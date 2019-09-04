140 миллионов на население без граждан

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом создал региональный Фонд развития гражданского общества, бюджет которого превысит 140 млн руб. в год. Источники финансирования фонда пока не уточняются, его учредителем будет управление делами главы.По сути, фонд будет распределять гранты, которые раньше распределяла администрация главы, минобразования и минтруда.Как следует из указа, бюджет фонда будет направлен на субсидирование по итогам конкурса общественно значимых программ (40 млн руб.), проектов по развитию гражданского общества (50 млн руб.), проектов, направленных на сохранение и развитие государственных и языков народов республики (50 млн руб.).У фонда будет коллегиальное управление. Состав попечительского совета определит сам глава региона.