 1917, 41-45, 61... я даже не беру более далекие годы. Ты даешь себе право здесь поучать (а дай тебе обширную трибуну) и рассказывать о том чего не видел и более того - о чём даже не ЧИТАЛ, но с прямолинейностью винтовки Мосина осуждаешь другого. а можно ведь прослушать интервью и по полочкам разложить своё видение по этому вопросу - с этого начинается дискуссия и там где то в споре мы подойдем к общему мнению . Вместо этого от тебя - он молокосос , поэтому ничего не знает.
блин , ваще позиция охренительная - все кто моложе - дебилы, все кто старше - маразматики, один я Дартаньян на белом коне ....
турк



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0

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  • Гость
  •  
  • 20 | 03.10.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убийственная фотография ! Убийственная для бывших гордых
граждан СССР - 70 лет Свободы , Равества и Братства !
И на тебе " великая и могучая " , прошедшая через Подвиг
страны в 41- 45 годах !
Уже на 30 год , своей " демократической " свободной страны
на коленях , просит пощады и жалости к себе от такой
" народной " власти !
Позор и Презрение .



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3

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