Ведущий зачитал его комментарий в соцсетях, в котором журналиста называют «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой».
Соловьев зачитал комментарий с характерным восточным акцентом и начал кричать:
Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!
После этого один из жителей Татарстана обратился с заявлением к главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении Владимира Соловьева по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает KazanFirst.
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Пропагандон с поганым ртом орал в прямом эфире
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