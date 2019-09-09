Шок! США в ужасе от угроз Толкачева

Константин Толкачев: мы обсудим инцидент с Ингой Юмашевой, и определим, как реагировать на этот враждебный акт спецслужб США.Действия американских спецслужб в отношении депутата Государственной Думы Инги Юмашевой в очередной раз демонстрируют, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности.Тот факт, что Инга Юмашева прибыла в Соединенные Штаты для участия в международном форуме «Диалог Форт-Росс», направленном на улучшение российско-американского диалога, как и упорный отказ ФБР давать объяснения своему поступку, наглядно демонстрирует недружественные действия американской стороны.Инга Юмашева представляет в Государственной Думе интересы избирателей Башкортостана, входит в состав Башкортостанского регионального отделения «Единой России».Как Секретарь регионального отделения партии выражаю ей от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку.После возвращения парламентария мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке «Единой России», определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт.