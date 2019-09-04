Хоть в этом сверхдержава: Россия оказалась лидером по травле детей в соцсетях

При этом в текущем году количество случаев травли выросло в три раза по сравнению с 2018 годом.По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась лидером по количеству случаев травли школьников в социальных сетях.Как минимум 11% мальчиков и 8% девочек в нашей стране регулярно сталкиваются с угрозами и негативными комментариями в Интернете.При этом за 2019 год, в сравнении с прошлогодними показателями, число случаев травли молодых людей на просторах Интернета (кибербуллинга) выросло в три раза. Об этом сообщает Парламентарская газета.По словам, председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, с января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 423 случая интернет-травли детей.В прошлом году таких случаев было 105. Отметим, что оскорбления в соцсесях коснулись и школьника из Стерлитамака Владислав. К. (имя изменено, – прим. автора). Его обвиняют в зверском убийстве 11 щенят. Школьнику в итоге пришлось объясняться перед пользователями интернета.