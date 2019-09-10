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Налог на последнее

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В Башкирии в 2020 году будет введен так называемый налог для самозанятых граждан, или налог на профессиональный доход, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова со ссылкой на его выступление на заседании инвестиционного совета.

Налог на последнее


С 2019 года налог был введен в качестве эксперимента только в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Радий Хабиров поручил подключить к числу экспериментальных регионов и Башкортостан.

На 10 лет тестового периода для самозанятых предусмотрен спецрежим. Налогоплательщики с доходом менее 2,4 млн руб. могут платить в год 4% от дохода при расчетах только с физическими лицами, 6% — при расчетах с физическими и юридическими лицами. «Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков наложения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность»,— отмечают в пресс-службе.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 09.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Налог на последнее
===========================
Неее это ещё не последнее, это ешё не финиш!
Вот когда введут налог на жизнь, когда ты будешь платить только за то что появился на свет, вот тогда да, тогда кирдык! Уверен ждать такого налога осталось недолго...



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  • Гость
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  • 2 | 09.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий работает для народа и во благо народа - мужик сказал , мужик сделал !



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  • Эксперт
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  • 3 | 09.10.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
Хитрые работодатели уже в экспериментальных регионах придумали замечательную схему:
- увольняют своих работников к херам и регистрируют(заставляют регистрироваться) самозанятыми - и вуаля! - платят им зарплату ту, что было "на руки" + 6% - вместо 13% НДФЛ и 30%+ как прежде.
Даже ЗАВОДЫ так делают!

Показываю на пальцах по МРОТ:

1. МРОТ 11280 минус 13% НДФЛ - (1466р) = 9814 на руки В бюджет - 1466 НДФЛ + 2481,6 ПФР + 575,28 ОМС +327.12 ФСС и + от 22.56 до 958.8 взносы на травматизм.
Всего от 4872,56 до 5808.8 руб. в бюджет и 9814 на руки.
Затраты работодателя соответственно от 14686.56 до 15622,8 - если мы взяли МРОТ. Ну или умножьте примерно на 2 или 3, для очень щедрых работодателей - на 4.
2. Самозанятым перечисляем 10450. Они уплачивают 6% - 627р. На руки остается на 9 рублей больше + 9832.

Выгода для работодателя от 4418,56 до 5172,8 рублей.

Ну и? Теперь даже МРОТа в карму у большинства населения не будет! То есть - пенсии даже с МРОТа - не будет!
Многие платят так: МРОТ в карму + черными до 20-25-30 и выше...

НО! Дальше будет так: государство просто поднимет самозанятым с 6% до тех же самых 13+30% - не то чтобы вангую, но я эту ё-баную пуйло-власть - на скволзь вижу! 20 лет уже с этой проб-лядью сожительствую...



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  • 4 | 09.10.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто дал указание прокуратуре обвинить только носкова - взяткодателя.
А где администрация в качестве взяткополучателя?!!!
Так и получится, что 1,6млрд руб федер., респуб., городского бюджетов, похищенных на снос ветхого жилья по Программе, суды по указанию власти республики повесят на застройщиков, подаривших откаты администрации Уфы, так как застройщики "обманули" администрацию.
Ялалов, экс-начальник УКСа гареев так и не ответят за их аферу века по расхищению бюджетных денег.
Еще бы, "претендент" на пост премьера должен быть очищен, стать беленьким и пушистым.



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  • 5 | 09.10.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы ялалов преуспел только в хищении бюджетов!!!
- он еще за свои 7 лет в кресле главы Уфы отжал за копейки муниципальные земли вокруг Уфы, перевел их из" сельхозназначения" в статус "под застройку жильем", перевел их в частную собственность и мгновенно стал обладателем этих земель на многие и многие миллиарды рубликов, где за счет бюджетов понастроил коттеджные городки и теперь продает их по 5 млн.руб за каждый коттедж.
Однако сворованные из бюджета деньги он вовсе не собирается вернуть в бюджет. - это по его разумению, его личные деньги.



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  • 6 | 09.10.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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1-му:

Налог на жизнь вряд ли введут, но если ты не дашь жизнь своему потомству - вполне вероятно. Кажется в стародавние времена он равнялся 8%.



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  • 7 | 09.10.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность»,—..."

=========

Было время золотое. За "предпринимательскую деятельность" могли и привлечь.
Но абсолютно все работали, вносили свой вклад в развитие Страны Советов.

"Если брезжит зорька ясная,
Значит, будет день хорош!
В куртке старой и промасленной
На работу ты идешь.

И в такое утро ранее
Шаг твой громкий будит всех.
Нет на свете выше звания,
Чем Рабочий Человек!

Корабли плывут под звездами,
Гордо высятся мосты:
Это все не богом создано,
Это сделал только ты!

Ты построил эти здания,
Ты направил русла рек,
Нет на свете выше звания,
Чем Рабочий Человек!"

Хорошее было время. Кто им стращает - плюньте ему в рожу.



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  • 8 | 09.10.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
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В Татарии и Калуге этот налог уже действует. Он скоро везде будет.



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  • 9 | 09.10.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
но я эту ё-баную пуйло-власть - насквозь вижу! 20 лет уже с этой проб-лядью сожительствую...

------------------------

Привлеки их за изнасилование. На Западе на бабу начальник не так посмотрит - и загремел под фанфары.

А вообще, хорошо, сволочи, устроились. Ни планирования тебе, ни ответственности. Знай дань собирай да отслюнявливай, на кого бох пошлёт.



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  • 10 | 09.10.2019, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И правильно! Пусть вводят! Почему я должен платить налоги со своих честно заработанных денег, а кто то нет?



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  • 11 | 09.10.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.10.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65844 | Рейтинг: +12232 я эту ё-баную пуйло-власть - на скволзь вижу! 20 лет уже с этой проб-лядью сожительствую... ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Размечталась! Сожительствует она! Тебя имеют без твоего согласия, т.е. насилуют когда захотят! Очень Опытный



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  • 12 | 09.10.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.10.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му:

Налог на жизнь вряд ли введут, но если ты не дашь жизнь своему потомству - вполне вероятно. Кажется в стародавние времена он равнялся 8%. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ 6%! Лично платил! Очень Опытный



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  • 13 | 09.10.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.10.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность»,—..."

=========

Было время золотое. За "предпринимательскую деятельность" могли и привлечь.
Но абсолютно все работали, вносили свой вклад в развитие Страны Советов.

"Если брезжит зорька ясная,
Значит, будет день хорош!
В куртке старой и промасленной
На работу ты идешь.

И в такое утро ранее
Шаг твой громкий будит всех.
Нет на свете выше звания,
Чем Рабочий Человек!

Корабли плывут под звездами,
Гордо высятся мосты:
Это все не богом создано,
Это сделал только ты!

Ты построил эти здания,
Ты направил русла рек,
Нет на свете выше звания,
Чем Рабочий Человек!"

Хорошее было время. Кто им стращает - плюньте ему в рожу.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ После Вашего предложения плевать в рожу, кухарка не успевает полотенца сушить! Очень Опытный



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