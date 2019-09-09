Комплекс неполноценности: Националисты докопались до театра

Стерлитамакский башдрамтеатр отказался от афиш нового спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» после претензий активистов «Башкорт».Члены организации заявили, что Соловей-разбойник на афише несет в руках курай, а в его ухе — серьга, похожая на серьгу Салавата Юлаева. В сообщении, опубликованном в группе движения «Башкорт» в соцсетях, также сказано, что одежда и головной убор нарисованного Соловья-разбойника похожи на национальные, и сам он похож на башкира.«После того как шут и комик Руслан Белый назвал нашего национального героя Салавата Юлаева разбойником видимо этот тренд решили продолжить авторы данного спектакля. Мы требуем от руководства Стерлитамакского театра объяснений!», — говорится в сообщении.Пользователи «ВКонтакте» в комментариях к этому посту отмечали, что такая афиша может расцениваться как «разжигание межнациональной розни» и предлагали «съездить толпой в этот драмтеатр и поговорить с ними по душам2.Позже руководство Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения извинилось за свои афиши и сообщило, что они изъяты из соцсетей и афишных тумб в городе. «Никакого умысла не предполагалось», — говорится в сообщении.Представители «Башкорт» в свою очередь заявили, что извинения приняты.