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Пропагандон с поганым ртом орал в прямом эфире

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31513 | Комментарии: 54
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Соловьев в прямом эфире назвал татарина мразью. При этом оскорбления он выкрикивал. Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прямом эфире радиостанции «Вести FM» 2 октября оскорбил слушателя из Татарстана.

Пропагандон с поганым ртом орал в прямом эфире


Ведущий зачитал его комментарий в соцсетях, в котором журналиста называют «лакеем» и «путиноидом», который крутит «толстой жопой».

Соловьев зачитал комментарий с характерным восточным акцентом и начал кричать:

Некто Хасанов из Татарстана... Ты мразь! Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь! Лакей, путиноид... Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ всплывают!

После этого один из жителей Татарстана обратился с заявлением к главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении Владимира Соловьева по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает KazanFirst.



ПроУфу
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  • 1 | 04.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хасанов точно не башкир те за путина



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2

  • # 2 | 04.10.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 04.10.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... зачитал его комментарий в соцсетях, в котором журналиста называют «лакеем»..."

----------------

Хасанов же, как понимаю, не лично журналисту написал. Этак если реагировать на каждый пост про себя любимого - орать-не-переорать.



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  • 4 | 04.10.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста. Композиция под названием "Вечерний М" опубликована на YouTube-канале певца

Я всю жизнь брожу по просторам
И готов еще жизнь так кружить
И кого не спроси — все несутся в такси
И никто не научит, как жить

Но в центре просторов есть место
Где светло и туда все глядят
И там на совесть и честь всех научат, как есть
Детей, стариков и ребят

Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Подлинный труженик наших времен
Вечерний, вечерний

Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Честнее, правдивей и лучше всех он
Вечерний мудозвон

Он все, что закажут – расскажет
И ответит на каждый вопрос
У народа душа, но за ней ни гроша
Но зато мы утерли всем нос!

Он сияет, как новый полтинник
С него капают лосьоны и лак
И когда гопота распинает Христа
Он объяснит отчего Христос враг

Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Когда нужна правда – правдивей всех он
Вечерний, вечерний

Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Вот истинный памятник наших времен
Вечерний мудозвон



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2

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  • 5 | 04.10.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Очередного хитрожопого назвали мразью.В данном случае не понимаю в чём здесь не прав Соловьёв?



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6

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  • 6 | 04.10.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
где татарин другому не.....



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2

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  • 7 | 04.10.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сразу скажу, что не являюсь поклонником Соловьёва, не нравится его манера ведения передач! Но здесь скажу сначала в его защиту, а потом раскритикую! Слушатель сначала сам оскорбил ведущего, назвав лакеем, путиноидом и толстой жопой, поэтому и получил ответные оскорбления! Это только кухарка на УЖе может оскорбить кого угодно, а ответные оскорбления скрыть, как-будто их и не было! Но Соловьёв профессиональный ведущий и должен был не допустить такой своей ответной реакции! Очень Опытный



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  • 8 | 04.10.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.10.2019, 10:01 | Автор:

Очередного хитрожопого назвали мразью.В данном случае не понимаю в чём здесь не прав Соловьёв?
=============================================
А тебя вертлявым лакеем толстожопым ! И он прав , в чем тут не прав Хасанов ? Ты ведь трусливая шкура продажная !
А он на всю страну объявил . кто есть кто !



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2

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  • 9 | 04.10.2019, 12:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Всё просто. Доска под татнациками зашаталась, вот и волнуются, начинают глупости совершать.



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Это богатейший и влиятельней из всех лакеев в мире:
три квартиры на Долгоруковской :, в среднем по 140 кв/м, по самой низшей оценке 270 миллионов рублей
4х этажная "дача" в Одинцовском районе
Поместье у итальянского озера Кома с площадью 927 кв/м со стоимостью 9 млн евро
Всем лакеям лакей!

https://youtu.be/9MHqpyN6iAk?t=606



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5

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  • 11 | 04.10.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-му

Неужели Гребенщиков по Дудю прошёлся? На Соловьёва не похоже, тот ко всем религиям толерантно относится.



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2

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  • 12 | 04.10.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 04.10.2019, 12:45 | Автор:
4-му

Неужели Гребенщиков по Дудю прошёлся? На Соловьёва не похоже, тот ко всем религиям толерантно относится.
===================================================
Ты на трубу смотришь ? Неет , я на трубу смотрю !

..." Вечерний мудозвон!
Честнее, правдивей и лучше всех он..."

...."На Соловьёва не похоже, тот ко всем РЕЛИГИЯМ толерантно
относится..."



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  • 13 | 04.10.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.10.2019, 12:20 | Автор: кац

Всё просто. Доска под татнациками зашаталась, вот и волнуются, начинают глупости совершать.
==================================================
А этот поджопник и пустолайка опять пригрезил татнациков !
Блюдолиз - Рахимовский и всякой околовластной шоблы РБ !



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  • 14 | 04.10.2019, 13:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я не против, чтобы татнацики вот так бы себя показали на всю Россию. А башкиры показывают себя по другому. На вопрос одного журналиста Путин ответил: Нам хорошо ивестно настроение о Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, в Башкортостане еще в стародавние времена, напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней и вооружила все мужское население начиная с16 лет и отправила на фронт. И так было и в Великую отечественную войну, это то, чем мы должны безусловно гордиться и должны поддерживать.



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14 | 04.10.2019, 13:32 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18717 | Рейтинг: -3229,8
Я не против, чтобы татнацики вот так бы себя показали на всю Россию. А башкиры показывают себя по другому. На вопрос одного журналиста Путин ответил: Нам хорошо ивестно настроение о Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, в Башкортостане еще в стародавние времена, напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней и вооружила все мужское население начиная с16 лет и отправила на фронт. И так было и в Великую отечественную войну, это то, чем мы должны безусловно гордиться и должны поддерживать.

=============
грудь у тебя не болит от биения в неё,
а тебе самому даже отслужить срочную в Советской Армии было западло?
И отец твой не служил,и дед не замечен в списках фронтовиков,
только у тебя грудь болит от биения за военное башкирское сословие времен царя Гороха.
В башкирские военное сословие людей записывали царские чиновники,на кого упадет глаз того и записывали,за отказ - каторга,поэтому, нельзя отрицать что и башкир тоже записывали отбывать воинскую повинность в государственной структуре именуемой "башкирское военное сословие" числе других народов: русских,татар,мари,чувашей,башкир.



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  • 16 | 04.10.2019, 14:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Кеша, военное сословие было некоторое время у башкир, около 65 лет. Но тут татары рядом не стояли. Они что, сели на коз, взяли рогатки и пошли воевать за матушку Русь?
Но башкиры воевали ВСЕГДА! Как против внешнего завоевателя, еще с тех пор, когда монгол не пускали в течение 14 лет, так и всегда, плечом к плечу с российскими войсками. Но одновременно с этим воевали за внутреннюю свободу. А татары прятались за спиной у башкир и ставили им нож в спину, занимались мародерством.



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16 | 04.10.2019, 14:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18720 | Рейтинг: -3229,8
Кеша, военное сословие было некоторое время у башкир, около 65 лет. Но тут татары рядом не стояли. Они что, сели на коз, взяли рогатки и пошли воевать за матушку Русь?
Но башкиры воевали ВСЕГДА! Как против внешнего завоевателя, еще с тех пор, когда монгол не пускали в течение 14 лет,
==================
я же писал - тех кого в 21 первом веке искусственно оформили в башкиры,в в 12-13 веках они были на разных фронтах; некоторые были против монголов,некоторые уже входили в войска Чингиса и Бату,
действительно были некоторые стычки представителей будущих башкирских племен с частями монголов.



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16 | 04.10.2019, 14:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18720 | Рейтинг: -3229,8
Кеша, военное сословие было некоторое время у башкир, около 65 лет. Но тут татары рядом не стояли. Они что, сели на коз, взяли рогатки и пошли воевать за матушку Русь?
Но башкиры воевали ВСЕГДА!
=============================
так упрощенно рассказывают из студии "Тамыр" взрослые дяди для детей.
Ты же взрослый дядя взялся рассказывать детские сказки взрослым людям,
не делом ты занялся,не делом!
Сословия - они учреждены в Петербурге,на местах в сословия набирают царские чиновники,если название "башкирское сословие" то необязательно что туда одних башкир набирают,
но как сказки для детей - сойдут, иди в ясли там рассказывай о том как воевали



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  • 19 | 04.10.2019, 14:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Кеша, татары были истреблены монголами в начале 13 века. Выжили только те, кто проходил под большим колесом. От них дошли до 21 века немного, но дошли. Отвечающих определению татары по Карпини сегодня среди тех, кого называют татары не более 5%. Но эти настоящие, хитрожопые, всегда готовые предать и вставить нож в спину. Остальные сброд: башкиры, типтяре (те же башкиры), мишаре, кряшены, чуваши, мари, удмурты, мордва. Их насильно записали в татары с их землями придав к вновь организованному этносу татар.



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  • 20 | 04.10.2019, 14:53 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13173 | Рейтинг: -1962,8
Соловьев в прямом эфире назвал татарина мразью.
______________________________________________
А зачем вопрос акцентируется именно на национальности?
Соловьёв оскорбил именно национальность?



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