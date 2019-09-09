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Комплекс неполноценности: Националисты докопались до театра

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Стерлитамакский башдрамтеатр отказался от афиш нового спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» после претензий активистов «Башкорт».

Комплекс неполноценности: Националисты докопались до театра


Члены организации заявили, что Соловей-разбойник на афише несет в руках курай, а в его ухе — серьга, похожая на серьгу Салавата Юлаева. В сообщении, опубликованном в группе движения «Башкорт» в соцсетях, также сказано, что одежда и головной убор нарисованного Соловья-разбойника похожи на национальные, и сам он похож на башкира.

«После того как шут и комик Руслан Белый назвал нашего национального героя Салавата Юлаева разбойником видимо этот тренд решили продолжить авторы данного спектакля. Мы требуем от руководства Стерлитамакского театра объяснений!», — говорится в сообщении.

Пользователи «ВКонтакте» в комментариях к этому посту отмечали, что такая афиша может расцениваться как «разжигание межнациональной розни» и предлагали «съездить толпой в этот драмтеатр и поговорить с ними по душам2.

Позже руководство Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения извинилось за свои афиши и сообщило, что они изъяты из соцсетей и афишных тумб в городе. «Никакого умысла не предполагалось», — говорится в сообщении.

Представители «Башкорт» в свою очередь заявили, что извинения приняты.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 08.10.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похож не похож ,а СЮ действительно разбойник



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  • 2 | 08.10.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что одежда и головной убор нарисованного Соловья-разбойника похожи на национальные, и сам он похож на башкира.
=================================
Да не похож, а просто копия башкир, я бы сказал типичный башкир!!!!
И чего тут возмущаться:
- Соловей разбойник,- разбойник
- Салаватка хоть и не соловей, но разбойник , не реабилитированный ни одной властью!
Что млять Правда глаза колит?!!!



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  • 3 | 08.10.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая же ситуация как с Хасаном из Татарстана



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2

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  • Эксперт
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  • 4 | 08.10.2019, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
а в его ухе — серьга, похожая на серьгу Салавата Юлаева
______________________________________
Ёпт! Самая важная деталь))))))))))

Серьга в левом ухе у мужчины:
Украшение в ухе пирата говорило о том, что он захватил корабль. Цыгане надевали серьгу сыновьям, если те рождались после смерти предыдущего ребенка. Воры при помощи серёжек демонстрировали свою принадлежность к низшим слоям общества. Также это показывало их равнодушие к церкви. После пересечения экватора серьгу надевали и мореходы.
Особый смысл носило это украшение у казаков. Серьга в левом ухе казака значила, что он был единственным сыном у матери. Таких людей старались не подвергать чрезмерной опасности и не посылать на неминуемую гибель.

К какой категории относился СЮка, когда вдевал себе серьгу?!
Методом исключения - вор низшего слоя общества.)))))))))))))
У кого другие варианты?



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6

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  • Эксперт
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  • 5 | 08.10.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
Такая же ситуация как с Хасаном из Татарстана
__________________________________
Ни разу не такая. Помёт оскорблял, режиссер - шутит.
Но у гордых башкортов чувство юмора генетически отсутствует, а уж по отношению к себе самим - там просто - черная дыра и они оскорбляются на ровном месте.
О татарах этого не скажешь. У них, например, много комедий - национальных. А у башкир - одни трагедии...



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3

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  • Гость
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  • 6 | 08.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ни разу не такая. Помёт оскорблял, режиссер - шутит.
Но у гордых башкортов чувство юмора генетически отсутствует, а уж по отношению к себе самим - там просто - черная дыра и они оскорбляются на ровном месте.
О татарах этого не скажешь. У них, например, много комедий - национальных. А у башкир - одни трагедии...
---------------
А я не поддерживаю организацию Башкорт. Но ситуация такая же. Соловьев тоже не оскорблял татар, он ответил оскорбившему его человеку. на УЖ постоянно оскорбляют башкир и ты в том числе и за акцент тоже. Кухня ты же ни в чем не разбираешься, что у татар, что у башкир есть и комедии и трагедии. Ты в театры не ходишь, книги не читаешь, откуда тебе знать.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 08.10.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только у меня чувство, что организация Башкорт был создан для дескридитации замечательного башкирского народа.



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2

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  • 8 | 08.10.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока у руля республиканской культуры сидит Шафикова Амина такая хрень будет твориться постоянно . Она буйно помешанная на национальных вопросах . Самое удивительное, что упорно ходят слухи что ее продвигают на зам.премьер министра . Хотя Хабиров говорил что будет бороться с националистами !!!



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2

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  • 9 | 08.10.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доказывают УЩЕРБНОСТЬ БАШКОРТА и больше ничего.



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  • Участник
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  • 10 | 08.10.2019, 10:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
Очень даже неплохая афиша.
Организация "Башкорт" создана для борьбы с театральными афишами.
Вот, в общем-то и всё, что нужно знать об этой организации.



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  • 11 | 08.10.2019, 11:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18779 | Рейтинг: -3241,7
Кому какое собачье дело до того, что там обсуждают башкирское общество с башкирским драмтеатром?



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  • 12 | 08.10.2019, 11:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
11 | 08.10.2019, 11:14 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18774 | Рейтинг: -3241,1

Кому какое собачье дело до того, что там обсуждают башкирское общество с башкирским драмтеатром?
________________________________________________
Какое башкирское общество обсуждает?
Организация требует от башдрамтеатра, а башкирское общество ничего не говорило по этому поводу.



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  • Участник
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  • 13 | 08.10.2019, 11:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18779 | Рейтинг: -3241,7
Корней, не умничай. Ты прекрасно понял, что в данном случае башкирское общество под назанием Башкорт. Или это не общество на твой вызгылят?



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  • Участник
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  • 14 | 08.10.2019, 11:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
13 | 08.10.2019, 11:37 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18776 | Рейтинг: -3241,2

Корней, не умничай. Ты прекрасно понял, что в данном случае башкирское общество под назанием Башкорт. Или это не общество на твой вызгылят?
_____________________________________________
Не, не общество. Организация.
Что для общества сделала эта организация?



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  • 15 | 08.10.2019, 11:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18779 | Рейтинг: -3241,7
Корней, ты попробуй выйти за пределы Марксовского определения, Хотя если и его читать повнимательнее ты найдешь, что общество не только формации, но и группа лиц, объединённых общими морально-этическими нормами (устоями).
Организация имеет несколько толкований, и все они не сводятся к обществу.



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  • 16 | 08.10.2019, 12:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
15 | 08.10.2019, 11:55 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18777 | Рейтинг: -3241,4

Корней, ты попробуй выйти за пределы Марксовского определения, Хотя если и его читать повнимательнее ты найдешь, что общество не только формации, но и группа лиц, объединённых общими морально-этическими нормами (устоями).
Организация имеет несколько толкований, и все они не сводятся к обществу.
____________________________________________________
Ну пусть общество.
Только какие-то мелкие это общество решает задачи - борьба с театральными афишами. Поиск в этих афишах признаков несуществующего оскорбления.
Или ты считаешь, что Башдрамтеатр намеренно вывесил эти афиши с целью оскорбления?



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  • 17 | 08.10.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДЕБИЛЫ...Бл...дь...



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И кстати, вашего соседа забирают, негодяя,

Потому что он на Берию похож.



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  • 19 | 08.10.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что для общества сделала эта организация?
________________________________________________
Бесконечное шоу с безобразными кривляниями вроде борьбы с юмористами, театральными афишами. Бесконечный самопиар главарей этой шайки по любому поводу, цель которых прославиться любым путем и просочиться к кормушке по нац признаку.



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  • 20 | 08.10.2019, 12:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30762 | Рейтинг: -710,9
5 | 08.10.2019, 09:57 | Автор: Кухарка

Но у гордых башкортов чувство юмора генетически отсутствует, а уж по отношению к себе самим - там просто - черная дыра и они оскорбляются на ровном месте.
--------------------------------
Патамушто по генетике все башкиры дураки, а понаехавшие уфимцы все из себя генетически великомудрые.
Что надо делать, чтоб черная дыра не поглотила звездарей, а? Не в Рязань же перемещаться



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