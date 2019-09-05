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Почему уроженцы Башкирии покидают республику?

  • Опубликовано: ПроУфу | 04.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 15016 | Комментарии: 20
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За четыре года столицу республики покинуло около 7,5 тысяч человек. Такие цифры были озвучены на круглом столе «Анализ существующего положения, проблем и предпосылок развития города Уфы».

Почему уроженцы Башкирии покидают республику?


По данным анализа динамики сальдо миграции в 2014-2018 годах, в основном из Уфы уезжают молодые люди в возрасте 20-24 лет. Однако, в обратную сторону динамика лучше. Основной миграционный приток — около 17 тысяч человек, он приходится на возраст 15-19 лет. Это связано, прежде всего, с поступлением молодых людей из районов республики в вузы и ссузы Уфы, причем, женщин приезжает в два раза больше, чем мужчин.

После окончания обучения значительная часть вчерашних студентов покидает Уфу. Это связано с невозможностью найти работу по специальности или недостаточно высоким уровнем зарплат, особенно у квалифицированных специалистов, а также естественным стремлением к жизни в более крупных городах с развитой социально-экономической инфраструктурой.

В возрастной группе 25-29 лет вновь наблюдается положительное сальдо миграции в Уфу в размере около 5 тыс. человек, связанное с возвращением людей, не сумевших устроиться на новом месте, а также новой волной приехавших из районов. В группе 30-34 лет также отмечен приток жителей в столицу Башкирии, хотя и меньше в два раза.

В возрастных группах от 35 до 69 лет наблюдается небольшой — не более 1 тысячи человек, но устойчивый отток населения. Вероятно, это связано с отъездом в другие регионы получивших опыт квалифицированных специалистов, а также с возвращением домой уроженцев районов Башкирии.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 04.10.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меньше народу больше кислороду



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  • 2 | 04.10.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дискриминация тоже в числе указанных причин. Да-да, нечего лукавить.



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  • 3 | 04.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а также новой волной приехавших из районов.
===============================
Башкиризация Уфимской губернии идет полным ходом. Куда не приди везде наЩальники башкиры, скоро и все остальные будут сплошь из башкир, и уж тогда точно придет кирдык. ...



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5

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  • 4 | 04.10.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.10.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован--------Еще спасибо скажут что вовремя свалили .



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0

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  • Эксперт
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  • 5 | 04.10.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
Бесперспективность. Болото.



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  • 6 | 04.10.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не получается всех нащальниками трудоустроить, комитетов по защите и развитию всея башкирсого уже через край, вот и уезжают



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  • 7 | 04.10.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столица это еще ладно! А вот что твориться в Зауралье-это просто ужас. Уезжают массово. Целыми семьями. Причина одно: нет работы.



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  • Участник
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  • 8 | 04.10.2019, 13:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Нормальное явление. Понаехавшие настроены на то, чтобы жить там, где сытнее. Вот и пусть уезжают. Останутся те, кто хочет жить у себя на родине, как бы тяжело не было.



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  • 9 | 04.10.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто - то уезжает, а кто- то возвращается?
В прошлое восресенье случайно познакомился в саду с новичком- зимником.
Гражданин РФ, башкир, бывший военный штурман, подполковник в отставке, афганец, в 80 лет после смерти жены вернулся в Башкирию из Ташкента.
Купил участок в саду, нанял рабочих, пробурил скважину для воды, построил крохотный, но функциональный домик.
Большое окно с тройным стеклопакетом, деревянные полы,
кровать, стол, стул из массива, тепло-сплит система с функцией обогрева, интернет с усилителем сигнала, миникухня на электричестве, сауна с душем и туалетом. Санитария на высочайшем уровне.
Фекальный бак разместил под землей прямо возле забора для откачки без заезда.
Для минимизации аварийных ситуаций есть бензиновый генератор и небольшая буржуйка.
Живет по армейскому распорядку. Поинтересовался питанием.
Завтрак пенсионера в прошлое воскресенье состоял из яблока, груши и грецких орехов, зеленого чая с имбирем, обед из чашки отварных овощей с 2 куриными ножками , компот из яблок, ужин из куска рыбы с картофельным пюре и кефира.
80 лет!?
У меня в 33 уже куча диагнозов и мутные перспективы.
Шоб я так жил, как этот дедюля из Николо- Березовки!



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  • Начинающий
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  • 10 | 04.10.2019, 15:43 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 249 | Рейтинг: +8,1
Уезжают из республики из--за неумелой (это самый мягкий эпитет, можно сказать "х----ой" и т.д. ) власти в Башкирии за последние 30 лет. А исправить ситуацию можно. И инвестиции класть не в карман правителям, а на ввод эффективных производств и создание благоприятных рабочих мест людям.



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  • 11 | 04.10.2019, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 04.10.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован

Меньше народу больше кислороду
=====
фашиствовать плохо!



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  • 12 | 04.10.2019, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а также новой волной приехавших из районов.
===============================
Башкиризация Уфимской губернии идет полным ходом. Куда не приди везде наЩальники башкиры, скоро и все остальные будут сплошь из башкир, и уж тогда точно придет кирдык. ...
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Природа не любит пустоты.Башкиры Зауралья в Уфу, а в Зауралье едут китайцы и другие мигранты.



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  • 13 | 04.10.2019, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Застой в экономике, сокращение рабосчих мест, нежелание и неумение руководства акладываться не только в башкир, их культуру и образование приаодят к оттоку трудового населения из националистического региона..
Трамвай осалаваченные выпускники интерната гарипова зачем на металлолом сдали?
Как рядом с такими ненормальными можно жить?



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  • 14 | 04.10.2019, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему покидают? Обычное явление, в любом регионе покидают. Я вот вернулся, лет 20 в разных местах жил и работал, теперь вернулся и никуда уезжать не собираюсь.



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  • 15 | 04.10.2019, 18:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда уедет хабиров к себе домой ?
За год ни одного рабочего места не создал, зато чиновничьих перепроизводство,
Вру, миллиардную набережную приезжим асфалтаровщикам и шашлычникам завершил.
Вотьи вся радость. Теперь 5 лет будут петь, плясать, сочинять стихи, поэмы,либретто на тему красавица Белая породнилась с дунаем.
А от моста до красного яра экологическая катастрофа. Денег нет у минприроды фарватер реки просчистить и постсоветский мусор прибрежный убрать.



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  • 16 | 04.10.2019, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работы нет, нефтянка в неизвестно чьих руках ,есть лучше регионы с большей оплатой труда .Да и многие не находят работу по душе.Это общая тенденция . Вот их Челябинска валят уже толпами , все больше в Москвабад и в Петров город.На северах еще больше.



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  • 17 | 04.10.2019, 18:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинать поднимать регионы с колен надо с прямых выборов руководителей всех уровней.
А сегодняшняя кадровая политика предсказуемо ориентирована на застой экономики, социальной жизни и построения гражданского общества.
Советские управленцы профи из низов не удел, ельциноидные гегемоны умеют только спекулятивно торговать заморскими товарами, чиновничьими местами, распределять преференциии пр блага для избранных.
И лгать , лгать народу в духе построю, возьму на контроль, проработаю, обещаю, разберусь, приму меры, дайте доработать и т.п. чушь в которую ни самИ чиновники, ни люди не верят.
Верят только редакторы БСТ. Но они живут в другом измерении.
У них первый пассажир, взявший билет, будет перевезен бесплатно?



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  • 18 | 04.10.2019, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 04.10.2019, 18:19 | Автор: Не зарегистрирован
Работы нет,

нефтянка в неизвестно чьих руках,

есть лучше регионы с большей оплатой труда .Да и многие не находят работу по душе.Это общая тенденция . Вот их Челябинска валят уже толпами , все больше в Москвабад и в Петров город.На северах еще больше.
====
вы что, всё ещё верите во всемогущество какого то Сечина, и думаете что там уши вашего путина не торчат, впрочем как и в Учалинском ГОКе, БМСК, - это ГОК в Ссбае, и в УГМК ?!



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  • 19 | 04.10.2019, 23:13 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8628 | Рейтинг: -633
Почему уроженцы Башкирии покидают республику?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Увы, и не просто на работу, но всё больше, и на учёбу тоже, со всеми вытекающими с этого обстоятельствами. Между прочим, в обоих случаях, это наиболее активные, пассионарные люди, и они все, как правило, уже не возвращаются в республику. Останутся скоро, в республике только одне кацанутые и хернецутые. К слову, а чего Хернец рассказывает, что в Казани часто бывает, может детей там своих проведывает?



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  • 20 | 04.10.2019, 23:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ага, прямые выборы))) Знаем мы, кого и как быдло выбирает. За бутылку мать родную продадут, а проголосовать - эка беда ))))



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