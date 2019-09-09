Шок! США в ужасе от угроз Толкачева

Действия американских спецслужб в отношении депутата Государственной Думы Инги Юмашевой в очередной раз демонстрируют, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности.
Тот факт, что Инга Юмашева прибыла в Соединенные Штаты для участия в международном форуме «Диалог Форт-Росс», направленном на улучшение российско-американского диалога, как и упорный отказ ФБР давать объяснения своему поступку, наглядно демонстрирует недружественные действия американской стороны.
Инга Юмашева представляет в Государственной Думе интересы избирателей Башкортостана, входит в состав Башкортостанского регионального отделения «Единой России».
Как Секретарь регионального отделения партии выражаю ей от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку.
После возвращения парламентария мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке «Единой России», определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт.
Эхо Москвы
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