В Уфе через три дня поднимут стоимость проезда в автобусе

На пресс-конференции «Коммерсантъ-Уфа» по транспортному вопросу самый крупнейший частный перевозчик в Уфе ИП Батыров обещал после праздников поднять цены на 5 рублей. Такое решение директор компании Фанис Батыров объяснил себестоимостью перевозок в 30-35 рублей, а транспортная карта «Алга» обходится в 4,5 рублей в стоимости проезда.– Вот город я уведомлю за три дня о повышении цены на 5 рублей. Все законно, а потом на круглом столе мы будем обсуждать как снизить стоимость. Все понимают, что поднять на 5 рублей тот же 249 маршрут – это социальный взрыв, - сообщил он.Предприниматель добавил, что на данный момент в городе задействованы 680 автобусов компании и обновлять автопарк будет точно не за счет «Нефаза».