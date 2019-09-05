Почему уроженцы Башкирии покидают республику?

За четыре года столицу республики покинуло около 7,5 тысяч человек. Такие цифры были озвучены на круглом столе «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития города Уфы».По данным анализа динамики сальдо миграции в 2014-2018 годах, в основном из Уфы уезжают молодые люди в возрасте 20-24 лет. Однако, в обратную сторону динамика лучше. Основной миграционный приток — около 17 тысяч человек, он приходится на возраст 15-19 лет. Это связано, прежде всего, с поступлением молодых людей из районов республики в вузы и ссузы Уфы, причем, женщин приезжает в два раза больше, чем мужчин.После окончания обучения значительная часть вчерашних студентов покидает Уфу. Это связано с невозможностью найти работу по специальности или недостаточно высоким уровнем зарплат, особенно у квалифицированных специалистов, а также естественным стремлением к жизни в более крупных городах с развитой социально-экономической инфраструктурой.В возрастной группе 25-29 лет вновь наблюдается положительное сальдо миграции в Уфу в размере около 5 тыс. человек, связанное с возвращением людей, не сумевших устроиться на новом месте, а также новой волной приехавших из районов. В группе 30-34 лет также отмечен приток жителей в столицу Башкирии, хотя и меньше в два раза.В возрастных группах от 35 до 69 лет наблюдается небольшой — не более 1 тысячи человек, но устойчивый отток населения. Вероятно, это связано с отъездом в другие регионы получивших опыт квалифицированных специалистов, а также с возвращением домой уроженцев районов Башкирии.