– Вот город я уведомлю за три дня о повышении цены на 5 рублей. Все законно, а потом на круглом столе мы будем обсуждать как снизить стоимость. Все понимают, что поднять на 5 рублей тот же 249 маршрут – это социальный взрыв, - сообщил он.
Предприниматель добавил, что на данный момент в городе задействованы 680 автобусов компании и обновлять автопарк будет точно не за счет «Нефаза».
ПроУфу
Оригинал публикации
В Уфе через три дня поднимут стоимость проезда в автобусе
Раздел: Новости | Просмотры: 34519 | Комментарии: 12