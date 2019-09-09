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Шок! США в ужасе от угроз Толкачева

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Константин Толкачев: мы обсудим инцидент с Ингой Юмашевой, и определим, как реагировать на этот враждебный акт спецслужб США.

Шок! США в ужасе от угроз Толкачева


Действия американских спецслужб в отношении депутата Государственной Думы Инги Юмашевой в очередной раз демонстрируют, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности.

Тот факт, что Инга Юмашева прибыла в Соединенные Штаты для участия в международном форуме «Диалог Форт-Росс», направленном на улучшение российско-американского диалога, как и упорный отказ ФБР давать объяснения своему поступку, наглядно демонстрирует недружественные действия американской стороны.

Инга Юмашева представляет в Государственной Думе интересы избирателей Башкортостана, входит в состав Башкортостанского регионального отделения «Единой России».

Как Секретарь регионального отделения партии выражаю ей от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку.

После возвращения парламентария мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке «Единой России», определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт.

Эхо Москвы
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  • 1 | 08.10.2019, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Во че делают америкосы, то Скрипаля хотели убить , а сейчас за журналистку взялись...!



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  • 2 | 08.10.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бери выше секретарь регионального отделения вороватой партии - наградить Юмашеву золотой звездой героя России



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  • 3 | 08.10.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке «Единой России», определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт.
==========================
Ну как он может "отреагировать?! Ну запретит депутатам покупать Кока Колу...
Вспомнилось из школьной программы:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"



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  • 4 | 08.10.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как Толкачев угрожает США?



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  • 5 | 08.10.2019, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
Ну фсё! Капец и США, и доллару))))))))))))))



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  • 6 | 08.10.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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повезло девчонке, в миг стала знаменитой, вот меня никто не задерживает.



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  • 7 | 08.10.2019, 10:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
Уже домой летит))) На допросы в ФСБ.



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  • 8 | 08.10.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.
«История с депутатом Юмашевой, которую в аэропорту Нью-Йорка допросили сотрудники ФБР, глубоко поражает. Вы можете себе представить американского конгрессмена, который стал бы в отсутствие представителя американского посольства час (!) «беседовать» в аэропорту с сотрудниками ФСБ? Посол Антонов правильно говорит, что такое невозможно. Но не потому, что сотрудники ФСБ не могут попытаться сделать заход на американского конгрессмена, а потому что он с ними без веских причин разговаривать не будет — даже в присутствии представителя посольства. Согласие депутата Юмашевой вообще вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и точно находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения представляющего государство лица за рубежом.
Отсюда несколько выводов.
В составе российских депутатов присутствуют люди, не отдающие себе отчёта в том, как они должны себя вести за рубежом. Те, кто обеспечивают безопасность деятельности Федерального собрания России, должны это понимать и с такими персонажами перед зарубежными поездками проводить усиленные инструктажи и, если понадобится, тренинги. И уж точно не назначать таких лиц координаторами парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США, как это было сделано, судя по сообщениям СМИ, с депутатом Юмашевой.
Если такой инструктаж проводился, то мы опять возвращаемся к вопросу: почему российский депутат не последовала имеющимся инструкциям. Почему она вообще стала говорить с сотрудником иностранной спецслужбы (повторю: спецслужбы, а не таможни или погранохраны)? Кого вообще мы в депутаты выбираем?» — отметил Михаил Демурин.



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  • 9 | 08.10.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.10.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бери выше секретарь регионального отделения вороватой партии - наградить Юмашеву золотой звездой героя России
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,
Толкачёв может ей дать только орден СЮки.



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  • 10 | 08.10.2019, 11:02 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1301 | Рейтинг: +92,3
“2 | 08.10.19: Не зарегистрирован …Бери выше секретарь регионального отделения вороватой партии - наградить Юмашеву золотой звездой героя России”

Что за звезда эта - Юмашева? НЕ зур ИНГА, развлекающаяся птицеводством?

Насчёт награды - у Партайгенос02 потолок только до ордена СЮки. А награждают степным знаком по критерию (посмотрите список награждённых).
Говорят, были случай - отказывались, а кое кто потратился на коллэкшн. Не исключают его отмену, но возможно у нумизматов орден СЮ и будет котироваться.



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  • 11 | 08.10.2019, 11:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
5 | 08.10.2019, 09:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65831 | Рейтинг: +12230,1

Ну фсё! Капец и США, и доллару))))))))))))))
___________________________
Кухарка, откуда у тебя такие данные?
Опять ОБС?
Или ты просто угрожаешь?



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  • 12 | 08.10.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кого вообще мы в депутаты выбираем?» — отметил Михаил Демурин.


Дэбил, млять. Кто тебе сказал, что ты кого то выбираешь, шэкэкль помятый?



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  • # 13 | 08.10.2019, 11:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18779 | Рейтинг: -3241,7

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  • 14 | 08.10.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
Госдума может предпринять "определенные шаги" из-за инцидента с допросом в США депутата Юмашевой после ее возвращения в Россию во вторник - Володин.
________________________
Неужто недвижимость в Майами продадут? Или айфоны об стену разобьют?



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  • 15 | 08.10.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если что готов отбывать наказание за Ингу Юмашеву в тюряге в ЮСА. Говорят, что там афроамериканцы е бут всех подряд бледнолицых. Зато кормят там хорошо. Отьемся мал мал . Патриот.



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