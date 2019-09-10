Ценности националистов давно известны

Театр извинился перед активистами «Башкорта» за афиши с Соловьем-разбойником, похожим на башкира. Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение в Башкирии вынуждено было переделать афиши детского спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» после возмущения активистов национальной организации «Башкорт», усмотревших в картинке оскорбительные образы.5 октября на странице движения в социальной сети «В контакте» активист Ишмурат Хайбуллин заявил, что Соловей-разбойник на афишах, изображенный с кураем в руке и серьгой в ухе, как национальный башкирский герой Салават Юлаев, похож на башкира и «кажется некой попыткой десакрализации башкирских ценностей».Он потребовал снять сказку с премьерного показа, а в противном случае пообещал написать на автора афиши заявление с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». 6 октября театр принес публичные извинения, сообщив, что изъял афиши из социальных сетей и с афишных тумб.