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В Уфе через три дня поднимут стоимость проезда в автобусе

  • Опубликовано: Кухарка | 10.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34519 | Комментарии: 12
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На пресс-конференции «Коммерсантъ-Уфа» по транспортному вопросу самый крупнейший частный перевозчик в Уфе ИП Батыров обещал после праздников поднять цены на 5 рублей. Такое решение директор компании Фанис Батыров объяснил себестоимостью перевозок в 30-35 рублей, а транспортная карта «Алга» обходится в 4,5 рублей в стоимости проезда.

В Уфе через три дня поднимут стоимость проезда в автобусе


– Вот город я уведомлю за три дня о повышении цены на 5 рублей. Все законно, а потом на круглом столе мы будем обсуждать как снизить стоимость. Все понимают, что поднять на 5 рублей тот же 249 маршрут – это социальный взрыв, - сообщил он.

Предприниматель добавил, что на данный момент в городе задействованы 680 автобусов компании и обновлять автопарк будет точно не за счет «Нефаза».

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.10.2019, 09:26 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А с Нового года введут ещё налог за истирание асфальта подошвами. Алга!



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3

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  • Участник
  •  
  • 2 | 10.10.2019, 09:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
"Однако другие частные перевозчики отмечают, что не могут позволить себе такое «удовольствие» (повышение цен на проезд), поскольку конкуренция с «Башавтотрансом» итак высокая.

Более того, с тех пор, как заработала транспортная карта «Алга» стоимость проезда стоит 20 рублей и есть возможность в течении часа можно пересаживаться на все виды общественного транспорта без повторной оплаты. У частников проезд стоит 25-30 рублей и скидок у них нет."
Это тоже из проУфу.
П.С. Автотранспорт ИП Батырова перевозит пассажиров только за наличный расчёт. Когда начнёт перевозить по карте "Алга", тогда пусть и плачется. Но, похоже, он просто проигрывает конкурентную борьбу за пассажиров.



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5

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  • Гость
  •  
  • 3 | 10.10.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
транспортная карта «Алга» обходится в 4,5 рублей в стоимости проезда.
=============================
Хабиров!!! Ты уже всех достал своей "алгой"!
Интеоесно какой процент тебе лично отстегивают?
Это же обалдеть: Один проезд-одна буханка хлеба!!!!!



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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 10.10.2019, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65857 | Рейтинг: +12231,2
"Однако другие частные перевозчики отмечают, что не могут позволить себе такое «удовольствие»
________________________________________
Давай считать херней:

допусти до карты Алга проезд был 20-25р.
И вся сумма распределялась ежедневно между:
1. держателем маршрута
2. Водителем
3. Владельцем авто(это может быть и держатель маршрута, и сам водитель, и третье лицо,- владелец, сдающий авто в аренду)

И тут появляется еще один в этой пищевой цепочке, который в одночасье отбирает 20-25% доходов.
Ни держатель маршрута, ни владелец авто не согласятся на снижение доходов. Ни на 1 процент, ни на 1 рубль. Кто окажется крайним? Верно - водитель.
На самом деле наемные водители давно зарабатывают не более тысячи в день - с раннего утра и до ночи. А порой и меньше - около 700р. Мне писал один водитель в вацапе...

Ежу понятно, что такое вклинивание в бизнес - не может не повлечь за собой повышение стоимости проезда и не нужно в этом винить ни батыровых, ни водителей.
Вас грабит СРАдий, и никто иной!



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3

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  • Гость
  •  
  • 5 | 10.10.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.10.2019, 10:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65851 | Рейтинг: +12230,9
"Однако другие частные перевозчики отмечают, что не могут позволить себе такое «удовольствие»
________________________________________
Давай считать херней:

допусти до карты Алга проезд был 20-25р.
И вся сумма распределялась ежедневно между:
1. держателем маршрута
2. Водителем
3. Владельцем авто(это может быть и держатель маршрута, и сам водитель, и третье лицо,- владелец, сдающий авто в аренду)

И тут появляется еще один в этой пищевой цепочке, который в одночасье отбирает 20-25% доходов.
Ни держатель маршрута, ни владелец авто не согласятся на снижение доходов. Ни на 1 процент, ни на 1 рубль. Кто окажется крайним? Верно - водитель.
На самом деле наемные водители давно зарабатывают не более тысячи в день - с раннего утра и до ночи. А порой и меньше - около 700р. Мне писал один водитель в вацапе...

Ежу понятно, что такое вклинивание в бизнес - не может не повлечь за собой повышение стоимости проезда и не нужно в этом винить ни батыровых, ни водителей.
Вас грабит СРАдий, и никто иной!
___________________
А Батыров весь в белом с нимбом над головой. Аж слёзы навернулись.
Ты ври, но не завирайся - прибыли держателей маршруток исчисляются сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей. То-то там уже доходило до делёжки маршрутов с помощью автоматов. Другой вопрос, что водителям от этого мало остаётся, но так это капитализм, о котором ты так мечтала, - хозяин не будет платить наёмному работнику ни копейки больше, если тот и так выполняет работу.



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5

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  • Эксперт
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  • 6 | 10.10.2019, 13:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 616 | Рейтинг: +194,3
Все правильно. Видите, какая международная обстановка - кругом враги. Особенно Украина лютует. Мадуро в опасности. Донбасс требует постоянной гумпомощи. А теперь там много граждан с российскими паспортами. Значит и им, как и паспортным гражданам РФ из Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, надо платить пенсии. А Сирия, Башар Асад? Как они без нашей помощи? Неделю ведь не продержатся. Кубу надо подымать. Мы же великая держава. С ракетами и мощными системами залпового огня. Они ведь тоже не из воздуха берутся. Как и церкви (по три штуки в сутки). За все надо платить.



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6

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  • Гость
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  • 7 | 10.10.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этим летом несколько раз ездил к знакомым в Красногорский район. Захарково. Нахабино.
Там точно такая же тягостная картина с ОТ.
За проезд от метро до Павшино 50 руб. наличными. Ехать минут 15 без пробок.
Зачастую стоя. Водители 155 маршрутки из Средней Азии. Говорливые и скандальные. Только один раз водитель молчал, он всю дорогу что- то жевал.
В маршрутке грязно, ободранные сиденья, под ногами какие-то детали машин, но зато вся изнутри в рекламе .
Схемы маршрута нет, приходится спрашивать пассажиров.
В Павшино остановка вся в грязи и мусоре. Кстати дороги в районе грязные в мусоре и заросшие где травой, а чуть дальше борщевиком. Даже Новая Рига.
Остановка Липовая аллея это нечто. Грязь, мусор, тропинка к музею техники виляет по лужам меж кустов.
От Павшино до Оби и Глобуса 2 бесплатных маршрута. Но если ты не штурмуешь автобус на остановке, то придется ехать в положении кильки в банке.
В общем тот же срач, что и в Башкирии. Одна показуха+ борщевик.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 10.10.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одна показуха+ борщевик.
____________________
Курай
турк



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1

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  • Участник
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  • 9 | 10.10.2019, 13:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
Давай считать херней:

допусти до карты Алга проезд был 20-25р.
И вся сумма распределялась ежедневно между:
1. держателем маршрута
2. Водителем
3. Владельцем авто(это может быть и держатель маршрута, и сам водитель, и третье лицо,- владелец, сдающий авто в аренду)

И тут появляется еще один в этой пищевой цепочке, который в одночасье отбирает 20-25% доходов.
Ни держатель маршрута, ни владелец авто не согласятся на снижение доходов. Ни на 1 процент, ни на 1 рубль. Кто окажется крайним? Верно - водитель.
На самом деле наемные водители давно зарабатывают не более тысячи в день - с раннего утра и до ночи. А порой и меньше - около 700р. Мне писал один водитель в вацапе...

Ежу понятно, что такое вклинивание в бизнес - не может не повлечь за собой повышение стоимости проезда и не нужно в этом винить ни батыровых, ни водителей.
Вас грабит СРАдий, и никто иной!
________________________________________________
В общем-то, тебе уже ответили на этот вопрос.
Только добавлю.
По карте я езжу за 20 рублей, а у частника 20-30 рублей.
И по карте я могу пересесть из одного автобуса в другой и проехать бесплатно.
Так каким же образом меня грабит Хабиров?
Ты не придумывай мутные объяснения.
Всё просто - ИП Батыров не хочет терять крупные деньги. Именно он. Не хочет платить налоги, не хочет работать открыто.
Далее, у меня товарищ водитель маршрутки. У него свой автобус (на двоих).
Так вот, он ещё лет пять назад (если не десять) мне говорил, я как зарабатываю 1000, ухожу в этот день с маршрута. Больше не работаю. А сменщик, говорил, работает до упора, чтобы больше заработать.



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2

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  • Участник
  •  
  • 10 | 10.10.2019, 13:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
Далее, у меня товарищ водитель маршрутки. У него свой автобус (на двоих).
Так вот, он ещё лет пять назад (если не десять) мне говорил, я как зарабатываю 1000, ухожу в этот день с маршрута. Больше не работаю. А сменщик, говорил, работает до упора, чтобы больше заработать.
_______________________________________________
Более того.
Маршрутчики продают (ну или во всяком случае продавали раньше, сейчас не знаю, не спрашивал) маршруты друг другу.
Товарищ рассказывал, что мол, несколько раз продавал маршруты другим, а сам переходил (покупал, наверное) на другие маршруты.



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1

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  • Гость
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  • 11 | 10.10.2019, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарке надо панику развести среди населения, не обращайте внимания на полоумную.



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3

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  • Гость
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  • 12 | 10.10.2019, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
какой беспредел судей в октябрьском суде Уфы.

Носков взяткодатель оправдан, т.к. суд учел положительный отзыв взяткополучателя ялалова.
Прокуратура РБ намерена обжаловать решение в ВС РФ.



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