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Хоть в этом сверхдержава: Россия оказалась лидером по травле детей в соцсетях

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 29561 | Комментарии: 57
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При этом в текущем году количество случаев травли выросло в три раза по сравнению с 2018 годом.

Хоть в этом сверхдержава: Россия оказалась лидером по травле детей в соцсетях


По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась лидером по количеству случаев травли школьников в социальных сетях.

Как минимум 11% мальчиков и 8% девочек в нашей стране регулярно сталкиваются с угрозами и негативными комментариями в Интернете.

При этом за 2019 год, в сравнении с прошлогодними показателями, число случаев травли молодых людей на просторах Интернета (кибербуллинга) выросло в три раза. Об этом сообщает Парламентарская газета.

По словам, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, с января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 423 случая интернет-травли детей.

В прошлом году таких случаев было 105. Отметим, что оскорбления в соцсесях коснулись и школьника из Стерлитамака Владислав. К. (имя изменено, – прим. автора). Его обвиняют в зверском убийстве 11 щенят. Школьнику в итоге пришлось объясняться перед пользователями интернета.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 03.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На музыку песни из к/ф "Генералы песчаных карьеров" ("Я начал жить в трущобах городских и добрых слов я не слыхал..."):


За что Герасим утопил Муму?
Я не пойму, я не пойму,
В каком бреду он был, в каком дыму?
Ведь не к добру, не по уму.
Что он за чувства чувствовал внутри,
Пока она пускала пузыри?

Они брели по берегу вдвоем,
Уже была близка беда,
Муму манил прохладный водоем,
И вот тогда, и вот тогда
Он привязал к Муме два кирпича -
Душа садиста, руки палача.

Мума могла бы еще долго жить,
Растить щенков, гонять гусей,
Зачем Герасим стал ее топить
В пруду, к стыду России всей?
С тех пор в любой порядочной семье
Всегда жива легенда о Муме.

Живи, но помни, что однажды в дом
К тебе судьба войдет с метлой,
Тогда скули себе, виляй хвостом:
Судьба глуха, как тот немой,
Не зарекайтесь, люди, от чумы,
Сумы, тюрьмы и участи Мумы.



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  • 2 | 03.10.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При этом за 2019 год, в сравнении с прошлогодними показателями, число случаев травли молодых людей на просторах Интернета (кибербуллинга) выросло в три раза.
================================
Это "мелочи" по сравнению вот с этими данными:
В РФ в 2018 году отмечен рост заболеваемости сальмонеллезом, шигеллезом, менингитом, сибирской язвой, острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии в сравнении показателями предыдущего года
В прошедшем году зафиксировано 33625 случаев заболевания сальмонеллёзом (в 2017 – 32308), 7739 случаев заболевания шигеллёзом (в 2017 – 6651), 1027 случаев менингококковой инфекции (в 2017 – 859), 3 случая сибирской язвы (в 2017 – 0), 262894 случаев острых кишечных инфекций, вызванных установленными бактериальными, вирусными возбудителями, включая пищевые токсикоинфекции установленной этиологии (в 2017 – 251523).
Уверен, что в 2019 году, цывтры будут намного ужаснее...



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  • 3 | 03.10.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отметим, что оскорбления в соцсесях коснулись и школьника из Стерлитамака Владислав. К. (имя изменено, – прим. автора). Его обвиняют в зверском убийстве 11 щенят. Школьнику в итоге пришлось объясняться перед пользователями интернета. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А он надеялся на то, что им восхищаться станут? Очень Опытный



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3

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  • 4 | 03.10.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
В одной из школ Владимира задержали подростка, который пытался пронести топор
В одной из школ Владимира задержали подростка, который пытался пронести топор, чтобы предположительно отомстить одноклассникам за травлю. Об этом сообщает издание «Владимирские новости».
Инцидент произошёл накануне. Восьмиклассник с топором перепрыгнул через турникет, но охрана успела его остановить. В учебное заведение вызвали полицию. О происшествии сообщили администрации города.
___________________________________________
Травля была и во времена СССР, но тогда не было соцсетей и дома ребенок был "в домике"... теперь же травля - всеобъемлюща...
Вину за травлю возлагаю на учителей, ибо они не педагоги, а училки, ненавидящие детей, тупо отрабатывающие - без души - свои часы.



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  • 5 | 03.10.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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А что так имя стерлитамакского живодера скрываете? Страна должна знать своих героев!



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  • 6 | 03.10.2019, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
А что так имя стерлитамакского живодера скрываете? Страна должна знать своих героев!
________________________
Он несовершеннолетний и пока его вина не доказана в суде - он под защитой закона.

Кстати - до сих пор скрывают имя шмары-дознавательницы. Тут не ясны мотивы СК и суда. Хотя в инете есть ее настоящие ФИО.



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  • 7 | 03.10.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Нечего детям в соцсетях делать. Пусть общаются со сверстниками вживую и уроки делают.



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  • 8 | 03.10.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 03.10.2019, 10:41 | Автор: Кухарка

........" Вину за травлю возлагаю на учителей, ибо они не педагоги,
а училки, ненавидящие детей,
тупо отрабатывающие - без души - свои часы........"
====================================================
Уважаемая ! Ох как Вы не правы , как не правы !
" Училки ", за свои 13 - 17 тысяч рублей должны денно и
нощно отвечать за учеников ?
Ученик бросил школу , " училка " дай характеристику ,
почему бросил ?
Найди его и он ( ученик ) пусть даст справку где обитает
сегодня ?
Родители пьют , ребенок не ходит в школу " училка "
-классный руководитель или несколько " училок "
организуйте поход к родителям - пристыдите , увещевайте
или организуйте вызов в комиссию по делам
несовершеннолетних и тд и тп !!!
А подготовка к уроку на завтра , а планы - поурочные и
годовые , техника безопасности а семья и тд и тп !
А если накричишь за что - то , ты не профессионал ,
Ты не учитель ! Тебя с позором узгонят из школы !
Ты живешь не в Беларуси , а в РФ !
Где образование детям до лампочки !



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  • 9 | 03.10.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
" Училки ", за свои 13 - 17 тысяч рублей должны денно и
нощно отвечать за учеников ?
_____________________________________
За что боролись, подбрасывая бюллетени в урны... пособничая узурпатору власти.

Училка, во всяком случае классный руководитель - в первую очередь ПЕДАГОГ с соответствующим образованием. Если - нет, то директору нужно дать мзды, поскольку школа не только обучение, но и воспитание. В детсаду воспитатели с пед-образованием.
Педагогика, как наука или профессия - учит, как справится с трудными ситуациями в процессе воспитания детей и подростков.
Именно педагог, а не родители, зачастую не имеющие даже полного среднего образования, способны на конкретных и обобщенных примерах достучаться до эмпатии подростков.
Если такое не происходит, то учитель не соответствует профессии ПЕДАГОГА и ему доверять классное руководство - НЕЛЬЗЯ! Пусть тупо читает курс предмета, как в ВУЗах и пи-здует домой.
Никто не заставляет работать за 13-17 тысяч - на кассе в Пятерочке - могут столько же получать, а то и поболее + просрочку о скидкой.



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3

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  • 10 | 03.10.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемая ! Ох как Вы не правы , как не правы !
" Училки ", за свои 13 - 17 тысяч рублей должны денно и
нощно отвечать за учеников ?
Ученик бросил школу , " училка " дай характеристику ,
почему бросил ?...............
____________________
плюсанул , всё верно... тока вот в послед время стал презирать учителей. беропотное, вечно ноющее быдлооо, которое своим примером учит детей лжи, непротивлению злу и более того - своим примером, своими действиями загоняет детей в стадо, заставляет детей быть похожими на них.
лет 5 назад началось движение медиков за свои права и результаты мы видим ежедневно... Вопрос - когда же "педики" организуются?
турк



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1

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  • 11 | 03.10.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.10.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65762 | Рейтинг: +12230,4
" Училки ", за свои 13 - 17 тысяч рублей должны денно и
нощно отвечать за учеников ?
_____________________________________
За что боролись, подбрасывая бюллетени в урны... пособничая узурпатору власти.

Училка, во всяком случае классный руководитель - в первую очередь ПЕДАГОГ с соответствующим образованием. Если - нет, то директору нужно дать мзды, поскольку школа не только обучение, но и воспитание. В детсаду воспитатели с пед-образованием.
Педагогика, как наука или профессия - учит, как справится с трудными ситуациями в процессе воспитания детей и подростков.
Именно педагог, а не родители, зачастую не имеющие даже полного среднего образования, способны на конкретных и обобщенных примерах достучаться до эмпатии подростков.
Если такое не происходит, то учитель не соответствует профессии ПЕДАГОГА и ему доверять классное руководство - НЕЛЬЗЯ! Пусть тупо читает курс предмета, как в ВУЗах и пи-здует домой.
Никто не заставляет работать за 13-17 тысяч - на кассе в Пятерочке - могут столько же получать, а то и поболее + просрочку о скидкой.
____________________
"За что боролись, подбрасывая бюллетени в урны... пособничая узурпатору власти".
А за что боролась ты и прочие ахеджакнутые идиоты в 1991 и 1993 годах?
За что боролась - то и имеешь!
Так что утри сопли и хлебай полной ложкой, что получилось!
Кстати, что-то ты давно про коньяк с подружками по четвергам не рассказывала? Что бы это значило? Не хватает денег на коньяк? Все подружки от тебя разбежались как от прокажённой? Твоя печень разваливается от избытка жёлчи? Или всё вместе?



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6

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  • 12 | 03.10.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.10.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемая ! Ох как Вы не правы , как не правы !
" Училки ", за свои 13 - 17 тысяч рублей должны денно и
нощно отвечать за учеников ?
Ученик бросил школу , " училка " дай характеристику ,
почему бросил ?...............
____________________
плюсанул , всё верно... тока вот в послед время стал презирать учителей. беропотное, вечно ноющее быдлооо, которое своим примером учит детей лжи, непротивлению злу и более того - своим примером, своими действиями загоняет детей в стадо, заставляет детей быть похожими на них.
лет 5 назад началось движение медиков за свои права и результаты мы видим ежедневно... Вопрос - когда же "педики" организуются?
турк
_______________________
"тока вот в послед время стал презирать учителей"
Чья бы корова мычала, а твоя бы помолчала!
Тебя и Кухарку все адекватные люди презирают, но тебе и ей, что ни в глаза, то божья роса.
Ещё взялся учителей осуждать.



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7

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  • 13 | 03.10.2019, 12:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30732 | Рейтинг: -710,8
"Голову бы отвернул щенку".

Лукашенко вмешался в школьный скандал

видео, снятое во время урока в четвертом классе гомельской школы.
В ролике педагог стоит над одним из учеников и говорит мальчику: "Я пойду в тюрьму, а тебе ... будет!"
После смеха ребенка она отвечает: "Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут? За то, что над учителем издевался".
Позднее учительница называет четвероклассника "хамом" и возмущается, что он не давал ей вести урок.

https://www.youtube.com/watch?v=YPGMutfLjWE
«Я пойду в тюрьму, а тебе п**ец будет!»
Гомельские школьники сняли на видео, как учительница угрожает убить ученика партой, унижает и оскорбляет.
........................
«На месте учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Лукашенко высказался о скандале в гомельской школе

«Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — прокомментировал Александр Лукашенко конфликт в гомельской школе, в результате которого была уволена, а потом восстановлена учитель начальных классов.

взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

— Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу. И дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда — с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в Сеть. И это в четвертом классе… В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе — это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять? У меня сын президента ни разу телефон в школу не взял.



…Одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, — считает Лукашенко. — И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!

Читать полностью: https://news.tut.by/society/654144.html



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  • 14 | 03.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тебя и Кухарку все адекватные люди презирают, но тебе и ей, что ни в глаза, то божья роса.
____________________
вопрос по Фрейду - кто определил что вы - адекватные?
турк



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  • 15 | 03.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.10.2019, 12:11 | Автор: Кухарка

........" Именно педагог, а не родители, зачастую не имеющие даже полного среднего образования, способны на конкретных и обобщенных примерах достучаться до эмпатии подростков.
Если такое не происходит, то учитель не соответствует профессии ПЕДАГОГА и ему доверять классное руководство - НЕЛЬЗЯ! Пусть тупо читает курс предмета, как в ВУЗах и пи-здует домой.
Никто не заставляет работать за 13-17 тысяч - на кассе в Пятерочке - могут столько же получать, а то и поболее + просрочку о скидкой......"
==================================================
Так категорично высказываться В бесконечно Многообразной
человеческой жизни педагога НЕ ВЕРНО !.
Во первых на ТВ каналах РФ ежедневные морально
разлагающие передачи .( секс , воровство , убийства ,
проститутки , коррумпированные богатые чиновники и тд)
Во вторых каждое или через одно , встречи с
" аристократическим бомондом " РФ
( а по моему в большинстве Проститутами и Шлюхами )
Которые твердят и утверждают , что в школах ПЛОХО учились
и дисциплина у них хромала !
Какой яркий пример для подражания и таких примеров по
любой области человеческого существования !
В третьих население РФ , подразделяется на городское и
сельское !
В селах грандиозная Безработица !Каждое рабочее место , это
возможность как то существовать !
Как можно обвинить учительницу в мошенничестве , если
завтра за неисполнение будет безработной !
Если надо ей надо кормить детей ?
В городе есть Пятерочки , Магниты и Ленты , но ВСЕ учителя
не смогут туда устроиться кассирами , там опять будет
переизбыток раб силы !



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5

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  • 16 | 03.10.2019, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
За что боролась - то и имеешь!
Так что утри сопли и хлебай полной ложкой, что получилось!
_____________________________
Да у меня-то не плохо всё получилось))) Пенсия у меня почти в полтора раза больше средней по Б-стану(В отделении Пенсионного фонда в Башкирии назвали средний размер пенсий с учетом индексации в начале года. По данным ведомства, этот показатель составляет 13 510 рублей в месяц.) - честно заработанная за более, чем 40 лет и всё в белую. Имела такую возможность заставить работодателей платить по максимуму в белую. Часть, конечно, была в черную, но не всегда хватало воли заставить платить в белую - на заре нулевых... особого смысла тогда не было... потом, когда провели пенс-реформу 2002 года - сумела заставить платить всё в белую.


Кстати, что-то ты давно про коньяк с подружками по четвергам не рассказывала? Что бы это значило? Не хватает денег на коньяк? Все подружки от тебя разбежались как от прокажённой? Твоя печень разваливается от избытка жёлчи? Или всё вместе?
__________________________________
Стареем, к тому же главная закапёрщица - год назад умерла, а обычно она нас всех старалась собирать еженедельно. Теперь мы 1 раз в месяц собираемся - примерно. Печень - в порядке, на удивление))) Никаких препаратов для нее не употребляю вообще. Спасибо, что интересуешься моим здоровьем.
Коньяк употребляю - но с возрастом потребность в алкоголе снижается. Раньше и пару-тройку раз в неделю собирались с разными компаниями - друзьями, соседями, родней, просто знакомыми - посидеть, попи-здеть, что-нить отметить... но - теперь состарились и желания поубавились - и в общении, и в употреблении. "Покоя сердце просит" АСПушкин)))



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1

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  • 17 | 03.10.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В селах грандиозная Безработица !Каждое рабочее место , это
возможность как то существовать !
Как можно обвинить учительницу в мошенничестве , если
завтра за неисполнение будет безработной !
Если надо ей надо кормить детей ?
В городе есть Пятерочки , Магниты и Ленты , но ВСЕ учителя
не смогут туда устроиться кассирами , там опять будет
переизбыток раб силы !
_________________________
плач Ярославны...
давай про деревню ... работы в деревне нет???? дануна, сами то верите в это? работы нет для того, кто не хочет работать.. давай по полочкам
1. прокормить семью - огород
2. обучить своего ребенка - самостоятельно
3. обуть , одеть семью - частная практика (допзанятия, репетиторство)
итого берем условную деревенскую школу, где порядка 20-40 учеников и на них 5-6 учителей (директор пока нафик, он -чиновник). 30 августа (можно раньше в день Всеучительской конференции, либо 1 июня) 6 учителей пишут требование о повышение ставки , с заявой на последующее увольнение. есно ставку не поднимут, значит 1 сентября . на линейке будет стоять один директор.
что делать учителям, как прожить в деревне без работы - читай выше. и нефик сопли жевать
турк



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  • Эксперт
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  • 18 | 03.10.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65767 | Рейтинг: +12229,6
15 | 03.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован

Профнепригодным некуй делать в школах! Пусть идут работать на ферму, а не к детям, если только ради денег.
Почему-то за руль без прав не пускают, особенно, если нужна проф-категория!
Про сапожников с пирожниками - напомнить?
А в школу без педобразования - пожалуйста? Не.. учителем-то - можно, а вот педагогом - нельзя! А классный руководитель, который и занимается ВОСПИТАНИЕМ школьников - исключительно педагогика!!!
За классное руководство доплачивают - мало, конечно что-то рублей 500 - но тем не менее - если мало - не бери классного руководства.



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  • 19 | 03.10.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.10.2019, 12:12 | Автор:

... "тока вот в послед время стал презирать учителей.
беропотное, вечно ноющее быдлооо, которое своим примером учит
детей лжи, непротивлению злу и более того - своим примером,
своими действиями загоняет детей в стадо, заставляет детей быть
похожими на них.
лет 5 назад началось движение медиков за свои права и результаты
мы видим ежедневно... Вопрос - когда же "педики" организуются?
турк
===============================================
Интересный человек турк !
ВСЕГДА Так крайне КАТЕГОРИЧЕН !
Хорошо , что ВЫ пенсионер и где - то подрабатываете не
прогибаясь на мелочевки и при этом получая очень
неплохую пенсию ( читал ваш один комментарий )
А как быть учителям молодым , старым все равно каким !
Ведь озвученная в статотчетах заработная плата педагогов
РФ в разы не совпадает с правдой , с фактом жизни !
Ложь и фальш на уровне государства !
Как жить ? Фальшивить и писать лживые цифры на
" выборах " или с голоду семье пропадать ?
Ведь" ЕР " , не будет после выборов жалеть этих бедняг
заполнивших Протоколы правдивыми цифрами !



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  • Гость
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  • 20 | 03.10.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо , что ВЫ пенсионер и где - то подрабатываете не
прогибаясь на мелочевки и при этом получая очень
неплохую пенсию ( читал ваш один комментарий )
А как быть учителям молодым , старым все равно каким !
Ведь озвученная в статотчетах заработная плата педагогов
РФ в разы не совпадает с правдой , с фактом жизни !
________________________
я работал замдиректора учебного центра, когда снизили ЗП нашим педагогам - создал профсоюз (свой). когда педагоги меня предали - уволился и сам начал вести допзанятия. я уже об этом тоже писал не единожды. при этом педобразования у меня нет. 3 группы по 20 человек = 100 руб с человека1 занятие 2 часа . 3 занятия в неделю = 18 тыров в месяц при 6ти часовой рабочей неделе.
ставка учителя 18 часов в неделю - 8.500 тыров в месяц
был бы я помоложе еще собрал группы, но мне хватало... при этом я не писал никаких бумаг .. брал 100 руб тока из финансовой состоятельности родителей. в Городе от 250 руб за занятие
еще вопросы есть как прожить учителю без работы в школе????
турк



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