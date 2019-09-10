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Ценности националистов давно известны

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Театр извинился перед активистами «Башкорта» за афиши с Соловьем-разбойником, похожим на башкира. Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение в Башкирии вынуждено было переделать афиши детского спектакля «Три богатыря и Соловей-разбойник» после возмущения активистов национальной организации «Башкорт», усмотревших в картинке оскорбительные образы.

Ценности националистов давно известны


5 октября на странице движения в социальной сети «В контакте» активист Ишмурат Хайбуллин заявил, что Соловей-разбойник на афишах, изображенный с кураем в руке и серьгой в ухе, как национальный башкирский герой Салават Юлаев, похож на башкира и «кажется некой попыткой десакрализации башкирских ценностей».

Он потребовал снять сказку с премьерного показа, а в противном случае пообещал написать на автора афиши заявление с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». 6 октября театр принес публичные извинения, сообщив, что изъял афиши из социальных сетей и с афишных тумб.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 09.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Ох и ДЕБИЛЫ...



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  • 2 | 09.10.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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А ведь похож! Ну ей Богу похож! Ну просто вылетый салаватка : маленький, плюгавенький, косолапенький, в глазах ноль интелекта, -одна злость!
У Русских есть поговорка "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", плохо что башнацики её незнаютююю



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  • 3 | 09.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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с Соловьем-разбойником, похожим на башкира
=====================
О как, башкиры сразу себя узнали? Ну что за такая обидчивая часть населения?



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  • 4 | 09.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Да,какой кошмар.Идиоты в Башкорте ,ну и в театре свора таких же дурачков .Начиная с директора и худ руководителя .Если так пойдет,то скоро и на дуде перестанут сопеть,тк Салаватка мол не так сопел и если ставить спектакли будут о херое-то опять же каждое слово и жест надо будет согласовать.Они там знают и помнят каким он парнем был,ну вроде как ровесники



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  • 5 | 09.10.2019, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
Де жа вю... еще одно выеденное яйцо...



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  • 6 | 09.10.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Художнику великая уважуха !



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когда братья Люмьер впервые демонстрировали показ фильма,где прибытие поезда на станцию часть зрителей в ужасе выбежала из зала,чтоб не попасть под поезд.

Вот такая реалистическая афиша получилась;похож на того, чей портрет не сохранился;
сегодня снимать афиши,завтра будут требовать носить желтые нашивки сзади и спереди?



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  • 8 | 09.10.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто дал указание прокуратуре обвинить только носкова - взяткодателя.
А где администрация в качестве взяткополучателя?!!!
Так и получится, что 1,6млрд руб федер., респуб., городского бюджетов, похищенных на снос ветхого жилья по Программе, суды по указанию власти республики повесят на застройщиков, подаривших откаты администрации Уфы, так как застройщики "обманули" администрацию.
Ялалов, экс-начальник УКСа гареев так и не ответят за их аферу века по расхищению бюджетных денег.
Еще бы, "претендент" на пост премьера должен быть очищен, стать беленьким и пушистым.



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  • 9 | 09.10.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы ялалов преуспел только в хищении бюджетов!!!
- он еще за свои 7 лет в кресле главы Уфы отжал за копейки муниципальные земли вокруг Уфы, перевел их из" сельхозназначения" в статус "под застройку жильем", перевел их в частную собственность и мгновенно стал обладателем этих земель на многие и многие миллиарды рубликов, где за счет бюджетов понастроил коттеджные городки и теперь продает их по 5 млн.руб за каждый коттедж.
Однако сворованные из бюджета деньги он вовсе не собирается вернуть в бюджет. - это по его разумению, его личные деньги.



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  • 10 | 09.10.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой то вялый башкирофоб нынче на УЖе пошел, еле-еле тявкают! Дерьмо закончилось?



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  • 11 | 09.10.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чём с дебилами разговаривать? Скучно. И так понятно,что "Башкорт" пора в полном составе отправить в Базелевку. Там им самое место.



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  • 12 | 09.10.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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А плакат ШИКАРНЫЙ!!!



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  • 13 | 09.10.2019, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Повторяетесь, ничего интересного. Даже посраться нет повода.



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  • 14 | 09.10.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.10.2019, 11:29 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4197 | Рейтинг: -363,8
когда братья Люмьер впервые демонстрировали показ фильма,где прибытие поезда на станцию часть зрителей в ужасе выбежала из зала,чтоб не попасть под поезд.

Вот такая реалистическая афиша получилась;похож на того, чей портрет не сохранился;
сегодня снимать афиши,завтра будут требовать носить желтые нашивки сзади и спереди?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Иннокентий - человек соврамши из-под шконки вылез! Не верьте ему, он врун! Очень Опытный



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  • 15 | 09.10.2019, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему бы персонажу на афише Стерлитамакского Башдрамтеатра не быть похожим на башкира? Памятники Ленина, которые стоят по всем городам и весям РФ, везде имеют отличительные признаки того народа, который живёт на этой территории! Скажите, что Соловей-то разбойником был? Так и Ленин, по мнению либерастов, далеко не святой! И ничего, стоят памятники и националисты на такие схожести не жалуются! Хотя зря я это написал! Сейчас и на те памятники обижаться начнут! Националисты - они же обидчивые,как дети! Очень Опытный



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  • 16 | 09.10.2019, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
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сзади на коне похожа на Зулию Астраханскую



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  • 17 | 09.10.2019, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мда, еще одного зашугали , подмяли под себя и заставили просить прощения...



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  • 18 | 09.10.2019, 20:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4664 | Рейтинг: -725,3
За тугарина татары обижались... надо в зеркало увидеть себя, а не ваши фантазии



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