Пропагандон с поганым ртом орал в прямом эфире

Соловьев в прямом эфире назвал татарина мразью. При этом оскорбления он выкрикивал. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прямом эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября оскорбил слушателя из Татарстана.Ведущий зачитал его комментарий в соцсетях, в котором журналиста называют «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой».Соловьев зачитал комментарий с характерным восточным акцентом и начал кричать:Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!После этого один из жителей Татарстана обратился с заявлением к главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении Владимира Соловьева по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает KazanFirst.